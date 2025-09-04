Povestea chitarei bas furată a lui Paul McCartney va fi relatată într-un nou documentar realizat de producătorii filmului „Super/Man”

12:30

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că, de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea lor. Contribuţia este de 10% din baza de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care asiguraţii optează pentru această plată. Potrivit ANAF, în anul 2025, CASS datorată este de 2.430 lei. Contribuţia trebuie plătită în două tranşe: un sfert la data depunerii declaraţiei şi restul, până în 25 mai inclusiv a anului următor. Opţiunea poate fi făcută oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice - formularul 212 - privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.