Gică Popescu, episod fabulos cu Lucescu și Hagi la Galatasaray: „Băi, iei «prafuri»?” + Amintire specială cu Cârțu la Craiova: „A apărut plângând în ușa vestiarului”
Gazeta Sporturilor, 4 septembrie 2025 00:40
Gică Popescu, 57 ani, a acordat un interviu special pentru GSP spre a vorbi despre conexiunile din carieră cu selecționerul Mircea Lucescu, ajuns recent la 80 de ani. A evocat momente epice pe axa Craiova – Istanbul, cum a ocolit un transfer la Dinamo în ‘88 și a comentat mandatul neașteptat al lui Il Luce la naționalăGică Popescu și Mircea Lucescu au lucrat un singur sezon împreună, la Galatasaray, 2000-2001, după care „Baciul” a plecat la Lecce. ...
• • •
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:30
Transferul Kurt Zouma (30 de ani) la CFR Cluj mai schimbă o ierarhie din Superligă. Fundașul central francez devine cel mai bine cotat fotbalist din competiția internă. Kurt Zouma pare cel mai tare transfer din istoria recentă a Superligii. În Gruia au mai sosit fotbaliști cu nume, precum Júlio Baptista, dar aflați mai degrabă pe final de carieră. ...
Acum 4 ore
23:20
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după vestea că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj. Patronul de la FCSB a declarat că acest tipar de jucător nu îl interesează și a avut o ieșire revoltătoare legată de scandalul în care a fost implicat fostul jucător de la Chelsea, când și-a lovit cu bestialitate pisica.Gigi Becali, verdict despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Îmi bat joc de bani?”„Eu nu arunc cu banii. ...
23:20
Bătălie titanică la US Open: Auger-Aliassime trece de De Minaur după 4 ore și 10 minute și e în semifinale! # Gazeta Sporturilor
Felix Auger-Aliassime (25 de ani, numărul 27 mondial) s-a impus cu 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) în fața lui Alex de Minaur (26 de ani, locul 8 ATP), după 4 ore și 10 minute de bătălie aprigă, calificându-se pentru a doua oară în carieră într-o semifinală de Grand Slam, tot la Flushing Meadows. ...
23:10
Edward Iordănescu, replică pentru Mircea Lucescu: „Înțepăturile contează mai puțin. S-a performat în mandatul meu” # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul de la Legia Varșovia și fostul selecționer al României, i-a dat o nouă replică lui Mircea Lucescu (80).După ce a preluat conducerea naționalei României, Mircea Lucescu a criticat de mai multe ori modul în care echipa s-a prezentat în Euro 2024 sub comanda lui Edward Iordănescu. Declarațiile lui Lucescu au stârnit reacții chiar și din partea lui Anghel Iordănescu. ...
23:10
Fundașul central Kurt Zouma (30 de ani) este noul fotbalist al celor de la CFR Cluj.Kurt Zouma a trecut testele medicale, ultimele detalii au fost puse la punct, iar fotbalistul a semnat cu echipa din Gruia. Francezul a semnat un contract valabil pe următorii doi ani, cu o opțiune de prelungire pe încă doi. ...
22:30
Investigația care zdruncină NBA-ul: vedeta de la LA Clippers ar fi primit 28 de milioane de dolari de la club printr-o companie de peisagistică pentru a fenta plafonul salarial # Gazeta Sporturilor
Starul echipei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, ar fi primit 28 de milioane de dolari de la club „pe sub masă”, a anunțat jurnalistul american de investigații Pablo Torre. Suma a fost primită în anul 2022. Potrivit lui Torre, documente pe care le deține arată că Leonard a primit suma de la o companie de amenajări peisagistice, care la rândul ei a fost finanțată cu 50 de milioane de dolari de către proprietarul Los Angeles Clippers, Steve Ballmer. ...
22:20
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) i-a făcut o scurtă analiză lui Mario Tudose (20), fundașul central dorit de FCSB. Gigi Becali vrea să mai aducă un fundaș central în această perioadă de mercato, iar Mario Tudose a intrat pe radarul campioanei. Totuși, tatăl fotbalistului a spus că nu se pune problema ca în acest moment fiul său să plece de la FC Argeș. ...
22:00
Radu Drăgușin (23 de ani), fotbalistul român al celor de la Tottenham, a fost lăsat în afara listei pentru Champions League de către clubul englez. Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano.Acesta este aproape de o revenire din accidentare, dar nu va prinde minute în competiția europeană pentru Spurs. ...
21:50
Dublul campion cu FCSB nu îl menajează pe Gigi Becali: „E urât să îi închei așa cariera lui Chiricheș, în minutul 29!” # Gazeta Sporturilor
Florin Lovin (43 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, a reacționat, după ce Gigi Becali (67) a decis să îl excludă pe Vlad Chiricheș (35) din lotul campioanei. După egalul din Gruia, scor 2-2, Gigi Becali a decis să îl excludă pe jucătorul care a evoluat pentru echipe precum Tottenham și Napoli din lotul campioanei. Mijlocașul a fost schimbat în acel meci în minutul 29. ...
21:40
Etapă fără câștigător în Turul Spaniei » Organizatorii au luat decizia din cauza protestelor: „Sincer, este greu să descriu dezamăgirea” # Gazeta Sporturilor
Organizatorii La Vuelta (23 august - 14 septembrie) au oprit etapa a 11-a cu 3 kilometri înainte de sosirea la Bilbao din cauza protestelor pro-palestiniene, apoi au anunțat că nu va exista un câștigător al acestei runde. ...
Acum 6 ore
20:50
Mario Tudose (20 de ani), fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș, dorit de FCSB, le-a comunicat apropiaților că preferă să rămână sub comanda lui Bogdan Andone.Fundașul de perspectiva al celor de la FC Argeș le-a transmis apropiaților că ar vrea să rămână momentan la gruparea din Pitești, deși campioana României este pe urmele sale. Tatăl fotbalistului a dezvăluit decizia fotbalistului. ...
20:50
Mats Wilander are o opinie categorică: „El joacă cel mai bun tenis pe care l-am văzut vreodată” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare tenismen Mats Wilander (61 de ani) este de părere că spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) practică cel mai bun joc pe care suedezul l-a văzut vreodată. Mats Wilander a făcut o scurtă analiză a tenisului practicat de Carlos Alcaraz și a spus care sunt aspectele care l-au impresionat cel mai tare. Acesta este, de asemenea, și fanul liderului mondial Jannik Sinner.Alcaraz și Sinner sunt calificați în sferturile de la US Open. ...
20:40
Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a comparat loturile celor de la FCSB și Universitatea Craiova și a tras o concluzie clară: echipa lui Mirel Rădoi este mai completă.Marius Lăcătuș crede că lotul oltenilor este peste cel al bucureștenilor în acest moment. Craiova e pe 1 în campionat, cu 20 de puncte, iar FCSB pe locul 13, cu 6 puncte. Oltenii s-au calificat în Conference League, iar echipa lui Becali în Europa League. ...
20:20
Garnacho, după plecarea de la Manchester United: „Sunt fan Chelsea de mic, Hazard era idolul meu” # Gazeta Sporturilor
Alejandro Garnacho, noua achiziție de vară a lui Chelsea de la Manchester United, a dezvăluit că a susținut echipa londoneză încă din copilărie, în parte datorită unuia dintre idolii săi din fotbal, belgianul Eden Hazard.Clubul de pe Stamford Bridge a plătit aproximativ 40 de milioane de euro pentru argentinianul de 21 de ani, care a semnat un contract pe șapte ani cu noul său club. Extrema a fost a noua achiziție a clubului în această vară. ...
20:10
Bogdan Stelea îl avertizează pe Mirel Rădoi cu privire la un titular: „S-ar putea să îi coste” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Bogdan Stelea (57 de ani) a pus lupa pe Pavlo Isenko (22), portarul celor de la Universitatea Craiova. Sosit în această vară la Universitatea Craiova, Isenko a devenit rapid titular în echipa lui Mirel Rădoi. A jucat 9 meciuri, timp în care a fost învins de 12 ori. A scăpat fără gol primit în două partide. Fostul portar Bogdan Stelea l-a avertizat pe Mirel Rădoi în legătură cu jucătorul ucrainean. ...
19:50
Campionul din 2022 de la US Open, golf alături de tenis „Dacă funcționează, de ce să schimb?” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 mondial) dedică timp în mod constant golfului în timpul US Open, acolo unde a ajuns în semifinale fără set pierdut. Spaniolul i-a lansat o provocare lui Tim Henman și l-a rugat pe Sergio Garcia, fost număr 2 în clasamentul mondial de golf, să-i dea avantaj.Înainte de înfruntarea din penultimul act cu Novak Djokovic, Carlos Alcaraz știa cu claritate ce va face pentru a se deconecta. ...
19:50
„Ar fi cel mai bun U21 de la FCSB!” » Daniel Pancu pariază pe 3 fotbaliști: „Iar el e copia lui Nicolae Stanciu” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu remarcă 3 tineri fotbaliști români: Mario Tudose (20 de ani, stoper), Yanis Pîrvu (18, extremă), ambii de la FC Argeș, și Umit Akdag (21), care evoluează la Alanyaspor, în Turcia.Tudose tocmai e în centrul unui posibil transfer la FCSB. Iar Pancu vede potențial în fundaș, la fel ca în colegul lui de la piteșteni, Pîrvu.VIDEO | Pariurile lui Daniel Pancu: „Tudose ar deveni cel mai bun jucător U21 de la FCSB. ...
Acum 8 ore
19:20
Trent Alexander-Arnold a dezvăluit cea mai mare provocare de la Real Madrid: „Lucrez la asta încă de când a devenit clar că voi veni aici” # Gazeta Sporturilor
Fundașul dreapta Trent Alexander-Arnold s-a alăturat clubului Real Madrid în această vară, printr-un transfer gratuit de la Liverpool. Fotbalistul a vorbit deschis despre noile provocări din capitala Spaniei.Trent Alexander-Arnold a vorbit și despre ce înseamnă „cormoranii” pentru el și despre ce așteaptă de la viitor. Englezul a dezvăluit că lucrează să perfecționeze spaniola încă de la primele zvonuri că ar putea ajunge la gruparea blanco. ...
19:10
Xavi Hernandez poate semna cu o echipă din Liga Campionilor » Au început negocierile # Gazeta Sporturilor
Clubul Bayer Leverkusen dorește să aibă un nou antrenor până săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut miercuri de directorul executiv al clubului, Fernando Carro. Postul de pe banca tehnică a devenit vacant după ce „farmaciștii” l-au demis pe Erik ten Hag (55 de ani) la doar două luni de la numire.„Sperăm ca de marți să avem pe cineva nou la conducerea antrenamentelor, dar nu pot garanta acest lucru. ...
19:00
Echipa lui Adrian Mititelu pe „hold”, între suspendarea depunctărilor și excludere! Ce a decis azi Comisia de Disciplină a FRF # Gazeta Sporturilor
Azi a avut loc o nouă ședință a Comisiei de Disciplină a FRF în care urma să se decidă soarta celor de la FCU Craiova, club aflat în pragul excluderii, din cauza unor mai vechi datorii care, din iunie, au început să atragă depunctări de câte două puncte la fiecare 15 zile. ...
18:30
Suspendat două etape fără să vadă cartonașul roșu » Ce s-a întâmplat la vestiare, după meciul de la Miercurea Ciuc # Gazeta Sporturilor
Janos Ferenczi (34 de ani), fundașul stânga al celor de la Csikszereda, a primit o suspendare de două meciuri și o amendă considerabilă pentru evenimentele petrecute la finalul meciului cu Universitatea Craiova, scor 1-2, din runda cu numărul 6 din Superliga.Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF s-a întrunit miercuri, 3 septembrie, și printre deciziile luate se numără și sancționarea lui Janos Ferenczi cu două etape și o amendă în valoare de 4. ...
18:30
Robert Popa (22 de ani), fostul portar al celor de la FCU Craiova, a semnat cu Unirea Slobozia și va evolua în primul eșalon al fotbalului românesc.Fostul portar de la formația lui Adrian Mititelu a semnat un contract valabil pe un an cu ialomițenii. Este vorba despre un transfer definitiv, din postura de jucător liber de contract, după ce portarul a fost pus pe liber în această vară.Robert Popa a semnat în Superliga cu Unirea SloboziaRobert Popa / Foto: GSP. ...
18:10
Taylor Fritz, într-o situație neobișnuită după înfrângerea cu Novak Djokovic „De ce nu mi-a spus nimeni?!” # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz și-a încheiat parcursul la US Open în sferturile de finală, după ce a pierdut în fața lui Novak Djokovic. Americanul a ajuns în centrul atenției după meci, dar nu pentru tenis. Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele US Open după ce l-a învins pe Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.Americanul a făcut meciul interesant, dar nici din a 11-a încercare nu a reușit să-l învingă pe tenismenul sârb. ...
18:00
Victor Angelescu (40 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre transferul fundașului central Kurt Zouma (30) la CFR Cluj, care ar urma să devină oficial.Țindând cont de CV-ul jucătorului, Victor Angelescu este convins că Zouma poate deveni cu ușurință cel mai bun stoper din țară. Acesta a spus că i-a fost greu să creadă că cel care are în palmares Liga Campionilor și două titluri în Premier League va semna cu un club din România. ...
17:40
Neînvinsă de 3 ani în competițiile interne, halterofila Luana Grigoriu acuză FR Haltere de discriminare la lot » În 2020, era suspendată pentru doping # Gazeta Sporturilor
La 25 de ani, Luana Grigoriu este printre cele mai valoroase halterofile ale României, cel puțin în ultimii 3 ani, când a câștigat tot pe plan intern. Sportiva de la Rapid este însă ocolită de conducerea federației de specialitate când se fac loturile pentru a participa la marile competiții internaționale. ...
17:40
Ce șanse are Universitatea Craiova să ajungă în primăvara europeană » Statisticienii au făcut anunțul # Gazeta Sporturilor
Statisticienii de la Football Meets Data au publicat șansele de calificare ale celor de la Universitatea Craiova pentru calificarea în primăvara europeană.Oltenii au fost creditați cu 8% șanse de a prinde top 8, care se califică direct în optimi și 64% șanse de a prinde top 24, loc care asigură un loc în play-off. La fel ca în sezonul trecut, există o singură grupă, cu 36 de echipe. ...
Acum 12 ore
17:30
„Demon” și accidentarea greu de diagnosticat care l-a dus aproape de operație: „Am primit multe opinii diferite” # Gazeta Sporturilor
Alex de Minaur (26 de ani, locul 8 ATP) a atins la US Open 2025 al șaselea sfert de finală major al carierei și al treilea la New York după ce anul trecut a suferit o accidentare rară, greu de diagnosticat. Australianul a fost aproape de operație în sezonul care a fost, până la urmă, cel mai bun al său.Australianul Alex de Minaur parcurge un traseu foarte bun la US Open 2025, turneul de Grand Slam cel mai de succes pentru el. ...
17:30
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre principalul său obiectiv atunci când este pe teren, acela de a marca. Bîrligea a mărturisit care sunt sentimentele care îl încearcă atunci când reușește să marcheze. Atacantul campioanei are și un gol preferat: cel marcat în poarta lui Midtjylland, într-un meci disputat pe 7 noiembrie 2024, în care bucureștenii îi învingeau pe danezi cu 2-0. GALERIE FOTO. ...
17:20
Cătălin Cîrjan a fost la un pas de convocarea la echipa națională » Ce jucător a preferat Mircea Lucescu în locul acestuia # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu l-a avut în vedere și pe Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, pe lista preliminară de jucători din Superligă pentru confruntările cu Canada și Cipru.Deși era văzut ca o posibilă surpriză plăcută, mijlocașul nu a prins convocarea finală. În locul său, selecționerul a ales să meargă pe mâna lui Alex Dobre, jucător al Rapidului, deși cei doi au un profil diferit. ...
17:20
CSM Slatina - CSM București, debut tare de etapă în „Liga Florilor” » Produc oltencele încă o surpriză? # Gazeta Sporturilor
CSM Slatina și CSM București deschid runda secundă din „Liga Florilor”, astăzi, de la ora 18:00. Meciul nu va fi televizat, dar va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe conturile de social media ale gazdelor. CSM Slatina - CSM București, live de la 18:00CSM Slatina a investit masiv în această vară și nu își ascunde pretențiile la un loc de cupă europeană. Debutul a fost excelent, o victorie scor 26-25 în sala Rapidului. ...
17:10
Pentru a-i face loc lui Joyskim Dawa pe lista UEFA, FCSB a decis să-l scoată pe Alexandru Stoian (17 ani, atacant central). În locul lui Vlad Chiricheș, îndepărtat și el, va fi introdus Mamadou Thiam, atacantul cumpărat de la U Cluj.Pe a le face loc lui Thiam și Dawa pe lista UEFA, FCSB a fost nevoită să renunțe la doi jucători. Primul alegere a fost Chiricheș, despre care Gigi Becali a zis că nu va mai juca la echipa roș-albastră. ...
17:10
Peste 60 de fotbaliști de la Rapid, UTA Arad și FC Bihor vor participa la un turneu demonstrativ la Oradea » GSP.RO are toate detaliile evenimentului special # Gazeta Sporturilor
Rapid, FC Bihor Oradea și UTA Arad strâng rândurile și trimit în teren echipele de old boys, într-un turneu demonstrativ de cinci stele. Evenimentul va avea loc la Oradea, iar în fiecare zi se va disputa câte un meci demonstrativ.Printre cei omagiați se numără: Dumitru Burescu, Ioan Zare, Gheorghe Dărăban, Paul Popovits, Cornel Lupău, Alexandru Balazs, Vasile Popa, Harsanyi Istvan, Cornel Georgescu, Dumitru Ile, Alexandru Gergely, Viorel Mateianu și Viorel Abrudan. ...
17:00
Dunărea Brăila a emis un comunicat fără precedent în handbalul românesc. Atacă rivala SCM Rm. Vâlcea, antrenată de selecționerul Florentin Pera. Totul a pornit de la arbitrajul din meciul de duminică, adjudecat de brăilence cu 23 la 22. Oltencele au replicat printr-un mesaj al managerului Florin Verigeanu.Finalul meciului Dunărea Brăila - SCM Rm. Vâlcea a fost pe muchie de cuțit. ...
16:50
Kennedy Boateng s-a accidentat și ratează convocarea » Primul diagnostic al medicilor # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (28 de ani) a suferit o accidentare și nu va mai face parte din lotul naționalei Togo pentru cele două meciuri din luna septembrie. Fundașul central al lui Dinamo a acuzat dureri la coapsă în ultimele zile, însă primul verdict al medicilor nu îngrijorează pe termen lung.Stoperul „câinilor” se afla într-o formă foarte bună. Evoluțiile sale din ultimele runde au fost apreciate de către fani, iar în etapa precedentă a marcat în poarta lui Hermannstadt. ...
16:30
Naționala masculină de volei a României, gata pentru Campionatul Mondial din Filipine: „Este un moment foarte important” # Gazeta Sporturilor
„Tricolorii” și-au dezvăluit gândurile înainte de plecarea spre Filipine, unde are loc Campionatul Mondial (12-28 septembrie). România revine la întrecerea mondială după o absență de 43 de ani și are ca obiectiv atingerea optimilor de finală. Naționala masculină de volei a României e gata de plecarea spre Filipine, unde va evolua în grupa B alături de Polonia, Qatar și Țările de Jos. „Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. ...
16:20
Chelsea a preferat să plătească compensații pentru a scăpa de Jadon Sancho: „A ratat mai multe antrenamente, chiar și un meci” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Chelsea, Todd Boehly (51 de ani), a dezvăluit că motivul pentru care clubul a reziliat acordul cu Manchester United privind transferul definitiv al extremei Jadon Sancho (25 de ani) a fost comportamentul jucătorului. ...
16:20
Error 404. I-au ruinat revenirea lui Aymeric Laporte! » Clubul ia în considerație să reclame problema la TAS # Gazeta Sporturilor
Aymeric Laporte a ratat întoarcerea după 7 ani în campionatul Spaniei. Fundașul central care joacă la Al-Nassr din vara lui 2023 a negociat cu Athletic Bilbao și totul părea în regulă, dar transferul a picat în ultima clipă. De vină este clubul din Arabia Saudită că nu a încărcat la timp în platforma FIFA documentația necesară. ...
16:10
Ultima achiziție din colecția de lux a lui Ibrahimovic: și-a comandat modelul de 3,6 milioane de euro! # Gazeta Sporturilor
Zlatan Ibrahimovic e un mare pasionat al mașinilor de viteză și nu își refuză niciun capriciu legat de supercar-urile cu foarte mulți cai putere și extrem de scumpe. Modelul F80, produs în doar 799 de exemplare de renumitul constructor italian, îl va face pe fostul golgheter suedez să scoată din cont o mică avere, 3,6 milioane de euro!Printr-o postare pe contul de Instragram, Zlatan Ibrahimovic i-a anunțat pe fanii săi că așteaptă sosirea în propriul garaj a unei noi ...
16:00
Dinamo îi arată ușa celui mai vechi jucător din lot: nu mai intră în planurile lui Kopic, deși a jucat cu Hermannstadt! # Gazeta Sporturilor
Antonio Bordușanu, cel mai vechi jucător din „Haită”, nu mai este dorit la Dinamo și poate pleca. Zeljko Kopic a decis că nu se mai bazează pe serviciile acestuia, deși l-a introdus în finalul partidei cu Hermannstadt, scor 2-0, pe Arena Națională.TransferRoom este o platformă digitală internațională dedicată transferurilor de fotbaliști. ...
16:00
Fostul jucător al lui Dinamo Kiev a rămas surprins de transferul lui Vladislav Blănuță: „E o sumă importantă, nu știu cum l-au luat” # Gazeta Sporturilor
Florin Cernat (45 de ani), fost fotbalist la Dinamo Kiev în perioada 2001-2009, s-a declarat surprins de transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la multipla campioană a Ucrainei.După 3 sezoane petrecute la FCU Craiova, dintre care unul sub formă de împrumut la U Cluj, Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev.Potrivit informațiilor GSP.ro, FCU Craiova primește pe loc 1,8 milioane de euro, însă sunt stipulate mai multe bonusuri accesibile care pot duce suma către 2,4 milioane. ...
15:50
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, nu e mulțumit de parcursul echipei din primele 5 etape ale Ligii 2. Echipa retrogradată din Superliga la finalul sezonului trecut a adunat 8 puncte până acum.Formația antrenată de Ovidiu Burcă a început stagiunea cu un egal, 1-1 cu Chindia. A urmat remiza cu Metalul, 0-0, apoi eșecul în fața Corvinului, 0-1. Marea favorită la promovarea în Superliga a câștigat apoi cu Șelimbăr, 2-0, și cu Olimpia Satu Mare, 1-0. ...
15:50
Antonio Bordușanu, cel mai vechi jucător din „Haită”, nu mai este dorit la Dinamo și poate pleca. Zeljko Kopic nu se mai bazează pe serviciile acestuia, deși a fost introdus pe teren în finalul partidei cu Hermannstadt, scor 2-0, pe Arena Națională. La fel ca în cazul lui Alberto Soro, și jucătorul crescut în Ștefan cel Mare a fost listat gratis pe TransferRoom, „câinii” încercând să-i găsească echipă acestuia, până la finalul perioadei de mercato. ...
15:30
Camila Giorgi a revenit în Italia și a atras toate privirile la Festivalul Internațional de Film de la Veneția # Gazeta Sporturilor
Fosta tenismenă Camila Giorgi (33 de ani) a revenit în Italia și a atras toate privirile la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.Camila fusese dată „dispărută” din țara natală, Italia, după ce a fost implicată în numeroase scandaluri. În ianuarie 2023, Daniela Grillone Tecioiu, un medic, a declarat că Giorgi a fost interesată de obținerea unor certificate false de vaccinare, inclusiv în cazul Covid. ...
15:30
Lucas Paqueta a evitat o suspendare pe viață pentru pariuri » Ce pedeapsă va primi însă starul lui West Ham # Gazeta Sporturilor
Lucas Paqueta va scăpa aproape sigur de suspendarea pe care o risca, din cauză că a obstrucționat Federația Engleză (FA) în dosarul său privind pariurile. Mijlocașul brazilian al lui West Ham în vârstă de 28 de ani a fost absolvit de acuzațiile de trucare a meciurilor în urma unei anchete independente din iulie.Tortuși, FA face presiuni pentru ca jucătorul să fie amendat cu 150.000 de lire sterline (172. ...
15:00
Sepsi transferă de la surpriza Superligii » Atacantul e așteptat sub comanda lui Ovidiu Burcă # Gazeta Sporturilor
Sepsi e activă în perioada de mercato. După ce i-a transferat recent pe Adnan Aganovic și Mavis Tchibota, clubul covăsnean îl aduce și pe Nacho Heras (28 de ani), de la FC Argeș.Din informațiile GSP.ro, Sepsi a ajuns la un acord cu atacantul care are 4 meciuri în acest sezon de Superliga. Spaniolul va semna pe un an și va avea opțiune de prelungire pe încă unul. În cazul în care Sepsi promovează, clauza se va activa automat. ...
14:50
Ferrari se pregătește pentru cea mai importantă cursă a sezonului: Marele Premiu de Formula de la Monza. Iar pentru Italia, Scuderia le-a pregătit o surpriză fanilor.După o cursă dezastruoasă în Olanda, în care Lewis Hamilton (din cauza unei greșeli) și Charles Leclerc (după o coliziune cu Kimi Antonelli) au abandonat, Ferrari se pregătește de Marele Premiu de la Monza, acolo unde are parte de cea mai mare susținere. ...
14:50
Daniel Bîrligea, 25 de ani, se tratează în Serbia, la Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj (2-2). Când va fi din nou apt atacantul FCSB?Introdus la pauză în partida de la Cluj, cu CFR, Bîrligea n-a rezistat pe teren mai mult de 10 minute. A suferit o leziune musculară și a fost înlocuit cu Denis Alibec. ...
14:50
Csikszereda încearcă să profite de perioada de transferuri extinsă de care dispun cluburile din România pentru a-și completa lotul de jucători. Din informațiile Gazetei Sporturilor, formația din Miercurea Ciuc a ajuns la un acord pentru împrumutul lui Norbert Kajan (20 de ani), fundaș dreapta de la Ferencvaros. ...
14:30
Tânărul diamant al Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), este unul dintre favoriții la câștigarea Balonului de Aur, după ce sezonul trecut a jucat 55 de meciuri în tricoul catalanilor și a marcat 18 goluri. Și-a trecut în cont La Liga, Cupa Spaniei și Supercupa.Yamal a fost om de bază și la naționala Spaniei, care a ajuns până în finala Nations League, trofeu pe care „Furia Roja” l-a pierdut însă în fața Portugaliei. ...
