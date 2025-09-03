Mevlid Kandili, noaptea binecuvântată pentru musulmani, marcată și în Constanța
CT100, 4 septembrie 2025 00:50
Credincioșii musulmani din România au marcat miercuri, 3 septembrie, binecuvântata noapte de Mevlid Kandili prin rugăciuni și programe religioase. În același timp, la Ankara, Turcia a deschis „Mevlid-i Nebi Haftası", transformată anul acesta într-un proiect global de diplomație religioasă, la care România a fost reprezentată de Muftiul Muurat Iusuf.
• • •
ca urmare a unor dificultăți de ordin tehnic, RAJA a anunțat ca este nevoită să prelungească durata de executare a intervențiilor din municipiul Constanța, programate pentru astăzi, până în jurul orei 24:00. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu";
20:10
Spitalul Județean Constanța intră în lumea bună: va trata prin proceduri minim invazive accidentele vasculare cerebrale # CT100
Pacienții care suferă un accident vascular cerebral vor putea fi tratați prin proceduri medicale minim invazive (trombectomii) în 13 spitale din țară. Numărul spitalelor care oferă această procedură medicală crește de la 10 la 13, în urma deciziei Ministerului Sănătății de a include 3 noi spitale în Programul Acțiuni Prioritare
19:40
Lucrările de modernizare a Reactorului 1 de la CNE Cernavodă au început miercuri, 3 septembrie 2025, în prezența președintelui Nicușor Dan și a ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Proiectul de retehnologizare, estimat la 3 miliarde de euro, va fi finalizat în 2029 și va asigura funcționarea unității pentru încă 30 de ani.
Programul de vizitare a Cazinoului din Constanța se scurtează din 8 septembrie, odată cu încheierea sezonului estival. Astfel: de marți până joi accesul vizitatorilor se va face în intervalul 10:00 – 18:00 (ultima intrare la 17:30). De vineri până duminică programul este până la ora 20:00 (ultima intrare la 19:30).
E-Distribuție Dobrogea a anunțat programul lucrărilor programate la rețeaua de distribuție a energiei electrice din județul Constanța, pentru perioada 4–13 septembrie 2025. În această perioadă vor fi afectate mai multe localități și zone importante din municipiul Constanța, dar și din Mangalia, Medgidia, Lumina sau Neptun.
Constanța găzduiește, în perioada 8 – 9 octombrie 2025, cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu", un eveniment devenit reper pentru păstrarea și promovarea tradițiilor. Manifestarea se va desfășura la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin" și este organizată de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor
Felicia Ovanesian: „Primarul Chițac rescrie teoria relativității. Majorarea este diminuare!” # CT100
Felicia Ovanesian, fostul city manager al Constanței și actual consilier municipal independent, a reacționat ironic după ce Primăria Constanța a transmis către mai multe redacții un drept la replică la postarea sa în care acuza conducerea orașului de majorarea propriilor indemnizații. „Primăria a trimis la multe redacții un drept la
Pentru remedierea unei avarii la conducta principală de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm de pe strada Nicolae Iorga din municipiul Constanța, RAJA S.A. sistează furnizarea apei potabile, astăzi – 3 septembrie 2025. Inițial, echipele de intervenție au încercat remedierea situației cu conducta în presiune, dar din cauza
Solid House SRL lansează un nou proiect imobiliar premium în Constanța: o nouă destinație emblematica pentru orașul nostru # CT100
Piața imobiliară din Constanța se îmbogățește cu un nou proiect rezidențial de anvergură, semnat de Solid House SRL, un dezvoltator local si national recunoscut pentru seriozitate, calitate și soluții inovatoare în domeniul construcțiilor. Proiectul promite să devină un punct de referință în peisajul orașului, oferind o combinație echilibrată între confort, design contemporan
Compania IULIUS lansează platforma #OrașUnit, ce reunește oameni, acțiuni și inițiative realizate de constănțeni pentru Constanța # CT100
Compania IULIUS, care propune la Constanța cel mai amplu proiect de regenerare urbană din țară, lansează platforma #OrașUnit, integrată în cadrul website-ului www.constanta365.ro. Secțiunea reunește poveștile, acțiunile și evenimentele realizate de oameni din Constanța pentru Constanța, care au impact în oraș și care contribuie la direcția de dezvoltare urbană și socială
Premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență Constanța: tehnica ganglionului santinelă, folosită în cazul unei paciente cu cancer # CT100
Premieră medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța – Clinica de Chirurgie I coordonată de Prof. Univ. Dr. Răzvan Popescu. Echipa condusă de S.L. Dr. Ionuț Eduard Iordache a folosit tehnica ganglionului santinelă cu indocyanine green în cazul unei paciente cu neoplasm mamar. Indocyanine green (ICG) sau verde de
Constanța trece prin cea mai intensă transformare urbană din ultimele decenii. Orașul caută să-și redefinească identitatea, să devină mai prietenos cu oamenii și mai conectat la ritmul generațiilor noi. Iar în acest peisaj, Alezzi Citadine nu vine ca un simplu ansamblu rezidențial – ci ca un punct de cotitură, o declarație de stil
Relativ recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie prin care s-a stabilit că, în cazurile de camătă, se poate confisca doar dobânda percepută, nu și sumele de bani împrumutate de cămătari, a anunțat, azi, Stelian Ion, deputat USR, fost ministru al Justiției. Această interpretare, devenită obligatorie,
Primarul Constanței a comunicat astăzi că atât el, cât și viceprimarul Costin Răsăuțeanu și-ar fi redus indemnizațiile. Este însă contrazic de Florin Cocargeanu. „Realitatea este alta. Indemnizațiile de bază ale celor doi nu au suferit nicio diminuare. Modificarea intervenită se referă exclusiv la procentul de majorare a indemnizației pentru activitățile
Ședință extraordinară a Consiliului Județean Constanța: trei proiecte importante au fost aprobate # CT100
Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 03 septembrie 2025, în şedinţă extraordinară pentru a dezbate şi vota un număr detrei proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Ședința s-a ținut în format videoconferință, fiind prezenți 31 de consilieri județeni. Primul proiect a avut ca obiect aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6.566 mp, situat în municipiul Constanța,
Momente dramatice astăzi, 3 septembrie 2025, în stațiunea Costinești, zona „Steaguri". Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost scos din mare în stare de inconștiență. La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale: elicopterul SMURD și o ambulanță SAJ Constanța. Victima primește îngrijiri medicale, urmând să fie
Sindicaliștii din finanțe ies în stradă. Cer redarea demnității și recompensarea performanței # CT100
Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC trage un semnal de alarmă și cere guvernanților să recunoască importanța profesioniștilor din administrația fiscală, un pilon esențial al statului român. Într-un comunicat transmis pe 3 septembrie 2025, sindicaliștii subliniază că demnitatea angajaților din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate a fost grav afectată și reclamă măsuri
Drumuri Județene Constanța S.A. anunță că în această perioadă desfășoară lucrări de reabilitare pe două artere importante. Compania recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele de intervenție și să respecte restricțiile impuse temporar. Reprezentanții instituției subliniază că obiectivul acestor lucrări este creșterea siguranței rutiere: „Drumuri Județene Constanța = drumuri bune
Afacerile deputatului PSD Daniel Georgescu, fost primar al localității Inima, trec printr-o perioadă dificilă – cea mai slabă din ultimul deceniu, dar continuă să facă profit. Unul dintre restaurantele la care este asociat, prin firma La Frontiera SRL, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 2.544.857 lei și un profit net de
Președintele României, Nicușor Dan va efectua azi, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1, potrivit agendei oficiale a șefului statului. Reamintim că, în 14 iulie, Guvernul a aprobat emiterea acordului de mediu pentru proiectul de retehnologizare
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) a fost din nou prezentă la cel mai important eveniment dedicat minorităților naționale din țara noastră – Festivalul Intercultural ProEtnica, desfășurat la Sighișoara. La cea de-a XXI-a ediție, organizată de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, tătarii din România au fost reprezentați de Ansamblul Canlar al
Pentru ei nu e criză: Vergil Chițac și-a majorat indemnizația și pe cea a viceprimarului Costin Răsăuțeanu # CT100
Felicia Ovanesian, consilier municipal independent, a anunțat „o veste minunată" pentru constănțeni: primarul Constanței, Vergil Chițac, PNL, și viceprimarul, Costin Răsăuțeanu, PSD, și-au mărit din nou indemnizațiile, la sfârșit de iulie. „Eu fiind, în esență, o persoană pozitivă, nu pot decât să mă bucur!", a scris ironic fostul city manager.
Premierul Ilie Bolojan a ordonat prefecturilor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, să verifice datele referitoare la personalul din primării și consilii județene. Scopul este de a avea o situație la zi, bazată pe cifre corecte, până la sfârșitul săptămânii. Primarii și președinții de consilii județene care au furnizat inițial date
Deputatul Marian Crușoveanu anunță legea care poate schimba fundamental turismul din județul Constanța și România # CT100
În debutul noii sesiuni parlamentare, deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a anunțat că una dintre prioritățile sale legislative vizează modificarea cadrului legal pentru obținerea statutului temporar de stațiune de interes local balneo-termal. Crușoveanu subliniază că actuala legislație este prea rigidă, blocând ani la rând comunitățile care dispun de resurse
Dobrogea prin ochii tinerilor: ediția a III-a a Salonului de fotografie „Anatole Magrin” aduce premii de 10.000 lei # CT100
În luna septembrie, tinerii între 14 și 21 de ani au ocazia de a-și arăta nu numai pasiunea pentru artă, ci și iubirea pentru Dobrogea participând la a treia ediție a salonului de fotografie „Anatole Magrin" 2025 -Societatea Culturala Magrin 1878. Aceștia pot surprinde prin ochiul lentilei, uneori blând, îngăduitor, alteori
Ritmuri fără granițe la Constanța: Gala de Prietenie România – Georgia aduce dansuri spectaculoase pe scena SEAS 2025 # CT100
Teatrul de Stat Constanța invită publicul sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 19:00, în sala mare din Bd. Ferdinand nr. 11, la un spectacol excepțional: Gala de Prietenie România – Georgia, un eveniment în care tradițiile și emoția artistică depășesc granițele. Publicul va fi cucerit de spectaculozitatea și virtuozitatea dansurilor georgiene, dar și
„Dan Puric nu are ce căuta în Casa de Cultură a
Costin Răsăuțeanu și Primăria Constanța au uitat de victimele incendiului din spital, dar se laudă că îl reabilitează # CT100
Georgeta, Maria, Paraschiva, Negisar, Angela, Elena și Maria. Șapte femei, șapte vieți stinse pe 1 octombrie 2021, în spitalul care trebuia să le salveze, nu să le ucidă. Imobilizate la pat, au ars de vii în flăcările ce au cuprins secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Cumplit. Patru […] Articolul Costin Răsăuțeanu și Primăria Constanța au uitat de victimele incendiului din spital, dar se laudă că îl reabilitează a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Primăria Constanța a anunțat că noi reguli de circulație au fost instituite pe aleea Hortensiei din cartierul Tomis Nord. „Nevoia de fluidizare a zonei a determinat Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban, să ia decizia instituirii regimului de sens unic pe aleea Hortensiei din cartierul Tomis Nord.”, a anunțat […] Articolul Primăria Constanța anunță că o nouă stradă are sens unic „la cererea locuitorilor” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Sezonul estival 2025 a arătat încă o dată o realitate pe care turiștii o semnalează de ani de zile: românii vin la mare atunci când prețurile sunt accesibile, nu neapărat mici. Când tarifele explodează în vârf de sezon, turiștii preferă să se orienteze către destinații externe, unde, la sume similare […] Articolul Litoralul românesc, la mare căutare când prețurile sunt corecte a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Vara nu se termină la Mamaia odată cu prima zi de septembrie! Atmosfera de festival continuă, iar stațiunea își păstrează energia vibrantă și în prima lună de toamnă. OMD Mamaia Constanța anunță concerte live cu artiști de top, show-uri spectaculoase, expoziții interactive și evenimente auto de neratat care transformă Mamaia într-un […] Articolul Mamaia, capitala distracției de toamnă – programul complet al lunii septembrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Premierul României, Ilie Bolojan, a susținut marți, la Palatul Victoria, o conferință de presă în care a vorbit despre reforma administrației publice locale și despre cele cinci proiecte de lege adoptate recent și prezentate în Parlament. Șeful Guvernului a atras atenția asupra presiunilor bugetare și a explicat de ce reforma administrației locale este […] Articolul Bolojan: Cheltuielile de personal au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă cu 5% a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ana-Maria Hurmuzache este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere sportive ale României, la yachting. La doar 16 ani, constănțeanca are deja un palmares impresionant: patru titluri de Campioană Națională la patru clase diferite de ambarcațiuni si vicecampionă la ILCA 6. Drept confirmare a talentului său, Ana Maria a fost […] Articolul O constănțeancă de 16 ani, speranță a yachtingului românesc a aparut prima oara pe Constanta 100%.
În noaptea de 1 spre 2 septembrie 2025, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un atac aerian al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, situată la nord de Brațul Chilia al Dunării, județul Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza […] Articolul Alertă aeriană în Dobrogea după un atac al Rusiei în Ucraina a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Zilele Culturii Armânești marchează 100 de ani de la venirea în România a primilor coloniști armâni # CT100
Asociaţia Comunitatea Armână din România organizează, la Constanța, în perioada 5 septembrie – 4 octombrie 2025, cea de-a XIX-a ediţie a evenimentului „Zilele Culturii Armâneşti”, o manifestare dedicată promovării și celebrării patrimoniului cultural al comunităţii armâne. Evenimentul marchează și un moment simbolic: 100 de ani de la venirea în România (în Cadrilater/Dobrogea Nouă) […] Articolul Zilele Culturii Armânești marchează 100 de ani de la venirea în România a primilor coloniști armâni a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Pentru executarea unor lucrări programate în municipiul Constanța, care vizează conectarea noilor conducte și dezafectarea celor vechi, RAJA S.A. Constanța va întrerupe furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, începând din această seară – 02 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri, 03 septembrie 2025, ora 18:00. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii […] Articolul Din seara aceasta, se oprește apa în mai multe zone din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” îi invită pe cinefili săptămâna aceasta la proiecții variate, de la thrillere cu supranatural până la comedii savuroase și animații pentru toată familia. Preț bilete: 20 lei pentru filme 2DReduceri pentru studenți, elevi și pensionari Programul complet și biletele sunt disponibile online pe centruljeanconstantin.ro/program-cinema. Proiecțiile au […] Articolul Centrul „Jean Constantin”: filmele săptămânii, pentru toate gusturile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Primăria și Consiliul Local Năvodari îi invită pe locuitorii orașului la un eveniment special dedicat pasionaților de astronomie. Vineri, 5 septembrie 2025, între orele 17:00 și 24:00, în Parcul de lângă Piața de Pește, va avea loc o seară de observații astronomice cu acces gratuit. Cu ajutorul unui telescop profesional, dotat cu filtru de protecție oculară […] Articolul Cerul, la îndemâna năvodărenilor: observații astronomice gratuite pe 5 septembrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Călătorii care au ales să plece luni, 1 septembrie 2025, din Constanța spre București au avut parte de o experiență frustrantă. Mai multe trenuri InterRegio operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri considerabile, unele depășind o oră și jumătate. Situația trenurilor spre București Nord a fost următoarea: Practic, niciunul dintre trenurile programate […] Articolul Haos pe ruta Constanța – București: toate trenurile au avut întârziere a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Guvernul și-a asumat răspunderea pentru Pachetul 2 de reforme. Marian Crușoveanu: „Reformele sunt urgente!” # CT100
Astăzi, în plenul Parlamentului României, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pentru Pachetul 2 de reforme ale statului, un set de măsuri care vizează reducerea risipei și eliminarea inechităților din sistem. Deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a subliniat importanța momentului, arătând că aceste reforme sunt vitale pentru viitorul României: „Chiar […] Articolul Guvernul și-a asumat răspunderea pentru Pachetul 2 de reforme. Marian Crușoveanu: „Reformele sunt urgente!” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ursula von der Leyen laudă România pentru reziliența democratică și rolul strategic la Marea Neagră. Nicușor Dan vrea hub european de securitate cu sediul în Constanța # CT100
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni o vizită oficială în Constanța. A participat la o conferință de presă susținută la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și a vizitat portul militar Constanța. În cadrul declarațiilor, liderul european a subliniat rolul strategic pe care România îl are pentru securitatea Europei, dar și reziliența […] Articolul Ursula von der Leyen laudă România pentru reziliența democratică și rolul strategic la Marea Neagră. Nicușor Dan vrea hub european de securitate cu sediul în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Deputatul PSD Adrian Câciu a anunțat luni, la Parlament, că social-democrații vor depune un amendament la pachetul fiscal asumat de guvern, care prevede introducerea plății contribuției la sănătate (CASS) și pentru migranți, în special pentru cetățenii ucraineni care lucrează în România. Potrivit acestuia, aproximativ 70.000 de persoane se află în această situație. „Dacă românii plătesc, […] Articolul Migranții care trăiesc în România ar putea fi obligați să plătească asigurări de sănătate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
În perioada 1 – 6 septembrie 2025, constănțenii au la dispoziție un container verde pentru deșeuri voluminoase, amplasat pe Bulevardul I.C. Brătianu, bloc PAV5, lângă platforma 444, anunță Polaris M Holding. Ce poate fi depozitat? Ce NU se acceptă în containere: Pentru cei care nu reușesc să ajungă în această perioadă, Centrul de Colectare […] Articolul Constănțenii pot scăpa gratuit de deșeurile voluminoase a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La nivelul Sucursalei Regionale CF Constanța, în primele șase luni ale anului 2025 au fost înregistrate mai multe situații care au pus în pericol siguranța circulației trenurilor și au generat prejudicii financiare importante. Cele mai frecvente probleme au fost cauzate de furturi de echipamente feroviare – precum relee de semnalizare, […] Articolul Hoții de pe calea ferată, un pericol pentru siguranța publică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un bărbat de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața, luni, 1 septembrie, după ce a intrat în apă în pe plaja Zoom Beach din Constanța. Potrivit informațiilor furnizate de dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, la fața locului au intervenit echipaje medicale cu […] Articolul Tragedie pe plaja Zoom Beach: un bărbat a murit înecat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
În perioada 25 – 31 august 2025, ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie ale Autorității Navale Române au desfășurat o amplă acțiune de verificare a ambarcațiunilor de agrement și pescuit, vizând respectarea reglementărilor legale privind siguranța navigației. Amenzi consistente pentru nereguli grave În urma verificărilor, au […] Articolul Controale pe ape: amenzi de peste 133.000 lei pentru nereguli grave a aparut prima oara pe Constanta 100%.
În perioada 01 septembrie 2025 – 31 mai 2026, locațiile încadrate ca Zona 0 din stațiunea Mamaia se transformă în parcări Zona 2. Programul de taxare aferent zonei 2 și zonei 0 de parcare, începând de astăzi, este de luni până vineri: între orele 08:00 și 20:00 (cu excepția zilelor […] Articolul Parcarea în Zona 0 a stațiunii Mamaia s-a ieftinit a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila a sancționat cu 30.000 de lei un restaurant din municipiu, după ce s-a constatat că nivelul de zgomot produs în timpul evenimentelor nocturne depășea limitele legale. Potrivit publicației ProBrăila, măsura a fost luată în urma unei sesizări depuse de locuitorii din zonă. Autoritatea de mediu a […] Articolul Amendă uriașă pentru un restaurant din Brăila: 30.000 lei pentru muzica prea tare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
