Gică Popescu, episod fabulos cu Lucescu și Hagi la Galatasaray: „Băi, iei «prafuri»?” + Amintire specială cu Cârțu la Craiova: „A apărut plângând în ușa vestiarului”

15:00

Sepsi e activă în perioada de mercato. După ce i-a transferat recent pe Adnan Aganovic și Mavis Tchibota, clubul covăsnean îl aduce și pe Nacho Heras (28 de ani), de la FC Argeș.Din informațiile GSP.ro, Sepsi a ajuns la un acord cu atacantul care are 4 meciuri în acest sezon de Superliga. Spaniolul va semna pe un an și va avea opțiune de prelungire pe încă unul. În cazul în care Sepsi promovează, clauza se va activa automat. ...