Povestea chitarei bas furată a lui Paul McCartney va fi relatată într-un nou documentar realizat de producătorii filmului „Super/Man”
News.ro, 4 septembrie 2025 13:20
Povestea despre chitara bas furată a lui Paul McCartney, care i-a fost returnată în 2024 după 51 de ani, va fi relatată într-un nou documentar de lungmetraj regizat de Arthur Cary („Surviving 9/11”, „The Last Survivors”), conform Variety.
Acum 5 minute
13:40
Constanţa: Peste 700.000 de ţigări de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei, găsite de poliţiştii de frontieră în două camioane / Acestea erau ascunse printre obiecte de ceramică # News.ro
Peste 700.000 de ţigări de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Constanţa în două camioane înmatriculate în Republica Moldova. Conform documentelor în cele două mijloace de transport ar fi trebuit să fie obiecte din ceramică.
Acum 15 minute
13:30
Modificările climatice au crescut de 40 de ori probabilitatea unor valuri de căldură ca cele din Spania şi Portugalia # News.ro
Modificările climatice cauzate de om au crescut de 40 de ori riscul unor valuri de căldură ca cel care a favorizat incendii sângeroase în Spania şi Portugalia în august, arată un raport publicat joi de către reţeaua internaţională World Weather Attribution (WWA), relatează AFP.
13:30
Continuarea filmului „Superman”, intitulată „Man of Tomorrow”, va fi lansată în iulie 2027 # News.ro
David Corenswet va îmbrăca din nou pelerina roşie, deoarece continuarea filmului de succes al lui James Gunn, „Superman”, va ajunge în cinematografe în mai puţin de doi ani.
13:30
Mircea Lucescu afirmă că nu ar fi dorit ca naţionala să joace amicalul cu Canada. Ce spune despre Louis Munteanu şi Ianis Hagi # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu Cipru, din preliminariile CM-2026.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Tulcea: Îmbrăcăminte posibil contrafăcută, în valoare de aproape un milion de lei, găsită într-un TIR înmatriculat în Ucraina # News.ro
Peste 300 de perechi de pantaloni, marfă posibil contrafăcută, în valoare de aproape un milion de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Tulcea într-un TIR înmatriculat în Ucraina. Bunurile erau destinate unei firme din Ucraina.
Acum o oră
13:10
Farul Constanţa şi CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formaţia bucureşteană până la finalul sezonului 2025-2026.
13:00
ONU denunţă ”experimente” medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice şi infanticid # News.ro
Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi - pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens, relatează AFP.
12:50
Amin Maalouf este laureatul din acest an al prestigiosului Premiu FIL pentru Literatură în Limbi Romanice. Ceremonia de decernare va avea loc în cadrul Târgului de Carte de la Guadalajara, de la sfârşitul lunii noiembrie.
12:50
Mii de turişti, aşteptaţi să participe, în weekend, la zilele oraşului Sinaia. Zona centrală a staţiunii, închisă traficului auto # News.ro
Mii de turişti sunt aşteptaţi să participe, în acest weekend, la a treizecea ediţie a festivalului Sinaia Forever. Ca în fiecare an, pentru localnici şi turişti au fost pregătite concerte, târguri, paradă militară şi evenimente culturale. În cele trei zile de festival, străzile din centrul staţiunii vor fi închise circulaţiei auto.
12:50
Un bărbat acuzat că a agresat sexual o adolescentă străină într-o gară din Bucureşti a fost reţinut VIDEO # News.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost reţinut după ce ar fi agresat sexual o adolescentă de 15 ani, cetăţean străin, într-o gară din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut miercuri seară, când bănuitul ar fi atins-o pe fată, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.
Acum 2 ore
12:30
Un număr de 14 şcoli şi grădiniţe din Timiş şi alte 14 din Arad vor fi reorganizate în noul an şcolar, iar în Caraş-Severin 12 unităţi de învăţământ sunt în aceeaşi situaţie/ Nu sunt probleme cu transportul elevilor # News.ro
Şapte şcoli şi grădiniţe din judeţul au fost comasate, iar în alte 7 clopoţelul nu va mai suna luni, acestea fiind desfinţate. Tot 14 unităţi de învăţământ au fost reorganizate şi în Aarad, iar în Caraş-Severin ete vorba de reorganizarea a 12 şcoli sau grădiniţe.
12:30
12:30
ANAF, despre declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru soţul, soţia sau părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate/ Cât este CASS pentru anul 2025 # News.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că, de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea lor. Contribuţia este de 10% din baza de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care asiguraţii optează pentru această plată. Potrivit ANAF, în anul 2025, CASS datorată este de 2.430 lei. Contribuţia trebuie plătită în două tranşe: un sfert la data depunerii declaraţiei şi restul, până în 25 mai inclusiv a anului următor. Opţiunea poate fi făcută oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice - formularul 212 - privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
12:20
Cele patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, citite în plenul comun al Parlamentului # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale parlamentului s-a reunit, joi, pentru citirea celor patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Dezbaterea şi votul pe cele patru moţiuni a fost stabilit de Birourile reunite pentru duminică.
12:20
INSP: 18 cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate până în prezent, în acest sezon # News.ro
Optsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate de la începutul acestui sezon până joi, arată cel mai recent raport al Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).
12:20
Iga Swiatek, schimb acid de replici cu un jurnalist la conferinţa de presă de după meciul cu Anisimova - VIDEO # News.ro
Un schimb de replici incredibil a avut loc în cadrul conferinţei de presă între Iga Swiatek şi un jurnalist, imediat după înfrângerea din sferturile de finală ale US Open în faţa Amandei Anisimova (6-3, 6-4).
12:00
Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la începutul acestui an # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la începutul anului în curs. Pentru programul prin care preşcolarii şi elevii primesc o masă caldă sau un pachet alimentar, pe perioada cursurilor, bugetele au fost deja repartizate unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul în curs, iar ministerul va face demersuri pentru derularea acestuia şi în 2026.
11:50
Ministrul Justiţiei: Am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie implementate în justiţie. Nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, joi, după întâlnirea de lucru cu reprezentanţi ai sistemului judiciar, că participanţii au convenit să creeze un grup de lucru interinstituţional care „să abordeze de o manieră integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie implementate în justiţie”, plecând de la „obiectivele programului de guvernare”. Ministrul a adăugat că la reuniunea de joi nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor şi că este în continuare deschis la dialog inclusiv cu reprezentanţii magistraţilor, care au lipsit de la discuţii.
Acum 4 ore
11:40
China respinge acuzaţiile lui Trump cu privire la o conspiraţie a lui Xi, Putin şi Kim şi acuzaţii ”iresponsabile” ale lui Kallas cu privire la întâlnirea celor trei referitoare la o ”sfidare directă” a ordinii internaţionale. Beijingul anunţă un viitor s # News.ro
China respinge joi acuzaţii ale preşedintelui american Donald Trump, ptrivit cărora preşedintele chinez Xi Jinping ”conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un la o defilare militară, relatează AFP.
11:20
Colton Herta, care şi-a suspendat cariera în Indycar, va fi pilotul de teste al Cadillac, echipă care va intra în Formula 1 în sezonul viitor. Americanul în vârstă de 25 de ani va încerca, fără îndoială, să obţină în 2026 Super Licenţa care îi lipseşte pentru a putea intra în competiţia F1.
11:20
Europenii, ”pregătiţi” să ofere Ucrainei garanţii de securitate, testează angajamentele lui Trump # News.ro
Susţinătorii europeni ai Ucrainei se întâlnesc joi pentru a testa angajamentul Statelor Unite în viitoarea securitate a Ucrainei, în contextul în care eforturile de pace ale lui Donald Trump s-au împotmolit, iar Vladimir Putin, susţinut de aliaţii săi internaţionali, pare mai inflexibil ca niciodată, relatează AFP.
10:50
Art Safari aduce Matisse de la Paris. Programul complet al sezonului include Pallady, Enescu, Maitec şi Young Blood # News.ro
Capodopere de Henri Matisse sunt expuse pentru prima dată în ţara noastră, în urma unui împrumut istoric pe care Art Safari l-a obţinut în parteneriat cu două dintre cele mai importante muzee din Paris: Musée de l’Orangerie şi Musée Henri Matisse - Département du Nord, aceste opere fiind expuse în cadrul expoziţiei dedicate lui Theodor Pallady. Sezonul expoziţional are loc la Palatul Dacia-România de pe Lipscani, în perioada 5 septembrie - 14 decembrie, anunţă organizatorii.
10:40
Amenzi la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort/ Inspectorii DSP au constatat ”deficienţe” în ceea ce priveşte utilizarea materialului steril # News.ro
Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort. Printre altele, inspectorii sanitari au constatat ”deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.
10:30
Rareş Pop a fost convocat la naţionala de tineret pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino # News.ro
De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări faţă de lotul anunţat iniţial de selecţionerul Costin Curelea pentru meciurile naţionalei de tineret din luna septembrie.
10:30
Sindicaliştii din administraţia publică anunţă un marş de protest în Capitală în 15 septembrie / Ei avertizează că măsurile anunţate de Guvern vor duce la un blocaj generalizat în acest domeniu # News.ro
Sindicaliştii din administraţia publică anunţă că în 15 septembrie va avea loc un marş de protest în Capitală, urmat de o pichetare a sediului Guvernului, fiind nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.
10:30
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, în Maramureş, Crişana, Banat, Muntenia, Transilvania, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul şi vestul Olteniei şi în sud-vestul Dobrogei/ Vineri, canicula se va intensifica în Banat şi Crişana # News.ro
Meteorologii au emis, pentru joi, o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic pentru 31 de judeţe şi Bucureşti. Astfel, în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul şi vestul Olteniei şi sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade, iar în Capitală la 34-35 de grade. Vineri, canicula se va intensifica în Banat şi Crişana unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei.
10:20
Garanţiile de securitate ale Ucrainei: trupe terestre, cumpărare de armament, supraveghere la Marea Neagră # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron coprezidează joi, la Palatul Elysée, o reuniune a Colaiţiei Voluntarilor din care fac parte principalii susţinători militari ai Kievului, aproximativ 30 de ţări, majoritatea europene,, în prezenţa omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, în vederea construirii unui plan în vederea asigurării viitoarei securităţi a Ucrainei prin garanţii de securitate care constau într-o susţinere a armatei ucrainene terestru, maritim şi aerian relatează AFP, care prezintă aceste garanţii de securitate.
10:10
Jucătorul Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigaţiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile naţionalei României cu Canada şi Cipru.
10:00
SUA - Departamentul de Justiţie vrea să retragă cetăţenia unui fost ofiţer în armata sârbilor bosniaci care ar fi comis acte de violenţă, tortură şi violuri adupra civililor în timpul războiului din Bosnia # News.ro
Autorităţile judiciare americane au începuyt demersurile în vederea retragerii cetăţeniei unui fost ofiţer în armata sârbilor bosniaci care ar fi comis acte de violenţă, tortură şi violuri adupra civililor în timpul războiului din Bosnia, din 1992. Mai mult, el şi-ar fi ascuns şi condamnările penale din Bosnia pentru fapte de corupţie comise în calitate de poliţist, după război.Bărbatul a obţinut cetăţenia americană în 22 septembrie 2006.
Acum 6 ore
09:30
Brazilia: Cum răspunde Ancelotti pentru a explica absenţa lui Neymar din lotul pentru meciurile cu Chile şi Bolivia # News.ro
Neconvocat pentru următoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026, Neymar a menţionat acum câteva zile „motive tehnice” care au dus la decizia lui Carlo Ancelotti de a renunţa la el. Dar selecţionerul Braziliei i-a răspuns într-o conferinţă de presă, punând la îndoială forma sa fizică şi încercând totuşi să rămână diplomat.
09:20
Congresmeni republicani urmează să ancheteze, la rândul lor, luarea cu asalt a Capitoliului # News.ro
Aleşii republicani din Congresul american au înfiinţat prin vot o Comisie care să ”ancheteze” cu privire la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, cu voinţa de a contracara versiunea părtinitoare - în opinia lor - a democraţilor despre luarea cu asalt a Capitoliului de către susţinători ai lui Donald Trump, relatează AFP.
09:00
Superliga: Kurt Zouma este noul jucător al echipei CFR Cluj / În ce scandal a fost implicat fotbalistul francez pe când juca la West Ham United # News.ro
Fundaşul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experienţă la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunţat, miercuri seară, gruparea ardeleană.
08:50
Amanda Anisimova a trecut de Iga Swiatek şi este în semifinale la US Open / Şi Naomi Osaka a ajuns în penultimul act # News.ro
La o lună şi jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc şi şi-a luat revanşa în faţa polonezei Iga Swiatek miercuri, în sferturile de finală ale US Open, scor 6-4, 6-3.
08:40
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, îi dă în judecată pe fratele şi sora sa pentru a anula testamentul actorului # News.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.
08:40
Postul conservator Newsmax a intentat miercuri un proces împotriva Fox News, susţinând că reţeaua de televiziune domină ilegal piaţa de ştiri TV cu orientare de dreapta şi că ar fi împiedicat concurenţa să se dezvolte, transmite CNBC.
08:30
Lansarea unui motor de căutare face parte din planurile Apple de îmbunătăţire a asistentului Siri cu ajutorul inteligenţei artificiale, susţin surse citate de Bloomberg.
08:30
Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Musetti, în trei seturi, şi s-a calificat în semifinalele US Open.
08:20
R. Moldova - Zeci de economişti, antreprenori şi investitori prezintă Manifestul ”Europa 2028” cu 12 paşi către o economie sănătoasă, cel mai important fiind semnarea Tratatului de aderare la UE în 2028. ”Europa, nu cândva ci până în 2028”, spun ei # News.ro
Zeci de economişti, antreprenori şi investitori prezintă Manifestul ”Europa 2028” cu 12 paşi către o economie sănătoasă, cel mai important fiind semnarea Tratatului de aderare a Republicii Moldova la UE în 2028, obiectiv care implică, în opinia lor, ”mobilizare maximă”. Considerând că ” economia trebuie să domine agenda politică”, antreprenorii din Republica Moldova mai susţin: transformarea ţării în cea mai prietenoasă ţară pentru business, digitalizarea, privatizarea transparentă, încurajarea revenirii diasporei, investiţii masive în educaţie, atragerea specialiştilor străini, o agricultură competitivă, legi financiare simplificate, producerea de energie ieftină, crearea unei infrastructuri pentru export, unul dintre element fiind autostrada Iaşi - Chişinău - Odesa – prezentată ca ”o prioritate naţională, inclusiv pentru a putea beneficia din reconstrucţia Ucrainei”, construcţii la preţuri accesibile şi autorizări rapide, industrie focusată pe productivitate şi inovaţie, ”educaţie pentru secolul XXl”.
08:10
„Fauda”, sezonul 5 - Filmările vor avea loc la Budapesta în loc de Marsilia, din „motive care nu ţin de siguranţă” - VIDEO # News.ro
Noile episoade din serialul „Fauda”, sezonul 5, urmau să fie filmate în oraşul Marsilia, dar Yes Studios, compania de producţie israeliană, a optat pentru Budapesta.
Acum 8 ore
07:40
Radiohead a anunţat primele date ale turneului din ultimii şapte ani şi se confruntă cu boicotul activiştilor pro-Palestina # News.ro
Radiohead a anunţat primele concerte live din ultimii şapte ani, ceea ce a stârnit multă anticipare în rândul fanilor. Afişele lipite în oraşe din toată Europa anunţau date în Londra, Copenhaga, Madrid, Berlin şi Bologna, pe care trupa le-a confirmat oficial pentru această iarnă. Trupa va susţine patru concerte într-o singură locaţie din fiecare ţară, concertele din Spania, Italia şi Marea Britanie având loc în noiembrie, iar cele din Danemarca şi Germania în decembrie.
07:30
Netflix a anunţat miercuri o actualizare a funcţiei ”Moments”, care le permite utilizatorilor să selecteze punctul de început şi de final al unor segmente video pentru a le salva şi distribui, transmite CNBC.
07:20
Lupta împotriva traficului de droguri - Caracas acuză Statele Unite de execuţii extrajudiciare # News.ro
Ministrul venezuelan de Interne, Diosdado Cabello, a acuzat miercuri Statele Unite că au comis execuţii extrajudiciare lovind o navă în Caraibe care, potrivit Washingtonului, transporta traficanţi de droguri.
07:10
Compania Google, sancţionată să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea frauduloasă de date # News.ro
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco, confirmată de gigantul american, informează AFP.
07:00
Disney plăteşte 10 milioane de dolari pentru a închide o investigaţie privind colectarea datelor copiilor pe YouTube # News.ro
The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluţiona acuzaţiile Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conţinut pe YouTube, transmite CNBC.
06:50
Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey, la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto # News.ro
Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), cel mai mare din America de Nord, se deschide joi, cu Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey pe afişul celei de-a 50-a ediţii.
06:30
Producătorii europeni de substanţe chimice se confruntă cu noi turbulenţe, pe măsură ce tarifele de import impuse de Statele Unite perturbă comerţul global şi determină clienţii să amâne comenzile, afectând cererea într-un sector care încă încearcă să se refacă după criza energetică din 2022, transmite Reuters.
06:30
Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi marginal în Europa şi Africa.
06:10
Portugalia declară zi de doliu pentru cele 15 persoane decedate în accidentul feroviar din Lisabona # News.ro
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit.
06:00
Moscova califică garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa # News.ro
Rusia a denunţat joi ca „garan'ii periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.
