Oana Ţoiu, despre vizita la Moscova din 2014: and #8222;A fost un curs pentru studenţi, fără legături cu autorităţile ruse and #8221;
Bursa, 4 septembrie 2025 19:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
19:50
Florian Munteanu, acţionar FP: and #8221;Cerem demisia Comitetului fondului pentru că a înşelat încrederea acţionarilor and #8221; # Bursa
* Istvan Sarkany: and #8221;Doriţi ca un consorţiu condus de o firmă de apartament să gestioneze resursele strategice ale României? and #8221;* and #8221;Peste 60% dintre acţionarii FP sunt persoane fizice care nu au nicio reprezentare în Comitet and #8221;, afirmă SarkanyUn grup de acţionari ai Fondului Proprietatea solicită demisia membrilor Comitetului Reprezentanţilor FP pentru modul în care au gestionat procesul de selecţie a administratorului emitentului.
Acum 15 minute
19:40
Preşedintele american Donald Trump primeşte joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, marele absent fiind Elon Musk, la un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite News.ro, care releatează cele ce urmează.
Acum 30 minute
19:30
Macron anunţă că 26 de state s-au angajat să fie prezente în Ucraina în caz de încetare a focului # Bursa
Douăzeci şi şase de ţări s-au angajat să participe la o forţă de reasigurare în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, fiind and #8222;prezente la sol, pe mare sau în aer and #8221;, a declarat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de presa internaţională.
Acum o oră
19:20
Oana Ţoiu, despre vizita la Moscova din 2014: and #8222;A fost un curs pentru studenţi, fără legături cu autorităţile ruse and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.
19:20
Procurorii olandezi renunţă la acuzaţiile împotriva a trei co-suspecţi în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor dacice # Bursa
Trei dintre cei patru co-suspecţi în cazul furtului de opere de artă de la muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriţi penal, au anunţat joi procurorii, citaţi de nltimes.nl, care afirmă cele ce urmează.
19:00
Procurorii DNA au reţinut cinci persoane acuzate de evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 96 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).
Acum 2 ore
18:50
Datele publicate joi de Departamentul Comerţului şi de ADP/Stanford Lab arată deteriorarea unor indicatori economici cheie pentru Statele Unite în primele luni ale mandatului preşedintelui Donald Trump, relatează BFM TV, care indică cele ce urmează.
18:40
Preşedintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că statele lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, întrucât acest comerţ finanţează războiul din Ucraina, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.
18:40
Zelenski: 'Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului.
18:30
Mircea Abrudean, după întâlnirea cu Michael Dickerson: Întărirea parteneriatului strategic România-SUA rămâne o prioritate # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit la Parlament, cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA, şi a subliniat că întărirea parteneriatului strategic România-Statele Unite rămâne o prioritate.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că niciun cetăţean român nu se află printre victimele accidentului produs la Lisabona, unde celebrul funicular and #8222;Gloria and #8221; a deraiat, provocând moartea a 17 persoane.
Acum 4 ore
17:50
Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenţia asupra lipsei de siguranţă rutieră în România, subliniind că atât accidentele cu maşini, cât şi cele cu trotinete electrice scăpate de sub control reprezintă un fenomen alarmant ignorat de autorităţi.
17:40
Preşedintele american Donald Trump l-a primit pe liderul partidului britanic Reform UK, Nigel Farage, în Biroul Oval de la Casa Albă, unde cei doi s-au fotografiat împreună în spatele celebrului and #8222;Resolute desk and #8221;, transmite DP, care afirmă cele ce urmează. Farage a publicat imaginea pe reţelele sociale, însoţită de mesajul: and #8222;Sunt bucuros să revin în Biroul Oval and #8221;.
17:30
Israel Katz, după lansarea unui nou satelit de spionaj: 'Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele and #8221; # Bursa
Israelul a plasat pe orbită satelitul de spionaj Ofek 19, ministrul Apărării, Israel Katz, afirmând că and #8222;vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele and #8221;.
17:20
Ioana Dogioiu: Premierul consideră criteriile pentru şeful Corpului de Control prea restrictive # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.
17:20
Dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina reaprinde tensiunile pe fondul războiului # Bursa
Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina a reizbucnit săptămâna aceasta, după ce Serviciul de Securitate (SBU) a acuzat organismele anticorupţie că au vizat deliberat un fost oficial de rang înalt, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
17:10
Un început de an şcolar reuşit nu înseamnă doar ghiozdane şi rechizite, ci şi un spaţiu de acasă care să sprijine sănătatea, atenţia şi bucuria de a învăţa, subliniază Alexa Rădulescu, owner Infinity for Home. Camera copilului devine o extensie a şcolii, locul unde se formează obiceiurile şi concentrarea, motiv pentru care ergonomia, lumina, culorile şi accentele personale fac diferenţa.
17:10
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a are nevoie urgentă de o reformă administrativ-teritorială şi că actuala majoritate formată din patru partide pro-europene ar trebui să valorifice and #8222;fereastra de oportunitate politică and #8221; pentru a o realiza, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Ioana Dogioiu, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control: Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.
17:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a mobilizat aproximativ 100.000 de soldaţi în zona oraşului Pokrovsk, nod de transport esenţial pentru apărarea Donbasului, scrie Kyiv Post, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Leroy Merlin investeşte 27,9 milioane euro în 2025 pentru extindere, digitalizare şi sustenabilitate # Bursa
Leroy Merlin România va investi în acest an 27,9 milioane euro, cu aproape 50% mai mult decât în 2024, pentru extinderea reţelei de magazine, modernizarea logisticii, accelerarea digitalizării şi proiecte de sustenabilitate, potrivit unui comunicat al companiei. Retailerul estimează o creştere de circa 8% a cifrei de afaceri, după venituri de 3,40 miliarde lei anul trecut.
16:50
Guvernul va acorda subvenţii angajatorilor care angajează victime ale violenţei domestice sau traficului de persoane # Bursa
Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.
16:30
Deputatul PSD Mihai Ghigiu a avertizat că, în cazul în care decizia privind alegerile pentru Primăria Capitalei va fi luată unilateral sau de doar două partide din coaliţie, and #8222;coaliţia nu mai există and #8221;.
16:20
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună).
16:10
Germania urmează să-şi prezinte propunerile concrete în vederea participării la garanţii de securitate ale Ucrainei, în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene şi capacităţilor aeriene ofensivei ale Ucrainei.
16:10
Guvernul bulgar a anunţat joi că nu există dovezi că avionul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat la sosirea de duminică pe aeroportul din Plovdiv, după ce iniţial autorităţile de la Sofia au sugerat o posibilă interferenţă din partea Rusiei, relatează Politico, care transmite cele ce urmează.
16:00
Noile prevederi incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale aduc riscuri suplimentare pentru companii, întrucât lipsa unui cont bancar activ sau neconformarea cu cerinţele de majorare a capitalului social pot duce la declararea ca inactivă a unei firme, a explicat Dr. Av. Radu Pavel, coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
Acum 6 ore
15:50
Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenţii zonei euro să poată continua să facă plăţi chiar şi în cazul unor perturbări majore precum pana de curent din Spania, tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică sau atacurile cibernetice împotriva băncilor, a declarat joi Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare
15:50
and #8221;Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin and #8221;, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la Fort de Bregançon, în care analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina.
15:40
Bogdan Ivan: and #8221;Am avut o discuţie cu Preşedintele pe tema facturilor din energie and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre situaţia facturilor din energie, că a avut o discuţie scurtă şi aplicată cu preşedintele Nicuşor Dan, pe această temă şi urmează să-i prezinte un material mai detaliat ş să-l transmită ulterior atât către Guvern cât şi către CSAT
15:40
Stânga Europeană strânge semnături pentru o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene # Bursa
Grupul Stângii din Parlamentul European a început colectarea de semnături pentru a promova o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen.
15:40
Mark Rutte: and #8221;Rusia nu este cea care decide dacă se desfăşoară trupe străine în Ucraina and #8221; # Bursa
Rusia nu este cea care and #8221;decide and #8221; dacă să se desfăşoare trupe străine în Ucraina, în cazul unui acord pe pace, replică joi Moscovei secretarul general al NATO Mark Rutte
15:40
Bogdan Ivan: and #8221;Închiderea centralelor pe cărbune ar creşte preţul energiei cel puţin cu 30% and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi ar creşte preţul energiei cu cel puţin cu 30%
15:20
Wizz Air îşi extinde flota din Chişinău cu două aeronave şi lansează şase rute noi către Europa # Bursa
Wizz Air va aloca a patra şi a cincea aeronavă bazei sale de la Chişinău, consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa aviatică din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al companiei. Cele două Airbus A320ceo vor sosi în decembrie 2025 şi martie 2026, permiţând lansarea unor noi rute şi creşterea frecvenţei zborurilor existente.
15:10
Guvernul a adoptat Memorandumul privind măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt # Bursa
Guvernul a adoptat Memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali.
15:10
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii care modifică sistemul de pensii de serviciu pentru judecători şi procurori, act normativ pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează.
15:00
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit 722.000 de ţigarete ascunse în două autocamioane înmatriculate în Republica Moldova, evaluate la peste 1 milion de lei, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:00
ICI Bucureşti colaborează cu ADAMEF şi PCSCMR pentru acreditarea cursurilor destinate tehnicienilor caselor de marcat # Bursa
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a semnat, pe 3 septembrie 2025, un protocol de colaborare cu Asociaţia Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) şi Patronatul Comercianţilor şi Servisanţilor Caselor de Marcat din România (PCSCMR), potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:00
UE alocă aproape 19 milioane de euro pentru a sprijini agenda de reforme a Republicii Moldova # Bursa
Comisia Europeană a anunţat alocarea a 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, ca sprijin pentru implementarea agendei de reforme, după ce a confirmat că autorităţile de la Chişinău au respectat toate angajamentele prevăzute în cadrul programului de asistenţă economică al UE.
14:50
AVAIO Digital şi Schneider Electric colaborează pentru a construi noi centre de date optimizate pentru AI în SUA # Bursa
AVAIO Digital Partners a anunţat că a semnat un acord cu Schneider Electric pentru achiziţionarea de switchgear, PDU-uri, UPS-uri şi chillers înainte de începerea construcţiei a patru noi campusuri de centre de date pregătite pentru AI pe întreg teritoriul Statelor Unite.
14:30
Samsung Electronics şi-a prezentat la IFA 2025 viziunea and #8222;AI Home: Future Living, Now and #8221;, un ecosistem care integrează Bespoke AI, Vision AI şi Galaxy AI pentru a transforma locuinţele în spaţii inteligente, adaptate nevoilor utilizatorilor, potrivit unui comunicat al companiei.
14:30
Poliţia de Frontieră: Mărfuri contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în colaborare cu poliţiştii de frontieră bulgari, au descoperit, în urma verificării a trei autocare care efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România, peste 2.000 de articole vestimentare, de parfumerie, marochinărie şi încălţăminte, susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de piaţă de aproximativ 469.500 lei.
14:20
ROCA FP face apel la responsabilitate în dezbaterea privind alegerea noului administrator al Fondului Proprietatea # Bursa
ROCA FP, candidatul selectat în procesul de desemnare a noului administrator al Fondului Proprietatea, lansează un apel la responsabilitate şi bună credinţă în contextul campaniei publice prin care un grup de acţionari minoritari solicită anularea selecţiei şi contestă Comitetul Reprezentanţilor, potrivit unui comunicat transmis de companie.
14:20
Mark Rutte: Rusia este o and #8222;forţă destabilizatoare and #8221; pentru Europa şi întreaga lume # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat asupra pericolului pe care Rusia îl reprezintă pentru securitatea Europei, descriind-o drept o and #8222;forţă destabilizatoare and #8221; atât pe continent, cât şi la nivel global.
14:10
Deloitte: Auditul intern, de la obligaţie legală la instrument de performanţă pentru companii # Bursa
Implementarea funcţiei de audit intern nu trebuie privită doar ca o cerinţă legală, ci ca un instrument de creştere a performanţei şi de consolidare a guvernanţei corporative, arată un articol semnat de Bogdana Buhoş (Partener de audit) şi Clarisa Bulai (Director de audit), Deloitte România.
14:00
Sikorsky şi CAL FIRE îşi unesc forţele pentru a îmbunătăţi tehnologiile autonome aeriene de stingere a incendiilor # Bursa
Într-un pas semnificativ în lupta împotriva incendiilor forestiere, Sikorsky, o companie Lockheed Martin, şi Departamentul de Silvicultură şi Protecţie împotriva Incendiilor din California (CAL FIRE) au anunţat o nouă iniţiativă pentru extinderea cercetării, inovării şi capacităţilor operaţionale ale resurselor aviatice.
Acum 8 ore
13:50
ANAF: Din august, soţii şi părinţii fără venituri proprii pot fi asiguraţi la sănătate doar prin opţiunea titularului # Bursa
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă, potrivit Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, că de la 1 august 2025 persoanele fizice aflate în întreţinerea unei persoane asigurate - soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii - nu mai sunt exceptate automat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit unui comunicat emis redacţiei.
13:50
Aon România: Asigurările şi garanţiile, soluţii esenţiale pentru stabilitatea şi dezvoltarea pieţei construcţiilor # Bursa
Aon România, parte a companiei globale de servicii profesionale de managementul riscului - Aon plc, atrage atenţia asupra rolului esenţial pe care asigurările şi garanţiile îl joacă în dezvoltarea durabilă a pieţei de construcţii, într-un context economic volatil, marcat de presiuni inflaţioniste, lipsă de predictibilitate şi proiecte de anvergură care implică fonduri publice şi private.
13:40
Organizaţiile Sindicale Unite din Administraţia Publică în stradă: Solicităm dialog pentru reformă # Bursa
Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate and #8222;Administraţie publică and #8221; şi atrag atenţia că măsurile promovate ,,pe persoană fizică and #8221;, mai exact ,,REFORMA MEA and #8221;, creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.