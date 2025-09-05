Amenințat cu rezilierea contractului, Vladislav Blănuță a reacționat după scandalul de proporții din Ucraina

14:50

FIFA a confirmat că biletele pentru Cupa Mondială din 2026 vor fi vândute pe baza unui sistem de prețuri dinamice, ceea ce înseamnă că prețul biletelor poate varia constant în funcție de cerere. Primele prețuri au șocat deja fanii: cele mai scumpe locuri pentru finala de la MetLife Stadium din New Jersey costă 6.730 de dolari, în timp ce pentru cele mai ieftine meciuri din faza grupelor se promit, deocamdată, bilete de la 60 de dolari. ...