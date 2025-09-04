Oana Ţoiu, despre vizita la Moscova din 2014: and #8222;A fost un curs pentru studenţi, fără legături cu autorităţile ruse and #8221;

16:50

Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.