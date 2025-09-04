Mișcările ochilor trădează semne timpurii ale declinului cognitiv
SportMedia, 4 septembrie 2025 05:50
Un nou studiu arată că modul în care ne mişcăm ochii atunci când privim o imagine ar putea dezvălui semne timpurii ale problemelor de memorie. Cercetătorii au observat că persoanele cu memorie afectată privesc imaginile într-un mod repetitiv, concentrându-se pe aceleaşi zone, în loc să exploreze întreaga imagine. Tocmai acest comportament ar putea face ca … The post Mișcările ochilor trădează semne timpurii ale declinului cognitiv appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
05:50
Depresia și tulburarea bipolară cresc enorm riscul de afecțiuni cardiovasculare și mortalitate – studiu # SportMedia
Un studiu recent arată că anumite afecţiuni psihice, așa cum sunt depresia, anxietatea, schizofrenia sau tulburarea bipolară ori chiar stresul posttraumatic, cresc semnificativ riscul de boli cardiovasculare şi rata mortalităţii la pacienţii deja diagnosticaţi cu aceste afecţiuni. Raportul Universităţii Emory, publicat de The Lancet Regional Health – Europe, arată că anumite afecţiuni psihice cresc riscul … The post Depresia și tulburarea bipolară cresc enorm riscul de afecțiuni cardiovasculare și mortalitate – studiu appeared first on spotmedia.ro.
05:50
Un nou studiu arată că modul în care ne mişcăm ochii atunci când privim o imagine ar putea dezvălui semne timpurii ale problemelor de memorie. Cercetătorii au observat că persoanele cu memorie afectată privesc imaginile într-un mod repetitiv, concentrându-se pe aceleaşi zone, în loc să exploreze întreaga imagine. Tocmai acest comportament ar putea face ca … The post Mișcările ochilor trădează semne timpurii ale declinului cognitiv appeared first on spotmedia.ro.
05:50
Care a fost miza pentru China și ceilalți autocrați să aibă în poză cât mai mulți reprezentanți, chiar și „foști” care îmbătrânesc urât și plini de ură Interviu # SportMedia
Pe chinezi îi înțelegem că au vrut să-și lărgească aria de acoperire internațională și au recurs la „foști” din Europa și din lumea democratică, pentru a da impresia de reprezentativitate globală la demonstrația lor de forță. Dar cei invitați au știut bine la ce se expun! Știau că va fi și Putin acolo, și Kim … The post Care a fost miza pentru China și ceilalți autocrați să aibă în poză cât mai mulți reprezentanți, chiar și „foști” care îmbătrânesc urât și plini de ură Interviu appeared first on spotmedia.ro.
05:50
Horoscop zilnic pentru 4 septembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 4 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 2 ore
04:20
Au început lucrările pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Se construiește un nou depozit de deșeuri radioactive # SportMedia
Nuclearelectrica a anunțat miercuri demararea lucrărilor civile de construcție aferente proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă, după ce compania a primit de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) autorizația pentru construirea Depozitului Intermediar de Deșeuri Radioactive (DIDR-U5). Noua infrastructură va fi amplasată în incinta Clădirii Reactorului Unității 5, care … The post Au început lucrările pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Se construiește un nou depozit de deșeuri radioactive appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
02:20
CFR Cluj a oficializat, miercuri seara, transferul lui Kurt Zouma (30 de ani). Liber de contract după ce s-a despărțit de Al Orobah, Zouma s-a înțeles cu CFR Cluj și va juca în Gruia. Kurt Zouma are Saint-Etienne, Chelsea, Everton sau West Ham în CV, Liga Campionilor și două titluri în palmares, de asemenea Supercupa … The post CFR Cluj a oficializat transferul lui Kurt Zouma appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, miercuri seară, că a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, reclamând „abuzurile legislative” şi măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. „Guvernul coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna. … The post AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce emblematicul funicular portughez „Gloria” a deraiat, indică un bilanţ citat de presa locală. Până în prezent, 15 persoane au murit în accidentul funicularului Glória. Alte 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil, a anunțat serviciile de … The post Funicularul din Lisabona a deraiat; Cel puțin 15 morți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Primarul interimar al Capitalei, anunț despre Trenul Metropolitan: La probleme mari, avem nevoie de soluții mari # SportMedia
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunţat miercuri că a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta Bucureşti Nord – Scroviştea: Pajura, Basarab, Carpaţi şi Depoul Triaj. „Undă verde pentru Trenul Metropolitan! Astăzi am semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta Bucureşti Nord – Scroviştea: Pajura, … The post Primarul interimar al Capitalei, anunț despre Trenul Metropolitan: La probleme mari, avem nevoie de soluții mari appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
00:20
Al doilea aeroport din România care renunță la restricțiile de volum pentru lichidele din bagaje # SportMedia
Pasagerii vor putea transporta în cabina avionului lichide în recipiente individuale de până la doi litri, fără limita anterioară de 100 de mililitri, începând de vineri, 5 septembrie, la Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS). Prima cursă care va beneficia de noua regulă este zborul Sibiu – Viena, operat de compania Wizz Air, programat vineri, 5 … The post Al doilea aeroport din România care renunță la restricțiile de volum pentru lichidele din bagaje appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Președintele SUA, Donald Trump, a instruit Departamentul Apărării să se pregătească pentru descurajarea Rusiei și Chinei. Însă Washingtonul nu caută un conflict cu aceste țări, a declarat șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Hegseth a făcut această declarație la postul american de televiziune Fox News. Oficialul a mai spus că parada militară de la Beijing, la care … The post Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru descurajarea Rusiei și Chinei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
22:20
Cum vede AUR începutul fiecărei zi de școală: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” înainte de ore # SportMedia
Mai mulți aleși AUR au depus un proiect de lege potrivit căruia elevii și profesorii vor intona imnul național și vor rosti rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. Propunerea legislativă a fost depusă luni, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, relatează Digi24. Proiectul Pl-x nr. 236/2025 este semnat de 33 de deputați, … The post Cum vede AUR începutul fiecărei zi de școală: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” înainte de ore appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Ce economii s-ar face dacă 13.000 de angajați din administrația publică ar pleca acasă. Bolojan: Este și un aspect de moralitate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual. El a menționat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice locale ar … The post Ce economii s-ar face dacă 13.000 de angajați din administrația publică ar pleca acasă. Bolojan: Este și un aspect de moralitate appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Calendarul evaluărilor naționale, propus de Ministerul Educației: Primii elevi care vor da testele # SportMedia
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calandarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru anul şcolar 2025–2026. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comnunicare susţinută de elevii de clasa a doua. Documentul include metodologia şi calendarul de desfăşurare a acestor … The post Calendarul evaluărilor naționale, propus de Ministerul Educației: Primii elevi care vor da testele appeared first on spotmedia.ro.
22:20
O experiență de joc reușită nu se măsoară doar prin câștiguri, ci și prin modul în care este gestionată. Planificarea, autocontrolul și alegerea unui cadru sigur sunt pilonii care fac diferența între o sesiune relaxantă și una marcată de decizii pripite. VictoryBet este un exemplu de platformă unde transparența și varietatea merg mână în mână … The post Distracție fără riscuri: ghidul VictoryBet pentru un joc sigur appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Într-o lume în care calitatea somnului influențează direct starea de sănătate, productivitatea și starea de spirit, alegerea unei saltele și a unui topper potrivit devine esențială pentru a asigura odihna optimă. Confortul nu mai este doar despre moale sau ferm, ci despre suport adaptat corpului fiecărei persoane, reducerea punctelor de presiune și menținerea unei posturi … The post Confort personalizat: ce îți oferă saltelele și topperele Dormeo appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Cum să transformi un weekend liber într-o poveste de spus ani la rând – idei de la experimenteaza.ro # SportMedia
Un weekend liber poate fi mult mai mult decât două zile de relaxare acasă. Este momentul perfect să creezi amintiri care să rămână vii ani la rând, să încerci lucruri noi și să te bucuri de experiențe care să te scoată din rutină. Experimenteaza.ro oferă o varietate de activități și experiențe care pot transforma orice … The post Cum să transformi un weekend liber într-o poveste de spus ani la rând – idei de la experimenteaza.ro appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Polițiști mușcați de ploșnițe în sediile din Capitală: 10 angajați au ajuns la Urgență. Sindicaliștii au sesizat DSP și Avocatul Poporului (Foto) # SportMedia
Sindicatul Europol reclamă că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. Sindicaliştii precizează că zece peroane au ajuns la Urgenţă și anunță că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului. „Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Zeci de poliţişti din cadrul DGPMB sunt obligaţi să muncească în condiţii … The post Polițiști mușcați de ploșnițe în sediile din Capitală: 10 angajați au ajuns la Urgență. Sindicaliștii au sesizat DSP și Avocatul Poporului (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Primarii discută și la 3 noaptea despre reducerea posturilor. Bolojan: Să-și respecte alegătorii # SportMedia
Primarul din Piteşti, Cristian Gentea (PSD), afirmă că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari, iar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România „discuţii au fost şi la 3 noaptea”. Primarul din Piteşti a declarat că mult discutata reformă a … The post Primarii discută și la 3 noaptea despre reducerea posturilor. Bolojan: Să-și respecte alegătorii appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Președintele Consiliului European, António Costa, la Cotroceni: România este un element cheie pentru securitatea europeană # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa, el afirmând că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova. România este … The post Președintele Consiliului European, António Costa, la Cotroceni: România este un element cheie pentru securitatea europeană appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
20:20
Bolojan spune că nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ: Sper să nu ajungem acolo # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan apreciază că o grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată, având în vedere că profesorii au norma asigurată. ”Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați – deci, nu există probleme în care oameni care sunt … The post Bolojan spune că nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ: Sper să nu ajungem acolo appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat că interzicerea echipelor rusești de fotbal nu a contribuit la încheierea războiului din Ucraina și că se opune, de asemenea, interzicerii sportivilor israelieni din cauza războiului din Gaza, chiar dacă vărsarea de sânge în ”doare” și îl ”omoară’, relatează DPA. Ceferin a declarat portalului Politico, într-un interviu publicat miercuri, … The post Președintele UEFA îi critică pe politicieni pentru războaiele din Ucraina și Gaza appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Magistrații spun că sunt amenințați cu violențe și acuză „o campanie de defăimare întreținută de factorul politic”. CSM a sesizat Parchetul # SportMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat miercuri că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de amenințare primite de magistrați pe rețelele de socializare, adăugând că „defăimarea” magistraților „este întreținută de factorul politic”. CSM informează într-un comunicat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire … The post Magistrații spun că sunt amenințați cu violențe și acuză „o campanie de defăimare întreținută de factorul politic”. CSM a sesizat Parchetul appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Putin și Xi, discuție cu microfonul deschis despre transplantul de organe și nemurire: Astăzi, la 70 de ani, încă ești copil # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping au fost surprinși în timp ce discutau despre transplantul de organe și o speranță de viață de până la „150 de ani”. Președintele rus și cel chinez mergeau alături de liderul nord-coreean, Kim Jong Un, în fruntea unei delegații de zeci de lideri străini, pentru a … The post Putin și Xi, discuție cu microfonul deschis despre transplantul de organe și nemurire: Astăzi, la 70 de ani, încă ești copil appeared first on spotmedia.ro.
18:20
BCR, prima bancă din România care oferă clienților posibilitatea de a solicita bani din orice cont bancar în lei prin numărul de telefon, via RoPay Alias # SportMedia
Banca Comercială Română (BCR) devine prima bancă din România care pune la dispoziția clienților funcționalitatea de solicitare bani prin numărul de telefon, prin intermediul serviciului RoPay Alias, integrat în aplicația George. Această nouă opțiune este disponibilă odată cu intrarea în vigoare, la 1 septembrie a.c., a RoPay 2.0, noua schemă de plăți instant dezvoltată TRANSFOND … The post BCR, prima bancă din România care oferă clienților posibilitatea de a solicita bani din orice cont bancar în lei prin numărul de telefon, via RoPay Alias appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Atacantul român George Pușcaș (28 de ani) schimbă echipa, după ce în sezonul trecut a jucat la Bodrumspor, în Turcia. Liber de contract, Pușcaș, atacant de echipă națională în trecutul nu foarte îndepărtat, a fost propus unei echipe din Italia. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că Pușcaș a fost propus Sampdoriei, în Serie B, și … The post George Pușcaș schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Cum explică Năstase și Dăncilă prezența la parada de la Beijing, unde au apărut alături de Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Ambasada Chinei le mulțumește # SportMedia
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au explicat, miercuri, prezența lor la Beijing, unde au participat la grandioaasa paradă și unde s-au fotografiat alături de lideri precum Vladimir Putin, Kim Jong Un sau Xi Jinping. Astfel, Năstase spune că a mers în China în calitate de fost demnitar și de persoană particulară. ”La … The post Cum explică Năstase și Dăncilă prezența la parada de la Beijing, unde au apărut alături de Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Ambasada Chinei le mulțumește appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut, miercuri, că România nu va putea începe în următorii doi ani construcția Autostrăzii A8, numită şi Autostrada Unirii, cea care ar trebui să lege Moldova de Transilvania, traversând Carpații. Principalul motiv este supracontractarea masivă a proiectelor de infrastructură, care depășește cu mult resursele financiare disponibile. „În ceea ce privește autostrada … The post Bolojan taie speranțele pentru A8: Nu avem bani appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Magistrala 7 de metrou prinde contur: 27 de stații între Bragadiru și Voluntari, prin centrul Capitalei # SportMedia
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea protocolului de colaborare interinstituțională pentru dezvoltarea Magistralei 7 de metrou, care va lega Bragadiru de Voluntari. Documentul a fost parafat alături de directorul Metrorex, Mariana Miclăuș, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, și președintele Consiliului Județean Ilfov, … The post Magistrala 7 de metrou prinde contur: 27 de stații între Bragadiru și Voluntari, prin centrul Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
18:20
China își arată mușchii: Parada militară demonstrează ambiția lui Xi de a rescrie ordinea mondială. Are, totuși, o mare vulnerabilitate # SportMedia
Marea paradă militară de miercuri, desfășurată în centrul Beijingului, a fost o demonstrație de armament intenționat intimidantă, menită să transmită mesajul că viziunea lui Xi Jinping asupra unei noi ordini mondiale, cu China în centru, va fi sprijinită de arme de ultimă generație, unele părând chiar să-și depășească rivalii. Deși atenția după paradă s-a concentrat … The post China își arată mușchii: Parada militară demonstrează ambiția lui Xi de a rescrie ordinea mondială. Are, totuși, o mare vulnerabilitate appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Pîslaru anunță că o instituție subordonată MIPE a organizat excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și în Cipru: Am demis directorul # SportMedia
Ministrul Investiţiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituţii din subordinea instituţiei şi a trimis Corpul de control şi Autoritatea de Management. Măsura vine după ce directorul acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur, şi alta la Larnaca, în Cipru, la hoteluri de … The post Pîslaru anunță că o instituție subordonată MIPE a organizat excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și în Cipru: Am demis directorul appeared first on spotmedia.ro.
18:20
FCSB, ofertă de un milion de euro pentru un fundaș din Bundesliga: Campioana pregătește un transfer surprinzător # SportMedia
FCSB este gata să plătească un milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. În căutare de fundaș central, după evoluțiile în scădere ale lui Mihai Popescu, FCSB s-a oprit asupra unui fotbalist din Bundesliga. După ce a negociat pentru Mario Tudose (20 de ani), FCSB a făcut o ofertă de un milion de … The post FCSB, ofertă de un milion de euro pentru un fundaș din Bundesliga: Campioana pregătește un transfer surprinzător appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
16:20
Presa din Turcia este convinsă că Alanyaspor, club cu care Ianis Hagi (26 de ani) va semna, dă lovitura cu transferul românului. Liber de contract după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis și-a dat acordul să joace pentru Alanyaspor, cu care va semna un contract pe trei sezoane. Mutarea urmează să devină oficială, iar jurnaliștii … The post Presa din Turcia, convinsă că Alanyaspor dă lovitura cu transferul lui Ianis Hagi appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Accident cumplit în Botoșani: trei persoane au murit și 15 sunt la spital după ce un microbuz și un autoturism s-au izbit (Video) # SportMedia
Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, în județul Botoșani. Un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit frontal, bilanțul fiind unul tragic: trei persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital. În urma impactului, șapte persoane au fost descarcerate, dintre care … The post Accident cumplit în Botoșani: trei persoane au murit și 15 sunt la spital după ce un microbuz și un autoturism s-au izbit (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Cel mai violent atac rusesc la Gurile Dunării care a inclus și Brațul Chilia a avut loc în timp ce președinții Chinei și Rusiei proiectau noua ordine mondială. Dincolo de victime, spaime și stricăciuni, atacul sugerează felul în care Federația Rusă vrea să schimbe hărțile și influențele în regiune. Două avioane românești de luptă F-16 … The post România între China și Rusia: ce jocuri (poate) face appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Rusia va ajuta China să detroneze SUA din poziția de cel mai mare producător mondial de energie nucleară, a declarat miercuri directorul grupului de stat Rosatom, într-un interviu pentru postul public de televiziune, după discuțiile care au avut loc la Beijing. SUA operează în prezent cea mai mare rețea de centrale nucleare, cu o capacitate … The post Rusia anunță că va ajuta China să devanseze SUA la producția de energie nucleară appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Competiție de scurtmetraje la BIFF 2025. Selecția oficială a fost finalizată – 15 scurtmetraje, 3 jurați, o singură competiție # SportMedia
Selecția oficială a competiției de scurtmetraje din cadrul BIFF 2025 aduce în prim-plan 15 producții curajoase și originale, care explorează teme diverse cu stiluri cinematografice îndrăznețe. Procesul de selecție a fost unul riguros, iar rezultatul reflectă vitalitatea unei noi generații de cineaști. Selecția oficială a scurtmetrajelor din cadrul competiției a fost finalizată, iar cele 15 … The post Competiție de scurtmetraje la BIFF 2025. Selecția oficială a fost finalizată – 15 scurtmetraje, 3 jurați, o singură competiție appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Cortina se ridică pentru o nouă poveste! După o vară plină de soare și relaxare, suntem nerăbdători să dăm startul Stagiunii 2025-2026, care ne dorim să fie plină de magie, zâmbete și emoții de neuitat. Ne-a fost dor de forfota din Sala Mare, de râsetele cristaline ale celor mici și de aplauzele entuziaste. Acest nou … The post Ce se vede în luna septembrie la Teatrul Ion Creangă appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Cu o carieră impresionantă, marcată de 19 albume de studio și peste 5.000 de concerte live, Scorpions rămâne una dintre trupele legendare ale rock-ului mondial, care, chiar și după șase decenii, continuă să fascineze și să electrizeze publicul. De la hituri iconice precum „Wind of Change” și „Send Me an Angel”, până la energia debordantă … The post Energie, hituri și istorie: cererile Scorpions pentru concertul de la Romexpo appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Unele guverne propun reducerea sărbătorilor legale, susținând că măsura ar ajuta bugetele și stimula creșterea. Totuși, contraargumentele sugerează că productivitatea nu ține doar de zilele lucrate. Dimpotrivă. Ideea renunțării la sărbători legale este relativ populară. În iulie, prim-ministrul francez François Bayrou a propus eliminarea zilei de luni după Paște și Ziua Victoriei în Europa (8 … The post De ce unele țări vor mai puține sărbători legale appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sabalenka, în semifinalele US Open fără să joace: Vondrousova s-a retras din cauza unei accidentări # SportMedia
Jucătoarea belarusă Arina Sabalenka, numărul unu mondial, o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula, numărul patru WTA, în semifinalele turneului de tenis US Open, o reeditare a finalei de anul trecut, câștigat de Sabalenka. Belarusa s-a calificat, marți, beneficiind de neprezentarea cehoaicei Marketa Vondrousova (60 WTA). Campioana din 2023 de la Wimbledon ”s-a retras de … The post Sabalenka, în semifinalele US Open fără să joace: Vondrousova s-a retras din cauza unei accidentări appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ziua 1288 Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete. Ucraina lovește din nou flota rusă (Video) Zelenski: Rusia concentrează trupe # SportMedia
Ziua 1288 a războiului din Ucraina a fost marcată de unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Peste 500 de drone și rachete au fost lansate în noaptea de 2 spre 3 septembrie, în timp ce Vladimir Putin participa la parada militară din Beijing. Forțele ucrainene au interceptat majoritatea … The post Ziua 1288 Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete. Ucraina lovește din nou flota rusă (Video) Zelenski: Rusia concentrează trupe appeared first on spotmedia.ro.
14:20
CFR Cluj i-a stabilit prețul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 de ani), în privința căruia FCSB și-a manifestat interesul. Campioana României, FCSB, caută un fundaș central pe care să-l transfere în ultimele zile de mercato, iar Leo Bolgado a fost propus echipei „roș-albastre”. Potrivit gsp.ro, CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Bolgado și solicitată „măcar … The post CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Leo Bolgado appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Președintele american Donald Trump s-a arătat furios după ce liderul chinez Xi Jinping i-a primit la Beijing pe Vladimir Putin și Kim Jong Un, la o paradă militară grandioasă. „Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări ale mele lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce complotați împotriva Statelor Unite ale … The post Trump întărește, fără să vrea, alianța rivalilor SUA appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sindicaliștii din SindFISC anunță o acțiune de protest, în 27 septembrie, prin care vor să atragă atenția guvernanților asupra problemelor cu care susțin că se confruntă. Ei cer „redarea demnității finanțiștilor”, pe care o consideră „grav afectată în actualul context socio-politico-economic”. Printre solicitările sindicaliștilor se numără digitalizarea accelerată a activității, depolitizarea instituțională, încetarea interimatelor și … The post Sindicaliștii din Finanțe ies în stradă. Ce îi nemulțumește appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ianis Hagi a dat răspunsul după ce a primit o ofertă dintr-un campionat de top din Europa # SportMedia
Liber de contract după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) se îndreaptă spre un transfer în campionatul Turciei, la Alanyspor. Putea ajunge, totuși, într-un campionat din primele cinci ale Europei în această vară. Ianis a avut pe masă o ofertă concretă de transfer din Spania, de la Elche, nou promovată în … The post Ianis Hagi a dat răspunsul după ce a primit o ofertă dintr-un campionat de top din Europa appeared first on spotmedia.ro.
12:10
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, se află la București în perioada 3 – 12 septembrie 2025. Misiunea are ca scop evaluarea celor mai recente evoluții ale economiei românești. „Echipa Fondului va analiza recentele evoluții și politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale … The post FMI vine azi la București pentru o nouă analiză a economiei românești appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacant care a fost și pe lista de transferuri a FCSB, a prins transferul carierei. După ce a participat cu naționala României la EURO 2025 U21, Blănuță a fost vândut de FCU Craiova 1948 la Dinamo Kiev, în Ucraina, în ultima zi de transferuri. Atacantul a semnat un contract valabil … The post Transferul carierei pentru Vladislav Blănuță: Anunț oficial appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Eurobarometru: Românii, cei mai sceptici din UE privind rolul Uniunii în gestionarea crizelor globale # SportMedia
Majoritatea cetățenilor europeni consideră că Uniunea Europeană ar trebui să îi protejeze mai bine în fața schimbărilor globale și a crizelor de securitate. Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, realizat pentru Parlamentul European, 68% dintre europeni cred că UE ar trebui să joace un rol mai important în acest sens. În schimb, doar 43% dintre … The post Eurobarometru: Românii, cei mai sceptici din UE privind rolul Uniunii în gestionarea crizelor globale appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Presa din Anglia a reacționat la transferul lui Kurt Zouma (30 de ani), fost fotbalist la Chelsea sau West Ham, în România la CFR Cluj. Francezul și echipa ardeleană sunt aproape să bată palma pentru un transfer în Gruia, iar jurnaliștii din Regat sunt luați prin surprindere de posibila destinație a fundașului central. „Transfer-șoc al … The post Verdictul dat de presa din Anglia despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Șoc” appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.