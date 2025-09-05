Taylor Swift a stabilit locația nunții. Își dorește o petrecere intimă, dar viitorul soț nu e de acord
Click.ro, 5 septembrie 2025 16:50
Taylor Swift (35 de ani) și Travis Kelce (35 de ani) au decis unde va avea loc nunta lor. După logodna anunțată pe 26 august, cu fotografii romantice și un mesaj amuzant, artista, care deține o avere de 1,6 miliarde de dolari, și logodnicul ei au ales deja locația nunții.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Actrița și prezentatoarea TV albaneză Eva Murati (30 de ani) a făcut furori pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția.
16:20
Stabilitatea financiară este o prioritate tot mai importantă într-un context economic aflat mereu în schimbare. Pentru a o atinge, este esențial să iei decizii inteligente care nu doar îți asigură confortul de zi cu zi, ci îți protejează și viitorul. Indiferent că este vorba despre economii, investi
Acum 2 ore
16:10
Un buncăr subteran, construit pentru a supraviețui unui război nuclear, a fost scos la vânzare pentru suma impresionantă de 8,5 milioane de dolari.
16:00
Ce regrete au românii reveniți în țară din străinătate: „Nu ești asigurat din niciun punct de vedere” # Click.ro
De-a lungul anilor, nenumărați români au plecat dincolo de hotare în căutarea unui trai mai bun. Însă, multora dintre aceștia le este greu să reziste în fața dorului de casă, așa că încearcă să se întoarcă în țara natală.
15:50
„Un diagnostic precoce de adenom de prostată va face ca rezolvarea să fie mai simplă, mai ieftină şi cu o perspectivă mai bună pe termen lung“. Ce spune specialistul Marcian Manu # Click.ro
Chiar dacă simptomele pot fi trecute uşor cu vederea şi pacientul se obişnuieşte cu disconfortul, adenomul de prostată poate fi identificat din timp şi tratat minim invaziv, eliminând rapid simptomele care afectează grav calitatea vieţii.
15:50
Alimentul surpriză cu care turcoaicele curăță eficient petele de cafea de pe haine și covoare. Nu ai fi crezut că îl ai deja în frigider! # Click.ro
Un truc de curățenie transmis din generație în generație în gospodăriile turcești a început să capteze tot mai multă atenție și în afara granițelor. Potrivit mai multor gospodine din Turcia, un aliment comun din bucătărie s-a dovedit extrem de eficient în îndepărtarea petelor dificile de cafea.
15:50
Un nou gest rasist a avut loc la Cluj: o femeie a fost agresată verbal pe stradă doar pentru că vorbea la telefon în maghiară. Incidentul, petrecut în zona gării,
15:40
Oana Lis caută căruciorul perfect pentru a-l putea scoate din casă pe soțul ei, Viorel Lis! Cât costă acesta și ce presupune! „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni! Îi este dor de lucrurile simple, vrea să meargă la el la țară” # Click.ro
Viorel Lis (81 de ani) nu mai poate ieși din casă de când are mai multe probleme de sănătate iar vârsta pe care o are acum îi dă bătăi de cap.
15:40
Motivul pentru care telefonul mobil nu trebuie folosit în baie. Ce au descoperit specialiștii # Click.ro
Pentru cei mai mulți dintre noi, deja este ceva complet normal să ne luăm telefonul mobil cu noi atunci când mergem la toaletă. Cu toate acestea, deși poate părea a fi un obicei de-a dreptul banal, un studiu recent arată că acest lucru este mult mai periculos decât am crede!
15:40
Monitorul Oficial a publicat calendarul examenului de Bacalaureat 2026. Când vor începe elevii probele scrise # Click.ro
Monitorul Oficial a publicat calendarul examenului de Bacalaureat 2026. Elevii trebuie să știe că probele scrise vor începe din data de 29 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie 2026.
Acum 4 ore
15:00
Cum arată rochia de mireasă purtată de Oana Radu. Artista a făcut senzație într-un cadru de vis. FOTO # Click.ro
Oana Radu a spus din nou „da” în fața altarului, la un an după divorțul de Cătălin Dobrescu. Artista s-a căsătorit cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale, într-o ceremonie romantică desfășurată pe 4 septembrie 2025, în stațiunea Mamaia.
14:40
Ducesa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, a decedat la vârsta de 92 de ani, în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2025, la Palatul Kensington, înconjurată de familie. Anunțul a fost făcut de Palatul Buckingham
14:30
Cine este Șerban Balaban, bărbatul cu care Oana Radu s-a căsătorit. Cu ce se ocupă, de fapt și ce studii are # Click.ro
La un an de la divorțul cu scandal de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a refăcut viața alături de un nou partener. Artista s-a căsătorit civil cu Șerban Balaban, un tânăr de 26 de ani care i-a fost, până de curând, prieten și coleg de scenă.
14:30
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu doar câteva minute înainte de începerea show-ului: „Sper că mă puteți ierta”. Ce se întâmplă cu artista # Click.ro
Lady Gaga (39 de ani) le-a făcut o surpriză fanilor care așteptau să o vadă miercuri, 3 septembrie, într-un concert pe scena din Miami. Cu doar 45 de minute înainte de începere, artista i-a anunțat că nu mai poate susține show-ul de două ore și jumătate.
14:10
De la frică la entuziasm: Diana Pârvu te învață cum să învingi frica de a te face de rușine, atunci când vorbești în public sau în online # Click.ro
Acum 5 ani Diana Pârvu trăia un miracol, devenea mama unei fetițe mult dorite după ce o boală groaznică aproape că a dus-o la infertilitate.
14:10
O familie din România și-a mutat copiii la o școală din Barcelona. După doi ani: diferențele sunt enorme # Click.ro
Doi părinți români, Simona și Marius Călinescu, și-au mutat copiii la o școală din Barcelona, pentru ca aceștia să își poată urma pasiunile și curiozitățile, fără presiunea volumului mare de teme sau a examenelor pentru Evaluarea Națională.
13:40
Cristi Brancu s-a reîntors cu forțe noi la Prima TV după vacanța în Sardinia. Pe unde l-a plimbat Amalia Bellantoni pe cunoscutul prezentator TV # Click.ro
Cristi Brancu (52 de ani) și familia lui au avut cu adevărat o vară perfectă. S-au plimbat mult și au descoperit destinații noi.
13:40
La ce prețuri vinde Alina Pușcaș hainele din colecția ei? Cât costă cel mai scump obiect de îmbrăcăminte? „Dacă reușești să-ți permiți…” # Click.ro
Alina Pușcaș a fost admisă cu brio la Master, la Universitatea Națională din Arte București.
13:30
Cântăreața de la nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat după finala „Insula Iubirii”: „Am fost anunțată că...” # Click.ro
Finala sezonului recent al emisiunii Insula iubirii a adus despărțirea neașteptată a cuplului Ella Vișan și Andrei Lemnaru. După trei săptămâni de testări alături de ispite, cei doi au decis că relația lor s-a încheiat, anulând astfel nunta programată pentru septembrie 2025.
13:30
O destinație grecească se impune tot mai clar pe harta turismului mondial, atrăgând vizitatori dincolo de sezonul estival. Publicații și platforme de profil îi recunosc autenticitatea, frumusețea și calitatea serviciilor.
13:30
Cine au fost marile iubiri ale lui Giorgio Armani: „El a fost cea mai importantă persoană pentru mine” # Click.ro
Unul dintre cele mai importante nume din lumea modei, Giorgio Armani, a murit pe data de 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. În urma sa a rămas un adevărat imperiu, dar și o viață personală despre care niciodată nu s-a vorbit prea mult în spațiul public.
Acum 6 ore
13:10
Nemții au surprins neplăcut în calificările pentru Mondial.
13:00
Trucul genial care menține zacusca proaspătă luni întregi. Bonus: oferă și un plus de savoare preparatului # Click.ro
Zacusca este unul dintre deliciile toamnei pentru care multe gospodine se întrec în rețete care mai de care mai gustoase. La fel de importantă precum prepararea este și păstrarea acesteia cât mai mult timp, iar un simplu truc ajută în acest sens.
12:50
Orașul superb din Italia care trebuie vizitat în această toamnă! Nu mulți turiști îl cunosc, deși este poreclit „Mica Veneție” # Click.ro
Chiar dacă începem să înaintăm tot mai mult în luna septembrie, vremea rămâne caldă și plină de zile însorite, iar mulți oameni pleacă în vacanță în această perioadă din an.
12:30
Au voie elevii să își facă temele cu ChatGPT? Se consideră furt? Ministrul Educației: „Nu contează!” # Click.ro
Discuția despre rolul Inteligenței Artificiale în școli a ajuns oficial pe masa Ministerului Educației. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că elevii pot folosi ChatGPT la teme,
12:20
Ozana Barabancea, noi dezvăluiri despre dieta cu ajutorul căreia a slăbit peste 20 de kilograme. Ce alimente a exclus din meniu: „Adio, pe vecie!” # Click.ro
Ozana Barabancea (55 de ani), una dintre cele mai apreciate artiste ale României, a reușit să ajungă la silueta dorită printr-o strategie bine pusă la punct. Vedeta a oferit pe rețelele de socializare noi detalii despre dieta pe care a urmat-o și a dezvăluit ce alimente a exclus în totalitate.
12:20
Anamaria Prodan nu mai face nunta cu boxerul Ronald Gavril deocamdată.
12:10
Prezenți la petrecerea Viva Influencers, Brigitte și Florin Pastramă au acordat un interviu în exclusivitate pentru Click!
11:40
Kate Middleton, suspectată că ar fi purtat perucă în cea mai recentă apariție publică. Stilistul Prințesei Diana a reacționat imediat: „Sunt șocat” # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) a devenit ținta comentariilor răutăcioase din mediul online. Cu ocazia celei mai recente ieșiri în public, fanii familiei regale britanice i-au criticat acesteia părul blond, plin de volum, iar unii chiar au suspectat-o că ar purta o perucă.
11:40
Cum prepară thailandezele chiftelele pentru un gust intens și o textură crocantă. Secretul neștiut de gospodinele românce # Click.ro
Chiftelele thailandeze, cunoscute pentru aroma lor bogată și crusta crocantă, au câștigat popularitate în întreaga lume, inclusiv în România. Însă puțini știu că gustul lor deosebit nu se datorează doar ingredientelor exotice, ci și unui secret de preparare specific bucătăriei asiatice.
11:40
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS. Titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20% # Click.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a programului de titluri de stat FIDELIS, disponibilă începând de vineri, 5 septembrie, până pe 12 septembrie 2025.
11:30
Cu ce curăță bulgăroaicele petele dificile de pe covoare. Metoda tradițională care înlocuiește cu succes soluțiile chimice # Click.ro
În timp ce multe gospodine din România apelează la detergenți puternici sau soluții speciale din comerț pentru a curăța petele de pe covoare, femeile din Bulgaria folosesc o metodă veche, eficientă și 100% naturală, care s-a transmis din generație în generație.
11:20
Cine este bărbatul din show-biz care și-a operat urechile?! Îl concurează pe Borcea la intervenții estetice!“Le-am lipit! Eram ca un șoricel” # Click.ro
Stilistul Adrian Pescariu și-a operat, recent, și urechile.
11:20
Ce poți face cu doar doi cartofi și o cană de făină? Preparatul simplu și delicios care a cucerit TikTok-ul. VIDEO # Click.ro
Cine ar fi crezut că din doar doi cartofi și o cană de făină poate ieși o gustare atât de savuroasă? Această rețetă simplă demonstrează că uneori cele mai puține ingrediente aduc cele mai bune rezultate.
Acum 8 ore
11:10
Americanca a reușit o „bornă” importantă, la cei 24 de ani ai săi.
10:50
Antrenoarea vedetelor dezvăluie cea mai frecventă greșeală pe care o fac femeile care vor să își subțieze picioarele prin sport: „Riscați să…”. Carmen Fit oferă soluția # Click.ro
Dacă ai devenit prietenă cu sportul, iar obiectivul tău este să îți subțiezi picioarele, Carmen Fit, antrenoarea vedetelor, îți spune ce exerciții să faci în sala de fitness. Ea dezvăluie și ce greșeală le împiedică pe majoritatea femeilor să obțină silueta mult visată.
10:40
Telenovelă în Mureș. Un preot a fost bătut de un bărbat, după ce ar fi avut o relație cu soția enoriașului # Click.ro
Un scandal șocant a avut loc într-un sat din județul Mureș, unde un preot a ajuns la spital după ce a fost agresat de un enoriaș gelos.
10:40
Cătălin Botezatu, detalii inedite despre Bianca Drăgușanu. Care este, de fapt, secretul din spatele succesului ei și ce simte designerul pentru ea: „S-a mâncat multă pâine de pe urma ei” # Click.ro
Cătălin Botezatu, cunoscut pentru performanțele sale remarcabile în modă, dezvăluie latura sa de gentleman și prieten fidel. El a vorbit despre carieră, ambiție, și despre poveștile de dragoste care i-au marcat viața. Ce spune designerul despre sentimentele sale față de Bianca Drăgușanu?
10:00
Prăjitura de la care nu se poate abține Gina Pistol: „Mănânci și plângi”. Cum se prepară Baba au Rhum # Click.ro
Când vine vorba despre răsfățurile culinare, Gina Pistol (44 de ani) recunoaște că are o slăbiciune pentru trei preparate, dintre care unul mai puțin cunoscut. Este vorba despre o prăjtură care o cucerește de fiecare dată, iar noi îți dezvăluim care este aceasta și cum se prepară!
09:50
Incertitudine totală înainte de noul an școlar. Ce se întâmplă pe 8 septembrie, ziua deschiderii școlilor # Click.ro
La doar trei zile înainte de începerea noului an şcolar, atmosfera în sistemul de educaţie este marcată de incertitudine şi tensiune. Orarul elevilor nu este încă stabilit, informaţiile despre programul din prima zi întârzie să fie comunicate
09:50
O criminală în serie și-a transformat victimele în săpun și biscuiți. Cine este femeia care a șocat o lume întreagă # Click.ro
Italia anilor ’40 a fost zguduită de unul dintre cele mai bizare și înfiorătoare cazuri din istoria criminalității. Leonarda Cianciulli, o femeie aparent banală din orașul Correggio, a devenit cunoscută drept „criminala care făcea săpun și biscuiți din victimele sale”.
Acum 12 ore
09:10
Ce înseamnă când o persoană trimite doar mesaje audio pe WhatsApp și nu răspunde la apeluri, potrivit psihologilor # Click.ro
Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, modul în care comunicăm s-a schimbat radical. Dacă în trecut apelurile telefonice erau norma, astăzi mulți preferă mesajele scrise sau, din ce în ce mai des, mesajele audio trimise prin WhatsApp.
09:10
Cum arată Elena Gheorghe fără pic de machiaj la 40 de ani. Imaginea publicată de artistă în mediul online: „S-a trezit pistruiata” # Click.ro
Elena Gheorghe este o susținătoare fermă a naturaleții, motiv pentru care îndrăgita artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare nemachiată. La vârsta de 40 de ani, cântăreața se poate mândri cu un ten superb!
08:00
Nuanța de păr care cucerește toamna anului 2025. Întinerește cu 10 ani și se potrivește oricărui tip de față # Click.ro
Dacă există o nuanță de păr care reușește să definească, fără efort, eleganța discretă a acestui sezon, atunci aceea este „Biscotti Blonde”.
07:50
Cele două zodii care vor da lovitura vieții lor în ultima săptămână a lunii septembrie. Toate problemele lor financiare vor lua sfârșit # Click.ro
Astrologia fascinează dintotdeauna prin capacitatea de a aduce speranță și de a oferi perspective asupra viitorului.
07:10
Care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon? Un medic renumit le recomandă în dietă # Click.ro
Cu toții știm deja cât de importantă este dieta pentru buna funcționare a organismului nostru. Alimentele pe care le consumăm nu numai că ne vor ajuta să ne ținem greutatea sub control, dar vor putea reduce riscul apariției unor boli grave, care ne-ar da viața complet peste cap.
06:10
Ce este bine să faci pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică. Vei avea noroc și belșug până la final de 2025 # Click.ro
8 septembrie marchează sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, cunoscută popular și ca Sfânta Maria Mică.
05:10
Orașul ridicat în comunism care arată aproape la fel ca în anii ’50! Poate fi vizitat chiar și în ziua de astăzi # Click.ro
Primul deceniu de comunism a fost o perioadă de schimbări majore în România. Iar printre transformările prin care a trecut țara în această perioadă s-a numărat și apariția mai multor orașe construite de la zero, care pot fi vizitate chiar și în ziua de astăzi.
Acum 24 ore
04:10
Cum să atragi bani? 10 reguli Feng Shui pentru casa ta care te vor transforma într-un magnet al bogăției # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată cum să atragi bani mai ușor în viața ta? Conform principiilor Feng Shui, casa ta este un spațiu energetic care poate influența direct prosperitatea financiară.
