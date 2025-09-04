Care a fost miza pentru China și ceilalți autocrați să aibă în poză cât mai mulți reprezentanți, chiar și „foști” care îmbătrânesc urât și plini de ură Interviu

Pe chinezi îi înțelegem că au vrut să-și lărgească aria de acoperire internațională și au recurs la „foști” din Europa și din lumea democratică, pentru a da impresia de reprezentativitate globală la demonstrația lor de forță. Dar cei invitați au știut bine la ce se expun! Știau că va fi și Putin acolo, și Kim … The post Care a fost miza pentru China și ceilalți autocrați să aibă în poză cât mai mulți reprezentanți, chiar și „foști” care îmbătrânesc urât și plini de ură Interviu appeared first on spotmedia.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SportMedia