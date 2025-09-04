Milionarii și miliardarii străini care s-au împotmolit în România. Situația combinatului ArcelorMittal, un eșec previzibil? Date alarmante

Fanatik, 4 septembrie 2025 11:50

Combinatul ArcelorMittal pune lacătul pe ușă, deocamdată, iar sute de angajați intră în șomaj tehnic. De ce se împotmolesc afaceriștii străini în România?

Acum 15 minute
12:00
Alertă la Rapid! Borza și-a aflat diagnosticul după accidentarea la națională. Cristi Chivu a stat 3 luni pentru așa ceva. Exclusiv Fanatik
Cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza. Fotbalistul de la Rapid ar putea sta săptămâni bune pe bancă. Cristi Chivu a trecut prin aceeași problemă medicală.
Acum 30 minute
11:50
11:50
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament” Fanatik
Adrian Mazilu, noul jucător al lui Dinamo, a povestit în direct la FANATIK DINAMO, ce a simțit când s-a lovit de antrenamentele de la Vitesse Arnhem, în Olanda.
Acum o oră
11:40
Cum s-a pozat cea mai sexy voleibalistă din lume. Deși clubul i-a cerut să șteargă imediat imaginile, sportiva a preferat mai degrabă să renunțe la carieră Fanatik
Cea mai sexy voleibalistă din lume a renunțat la carieră pentru a-și răsfăța fanii cu imagini incendiare. Cu ce se ocupă acum tânăra de 29 de ani.
11:20
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri” Fanatik
Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Vlad Chiricheș ar trebui să își asume faptul că a fost înlocuit de Gigi Becali.
11:20
Universitatea Craiova, spectacol total în ziua în care împlinește 76 de ani. Fostul fotbalist de la FCSB și CFR Cluj, ambasadorul Turneului Ilie Balaci. Exclusiv Fanatik
Turneul Ilie Balaci este gata pentru a doua sa ediție, după cea din 2024. Lorena Balaci, fiica „Minunii Blonde”, a oferit toate detaliile despre acest eveniment
Acum 2 ore
10:50
Încă o schimbare la loturile naționale! Rapid trimite un fotbalist de urgență Fanatik
În urma unei noi accidentări în cantonament, un fotbalist de la Rapid a fost chemat în regim de urgență pentru acțiunea naționalei din luna septembrie
10:40
Iga Swiatek a răbufnit după eliminarea de la US Open! A auzit întrebarea jurnalistului și nu s-a mai abținut: „Tu ai nevoie de o pauză mentală?” Fanatik
Surpriză totală la US Open. Iga Swiatek a fost eliminată de Anisimova, iar la finalul meciului a fost deranjată de întrebările reporterilor.
10:20
Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru a da lovitura în mercato: „Pot fi și două tranșe” Fanatik
Gigi Becali și Neluțu Varga poartă negocieri pentru transferul unui jucător de la CFR Cluj la FCSB. Despre cine e vorba și care e ultimul preț.
Acum 4 ore
09:50
Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu se aștepta: „Cea mai mare pierdere din viața mea” Fanatik
Daria-Maria Copos, fata lui George Copos, traversează o perioadă dificilă. O ființă dragă din viața ei a murit din păcate.
09:40
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%” Fanatik
Adrian Mutu, șocat de absența unui jucător din SuperLiga la echipa națională. Pe cine voia să vadă în lotul „tricolorilor” pentru meciurile din septembrie.
09:30
Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei jucători, lăsați pe dinafară Fanatik
Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League, iar marea surpriză este lipsa unui jucător important.
09:20
Canada, fără un jucător important la meciul cu România! Selecționerul Jesse Marsch, uluit de Mircea Lucescu Fanatik
Jesse Marsch, selecționerul Canadei, a oferit un interviu după sosirea la București, în care a vorbit despre mai multe aspecte legate de amicalul contra României.
09:20
Ce s-a întâmplat cu terenurile din Herăstrău, înstrăinate de Crin Antonescu. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile obligată să plătească despăgubiri Fanatik
Ce se întâmplă cu terenurile din Herăstrău, ce au fost subiect în fosta campanie electorală. Firma de stat care a uitat să-și recupereze proprietățile
09:10
Adrian Mihalcea și visul său de la UTA: „Vrem Cupa României!” Fanatik
Adrian Mihalcea a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit, printre altele, despre planurile sale din acest sezon de la UTA
08:50
Cum folosește Dan Șucu clubul Genoa pentru a-i face reclamă României în Italia. Ce se întâmplă joi la Genova Fanatik
Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, va participa la un eveniment special în Italia, organizat chiar de clubul „rossoblu”.
08:40
Gigi Becali, ultimele detalii despre interesul pentru Louis Munteanu: „Oferta rămâne valabilă cât timp este el fotbalist” Fanatik
Gigi Becali a confirmat că dorește în continuare să îl transfere pe Louis Munteanu. Ce sumă este dispus patronul FCSB-ului să achite în schimbul atacantului.
08:20
Premoniția fostului antrenor al lui Vladislav Blănuță s-a adeverit: „Nu este o surpriză. Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!” Fanatik
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a declanșat un val de reacții. Ce a spus fostul antrenor al tânărului atacant.
Acum 6 ore
08:10
Bogdan Stelea, îngrijorat înainte de meciurile României. Analiza lui Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava: ”E o problemă aici!” Fanatik
Bogdan Stelea a făcut o analiză pentru FANATIK în privința celor trei portari din lotul naționalei României: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
07:50
Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport, în topul audiențelor Fanatik
Ultima lună a verii a adus audiențe foarte bune pentru meciurile de fotbal, iar posturile TV de sport au avut cifre care le-au plasat în top.
07:40
Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune” Fanatik
Eșecul lui Inter cu 1-2 în fața lui Udinese a ridicat deja primele semne de întrebare la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune un renumit psiholog italian.
07:30
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari Fanatik
Roman Abramovici nu renunță la iahtul său. Unde își ține acum oligarhul rus ambarcațiunea estimată la aproximativ 700 de milioane de dolari.
07:00
Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între ei din cauza conflictului politic Fanatik
Ucraineanul Illya Zabarnyi nu vrea să aibă de-a face cu rusul Matvei Safonov, din cauza problemelor dintre cele două țări
06:50
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după 8 ani! Ce legătură are fotograful. Foto Fanatik
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo revine în atenția publicului după aproximativ un deceniu. Motivul? Fotograful de la petrecerea celor doi argentinieni
06:30
De ce nu l-a convocat Thomas Tuchel pe Trent Alexander-Arnold la naționala Angliei: „A fost o discuție dificilă”. Selecționerul i-a prezentat scuze lui Jude Bellingham Fanatik
Thomas Tuchel nu l-a convocat pe Trent Alexander-Arnold pentru acțiunea Angliei din septembrie. Selecționerul a dezvăluit cum a reacționat starul de la Real Madrid.
Acum 8 ore
05:50
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic Fanatik
Paul Pescobar, patronul Tavernei Racilor, anunță o investiție colosală pentru redeschiderea Vilei Minerva din Techirghiol. Cum va arăta proiectul monstru?
Acum 12 ore
03:10
Ghinion teribil pentru Andrei Borza! S-a accidentat în cantonamentul naționalei și își amână debutul! Cât va lipsi de pe teren Fanatik
Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și ratează astfel meciurile contra Canadei și Ciprului! Cât va lipsi de pe teren fundașul stânga de la Rapid
01:10
Neluțu Varga, în al nouălea cer după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Sunt cel mai fericit!” Fanatik
CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.
01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea Fanatik
Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
00:50
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
00:30
Refuz ferm pentru FCSB din partea fotbalistului din Superliga! Ce a spus Gigi Becali Fanatik
Fotbalistul dorit de FCSB refuză mutarea la echipa bucureșteană. Ce a spus Gigi Becali despre tânărul jucător.
00:10
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!” Fanatik
Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
00:00
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB Fanatik
Gigi Becali dorește să îl transfere pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, însă patronul FCSB-ului a fost șocat de suma cerută de „feroviari” în schimbul fundașului.
00:00
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite Fanatik
Șase nativi sunt răsfățatele astrelor în luna septembrie. Au mare noroc în dragoste, iar Universul le va ajuta să își găsească sufletul pereche.
3 septembrie 2025
23:40
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova la titlu. Verdict ferm despre arbitraje și lupta cu FCSB și CFR Cluj
23:20
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
23:20
Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!” Fanatik
Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
Acum 24 ore
23:00
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!” Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul Universității Craiova și de ce suferă FCSB și CFR Cluj în acest sezon.
23:00
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii Fanatik
Ruben Dias și Maya Jama, fotografiați pe faimoasa insulă Capri. Ipostaza în care au fost văzuți sportivul și moderatoarea de la Insula Iubirii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 4 septembrie 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
22:40
Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr” Fanatik
Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
22:20
Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane Fanatik
CFR Cluj a adus nume uriașe, dar nu toate au generat rezultate. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis s-au transformat în țepe de zile mari
22:10
Gigi Becali a decis! FCSB a mai scos un jucător de pe lista UEFA Fanatik
Pentru a-i trece pe Mamadou Thiam și Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru grupa de Europa League, FCSB a fost nevoită să excludă alți doi jucători.
21:50
Victor Angelescu, lăsat mască de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Prima dată nu îți vine să crezi”. Care ar fi însă partea bună pentru adversari Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a fost uluit de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj.
21:40
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni Fanatik
Continuă problemele pentru Adrian Mititelu. Ce se poate întâmpla în cele din urmă cu FCU Craiova, echipa care evoluează acum în Liga 3.
21:20
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!” Fanatik
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Gigi Becali a acuzat faptul că FCSB are prea mulți jucători convocați la echipa națională.
21:10
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile Fanatik
Super Bolo, eroul în colanți: cum a început aventura benzii desenate cu Ilie Bolojan, altfel cunoscut drept cel mai sobru premier din ultimele decenii, în România.
20:50
FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui Gigi Becali Fanatik
FCSB vrea să transfere neapărat un fundaș central. Ofertă pentru jucătorul lui Eintracht Frankfurt. Cum a reacționat Gigi Becali
20:40
Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund” Fanatik
Edi Iorădnescu a rememorat colaborarea cu Gigi Becali la FCSB. Ce a spus despre fostul său patron, în comparație cu cel de la Legia.
20:40
Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru – România: „E șansa lui!” Fanatik
Naționala României va juca marți, 9 septembrie, în deplasare cu Cipru. Ce profeție a făcut Dumitru Dragomir pentru meciul din etapa a 6-a din preliminariile CM 2026.
