Teodor Baconschi: Cu cât îi detestăm mai mult pe ruși, cu atât ne temem mai mult de ei. S-a creat un fatalism care paralizează România – Interviu video
SportMedia, 5 septembrie 2025 04:20
Fostul ministru de externe Teodor Baconschi atrage atenția, într-un interviu pe tema interferențelor rusești în România, că societatea românească se află într-o situație fragilă. În opinia sa, rețelele pro-ruse au reușit să fractureze coeziunea internă și să submineze încrederea în instituții, în timp ce autoritățile au rămas pasive. Citate importante: „Hoțul strigă hoții, pentru că …
• • •
Imediat după anularea scrutinului prezidențial, în urma unei operațiuni masive de influențare și compromitere a alegerilor, istoricul francez Thierry Wolton lansa ipoteza unei coluziuni între Rusia și China. Poate fi un context de interpretare pentru dorința Beijing-ului de a avea și România, chiar și cu actori de mâna a doua, prezentă în fotografie, alături de …
Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a aparatului său administrativ – Politico
Comisia Europeană pregătește o revizuire de amploare a structurii sale administrative, cu scopul de a simplifica funcționarea și de a reduce costurile, scrie Politico, citând un document intern. Planurile urmează să fie finalizate cel târziu la începutul anului viitor. Potrivit documentului consultat de Politico, Piotr Serafin, comisar responsabil de buget și administrație publică, a fost …
WP: SUA vor reduce asistența de securitate pentru Europa, inclusiv fortificarea flancului estic împotriva unui atac al Rusiei
Administraţia Trump intenţionează să oprească programele de asistenţă în domeniul securităţii pentru Europa, inclusiv o iniţiativă de fortificare a flancului estic împotriva unui potenţial atac al Rusiei, în încercarea de a redefini rolul SUA în cadrul NATO, scrie The Washington Post (WP), care a vorbit cu şase persoane familiarizate cu această chestiune. Şi Financial Times …
Temele făcute de elevi cu inteligența artificială reprezintă furt? Ministrul Educației: Nu poți să-i spui chiar furt
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi, pentru a vedea dacă într-adevăr au înţeles lucrurile pe care le-au scris în lucrarea respectivă. Daniel David a afirmat, joi, la Digi24, că profesorii ar trebui să le vorbească …
Guvernul stă să cadă, aproape două treimi dintre francezi vor demisia președintelui Macron – sondaj
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionați într-un sondaj au afirmat că își doresc demisia președintelui Emmanuel Macron. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenți au spus că doresc organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și alegerea …
Consumul zilnic de îndulcitori artificiali, chiar şi în cantităţi mici, este asociat cu un declin accelerat al funcţiilor cognitive şi cu o îmbătrânire prematură a creierului, arată un nou studiu. Oamenii de știință de la Universitatea de Medicină din São Paulo au monitorizat timp de opt ani aproape 13.000 de adulţi, cu vârste între 35 …
Cel mai vechi ankylosaur descoperit până în prezent, Spicomellus afer, avea și cea mai extremă armură văzută vreodată la un animal vertebrat. Fosilele acestui dinozaur, care a trăit în perioada Jurasicului Mijlociu, acum mai bine de 165 de milioane de ani, au fost descoperite recent în Maroc și până și oamenii de știință au rămas …
SUA și Ucraina au lansat fondul de investiții pentru resurse minerale. Primele proiecte vizate
Statele Unite și Ucraina au ținut pe 3 septembrie prima ședință a board-ului fondului de investiții creat prin acordul bilateral privind resursele minerale. Ministrul adjunct al Economiei, Yegor Perelygin, a declarat pentru The Kyiv Independent că fondul este un instrument care va putea susține creșterea economică a Ucrainei și va facilita dezvoltarea unor domenii precum …
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „O discuție în cadru restrâns". Partidele, dispuse să accepte propuneri venite din societate
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că discuțiile privind numirile la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) se poartă într-un cadru restrâns, „departe de presă", și vor fi anunțate doar atunci când va exista consens. Șeful statului a precizat că partidele sunt dispuse să accepte propuneri venite din societate. …
Coaliția de Voință: 26 de țări vor să acorde garanții de securitate Ucrainei. Macron: SUA confirmă implicarea
La Paris, 26 de state au confirmat oficial că sunt gata să participe la schema de garanții de securitate pentru Ucraina, fiecare venind cu propuneri concrete privind sprijinul militar și politic. Informația a fost prezentată de președintele Emmanuel Macron joi, după reuniunea Coaliției de Voință, care a adunat 35 de membri. Macron: Fără limite pentru …
Bulgarii o dau la întors: Trei versiuni diferite despre incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen
Guvernul bulgar a oferit joi trei versiuni diferite despre presupusul bruiaj al semnalului GPS al avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, incident care a generat controverse la nivel european. De la negare la confirmare Dimineață, premierul Rosen Zhelyazkov a declarat în parlament că aeronava nu a fost perturbată, ci a suferit doar o …
Președintele Nicușor Dan, despre ce notă și-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, așa ceva
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8. El a spus la Antena 1, făcând un rezumat al celor 100 de zile de mandat, că a fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie …
Donald Trump, cină cu giganții din tehnologie în noua Grădină a Trandafirilor. Elon Musk, marele absent
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată. Potrivit CNBC, întâlnirea va avea loc sub forma unei cine, după un eveniment separat dedicat …
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat (cu excepția liceelor militare). Vor fi acordate patru tipuri de burse: de merit (450 lei/lună), sociale (300 lei/lună), tehnologice (300 lei/lună) și pentru mame minore (700 lei/lună). Suma necesară pentru anul 2025 este estimată la peste 4 miliarde de lei. …
Horoscop zilnic pentru 5 septembrie 2025.
Pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică o "Lună Sângerie", cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parțial în Europa și în Africa. Acest fenomen, care colorează în roșu satelitul natural al Pământului, se produce atunci când Soarele, Terra și Luna sunt perfect …
Designerul italian Giorgio Armani, 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi. "Cu nemărginită durere, Grupul Armani anunță moartea creatorului, fondatorului și neobositei sale forțe motrice: Giorgio Armani", conform comunicatului casei de modă, transmite Reuters. Numele lui Giorgio Armani a devenit sinonim cu stilul și …
Parada lui Xi și summitul de la Beijing schimbă regulile jocului pentru securitatea Europei
Președintele rus Vladimir Putin a transmis săptămâna aceasta un mesaj clar pentru Ucraina și aliații săi europeni: Moscova poate continua, pentru că are prieteni puternici. Liderul rus a stat cot la cot, la diferite evenimente din China, cu oamenii care i-au permis să ducă războiul împotriva Ucrainei atât de mult timp și cu atâta ferocitate: …
Selecționerul Mircea Lucescu a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că și-ar fi dorit ca echipa națională de fotbal a României să nu dispute meciul amical cu reprezentativa Canadei, și să aibă la dispoziție jucătorii convocați pentru a pregăti meciul cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. 'În primul rând aș fi preferat să nu …
Bilanțul accidentului de funicular de la Lisabona a ajuns la 17 morți și 23 de răniți. Printre victime, numeroși turiști străini
Lisabona este în doliu după cel mai grav accident produs vreodată la unul dintre simbolurile orașului – funicularul Gloria. Bilanțul victimelor a crescut: cel puțin 17 persoane au murit și alte 23 au fost rănite miercuri seară, după ce un vagon s-a prăbușit într-o clădire. Drapelele au fost coborâte în bernă joi, în semn de …
Într-o economie globală marcată de schimbări rapide, de reglementări complexe și de competiție acerbă, transparența a devenit un element esențial pentru consolidarea și dezvoltarea unei afaceri, iar organizațiile care investesc în procese clare, documentate și corect comunicate au șanse mult mai mari să câștige încrederea partenerilor, a clienților și a investitorilor, pentru că lipsa de …
Atelierul și grădina perfect echipate: recomandări Leroy Merlin pentru pasionații de DIY
Amenajarea unui atelier sau a unei grădini nu înseamnă doar acumularea de obiecte, ci o planificare atentă a spațiului și alegerea echipamentelor potrivite. Pentru cei care iubesc să creeze, să repare sau să își personalizeze locuința, investiția în unelte și soluții practice face diferența între un proiect reușit și unul lăsat pe jumătate. Atunci când …
Din ce în ce mai mulți consumatori aleg să cumpere produse online datorită comodității, varietății mari de oferte și posibilității de a compara prețurile rapid
Scopul acestui articol este să ofere o imagine clară asupra trendurilor actuale de shopping
Închiderea centralelor pe cărbune ar crește prețul energiei cu cel puțin 30%. România vrea să le folosească încă 5 ani peste termen # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate și mai mare din punct de vedere energetic pentru România și ar crește prețul energiei cu cel puțin cu 30%. România dorește prelungirea până în 2030 a exploatării … The post Închiderea centralelor pe cărbune ar crește prețul energiei cu cel puțin 30%. România vrea să le folosească încă 5 ani peste termen appeared first on spotmedia.ro.
Înscrierile la cea de-a 23-a ediție a competiției Romanian PR Award încep astăzi şi se vor încheia vineri, 3 octombrie 2025. Ediția de anul acesta aduce în prim-plan rolul comunicării în crearea spațiilor de dialog. „Într-un context global marcat de polarizare și sensibilități sociale tot mai accentuate, comunicarea își depășește rolul clasic de transmitere a … The post Romanian PR Award 2025, sub semnul dialogului appeared first on spotmedia.ro.
Darius Olaru nu mai este, începând din această săptămână, cel mai valoros fotbalist din prima ligă a României. După ce CFR Cluj a oficializat transferul lui Kurt Zouma, francezul a devenit și cel mai bine cotat jucător din prima ligă. Conform Transfermarkt, fundașul central francez are o cotă de piață de 10 milioane de euro. … The post Darius Olaru a fost detronat: Cine e cel mai valoros fotbalist din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: Rusia înțelege doar limbajul forței. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare. „Apreciez eforturile depuse şi progresele realizate în ceea ce priveşte acordarea de garanţii solide de … The post Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: Rusia înțelege doar limbajul forței. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare appeared first on spotmedia.ro.
RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR # SportMedia
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția aferentă ambalajelor pentru produsele achiziționate. În afară de a verifica existența simbolului de „Ambalaj cu garanție”, pentru … The post RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR appeared first on spotmedia.ro.
FCSB taie un fotbalist de pe lista de transferuri: Roș-albaștrii au fost vehemenți după ce au aflat prețul # SportMedia
FCSB a renunțat la transferul unui fotbalist pe care îl trecuse pe listă. Roș-albaștrii au anunțat că nu mai sunt interesați de Leo Bolgado de la CFR Cluj. Asta deoarece ardelenii solicită 800 de mii de euro în schimbul jucătorului, în timp ce FCSB nu vrea să plătească niciun ban. „Mie Bolgado îmi place. Dacă … The post FCSB taie un fotbalist de pe lista de transferuri: Roș-albaștrii au fost vehemenți după ce au aflat prețul appeared first on spotmedia.ro.
Bucureștenii plătesc de azi mai mult pentru biletele integrate STB+Metrorex. Este a doua scumpire din acest an, după cea din ianuarie, când prețul unei călătorii cu metroul a crescut de la 3 lei la 5 lei. Scumpirea a fost stabilită printr-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial pe 20 august. Documentul … The post S-au scumpit biletele STB+Metrorex. Cât costă de azi o călătorie și abonamentele appeared first on spotmedia.ro.
Picătura de lumină, într-un ocean de întuneric: Asociația Energia Inteligentă a electrificat 71 de gospodării izolate. Guvernul vrea hub energetic regional, dar lasă mii de copii la lumânare (Foto) # SportMedia
A 10-a ediție a proiectului Energie pentru Viață, implementat de Asociația Energia Inteligentă (AEI), a adus lumină în 11 case izolate din cătune ale comunelor buzoiene Colți și Siriu. Per total – de la lansarea programului, în 2021 – ONG-ul a reușit să electrifice, cu ajutorul partenerilor și sponsorilor, 71 de gospodării din 35 de … The post Picătura de lumină, într-un ocean de întuneric: Asociația Energia Inteligentă a electrificat 71 de gospodării izolate. Guvernul vrea hub energetic regional, dar lasă mii de copii la lumânare (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a fost sancționată de UEFA după incidentele de la meciul cu Aberdeen. Campioana va avea inelul 1 al galeriei închis la partida cu Young Boys Berna. De asemenea, FCSB a fost amendată cu 30 de mii de euro, potrivit unui anunț făcut de Mihai Stoica. „Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat … The post FCSB și-a aflat pedeapsa: Sancțiunea primită din partea UEFA appeared first on spotmedia.ro.
Anturajul lui Kim Jong Un șterge orice urmă: Măsuri extreme pentru a elimina ADN-ul liderului nord-coreean # SportMedia
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost însoțit la Beijing de un personal atent instruit, surprins în imagini ștergând obiectele folosite de acesta în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin. Gestul arată grija regimului de la Phenian de a evita ca urme biologice să ofere informații despre starea de sănătate a liderului, transmite EFE. … The post Anturajul lui Kim Jong Un șterge orice urmă: Măsuri extreme pentru a elimina ADN-ul liderului nord-coreean appeared first on spotmedia.ro.
Înalta Curte de Casație și Justiție va ataca la CCR legea privind pensiile magistraților # SportMedia
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Decizia a fost luată în unanimitate de 86 de judecători prezenți la ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit Digi24. ”Chiar … The post Înalta Curte de Casație și Justiție va ataca la CCR legea privind pensiile magistraților appeared first on spotmedia.ro.
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump # SportMedia
Forța militară a Republicii Populare Chineze a fost afișată pe deplin într-o paradă care a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. La mii de kilometri distanță, la Casa Albă din Washington DC, Donald Trump era cu ochii pe eveniment. „Sperau că mă uit, și mă uitam”, a … The post Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu aduce un veteran la națională: Schimbare de ultim moment în lotul României # SportMedia
Mircea Lucescu a operat o schimbare de ultim moment în lotul României. Fundașul Andrei Borza a suferit o accidentare la piciorul drept, iar examenele medicale au confirmat că nu va putea evolua în meciurile viitoare ale echipei naționale, împotriva Canadei și Ciprului. Pentru a-i lua locul, selecționerul Mircea Lucescu l-a chemat pe Alexandru Chipciu, de … The post Mircea Lucescu aduce un veteran la națională: Schimbare de ultim moment în lotul României appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1289 Explozii în Odesa. Zelenski crede într-un scenariu sud-coreean, Moscova nu vrea să audă de garanții de securitate # SportMedia
Ziua 1289 de război a început cu un atac cu drone asupra Odesei. Mai multe explozii s-au produs noaptea trecută în oraș, iar un depozit a fost cuprins de flăcări. Potrivit primelor informații, nu există victime. În schimb, un atac cu drone asupra unor localități din regiunea Harkov s-a soldat cu cinci răniți și mai … The post Ziua 1289 Explozii în Odesa. Zelenski crede într-un scenariu sud-coreean, Moscova nu vrea să audă de garanții de securitate appeared first on spotmedia.ro.
Doctoriță din Timiș, prinsă că lua bani pentru consultații, tratamente și concedii fictive. A fost reținută # SportMedia
O doctoriță din orașul Făget, județul Timiș, medic pneumolog, a fost reținută de procurori, fiind suspectată că ar fi primit mită de la cel puțin 32 de pacienți, timp de mai bine de un an. Anchetatorii susțin că acesta încasa bani sau alte foloase necuvenite pentru consultații, tratamente și chiar pentru eliberarea unor concedii medicale … The post Doctoriță din Timiș, prinsă că lua bani pentru consultații, tratamente și concedii fictive. A fost reținută appeared first on spotmedia.ro.
O mare companie a concediat 4.000 de angajați. Au fost înlocuiți de roboții pe care ei înșiși i-au creat # SportMedia
Colosul american de software pentru întreprinderi Salesforce anunță că a redus cu 4.000 numărul posturilor din departamentul de suport clienți, întrucât inteligența artificială a diminuat nevoia de personal. Marc Benioff, CEO-ul companiei, a dezvăluit concedierile într-un interviu pentru podcastul The Logan Bartlett Show. „Am redus de la 9.000 de persoane la aproximativ 5.000, pentru că … The post O mare companie a concediat 4.000 de angajați. Au fost înlocuiți de roboții pe care ei înșiși i-au creat appeared first on spotmedia.ro.
Perechea româno-olandeză Anca Todoni/Arantxa Rus s-a calificat în semifinalele probei de dublu la turneul de tenis WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins cuplul Dominika Salkova (Cehia)/Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 4-6, 6-1, 13-11. Todoni și Rus au obținut victoria după o oră și … The post Anca Todoni avansează în semifinalele probei de dublu de la Montreux appeared first on spotmedia.ro.
Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort # SportMedia
Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort. Printre altele, inspectorii sanitari au constatat ”deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”. DSP Sibiu a declanşat verificări la Maternitatea … The post Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort appeared first on spotmedia.ro.
Surpriză mare la US Open: Iga Swiatek, învinsă de jucătoarea pe care o bătea cu 6-0, 6-0 # SportMedia
Iga Swiatek a fost eliminată în sferturile de finală de la US Open. Americanca Amanda Anisimova (9 WTA) și-a luat revanșa în fața polonezei, după ce în finala de la Wimbledon 2025 pierduse cu 6-0, 6-0. La US Open, Anisimova s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, după un meci ce a durat o … The post Surpriză mare la US Open: Iga Swiatek, învinsă de jucătoarea pe care o bătea cu 6-0, 6-0 appeared first on spotmedia.ro.
Diplomație, determinare și rădăcini solide: povestea Alexandrei Bordeiașu, absolventă Laude-Reut # SportMedia
În cadrul rubricii Excelență în Educație din emisiunea Viitor pentru România, difuzată pe Prima News și moderată de Nicoleta Călugăreanu, pe 29 august a fost prezentată povestea inspirațională a Alexandrei Bordeiașu, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut, alături de mama sa, doamna Carmen Robertina Bordeiașu. Parcursul Alexandrei este un exemplu de determinare și viziune. Elevă a … The post Diplomație, determinare și rădăcini solide: povestea Alexandrei Bordeiașu, absolventă Laude-Reut appeared first on spotmedia.ro.
Au fost reactivate schemele rusești de cumpărare a voturilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Ofițerii și procurorii anticorupție din Moldova au făcut percheziții la Comrat și Chișinău într-un dosar penal vizând finanțarea ilegală din Rusia a partidului „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, parte a „blocului patriotic” … The post A început atacul hibrid masiv asupra Moldovei appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit răspunsul după ce a ofertat un fundaș central din prima ligă a României. Roș-albaștrii l-au vrut pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar jucătorul a refuzat propunerea. „Mario nu pleacă de la FC Argeș. Am vorbit cu fiul meu și nu este momentul unui transfer. Vreau să facă pași siguri și … The post FCSB a primit răspunsul după oferta pentru un fundaș central appeared first on spotmedia.ro.
Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Urmează două zile cu temperaturi ridicate # SportMedia
Canicula revine în cea mai mare parte a țării și urmează două zile cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Meteorologii au emis dou atenționări cod galben. Prima avertizare este valabilă azi, între orele 12.00 – 21.00. În Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea … The post Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Urmează două zile cu temperaturi ridicate appeared first on spotmedia.ro.
Frustrarea lui Trump după demonstrația de forță de la Beijing: Am înțeles de ce au făcut asta # SportMedia
Președintele american Donald Trump a comentat, miercuri, parada militară grandioasă organizată la Beijing, la care Xi Jinping i-a avut alături pe Vladimir Putin și Kim Jong Un. Liderul de la Casa Albă a descris evenimentul drept „foarte, foarte impresionant” și a spus că „a înțeles motivul” pentru care a fost organizat. Trump a adăugat că … The post Frustrarea lui Trump după demonstrația de forță de la Beijing: Am înțeles de ce au făcut asta appeared first on spotmedia.ro.
Problemele de inimă apar mult mai devreme decât cred mulți români. Dacă în mod obișnuit riscul major de boli cardiovasculare este asociat cu vârsta de peste 65 de ani, în România primele evenimente cardiace grave pot apărea chiar de la 40-50 de ani, avertizează medicul cardiolog Ștefan Busnatu. „O boală care, din păcate, ne priveşte … The post Vârsta la care încep problemele cu inima. Un cardiolog explică momentul critic appeared first on spotmedia.ro.
Revolta investitorilor. Cer eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: Fără reforme structurale, taxele suplimentare frânează economia # SportMedia
12 organizații reprezentative ale mediului de afaceri din România atrag atenția asupra efectelor negative ale menținerii impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Într-un document comun, acestea avertizează că taxa „descurajează investițiile, erodează competitivitatea și afectează economia românească și pe cea străină”. „România are nevoie de politici fiscale coerente și predictibile, care să stimuleze investițiile … The post Revolta investitorilor. Cer eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: Fără reforme structurale, taxele suplimentare frânează economia appeared first on spotmedia.ro.
