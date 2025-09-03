Trei morţi şi peste 20 de răniţi în Lisabona, după ce un funicular plin de turişti a deraiat
ObservatorNews, 3 septembrie 2025 21:50
Trei persoane și-au pierdut viața, iar peste 20 au fost grav rănite miercuri seară, după ce funicularul Elevador da Glória a deraiat, scrie CNN Portugalia.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
22:20
Trump, înfuriat de întrebarea unui reporter: "Nu am trecut la faza a doua" a măsurilor împotriva lui Putin # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a insinuat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis omologului său rus, Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta nu a acceptat o întâlnire cu preşeintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, citat de News.ro.
Acum o oră
21:50
Medic reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi. Lua bani pentru consultaţii şi tratamente # ObservatorNews
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale.
21:50
Trei morţi şi peste 20 de răniţi în Lisabona, după ce un funicular plin de turişti a deraiat # ObservatorNews
Trei persoane și-au pierdut viața, iar peste 20 au fost grav rănite miercuri seară, după ce funicularul Elevador da Glória a deraiat, scrie CNN Portugalia.
Acum 2 ore
21:20
Putin îl provoacă pe Zelenski: "Dacă e pregătit, să vină la Moscova". Rusia va ataca dacă eşuează negocierile # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să stea de vorbă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar preşedintele rus a adăugat că un astfel de dialog ar trebui să aibă loc în Moscova. Liderul rus a avertizat că dacă negocierile cu Kievul eşuează, Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, trupele sale rămânând "în ofensivă" pe întreg frontul ucrainean, scrie AFP, citat de News.ro.
20:50
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Marian Grozavu și ispita Mattia # ObservatorNews
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Marian Grozavu și ispita Mattia: Nu mai da sfaturi! Te rog să te abții!
20:30
Adio recipiente mici în aeroport! De astăzi, cine zboară de pe aeroportul din Cluj-Napoca poate trece de controlul de securitate cu până la doi litri de lichide în bagaj. Este primul aeroport din ţară care a pus în funcţiune noile scannere performante care elimină, practic, limita de volum. Peste 7 milioane de euro au costat aparatele. Le avem şi pe alte aeroporturi, precum Timişoara, Sibiu sau Otopeni, dar actualizarea de softuri mai durează.
Acum 4 ore
20:00
80% din blocurile din Bucureşti ar putea avea probleme cu apa caldă şi încălzirea la iarnă # ObservatorNews
Opt din zece blocuri branşate la reţeaua de termoficare din Capitală ar putea avea probleme la iarnă, cu apa caldă şi încălzirea. Sunt imobile la care agentul termic ajunge prin ţevi vechi şi de 60 de ani. Până acum, Primăria Capitalei a înlocuit puţin peste 200 de kilometri de reţea principală de termoficare.
20:00
Casă de milioane în America. La propriu. Mai precis - 300 de milioane de dolari. E cea mai scumpă locuinţă din Statele Unite, iar acum e de vânzare. Este un adevărat hotel cu zeci de camere şi lac privat, pe un teren ce măsoară mai bine de 2200 de metri pătraţi. Proprietarii sunt nişte miliardari care domină piaţa alimentară de peste Ocean.
20:00
Se strigă bobocii de toamnă în facultăţi. Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din septembrie să îi atragă pe candidaţi la universitate. Numărul candaţilor a scăzut cu aproape 20% la nivel naţional. De vină este, pe lângă factorul demografic, şi scăderea interesului tinerilor pentru învăţământul superior.
19:50
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti # ObservatorNews
Un proiect de lege care pedepseşte atacurile xenofobe şi rasiste a fost depus în parlament, într-o perioadă în care mai mulţi muncitori asiatici au fost agresaţi. Noi imagini, trimise de telespectatori, arată un curier implicat într-un scandal cu mai mulţi tineri, în mijlocul unei străzi, la Bucureşti.
19:50
Verificăm înainte de a cumpăra. E comportamentul adoptat de tot mai mulți români care fac achiziţii online. Citesc ghiduri, recenzii, ba chiar apelează la comparatoarele online. Metoda e una prin care pot economisi rapid, mai ales că diferenţele de preţ dintre magazine pot fi de ordinul sutelor de lei.
19:50
Șapte din zece români caută în supermarketuri eticheta "Produs românesc", mai ales la fructe și legume de sezon. Dar abundența verii lasă loc, toamna aceasta, lipsurilor și scumpirilor. Vremea a lovit culturile, iar unele produse s-ar putea scumpi cu 30%. Specialiștii avertizează: faceți provizii acum - peste o lună, produsele românești de sezon vor fi mai rare și mai costisitoare.
19:40
Directoarea creşei unde a murit înecat un copil a rememorat tragedia. "Am întrebat unde e Victor" # ObservatorNews
Directoarea creşei particulare de la Timişoara, în care un copil de un an și opt luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a primit control judiciar pentru 60 de zile. Într-un interviu, femeia a rememorat clipele dinaintea tragediei și a refăcut filmul descoperirii şocante.
19:40
O investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energie # ObservatorNews
România îşi va schimba statutul, de la importator la exportator de electricitate peste şapte ani. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a făcut anunţul astăzi, la începerea lucrărilor de modernizare de la Unitatea 1 a centralei nuclere de la Cernavodă. Preşedintele Nicuşor Dan a fost şi el prezent acolo şi s-a declarat un susţinător al energiei nucleare, sector în care România are un mare avantaj, 30 de ani de experienţă a specialiştilor noştri.
19:30
ANIMAŢIE. Trei muncitori tineri, striviţi pe autostradă de o cisternă condusă de un şofer sârb # ObservatorNews
Tragedie pe autostradă. Trei muncitori care lucrau la semnalizarea de pe A1 au murit spulberați de o cisternă în apropiere de Boița. Nu au avut nicio șansă în fața mastodontului de câteva tone care a intrat în plin în utilajul lor de semnalizare. Cel mai tânăr avea doar 19 ani. Doar șeful echipei a scăpat cu viață, pentru că era câțiva metri mai în faţă. Şoferul cisternei, un bărbat sârb, le-ar fi spus poliţiştilor că a văzut prea târziu şantierul de pe şosea.
19:30
Gigel Brăcaci, acuzat că a vândut mii de maşini de lux fără să plătească TVA, ajutat de inspectori ANAF # ObservatorNews
Fraudă uriaşă descoperită de DNA şi ANAF. Unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de autoturisme second-hand din România este acuzat că a prejudiciat statul cu 18 milioane de euro. Maşinile de lux ar fi fost vândute succesiv fără plata TVA. Procurorii au percheziţionat astăzi sediile firmei, dar şi Administraţia Finanţelor Publice din Iaşi, unde patronul firmei şi-a mutat recent sediul social. Aici, spun surse Observator, omul de afaceri ar fi beneficiat de complicitatea a doi inspectori ANAF.
19:30
Legăturile lui Adrian Năstase cu China şi Rusia. În 2013 a apărut lângă ideologul lui Putin # ObservatorNews
Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, foşti premieri ai României, au stat alături de Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în poza de grup a preşedintelui chinez, Xi Jinping, înainte de cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Liderul din Beijing a prezidat o paradă care a prezentat arsenal de ultimă generaţie îmbogăţit cu inteligenţă artificială.
19:30
Accident cu 3 morţi în Botoşani, după ce şoferul a adormit. Un pasager a încercat să îl trezească # ObservatorNews
Accident grav în Botoșani. Trei persoane au murit, iar o a patra este în stare gravă după ce şoferul unui autoturism nu şi-a mai stăpânit maşina într-o curbă şi s-a izbit de un microbuz. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar 14 oameni au ajuns de urgenţă la spital. Din primele informaţii, unul dintre şoferi ar fi adormit la volan.
19:30
Propunerile lui Bolojan şi Grindeanu pentru reforma administraţiei locale. Premierul vrea concedierea pilelor # ObservatorNews
După discuţia de aseară, cu Nicuşor Dan, despre reforma administraţiei publice, premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD Sorin Grindeanu au viziuni diferite. Prim-ministrul susţine că liderii coaliţiei au căzut de acord să concedieze 10 procente din angajaţii de la primării şi consilii judeţene, adică 13 mii de bugetari. PSD plusează - o reducere de 25 la sută a cheltuielilor, dar nu neapărat prin concedieri.
19:20
ANIMAŢIE. Copil de un an, mort după ce s-a electrocutat. Mama a leşinat la aflarea veştii # ObservatorNews
Un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Vaslui, după ce a călcat pe un spot de iluminat din centrul oraşului. Era ţinut de mână de tatăl lui, care a resimţit şi el şocul, dar a supravieţuit. Autorităţile locale nu au niciun răspuns de dat, în urma tragediei. Spun că, teoretic, spotul nu trebuia să fie sub tensiune. Iar compania care se ocupă de iluminatul public în oraş tace. Accidentul i-a înspăimântat pe localnici, dat fiind că accidentul a avut loc într-o zonă în care copiii se joacă seară de seară.
18:30
Vladimir Putin susţine că este pregătit să stea oricând de vorbă cu Zelenski, la Moscova # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că este pregătit să stea de vorbă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar preşedintele rus a adăugat că un astfel de dialog ar trebui să aibă loc în Moscova, scrie CNN.
Acum 6 ore
18:10
(P) Cum să combini relaxarea cu adrenalina într-o singură escapadă – sfaturi de la experimenteaza.ro # ObservatorNews
Escapadele care îmbină relaxarea cu adrenalina sunt modalitatea perfectă de a ieși din rutină și de a trăi experiențe memorabile. Experimenteaza.ro oferă o gamă variată de activități care permit atât relaxare profundă, cât și aventură intensă, creând amintiri de neuitat pentru orice tip de călător.
18:00
Factura uriaşă la energie, primită de o femeie din Bucureşti: "Foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem" # ObservatorNews
Românii se chinuie cu facturile uriașe la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei crede că va putea reduce preţurile cu 25% în următorul an. Speră ministrul că introducerea unui preţ de referinţă şi a tarifelor dinamice ar putea fi de ajutor. Experţii nu sunt la fel de optimişti.
18:00
De cele mai multe ori un program de sport complet pare dificil de susţinut pe termen lung, în special când responsabilităţile sunt multe şi timpul puţin. Din fericire, există soluţii pentru a face sportul mai plăcut şi antrenamentele scurte mai eficiente, ba chiar se găsesc modalităţi de a face mişcare acasă, fără cheltuieli semnificative. Un exemplu excelent este săritul corzii: un antrenament complet şi complex la îndemâna (aproape) oricui.
17:50
Cum s-ar fi produs accidentul în care o fetiţă a murit strivită de un dulap, în Mureş # ObservatorNews
O fetiță de 7 ani din Sovata a pierit strivită de un dulap. Fetiţa rămăsese singură acasă doar cu surioara ei, de patru ani, și s-a cățărat, în joacă, probabil, pe un dulap de haine. A căzut cu el cu tot, iar medicii chemați de urgență nu au mai putut să facă nimic pentru ea.
17:40
FACIAS sesizează organele de urmărire penală în cazul copilului mort electrocutat la Vaslui # ObservatorNews
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce ar fi călcat pe un fir de la o lampă de iluminat amplasată pe gazonul din Centrul Civic. Incidentul, care a șocat opinia publică, s-a produs în incinta unui spațiu verde frecventat zilnic de sute de persoane.
17:20
Moment neobișnuit după întâlnirea Kim-Putin: Oamenii lui Kim au șters toate urmele lăsate de lider # ObservatorNews
Vladimir Putin și Kim Jong-un au avut miercuri o discuție tête-à-tête la Beijing. La final, jurnaliștii ruși au publicat o scenă neobișnuită în care stafful lui Kim Jong-un șterge toate urmele lăsate de acesta de pe un scaun.
17:10
Kim Jong-Un și-a dus fiica de 12 ani la parada de la Beijing. Sunt speculații că o pregătește drept succesoare # ObservatorNews
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi-a prezentat fiica în prima ei călătorie oficială, la Beijing. Tânăra a fost surprinsă aproape de tatăl ei în fotografii oficiale ale agenţiei nord-coreene de ştiri KCNA, scrie dpa, citat de Agerpres.
17:00
Le-a promis iubire, dar le-a lăsat sărace şi cu inima frântă. Escrocul, prins după ce a furat 400.000 de $ # ObservatorNews
Un cetățean nigerian, Daniel Chima, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în fața instanței din Statele Unite pentru conspirație la comiterea de fraudă prin poștă și internet, precum și pentru spălare de bani. Bărbatul este acuzat că, împreună cu complicii săi, a înșelat mai multe femei americane printr-o schemă de tip "romance scam", prejudiciul depășind 405.000 de dolari.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că speră ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc cât de curând, în urma unei înţelegeri a partidelor politice din Coaliţie.
16:40
Reţeaua de metrou din Capitală se extinde. Pe unde va trece Magistrala 7, cu 27 de staţii # ObservatorNews
Rețeaua de metrou din Capitală se extinde. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală - Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est.
16:30
CSM sesizează Parchetul pentru ameninţări primite de magistraţi. Defăimarea, "întreţinută de factorul politic" # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat miercuri faptul că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de ameninţare primire de magistraţie pe reţelele socialoe. CSM a adăugat că "defăimarea magistraţilor" este "întreţinută de factorul politic", scrie Agerpres.
16:30
Berlinul o contrazice pe Ursula von der Leyen: "Nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina" # ObservatorNews
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate.
Acum 8 ore
16:20
UE: Întâlnirea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o sfidare directă pentru ordinea internaţională # ObservatorNews
Întâlnirea de la Beijing între Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un este o ''sfidare directă'' la adresa ordinii internaţionale, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.
16:00
Bolojan, despre alegerile locale în Bucureşti: E nevoie de un acord, sper să găsim o formulă luna aceasta # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că alegerile la Bucureşti ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Acesta a sugerat că încă nu este depăşit cadrul legal, dar că este nevoie de un acord pentru acest lucru şi speră să găsească o formulă acceptabilă în cursul lunii septembrie, scrie News.ro.
15:50
Moment rar: Xi, Putin și Kim vorbesc despre nemurire la Beijing. "Avem șansa să trăim și până la 150 de ani" # ObservatorNews
Transmisiunea live a paradei militare din China a surprins miercuri un moment rar între trei dintre cei mai puternici dictatori ai lumii, relatează Bloomberg. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un vorbeau despre longevitate, iar preşedintele chinez și-a exprimat chiar speranța că oamenii vor putea trăi până la 150 de ani, până la finalul acestui secol.
15:40
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut # ObservatorNews
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu două etaje, situată în Sibiu. De vânzare este şi un teren de 250 de metri pătraţi.
15:20
Vremea de mâine 4 septembrie. Va fi în continuare cald, în timpul zilei. Seara, sunt așteptate ploi # ObservatorNews
Temperaturile mai scad față de ziua precedentă, însă va fi în continuare cald în cea mai mare parte a țării. Noaptea sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Iată prognoza meteo de mâine 4 septembrie.
15:10
GHID: Cum îşi pot plăti contribuţia la sănătate cei care au rămas fără asigurare de la 1 septembrie # ObservatorNews
Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare la sănătate de la 1 septembrie, după ce şi-au pierdut statutul de co-asiguraţi. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a elaborat un ghid prin care aceştia îşi pot face plăţile pentru a îşi recâştiga beneficiile de asigurat.
14:50
Bărbat din Gorj, trimis în judecată după ce şi-a lovit vecinul de trei ori în cap cu un ciocan # ObservatorNews
Un bărbat din Gorj a fostr trimis în judecată pentru tentativă de omor. Acesta şi-a atacat un vecin care îşi repara gardul. L-a strâns de gât, l-a împins în şanţ şi apoi i-a luat ciocanul din mână şi l-a lovit de trei ori în cap, potrivit News.ro.
14:50
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război # ObservatorNews
Ieşit la rampă după mai multe zile de absenţă şi după ce termenul limită pentru sancţiuni aplicate Rusiei a expirat de mult, Donald Trump a declarat că e foarte dezamăgit de Vladimir Putin, pentru că oamenii continuă să moară în timp ce discuţiile de pace stagnează. Dar tot n-a aplicat vreo măsură concretă împotriva Rusiei. Iar liderul de la Kremlin îşi vede nestingherit de noi alianţe care să eludeze sancţiunile deja existente şi să-i aducă bani suplimentari în maşinăria de război.
14:40
Femeia bătută pe stradă şi călcată cu maşina de amant, ieri, pe un drum din Prahova, a murit la spital # ObservatorNews
Caz şocant în Prahova. O femeie de 57 de ani a fost bătută şi călcată cu maşina de un bărbat cu care ar fi avut o relaţie extraconjugală. Individul a încercat, la rândul lui, să-şi ia viaţa. Ambii au ajuns la spital, dar medicii n-au mai putut să o salveze pe femeie.
14:30
Excursii în Nisa și Cipru de 500.000 de lei la o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor # ObservatorNews
Excursii de jumătate de milion de lei din bani publici pe Coasta de Azur și în Larnaca, Cipru, la o instituție aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Acum 12 ore
14:20
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea Spitalului Oraşului Găeşti. Copila era nesupravegheată # ObservatorNews
O fetiţă de trei ani a fost lovită de o autospecială de poliţie. S-a întâmplat în curtea Spitalului Oraşului Găeşti. Copila era singură în momentul accidentului, potrivit Agerpres.
14:10
A doua jumătate a anului 2025 aduce pentru români o serie de evenimente importante, inclusiv clasica trecere la ora de iarnă, eveniment ce va avea loc în ultimul weekend din luna octombrie.
14:10
Filmul tragediei de pe A1. Cei trei muncitori au murit spulberaţi de cisternă sub privirile şefului de echipă # ObservatorNews
Trei tineri muncitori şi-au găsit sfârşitul marți după-amiază, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, după ce o cisternă i-a lovit în plin, în timp ce făceau marcaje rutiere pe prima bandă. Cei trei au sfârşit sub privirile şefului de echipă, care a scăpat pentru că se afla la aproximativ 20 de metri distanță de colegii lui.
14:10
Reforma administraţiei, înţeleasă diferit de Grindeanu şi Bolojan: procentul de 10% care creează tensiuni # ObservatorNews
Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că multe posturi sunt inutile şi nu fac decât să mânânce bani din bugetul statului şi să anuleze toate celelalte măsuri de austeritate. Şeful Executivului cere mai multă fermitate, în timp ce şeful statului recomandă flexibilitate.
14:00
"A venit frontal şi nu a mai schiţat nimic". Filmul accidentului din Botoşani soldat cu 3 morţi şi 16 răniţi # ObservatorNews
Şoferul care a provocat accidentul din Botoşani, în urma căruia trei persoane au murit şi alte 16 au fost rănite, ar fi adormit la volan. Autoturismul scăpat de sub control a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un microbuz în care se aflau 16 persoane.
14:00
"Te doare capul. Nu se poate explica rațional". Kelemen Hunor, despre situația de la ANPC # ObservatorNews
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că situația de la ANPC "nu se poate explica rațional" și că "te doare capul": în București lucrează la fel de mulți oameni cât în toate județele la un loc.
13:50
Rusia cere recunoașterea oficială a regiunilor ucrainene anexate în schimbul unei păci "durabile" # ObservatorNews
Rusia solicită recunoașterea internațională ca parte a teritoriului său a regiunilor ucrainene pe care pretinde că le-a anexat, pentru a asigura o pace "durabilă", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat miercuri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.