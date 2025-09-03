Trei morţi şi peste 20 de răniţi în Lisabona, după ce un funicular plin de turişti a deraiat

14:10

Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că multe posturi sunt inutile şi nu fac decât să mânânce bani din bugetul statului şi să anuleze toate celelalte măsuri de austeritate. Şeful Executivului cere mai multă fermitate, în timp ce şeful statului recomandă flexibilitate.