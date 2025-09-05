Teodor Baconschi: Cu cât îi detestăm mai mult pe ruși, cu atât ne temem mai mult de ei. S-a creat un fatalism care paralizează România – Interviu video

16:20

FCSB a renunțat la transferul unui fotbalist pe care îl trecuse pe listă. Roș-albaștrii au anunțat că nu mai sunt interesați de Leo Bolgado de la CFR Cluj. Asta deoarece ardelenii solicită 800 de mii de euro în schimbul jucătorului, în timp ce FCSB nu vrea să plătească niciun ban. „Mie Bolgado îmi place. Dacă … The post FCSB taie un fotbalist de pe lista de transferuri: Roș-albaștrii au fost vehemenți după ce au aflat prețul appeared first on spotmedia.ro.