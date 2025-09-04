Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gândul, 4 septembrie 2025 11:50
Avem noi alerte de la meteorologi: vom avea două zile de caniculă, în România. Elena Mateescu, director ANM a prezentat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. „O vreme caldă în continuare, luând în considerare și actualizarea alertelor meteorologice din această dimineață. Astăzi, o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează zona Maramureșului, Crișana, Banat, cea […]
Acum 15 minute
12:00
(P) Ilfov va avea rețea de metrou/Hubert Thuma: „Am semnat un protocol între MIT – CJ Ilfov pentru Magistrala 7 de metrou Bragadiru – Voluntari” # Gândul
Este oficial. Locuitorii din Ilfov vor avea metrou până la ei în județ. Protocolul a fost semnat de președintele consiliului județean-Hubert Thuma și ministrul Infrastructurii și Transporturilor- Ciprian Șerban. Potrivit șefului CJ Ilfov, vor fi construite 27 de stații care vor asigura legătura directă cu localități din Ilfov pe traseul – Bragadiru – Șoseaua Alexandriei […]
Acum 30 minute
11:50
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei” # Gândul
11:50
Xi Jinping i-a cerut ajutorul premierului slovac pentru îmbunătățirea relațiilor DIPLOMATICE cu Uniunea Europeană # Gândul
Președintele chinez, Xi Jinping, a lăudat, joi, Slovacia pentru prietenia sa cu China, exprimându-și dorința de a consolida relațiile diplomatice cu Uniunea Europeană, cu ajutorul premierului Robert Fico. Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca niciodată, i-a transmis Xi Jinping premierului slovac, care a participat miercuri la parada militară de la […]
Acum o oră
11:40
Poetul Mircea Dinescu scrie despre „flegma tricoloră” a ministrului Oanei Țoiu „în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu redă, joi, în stilu-i caracteristic, cel mai recent episod diplomatic în care a fost implicat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, cu privire la evenimentul de la Beijing. Vizita foștilor premieri social-democrați, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada Victoriei din China, la invitația președintelui Xi Jinping a pus pe jar spiritele […]
11:40
Ultima etapă a sezonului 2025 din Campionatul Național de Drift, care va decide campionul național din acest an, se va desfășura la finalul săptămânii pe un traseu special amenajat, pentru prima oară, chiar în centrul municipiului Ploiești. Peste 50 de piloți din șase țări s-au înscris la etapa a cincea, organizată sâmbătă și duminică de […]
11:30
Gândul prezintă Best of Ion Cristoiu la Marius Tucă Show – joi, 4 septembrie, de la ora 20.00 # Gândul
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – Ion Cristoiu. Publicistul Ion Cristoiu face o radiografie dură a situației în care se regăsește Europa în contextul întâlnirilor dintre Trump și Putin, dar și reuniunii de la Shanghai care va definitiva schimbarea de putere mondială și va porni pe drumul multipolarității. […]
11:30
Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zi de școală. AUR a depus proiectul de lege în parlament # Gândul
Parlamentarii AUR au propus un proiect de lege în Parlament ce presupune ca în toate școlile din România, ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul a apărut miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), potrivit edupedu.ro. Inițiativa vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități de […]
11:20
Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu, după ce a participat la show-ul aviatic din România în memoria fostului partener, Felix Baumgartner # Gândul
Mihaela Rădulescu a marcat prima sa apariție publică în România, după moartea tragică a partenerului său, Felix Baumgartner, la BIAS – Bucharest International Air Show. Mihaela Rădulescu a revenit în România, zilele trecute, și a participat la spectacolul BIAS, desfășurat pe Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero. Pentru vedetă, a fost un prilej […]
11:20
România și-a luat selecționer FINLANDEZ la hochei pe gheață! „Voi aduce propria mea personalitate și valorile în care cred” # Gândul
Prima reprezentativă de seniori a României are un nou staff tehnic la hochei pe gheață. Finlandezul Markus Juurikkala este noul antrenor principal, acesta urmând a fi ajutat de Peter Robert, Zsok Levente (antrenori secunzi) și Ruczuj Gellért (antrenor portari). România și-a luat selecționer finlandez la hochei pe gheață! Tehnicianul de 37 de ani se află […]
11:20
Ajutorul financiar acordat Ucrainei a devenit o sursă inepuizabilă de speculații în spațiul public. Contextul este folosit inclusiv politic de către partidele de opoziție, care susțin că acest ajutor ar fi principala cauză a crizei economice de proporții cu care se confruntă România în prezent. România a cheltuit în perioada 2022 – 2025, cu scopul […]
11:20
Radio România Actualități este în doliu. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața la vârsta de 58 de ani, după o carieră de peste trei decenii în Radioul Public. Simona Șerbănescu s-a alăturat echipei RRA în 1990, fiind reporter de teren și acoperind, de-a lungul anilor, subiecte majore din actualitatea juridică. Ulterior, a contribuit la […]
Acum 2 ore
11:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat politica de reînarmare a Europei și cheltuielile uriașe pe care România le face pentru achiziția de armament. El consideră că liderii europeni folosesc „sperietoarea cu Rusia” pentru a justifica limitarea drepturilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România devine o țară militarizată Marius Tucă […]
11:10
APARTAMENTE mai scumpe în septembrie 2025. Cu cât au crescut prețurile locuințelor. Metrul pătrat depășește 2.000 de euro în marile orașe din România # Gândul
Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au crescut vertiginos în septembrie 2025, prima lună după majorarea TVA la 21%. În orașe precum Cluj-Napoca, București sau Brașov, prețul pentru un metri pătrat depășește deja pragul de 2.000 de euro. Veștile proaste pentru români continuă și în luna septembrie, după în ultima lună de vară, prețurile […]
11:00
Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei și vrea sprijinul suveraniștilor: „Vor avea cea mai bună ofertă electorală” # Gândul
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, este noul nume anunțat drept candidat pentru Primăria Capitalei și cere sprijinul suveraniștilor, în această cursă. Idee care reprezintă o premieră la nivel european, după cum spune fostul demnitar. Eugen Teodorovici a confirmat oficial candidatura sa la Primăria Capitalei, în cadrul podcastului găzduit de X, „România Învățată”. „Capitala? […]
11:00
Amenzi de mii de lei la Maternitatea din Sibiu după ce o femeie a MURIT în urma unui avort. Ce nereguli au descoperit inspectorii sanitari # Gândul
Mai mulți angajați ai Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost amendați în urma controalelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după decesul unei femei de 33 de ani care a murit din cauza complicațiilor apărute în urma unui avort. Inspectorii sanitari au constatat deficiențe grave în respectarea procedurilor, inclusiv în […]
10:50
Guvernul discută joi, în ședința de la Palatul Victoria, un proiect de HG care prevede modificări privind modul de acordare și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar. Potrivit documentului, începând cu anul școlar 2025-2026, bursa de merit va fi de 450 lei/lună, bursa socială și bursa tehnologică de 300 lei/lună, iar pentru mamele minore […]
10:40
Liviu Dragnea: „UE și SUA s-au obișnuit să ceară și să pună condiții, ca orice imperiu înainte de cădere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre schimbările majore care au loc în echilibrul global. În opinia sa, țările din Sudul global, statele din Orientul Mijlociu și America Latină s-au unit în încercarea de a scăpa de „hegemonia dolarului”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Dolarul a fost […]
10:40
Prin Parada armamentului post nuclear, China a vrut să arate că e o superputere și militară # Gândul
Pulicistul Ion Cristoiu a revenit cu cel mai nou jurnal al său, intitulat: „Prin Parada armamentului post nuclear, China a vrut să arate că e o superputere și militară”. „Scandalul sau tărăboiul exagerat creat de reacția isterică al Ministerului Afacerilor Externe al României în chestiunea prezenței lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dancila în tribună, […]
10:40
Audieri maraton la DNA în dosarul Automobile Leasing. Funcționară ANAF Iași, sub control judiciar și doi afaceriști reținuți # Gândul
Una dintre funcționarele ANAF Iași vizate de dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA, pentru un presupus ajutor oferit afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit autorului acestui material surse judiciare, transmit stiripesurse.ro. […]
10:20
Donald Trump îl critică pe Xi Jinping pentru că nu a menționat STATELE UNITE la „frumoasa ceremonie” de la Beijing # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că „frumoasa ceremonie” a Chinei, care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ar fi trebuit să evidențieze rolul pe care SUA l-au jucat în înfrângerea Japoniei. „Mi s-a părut o ceremonie frumoasă. Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă” , a declarat Donald Trump reporterilor din Biroul Oval, […]
Acum 4 ore
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre tensiunile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Bolojan n-are habar de economie, n-are habar nici de administrație” Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea […]
10:10
„Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile” # Gândul
În război, susținea Carl von Clausewitz, „rezultatul nu este niciodată definitiv”. Fără îndoială, cartaginezii nu ar fi fost de acord – victoria Imperiului Roman din 146 î.Hr. a adus înrobirea lor și distrugerea completă a orașului lor. Însă istoricul și teoreticianul militar prusac avea dreptate atunci când spunea că măsurarea înfrângerii și a victoriei, în […]
10:10
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari # Gândul
Într-o perioadă marcată de scumpiri la alimente, fructul vedetă al toamnei este totuși o surpriză plăcută pentru români. Sunt la mare cutare, mai ales de gospodinele care pregătesc să umple cămările cu borcane cu gemuri din aceste fructe gustoase, scrie Cancan.ro. Sezonul de toamnă a început în forță, iar gospodinele se pregătesc deja pentru iarnă. […]
10:10
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-un interviu telefonic cu CBS News, Trump și-a caracterizat poziția […]
10:10
FCSB se desparte, cel puțin temporar, de unul dintre cei mai experimentați fotbaliști pe care îi are. Chiar patronul Gigi Becali a hotărât să-l scoată din lot și spune că decizia este una definitivă. Totuși, dat fiind numele jucătorului, latifundiarul recunoaște că i-a fost jenă să anunțe personal decizia luată. Cel în cauză este Vlad […]
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru social-democrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „N-a colindat niciunul din conducerea actuală a partidului țara așa cum am colindat-o eu” Invitat la Marius […]
09:40
Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB # Gândul
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj a produs, deja, un cutremur în ierarhia Superligii și asta încă dinainte ca noua vedetă din Gruia să apuce să debuteze. Fundașul francez, cu un CV impresionant și sute de meciuri în Premier League, devine fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață din campionatul intern. Conform Transfermarkt, […]
09:30
După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua # Gândul
Înalți oficiali americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua. Marți, forțele armate americane au ucis 11 persoane într-un atac asupra unei nave din Venezuela care ar fi transportat narcotice ilegale. Aceasta ar fi prima operațiune de acest fel despre care există informații, după ce președintele […]
09:30
Beneficiile consumului de PIERSICI. Un scut natural pentru întregul organism, dar periculos pentru anumite afecțiuni. Cine ar trebui să le evite # Gândul
Piersicile nu sunt doar printre cele mai aromate fructe de vară, ci și o sursă valoroasă de nutrienți. Bogate în vitamine, antioxidanți și fibre, ele contribuie la întărirea imunității, reduc riscul bolilor cardiovasculare și ajută la menținerea unui ten sănătos. Cu toate astea, anumite persoane care suferă de o serie de afecțiuni ar face mai […]
09:30
Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat # Gândul
Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după ce a parcurs 13.000 de kilometri a ajuns la o serie de concluzii. Will Rimmel, editor al publicației autocar.co.uk, dedicată cailor putere, a scris un material despre Dacia, pe care a testat-o pe mai multe trasee. El a privit prețul mașinii cu scepticism: sub 20.000 de […]
09:20
Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european” # Gândul
Rusia a denunțat, joi, dorința Kievului de a obține garanții de securitate din partea statelor occidentale, avertizând că acestea sunt percepute drept „garanții de pericol pentru continentul european”. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a subliniat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanțiile de securitate solicitate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care […]
09:10
Liviu Dragnea: „Măsurile luate de Guvern sunt o DIVERSIUNE. România are cea mai bună așezare pentru a fi următorul cap de pod” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre măsurile din primul și al doilea pachet. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Nu numai Franța a fost implicată aici, cred că și Bruxelles-ul și cred că și administrația Biden […]
09:10
Locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Este considerat cel mai bine păstrat secret din Europa de Est # Gândul
Care este locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Acest loc este considerat cel mai bine păstrat secret al Europei de Est. Este vorba despre Apuseni. Despre munții Apuseni, jurnaliștii de la CNN vorbesc în termini foarte frumoși. „Făcând parte din lanțul Carpaților, Apuseniul este cel mai bine păstrat secret din […]
09:10
Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Gândul
Nicușor Dan este unul dintre președinții de state care vor lua parte, joi, la reuniunea „Coaliției de Voință”, întrunită pentru reconfirmarea granițelor de securitate pentru Ucraina. Reuniunea „Coaliției de Voință” va fi organizată în format videoconferință, de la ora 11.30, și a fost convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul U.K Keir Starmer. Aceasta […]
09:00
GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Grupul de femei frumoase. – Bună frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei, dar tu ești cea mai frumoasă. Eu sunt singur, nu am […]
08:50
Doar CCR mai poate face ceva. Proiectul de lege care modifică pensiile magistraților n-a fost contestat de niciun partid # Gândul
Proiectul de legea a pensiilor magistraților nu a fost contestată de nicio formațiune parlamentară. Termenul până la care se putea face acest lucru a fost noaptea de miercuri spre joi. În acest caz, doar Curtea Constituțională a României(CCR) mai poate schimba ceva. Au expirat cele trei zile pe care parlamentarii le-au avut la dispoziție ca […]
08:50
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1 # Gândul
„Insula Iubirii 2025”, unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri de la Antena 1, nu înseamnă doar „testul iubirii” pentru cuplurile participante, ci și câștiguri financiare consistente. Astfel, fiecare pereche care acceptă provocarea primește o sumă frumușică pentru cele 21 de zile de filmare în Thailanda. Insula iubirii 2025 a miercuri seară ajuns la final. Cuplurile […]
08:40
Donald Trump are joi o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski: „Veți vedea că se vor întâmpla lucruri” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că joi va avea o convorbire telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în condițiile în care demersurile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia au intrat în impas și provoacă frustare la Casa Albă. Miercuri, Donald Trump a declarat că urmează să discute „foarte curând” cu liderul ucrainean, pentru a […]
08:30
Firma lui Piperea se află printre cele 5 case de avocatură pe care ANCOM le-a selectat pentru contestarea reformei guvernamentale # Gândul
Sindicaliștii din ANCOM(Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), companie de stat cu autofinanțare, vor să se pună la adăpost de reforma austerității. S-au întâlnit cu casa de avocatură Piperea și Asociații. Avocatul Gheorghe Piperea este și europarlamentar AUR și unul dintre contestatarii declarați ai măsurile fiscale propuse de Ilie Bolojan. Angajații companiei au […]
08:20
Regimul de la Chișinău blochează sute de conturi de TikTok / Cum a schimbat Guvernul de peste Prut REGULILE înaintea jocului # Gândul
13 partide, 4 blocuri politice și 4 independenți s-au înscris în cursa pentru alegerea viitorului Parlament de la Chișinău. Campania electorală, care va dura până pe 26 septembrie, se desfășoară după reguli mai stricte decât până acum. Până la mijlocul lunii august, doar 25 din cele peste 66 de formațiuni politice înregistrate la Agenția Servicii […]
Acum 6 ore
08:10
Cât costă rechizitele în septembrie 2025. Școala începe cu prețuri pentru toate buzunarele, de la 20 de bani caietul, la 450 de lei ghiozdanul # Gândul
Marile magazine din țara noastră își întâmpină clienții în aceste zile, încă de la intrare, cu produsele din secțiunea BTS (Back to School). Peste doar câteva zile, pe 8 septembrie, începe anul școlar 2025 – 2026, iar wekeend-ul care urmează va fi unul de foc pentru părinții care vor „alerga” după rechizite. Reporterii Gândul au […]
08:10
Gigi Becali face praf transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. „Nu vreau să iau ce aruncă alții. Cum să te bați cu ei dacă iei rămășițele lor?” # Gândul
CFR Cluj a anunțat transferul fundașului francez Kurt Zouma, care are 151 de meciuri la Chelsea și a câștigat de două ori titlul în Premier League, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Ligii. Zouma a jucat și la West Ham, unde a obținut Conference League, sau la Everton și Stoke City. În Franța a evoluat […]
08:10
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Specialiștii în vreme anunță toamnă cu temperaturi peste medie și cu un nivel pluviometric apropiat de cel normal, cel puțin în luna septembrie. Însă meteorologii Accuweather anunță că iarna va veni mai devreme decât ne așteptam. Iată pe ce dată va ninge în București. Este prima lună de toamnă în calendar, deși în termometre nu […]
07:50
Dacă e joi, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, este vorba despre împăratul Traian, centurionul și dacii. Iată bancul: Vine un centurion la Traian: –Gata, le-am ars viile dacilor, ce facem acum? –Plantați pruni, să vedem ce-o să mai bea! Alte bancuri haioase Bulă se duce la […]
07:40
Süddeutsche Zeitung: Parada de la Beijing a fost MILITARISM pur, sub zâmbetele reci ale despoților /Care este efectul neintenționat al evenimentului # Gândul
Bravada militară de la Beijing a avut rolul de a impresiona și de a provoca teamă, comentează publicația germană Süddeutsche Zeitung, notând că există și un efect neintenționat al paradei organizate de Administrația Xi Jinping, respectiv necesitatea protejării valorilor democratice occidentale, contestate atât de puternic de regimurile autocrate. ”Drone subacvatice, rachete hipersonice, sisteme balistice cu […]
07:30
3 zodii care se îmbogățesc în stil mare toamna asta. Tot ce ating se transformă în bani și succes # Gândul
Toamna aceasta aduce schimbări majore în plan financiar pentru trei zodii. Stelele se aliniază într-un mod foarte rar întâlnit, iar energiile astrale influențează în mod direct felul în care zodiile atrag banii, oportunitățile și succesul. Universul le deschide porți neașteptate, transformându-le eforturile în câștiguri semnificative. Care sunt aceste zodii. Scorpion Scorpionii intră într-o perioadă de […]
07:20
4 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Beyoncé împlinește 44 de ani/ 19 ani de la decesul lui Steve Irwin # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Beyoncé Knowles-Carter este una dintre cele mai influente și apreciate artiste ale generației sale. Născută pe 4 septembrie 1981, la Houston, Texas, ea a devenit cunoscută la sfârșitul anilor ‘90 ca membră […]
07:10
Liviu Dragnea: „Într-o societate, cei care nu se PRICEP sunt cei mai vocali și nu au dubii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea și-a exprimat lipsa de încredere față de clasa politică actuală în gestionarea resurselor și ajutorului oferit Ucrainei, evidențiind lipsa de transparență, dar și teama politicienilor de a răspunde întrebărilor legitime venite din partea societății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Liviu Dragnea: „Cei care nu se […]
07:10
Cum s-a făcut nevăzut fiul celebrului MAFIOT Sadoveanu, asasinat la Los Angeles. Ce grupare periculoasă ar fi pus pe picioare după moartea tatălui său # Gândul
Fiul lui Alișor Sadoveanu, traficantul de carne vie executat la Los Angeles de un bărbat pe care îl obliga să cerșească pentru el, este căutat de polițiști după ce și-ar fi pus pe picioare, în România, propria lui grupare. Este vorba despre o bandă de hoți de mașini cu ramificații internaționale. Potrivit unor surse judiciare, […]
Acum 12 ore
02:00
Tehnologia și istoria din spatele funicularului „GLORIA” din Lisabona: A funcționat cu apă și abur, iar acum este monumentul național al Portugaliei # Gândul
Funicularul „Gloria” , cunoscut și ca „Ascensor da Gloria”, este un tip de tramvai operat de compania Carris, care leagă inima orașului Pombaline cu Grădina Belvederea Sao Pedro de Alcantara, precum Avenida da Liberdade de districtul Bairro Alto. Este un mijloc de transport folosit de 3 milioane de pasageri anual. Din interior, turiștii pot observa […]
