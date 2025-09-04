Constanţa: Percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil/ Bărbatul, reţinut/ Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei

16:20

La 54 de ani, Simonel C. era un bărbat activ, obişnuit să facă mişcare şi să îşi ţină sub control hipertensiunea. Dar, într-o dimineaţă de aprilie, ceva s-a schimbat: „Am început să simt că mâna stângă era mult mai rece şi unghiile se albăstreau. Am mers la cardiolog, iar tensiunea era cu 45 de unităţi mai mică pe partea stângă”, a povestit bărbatul, care risca să-şi piardă mâna din cauza unui neurinom. În timp ce mai mulţi medici la care a fost i-au spus că nu există soluţie, o echipă de la MedLife Humanitas a acceptat provocarea de a efectua o intervenţie rară şi extrem de dificilă. „Niciun neurochirurg din lume nu ar fi putut face singur această intervenţie şi niciun chirurg vascular singur. Doar împreună am reuşit ceea ce părea imposibil: salvarea mâinii şi a vieţii unui om”, a declarat dr. Tiberiu Maior, medic neurochirurg în cadrul Spitalului MedLife Humanitas.