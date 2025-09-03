Cel mai controversat cuplu de la Insula Iubirii și-a luat decizia. Andrei și Ella au dat uitării planurile de nuntă

19:10

Indiferent că e vorba de un mic dejun consistent, o gustare rapidă sau un desert simplu, marca proprie Pilos de la Lidl face ca alimentația echilibrată să fie mai la îndemână în fiecare zi, la un raport excelent calitate-preț. Iar săptămâna aceasta, prin reducerile exclusive din Lidl Plus, produsele