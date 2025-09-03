Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu 2 noi modele (august 2025)
Gadget.ro, 3 septembrie 2025 21:50
Dacă te-ai gândit ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să te portezi la Digi Mobil, află că acum operatorul telecom are o ofertă de smartphone-uri mai bogată cu 2 noi modele. Noutăţile aduse de Digi Mobil sunt: Oppo Reno14 5G; Xiaomi Redmi 15 4G; Smartphone-urile pot fi achiziţionate cu oricare dintre cele trei abonamente disponibile: The post Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu 2 noi modele (august 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum o oră
21:50
21:30
Aşa cum ne-am obişnuit, începutul fiecărei luni vine cu topul celor mai puternice 10 smartphone-uri prezentat de AnTuTu. În realizarea acestor statistici AnTuTu foloseşte un calcul bazat pe punctajul mediu obţinut de fiecare device în urma analizelor a peste 1000 de unităţi / model. Iată topul pentru august 2025: ZTE RedMagic 10S Pro+ – 2.947.567 […] The post AnTuTu a publicat lista celor mai puternice 10 smartphone-uri din august 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 24 ore
23:40
Cât a plătit în medie un român pentru instalarea unui aer condiţionat în vara acestui an? # Gadget.ro
În contextul schimbărilor climatice din ultima perioadă, verile au devenit din ce în ce mai călduroase, astfel că în această perioadă a anului cei mai căutaţi oameni din ţară sunt instalatorii. HomeRun, o platformă digitală dedicată serviciilor locale din România, a realizat o analiză la nivel de ţară pentru vara ce tocmai a trecut, una […] The post Cât a plătit în medie un român pentru instalarea unui aer condiţionat în vara acestui an? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 03.09 – 09.09.2025 cei de la Kaufland continuă seria noutăţilor din lumea Parkside, dar aduc şi produse interesante pentru curăţenia casei, veselă pentru bucătărie şi […] The post 5 gadgets de la Kaufland (03.09 – 09.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Realme a confirmat oficial când va fi lansat comercial smartphone-ul cu baterie de 10.000 mAh şi 8.5 mm grosime # Gadget.ro
În luna mai a acestui an realme a prezentat un smartphone concept interesant denumit realme GT 10.000 mAh. După cum ne spune şi numele, telefonul vine cu o baterie foarte generoasă de 10.000 mAh, o grosime de sub 8.5 mm şi o greutate de doar 215 grame. Pentru a integra acest acumulator, compania a regândit […] The post Realme a confirmat oficial când va fi lansat comercial smartphone-ul cu baterie de 10.000 mAh şi 8.5 mm grosime appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Şi tu YouTube? Share account-ul din abonamentul Youtube Premium Family poate fi blocat dacă membri familiei nu locuiesc în aceeaşi casă # Gadget.ro
Blocarea share account-ului (împărţirea contului) a devenit o normalitate de prin 2023, an în care Netflix a decis că această practică trebuie să înceteze şi că fiecare utilizator trebuie să plătească, atât timp cât el nu se află în aceeaşi gospodărie cu titularul contului. Toate platformele de streaming video au preluat acest model, unul care […] The post Şi tu YouTube? Share account-ul din abonamentul Youtube Premium Family poate fi blocat dacă membri familiei nu locuiesc în aceeaşi casă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ieri
22:10
Piaţa auto de maşini noi din România îşi revine rapid, vânzările din august crescând cu peste 50% # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi pare a ieşi din coma indusă de suspendarea programului Rabla, înmatriculările din iulie şi august readucând zâmbetul pe buze în rândul producătorilor şi a dealerilor. Dacă în luna iulie au fost înmatriculate 16.362 maşini (+25.31% vs iulie 2024), în august rezultatul a fost şi mai bun, numărul înmatriculărilor crescând cu […] The post Piaţa auto de maşini noi din România îşi revine rapid, vânzările din august crescând cu peste 50% appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Cum arată unele dintre cele mai avansate monitoare OLED din piață – ROG Swift OLED și ROG Strix OLED prezentate la Gamescom 2025 # Gadget.ro
Gamescom 2025 a fost scena pe care ASUS și-a adus unele dintre cele mai avansate monitoare cu panel OLED, din ce au prezentat până acum – produse ce joacă în liga premium din mai toate punctele de vedere. ASUS ROG este lider la nivel global pe segmentul monitoarelor OLED de gaming*, iar cele trei produse […] The post Cum arată unele dintre cele mai avansate monitoare OLED din piață – ROG Swift OLED și ROG Strix OLED prezentate la Gamescom 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Vodafone vine cu o nouă ofertă excelentă la portare: abonament 5G NELIMITAT, HBO Max inclus 3 luni, Disney+ inclus 6 luni, totul la doar 4 euro / lună pe toată perioada contractuală # Gadget.ro
Operatorii telecom se întrec în oferte care mai de care mai interesante, cele mai atractive fiind cele la portare (este şi normal, toţi vor să atragă abonaţi de la concurenţă). Vodafone a lansat recent o ofertă excelentă la portare, una care vine cu foarte multe resurse: Practic, cu noul RED Unlimited primim totul nelimitat în […] The post Vodafone vine cu o nouă ofertă excelentă la portare: abonament 5G NELIMITAT, HBO Max inclus 3 luni, Disney+ inclus 6 luni, totul la doar 4 euro / lună pe toată perioada contractuală appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Ţi-ai cumpărat un laptop ASUS în 2025? Află cum poţi primi GRATUIT un mouse optic wireless ASUS WT425 # Gadget.ro
Dacă anul acesta ai avut nevoie de un nou laptop şi din pură întâmplare ai ales un ASUS, atunci acest articol este perfect pentru tine şi pentru norocul tău. ASUS România a demarat o campanie extrem de interesantă, una care îi premiază pe cei care şi-au achiziţionat în 2025 un laptop al mărcii taiwaneze. Tot […] The post Ţi-ai cumpărat un laptop ASUS în 2025? Află cum poţi primi GRATUIT un mouse optic wireless ASUS WT425 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Vivo a lansat un smartphone de dimensiuni normale foarte rezistent, cu amortizoare interne anti-cădere şi cu o baterie uriaşă de 8200 mAh # Gadget.ro
Se pare că lupta în specificaţii hardware a încetat de ceva timp în a mai fi interesantă, acum mai toţi producătorii caută elemente de evidenţiere din ce în ce mai ieşite din comun, unele care să aducă un altfel de plusvaloare. Vivo a lansat în acest început de toamnă un nou smartphone mid-range care vine […] The post Vivo a lansat un smartphone de dimensiuni normale foarte rezistent, cu amortizoare interne anti-cădere şi cu o baterie uriaşă de 8200 mAh appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Huawei este lider pe piața de smartwatch-uri în T2 2025 și a depășit Apple pe baza livrărilor mai mari cu 52% față de T2 2024 # Gadget.ro
Huawei a reușit să ajungă lider pe piața de smartwatch-uri în ce privește livrările din T2 2025 (1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025). Datele sunt preluate din analiza CounterPoint Research. Primele 5 poziții pe piața de smartwatch-uri sunt ocupate de către: Huawei a avut parte de o creștere de 52% față de T2 2024, […] The post Huawei este lider pe piața de smartwatch-uri în T2 2025 și a depășit Apple pe baza livrărilor mai mari cu 52% față de T2 2024 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Proprietarii de maşini de lux (peste 75.000 de euro) din România vor plăti un impozit special de trei ori mai mare # Gadget.ro
Nu ştiu dacă printre cei care ne citesc avem şi deţinători de astfel de maşini de lux, cert este că în România sunt mulţi astfel de proprietari, unii care se mândresc cu modele de zeci, poate sute de mii de euro. Guvernul României a decis să tripleze impozitul special aplicat maşinilor scumpe, adică celor a […] The post Proprietarii de maşini de lux (peste 75.000 de euro) din România vor plăti un impozit special de trei ori mai mare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:10
Xiaomi recheamă aproape 147.000 de baterii externe de 20.000 mAh cu cablu integrat, deoarece acestea prezintă risc de incendiu (modelul este vândut oficial şi în România) # Gadget.ro
Xiaomi se preocupă de siguranţa utilizatorilor săi şi anunţă o campanie de rechemare la nivel global pentru un model de baterie externă ce prezintă anumite riscuri. Se pare că acumulatorul Xiaomi PB2030MI de 20.000 mAh cu cablu integrat şi cu încărcare la 33W, fabricat în perioada august – septembrie 2024, ar avea un defect de […] The post Xiaomi recheamă aproape 147.000 de baterii externe de 20.000 mAh cu cablu integrat, deoarece acestea prezintă risc de incendiu (modelul este vândut oficial şi în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:40
Vă scriam ieri într-un alt articol că CEO-ul Dacia, Denis le Vot, este dezamăgit de faptul că nu a fost ales CEO-ul Renault Group şi se gândeşte să demisioneze din funcție în toamna acestui an. Doar că în realitate lucrurile erau mult mai evoluate, fără să ştim, vorbeam deja de o certitudine. În urmă cu […] The post Dacia are un nou CEO (fostul vicepreşedinte al mărcii Mecedes-Benz) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:10
În rândurile următoare descoperiți o selecție de produse interesante din oferta LIDL. Printre ele se află de la rechizite și până la unelte utile pentru locuință. Catalogul complet îl găsiți aici ️. 1. Aspirator de mână umed / uscat cu alimentare de la acumulator Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la […] The post 5 gadgets de la LIDL (1.09 – 7.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
31 august 2025
19:10
După ce l-am văzut la treabă cel mai tare smart TV TCL pregătit pentru 2025 de către compania chineză, acum a venit rândul unui nou televizor de la același producător să fie trecut printr-o analiză tipică Gadget. Din multe puncte de vedere, televizorul de azi este mai interesant, în special prin prisma prețului la care […] The post Smart TV TCL QLED 55P8K – review (Un premium mid-range la un preț foarte bun, momentan) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:20
Am văzut The Thursday Murder Club, filmul numărul 1 pe Netflix pe 31 august 2025, iar acesta este mai mult simpatic şi mai puţin intrigant # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară m-am uitat la The Thursday Murder Club, film apărut pe Netflix pe 28 august, iar distribuţia este […] The post Am văzut The Thursday Murder Club, filmul numărul 1 pe Netflix pe 31 august 2025, iar acesta este mai mult simpatic şi mai puţin intrigant appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
Renault Group a trecut prin câteva modificări în ultima perioadă, una dintre cele mai recente fiind cea de schimbare a CEO-ului. În luna iunie fostul CEO, Luca de Meo, a decis să plece la grupul Kering, proprietarul unor mărci cunoscute precum Gucci sau Yves Saint Laurent. Locul lăsat liber de acesta a fost dorit de […] The post Bursa zvonurilor: CEO-ul Dacia este hotărât să demisioneze appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Staţiile de încărcare pentru maşinile electrice din China au consumat în luna iulie 2025 mai multă electricitate decât a consumat toată România # Gadget.ro
Citesc mereu comentarii care spun că ambiţiile Uniunii Europene legate de electrificarea pieţei auto nu vor salva planeta, că doar la noi există asemenea presiuni şi multe alte păreri de genul. Ştiu că foarte mulţi nu vor crede în continuare, însă în toată lumea există această tendinţă de electrificare, cu paşi mai mari sau mai […] The post Staţiile de încărcare pentru maşinile electrice din China au consumat în luna iulie 2025 mai multă electricitate decât a consumat toată România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
Parcă nici nu-mi vine să cred că a trecut peste un an de când am testat amănunțit Samsung Vision AI OLED 65S95D, atât de bine mi-a rămas întipărit în minte acel televizor, cu acea imagine căreia cu greu îi puteam reproșa ceva. Iar acum, cu noua generație a OLED-urilor Samsung, pe care am testat-o prin […] The post Smart TV Samsung OLED Vision AI 77S95F – review (Saltul pe care nu-l credeam posibil!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 august 2025
16:30
TOP 10: Oferte eMAG din 30.08.25 (aspirator vertical Tineco cu stație de golire a prafului, soundbar LG de 570W cu Dolby Atmos, televizor TCL cu panel QD-MiniLED și reducere de 15% etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG se află și un televizor cu panel QD-MiniLED ce are deja nota 4.94 / 5 din 16 review-uri și reducere de 15%, dar și garanție pe 5 ani. 1. Aspirator vertical Tineco Pure One Station 5 ️ Este un produs listat recent. Autonomia sa ajunge până la 70 de minute, […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 30.08.25 (aspirator vertical Tineco cu stație de golire a prafului, soundbar LG de 570W cu Dolby Atmos, televizor TCL cu panel QD-MiniLED și reducere de 15% etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
Huawei MatePad 11.5 2025 PaperMatte Edition – review (Tabletă bună la toate, cu un ecran special și la preț bun) # Gadget.ro
În urmă cu puțin peste două săptămâni vă anunțam că Huawei a introdus o nouă tabletă în oferta comercială pentru țara noastră și vă puneam la dispoziție și un cod exclusiv de reducere, care este încă valabil (până la 30 septembrie 2025) și care taie cu -500 lei prețul de listă pentru Huawei MatePad 11.5 […] The post Huawei MatePad 11.5 2025 PaperMatte Edition – review (Tabletă bună la toate, cu un ecran special și la preț bun) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:10
În articolul de azi de la rubrica „oferta zilei” vin în atenţia voastră cu un smartphone ce oferă un raport calitate – preţ foarte corect, chiar dacă este un model lansat în 2024. Până pe 1 septembrie inclusiv, puteţi achiziţiona prin intermediul aplicaţiei mobile a celor de la Altex modelul Oppo Reno12 F 5G cu […] The post Oferta zilei: Oppo Reno12 F 5G cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare costă doar 722.42 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:50
Orange scumpeşte pachetul vedetă de internet fix + televiziune (Orange Supreme) şi pune încă 7 lei / lună la costul abonamentului # Gadget.ro
Pe 19 august vă scriam un articol despre cât de avantajos este să te portezi la Orange cu toate serviciile. Vă spuneam atunci că la un cost de sub 70 lei / lună vă puteţi abona la internet fix, televiziune, telefonie mobilă, Netflix şi HBO Max. Toate detaliile le găsiţi aici. În acea ofertă am […] The post Orange scumpeşte pachetul vedetă de internet fix + televiziune (Orange Supreme) şi pune încă 7 lei / lună la costul abonamentului appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:40
OnePlus 15 este un flagship ce ar urma să fie lansat în China undeva în luna octombrie, urmând ca în primele săptămâni din 2026 să ajungă pe canal oficial şi în Europa / România. Cum lansarea se apropie, inevitabil apar şi noi informaţii despre device, unele care nu prea ne impresionează. Recent a apărut o […] The post OnePlus 15 – o primă randare şi câteva detalii hardware appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:20
De luni, 1 septembrie 2025, rovinieta se scumpeşte doar pentru autoturisme (dacă puteţi, încercaţi să o prelungiţi în acest weekend) # Gadget.ro
Informaţia nu este tocmai nouă, am detaliat şi noi aceste modificări de preţ încă din luna iulie. Există totuşi şi un detaliu diferit şi anume că începând cu 1 septembrie 2025 se scumpeşte doar rovinieta pentru autoturisme. Conform legii 141 / 2025, tarifele practicate începând de luni vor fi următoarele: Tot din 1 septembrie se […] The post De luni, 1 septembrie 2025, rovinieta se scumpeşte doar pentru autoturisme (dacă puteţi, încercaţi să o prelungiţi în acest weekend) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 august 2025
12:40
DJI lucrează la foc automat și a lansat unul dintre cele mai avansate microfoane wireless – DJI Mic 3. Sunt mai multe elemente ce-l individualizează față de DJI Mic 2, iar la prima vedere aș nota dimensiunile compacte. Spre comparație, transmițătorul DJI Mic 2 cântărește 28 gr, iar cel de la Mic 3 este de […] The post DJI Mic 3 – dimensiuni compacte față de Mic 2, stocare mai mare și funcții avansate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:50
Huawei are printre cele mai bune căști in-ear din piață, iar oferta lor este extrem de variată de la cele de 150 – 200 lei și până la peste 6 – 700 lei. Acum discutăm despre o propunere din segmentul entry. Sunt primele căști din seria SE ce dispun de ANC, anulare activă a zgomotului. […] The post Huawei FreeBuds SE 4 anunțate oficial, primele căști din seria SE cu ANC appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 august 2025
23:10
Laptop ASUS ProArt P16 (H7606) – review (Workstation camuflat sub o carcasă elegantă și compactă) # Gadget.ro
Gama ProArt a celor de la ASUS este, așa cum ne dăm seama chiar din denumire, una care se adresează profesioniștilor din anumite domenii creative din zona digitală, adică a artiștilor digitali, fie că este vorba despre designeri, editori foto sau video și alții. ASUS ProArt P16 (H7606) este laptopul despre care am adus câteva […] The post Laptop ASUS ProArt P16 (H7606) – review (Workstation camuflat sub o carcasă elegantă și compactă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
TOP 10: Cele mai bine vândute mărci auto în Uniunea Europeană în luna iulie (Dacia este pe un loc surprinzător) # Gadget.ro
ACEA (Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile) a publicat raportul vânzărilor de maşini noi în Uniunea Europeană pentru luna iulie, iar Dacia stă surprinzător de bine. Conform datelor oficiale, marca românească a reuşit să înmatriculeze luna trecută 51.096 maşini, în creştere cu 14.1% an pe an, cifră care a poziţionat-o pe locul 5 în rândul mărcilor […] The post TOP 10: Cele mai bine vândute mărci auto în Uniunea Europeană în luna iulie (Dacia este pe un loc surprinzător) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Samsung pregăteşte noi produse pentru toamna acestui an, unele pe care le vom vedea cu siguranţă şi în ofertele comercianţilor din România. Producătorul sud-coreean a confirmat oficial că va organiza un mare eveniment în data de 4 septembrie, atunci când vor fi lansate oficiale smartphone-ul Samsung Galaxy S25 FE, cât şi tabletele Samsung Galaxy Tab […] The post Samsung Galaxy S25 FE – specificaţii hardware complete şi dată oficială de lansare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Horse Romania (Renault + Geely) fabrică la Mioveni un motor nou dezvoltat şi proiectat în în ţara noastră (potrivit pentru Dacia Duster şi nu numai) # Gadget.ro
În 2024 grupul Renault şi compania chineză Geely au anunţat înfiinţarea oficială a companiei Horse Powertrain Limited, cea care va furniza noi motoare termice pentru mărci precum Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Geely, Mitsubishi, Volvo sau Proton. Horse Powertrain Limited este deţinută în coproprietate de Renault şi Geely şi se ocupă cu cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea […] The post Horse Romania (Renault + Geely) fabrică la Mioveni un motor nou dezvoltat şi proiectat în în ţara noastră (potrivit pentru Dacia Duster şi nu numai) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
realme a anunţat oficial smartphone-ul cu baterie de 15.000 mAh, doar că momentan este un simplu concept # Gadget.ro
realme a făcut foarte multe valuri în jurul acestui device, platformele de social media fiind pline cu clipuri video, imagini şi informaţii tip teaser, însă momentan acest smartphone cu autonomie uriaşă rămâne încă în aşteptare. Producătorul chinez a lansat oficial un telefon cu baterie de 15.000 mAh, însă doar sub formă de concept. Telefonul foloseşte […] The post realme a anunţat oficial smartphone-ul cu baterie de 15.000 mAh, doar că momentan este un simplu concept appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
27 august 2025
23:40
Xiaomi a confirmat oficial că noua versiunea a interfeţei HyperOS va fi lansată oficial peste doar câteva zile. Conform unei informări transmise presei, HyperOS 3 va fi prezentat pe data de 28 august. S-ar părea că această variantă de HyperOS 3 este una bazată pe Android 15, iar peste câteva săptămâni va mai fi anunţată […] The post Xiaomi va lansa oficial interfaţa HyperOS 3 pe 28 august (iată ce aduce aceasta nou) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Un film de animaţie lansat în luna iunie a devenit cel mai vizionat lungmetraj din istoria Netflix # Gadget.ro
Lansat în noiembrie 2021, filmul Red Notice cu Gal Gadot, Ryan Reynolds și Dwayne Johnson în rolurile principale a fost cel mai vizionat lungmetraj de pe platforma Netflix cu un total de peste 231 de milioane de vizualizări. Iată că la aproape patru ani distanţă acest film este detronat, iar cel mai vizionat lungmetraj din […] The post Un film de animaţie lansat în luna iunie a devenit cel mai vizionat lungmetraj din istoria Netflix appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Fără farse la numărul de urgenţă 112 (STS va avea în curând acces la datele geospaţiale ale apelantului) # Gadget.ro
Foarte multe apeluri telefonice date la numărul de urgenţă 112 sunt de cele mai multe ori farse, glume sau ponturi false, însă într-un viitor nu foarte îndepărtat acestea ar putea fi reduse dramatic. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a scos la licitaţie un contract de 29.2 milioane lei pentru achiziția de software destinat îmbunătățirii și […] The post Fără farse la numărul de urgenţă 112 (STS va avea în curând acces la datele geospaţiale ale apelantului) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:10
Într-un articol de ieri vă spuneam că Digi Online a introdus două noi canale tv în format HD, informaţie primită cu mare interes de voi. Doar că la câteva ore distanţă DIGI a aprins fitilul şi a aruncat bomba: renunţă la Digi Online. Cel mai mare operator de telecomunicaţii din România a transmis azi că […] The post DIGI renunţă la aplicaţia Digi Online şi o înlocuieşte pe toate platformele cu DIGI TV appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:40
Peugeot prezintă noul 308 facelift – Desing actualizat cu accent pus pe iluminare și versiuni BEV, PHEV, HEV și diesel # Gadget.ro
Hatchback-ul de segment C de la Peugeot tocmai a primit o actualizare importantă, fenomen cunoscut în industria auto drept facelift. Noul Peugeot 308 facelift își face apariția cu o multitudine de schimbări estetice, iar gama de motorizări disponibile este foarte extinsă și acoperă orice nevoi. Pentru prima dată pe un model Peugeot, sigla este iluminată, […] The post Peugeot prezintă noul 308 facelift – Desing actualizat cu accent pus pe iluminare și versiuni BEV, PHEV, HEV și diesel appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:50
Mai sunt câteva luni bune până la debutul oficial al seriei Galaxy S26, dar informațiile curg în ritm continuu. Samsung are o abordare ceva mai precaută pe partea de acumulator, știm prea bine istoricul. Se zvonea că Galaxy S26 Ultra ar putea face pasul spre un acumulator mai mare cu 10%, mai ales că stylus-ul […] The post Bursa zvonurilor: Bateria lui Samsung Galaxy S26 Ultra a fost certificată în China appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:30
Google se pregătește să blocheze instalarea aplicațiilor Android din afara Google Play, dacă dezvoltatorul nu este înregistrat # Gadget.ro
Cred că fiecare dintre noi a fost pus la un moment dat în situația în care a descărcat și instalat o aplicație pentru Android din afara magazinului oficial. Spre exemplu, pe fiecare smartphone testat sunt nevoit să descarc AnTuTu Benchmark. Bifezi că sunt de acord să instalez aplicații via Chrome și că sunt de acord […] The post Google se pregătește să blocheze instalarea aplicațiilor Android din afara Google Play, dacă dezvoltatorul nu este înregistrat appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
06:00
Trei soluții de dezumidificatoare și purificatoare cu feedback foarte bun din multe recenzii # Gadget.ro
Sunt aparate ce au dublu rol: dezumidificator și purificator, iar după ce am studiat puțin piața vin în fața voastră cu câteva recomandări. Un dezumidificator mi se pare a fi excelent, mai ales în timpul anotimpului rece. Te ajută să previi condițiile ce duc la apariția mucegaiului, spre exemplu. Umiditatea din locuință este recomandată a […] The post Trei soluții de dezumidificatoare și purificatoare cu feedback foarte bun din multe recenzii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
26 august 2025
23:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Şi în revista valabilă în perioada 27.08 – 02.09.2025 sunt multe produse legate de începerea şcolii, aspect oarecum normal ţinând cont că ne apropiem rapid şi de acest eveniment (ne)asteptat […] The post 5 gadgets de la Kaufland (27.08 – 02.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Digi Mobil este singurul operator telecom din România ce se raportează la cursul BNR pentru plata abonamentelor de telefonie mobilă (Orange, Vodafone şi Telekom se raportează la un curs mai mare) # Gadget.ro
Mulţi dintre voi mi-aţi scris să fac un articol şi despre cursurile valutarea practicate de operatorii telecom din România (după cum ştie toată lumea, abonamentele de telefonie mobilă dîn România sunt oferite în euro). Aşa că am luat fiecare pagină oficială a celor patru mari operatori din ţară şi iată ce a ieşit: Orange; Cel […] The post Digi Mobil este singurul operator telecom din România ce se raportează la cursul BNR pentru plata abonamentelor de telefonie mobilă (Orange, Vodafone şi Telekom se raportează la un curs mai mare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Seria Huawei Pura 80 lansată comercial în România – Primele impresii pentru modelul Ultra + cod exclusiv de discount de -2.000 sau -1.500 lei # Gadget.ro
Huawei nu renunță în a importa oficial în țara noastră seria Pura 80, iar noi putem comanda de azi modelele Pro și Ultra, fiind organizată și o promoție de lansare. Aceasta presupune ca până la 30 septembrie 2025 fiecare client de Huawei Pura 80, fie el Pro sau Ultra, să primească un cupon cadou în […] The post Seria Huawei Pura 80 lansată comercial în România – Primele impresii pentru modelul Ultra + cod exclusiv de discount de -2.000 sau -1.500 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Digi Online este aplicaţia oficială de streaming live şi video on demand a Digi România, cea care permite utilizatorilor să urmărească conţinut tv pe o gamă variată de device-uri: smartphone, tabletă, laptop, smart tv etc. Recent aceasta a primit două noi canale tv în format HD, unele destul de cunoscute: TLC HD şi TV5 Monde […] The post Digi Online introduce două noi canale tv în format HD appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Apple a confirmat oficial când va lansa noile smartphone-uri iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max # Gadget.ro
Unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului în lumea tech este cu siguranţă lansarea noilor smartphone-uri Apple. iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max vor genera cu siguranţă vânzări de zeci de milioane de unităţi, asta şi pentru că mărul muşcat continuă să îşi facă conştiincios temele. Dar când va avea […] The post Apple a confirmat oficial când va lansa noile smartphone-uri iPhone 17, 17 Air, 17 Pro şi 17 Pro Max appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
25 august 2025
22:40
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – tabletă cu S Pen inclus, tastă Galaxy AI pe Book Cover Keyboard și disponibilitate din 5 septembrie # Gadget.ro
Samsung a lansat o tabletă din segmentul entry pentru seria din care face ăarte – Galaxy Tab S10 Lite, iar din 5 septembrie o veți descoperi și la nivel local. S Pen-ul este inclus în pachet, dar mai sunt și alte elemente interesante. Am listat specificațiile sale în tabel: Apreciez faptul că S Pen-ul este […] The post Samsung Galaxy Tab S10 Lite – tabletă cu S Pen inclus, tastă Galaxy AI pe Book Cover Keyboard și disponibilitate din 5 septembrie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Netflix a stabilit 5 reguli pe care le aplică în cazul producţiilor de filme şi seriale cu conţinut generat şi cu inteligenţă artificială generativă # Gadget.ro
În luna aprilie a acestui an, Netflix a lansat prima sa producţie în care a fost folosită inteligenţa artificială generativă. Vorbim despre The Eternaut, un serial SF argentinian creat de Bruno Stagnaro. Netflix însă nu vrea să se abuzeze de această tehnologie, tocmai de aceea a stabilit 5 reguli pe care le aplică în cazul […] The post Netflix a stabilit 5 reguli pe care le aplică în cazul producţiilor de filme şi seriale cu conţinut generat şi cu inteligenţă artificială generativă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
În primele zile din 2024 producătorul sud-coreean lansa seria de smartphone-uri flagship Samsung Galaxy S24, una formată din modelele Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus şi Samsung Galaxy S24 Ultra. Împreună cu aceasta, Samsung anunţa în premieră un suport software consistent: 7 actualizări majore şi 7 ani de update-uri de securitate. Tot anul trecut, […] The post Samsung promite 7 ani de suport software şi pentru…, electrocasnice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
