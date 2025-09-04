Nicușor Dan participă la reuniunea liderilor europeni, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina

20:45

Zeci de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei reclamă că sunt muşcaţi de ploşniţe în sediile DGPMB, iar zece dintre ei au ajuns la Urgenţă. Sindicatul Europol a sesizat DSP şi Avocatul Poporului, iar peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri.