AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO privind angajarea răspunderii Guvernului pe pachetele legislative

14:10

Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în timp ce Beijingul are dispute cu Washingtonul privind comerţul, tehnologie şi alte subiecte, iar Xi lucrează la a construi o alternativă la ordinea mondială condusă de SUA, potrivit CNN.