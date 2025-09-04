Constanţa: Percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil/ Bărbatul, reţinut/ Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei
News.ro, 4 septembrie 2025 17:50
Poliţiştii au făcut două percheziţii, în municipiul Constanţa, la locuinţele unui bărbat acuzat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil, dar nu a mai făcut acest lucru. Bărbatul a fost reţinut. Prejudiciul în acest caz se ridică la 60.000 de lei.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
18:10
Bucureşti: Recidivist, arestat preventiv pentru patru tâlhării/ El acţiona în mijloace de transport în comun, victimele fiind femei/ În unul dintre cazuri, filmat, procurorii fac apel la victimă să se adreseze organelor de cercetare - VIDEO # News.ro
Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.
18:10
Naţionala de tineret a României va debuta la Iaşi, vineri, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativei din Kosovo.
Acum 30 minute
18:00
UPDATE - Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO, VIDEO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
18:00
Timiş: Arest la domiciliu pentru medicul care a luat mită de la 32 de pacienţi/ Sumele variau între 50 de lei şi 4.000 de lei # News.ro
Magistraţii de la Tribunalul Timiş au luat măsura arestului la domiciliu pentru o femeie, medic la Spitalul orăşenesc din Făget, după ce aceasta a luat mită de la 32 de pacienţi. Sumele primite variau între 50 de lei şi 4.000 de lei şi erau încasate pentru consulturi sau chiar eliberarea de concedii medicale ilegale.
18:00
Tentativă de omor în Penitenciarul Giurgiu/ Deţinut lovit cu un cuţit confecţionat artizanal de către un alt condamnat # News.ro
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.
18:00
Ministrul de Finanţe, după ce a fost acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns / Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis, joi, o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns. În plus, ministrul apreciază că ANAF a început să-şi facă treaba, deranjând ”sfere de influenţă”. Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare opinia publică, el neavând implicare directă în deciziile şi acţiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarată inactivă dintr-o eroare, afirmă Nazare, iar în cazul celei de-a doua susţine că a semnalat deja contabilului firmei că s-a întârziat depunerea bilanţurilor, faptă care se sancţinează prin amendă. În ceea ce priveşte datoriile, Nazare afirmă că nu sunt datorii la stat, ci către asociaţi.
17:50
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
17:50
Constanţa: Percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil/ Bărbatul, reţinut/ Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei # News.ro
Poliţiştii au făcut două percheziţii, în municipiul Constanţa, la locuinţele unui bărbat acuzat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil, dar nu a mai făcut acest lucru. Bărbatul a fost reţinut. Prejudiciul în acest caz se ridică la 60.000 de lei.
Acum o oră
17:40
Cinci administratori ai unor firme care făceau comerţ cu autoturisme de lux second-hand, reţinuţi de DNA în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 96 de milioane de lei/ Un inspector la Finanţe Iaşi şi alte două persoane, sub control judiciar # News.ro
Cinci administratori şi reprezentanţi ai unor firme au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul în care sunt vizate societăţi care vindeau autoturisme de lux second-hand fără a plăti obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Totodată, o femeie, inspector la Administraţia Finanţelor Publice Iaşi, şi alte două persoane au fost puse sub control judiciar. Prejudiciul depăşeşte 96 de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile în valoare de 31 de milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux şi a unor sume de bani găsite la percheziţii.
17:40
Accidentul funicularului de la Lisabona - Ministerul de Extene anunţă că nu sunt români printre victime # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, joi, că nu sunt români printre victimele accidentul funicularului de la Lisabona. Autorităţile locale au finalizat bilanţul tragediei în care cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite, dintre care cinci grav. Există temeri că între morţi se află mai mulţi străini, având în vedere că este vorba despre una dintre cele mai celebre atracţii turistice din oraş.
17:40
Răsturnare de situaţie. Bulgaria se suceşte şi susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Declaraţia survine la doar câteva zile după ce Sofia şi Bruxelles-ul acuzaseră Moscova pentru incident # News.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat joi poziţia la 180 de grade în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează POLITICO.
17:30
Bucureşti: Percheziţie a poliţiştilor Capitalei într-un dosar de tâlhărie calificată. Vizaţi, doi suporteri care au fost reţinuţi pentru 24 de ore / Faptele au fost comise după meciul FCSB - Inter d’Escaldes # News.ro
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare, joi, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.
Acum 2 ore
17:10
UPDATE - ICCJ sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament - surse/ ÎCCJ anunţă oficial decizia, luată cu unanimitate # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) anunţă oficial că a decis sesizarea CCR, decizia fiind luată cu unanimitate.
17:10
Mai multe instituţii vor face verificări la o grădină zoologică privată din judeţul Suceava, după ce un băiat de cinci ani a fost muşcat de un animal sălbatic # News.ro
Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, afirmă că mai multe instituţii ale statului vor face verificări la grădina zoologică din localitatea Zahareşti, după ce un băiat de cinci ani a fost muşcat de un animal sălbatic. La aceeaşi grădină zoologică, unde sunt aproximativ o sută de animale sălbatice, a avut loc un alt incident în urmă cu o săptămână, când o fetiţă de patru ani a fost muşcată de mână de o maimuţă. Ambele incidente s-au soldat cu rănirea uşoară a celor doi copii.
17:00
Patinaj artistic: O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor # News.ro
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, relatează Reuters.
17:00
”Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, anunţă Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj # News.ro
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.
17:00
Titi Aur: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control/ Avertismentul specialistului în conducere defensivă # News.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta vreme cât „niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de aceste aspecte”, se vor produce în continuare tragedii rutiere imense.
16:50
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile”.
16:50
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere anticorupţie că au vizat în mod deliberat un fost agent de rang înalt, relatează Reuters.
16:50
Prahova: Bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi # News.ro
Bărbatul din judeţul Prahova care şi-a bătut amanta, pe stradă, după care a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze, a fost arestat preventiv, joi, pentru omor calificat cu premeditare, cruzimi şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. El a încercat să se sinucidă, înghiţind un insecticid şi clor, însă a fost salvat de medicii de la Spitalul Judeţean din Ploieşti.
16:40
Guvernul a aprobat acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.
16:40
Neamţ: Angajat al unei firme de telecomunicaţii, mort după ce a căzut de la o înălţime de cinci metri # News.ro
Un angajat al unei firme de telecomunicaţii a murit, joi, în judeţul Neamţ, după ce a căzut de la cinci metri înălţime, în timp ce întindea nişte cabluri. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
16:30
Ioana Dogioiu, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control: Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive, puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.
16:30
ICCJ sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament - surse # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme.
16:20
De la riscul de a-şi pierde mâna, la o viaţă nouă – povestea unei premiere medicale la MedLife Humanitas # News.ro
La 54 de ani, Simonel C. era un bărbat activ, obişnuit să facă mişcare şi să îşi ţină sub control hipertensiunea. Dar, într-o dimineaţă de aprilie, ceva s-a schimbat: „Am început să simt că mâna stângă era mult mai rece şi unghiile se albăstreau. Am mers la cardiolog, iar tensiunea era cu 45 de unităţi mai mică pe partea stângă”, a povestit bărbatul, care risca să-şi piardă mâna din cauza unui neurinom. În timp ce mai mulţi medici la care a fost i-au spus că nu există soluţie, o echipă de la MedLife Humanitas a acceptat provocarea de a efectua o intervenţie rară şi extrem de dificilă. „Niciun neurochirurg din lume nu ar fi putut face singur această intervenţie şi niciun chirurg vascular singur. Doar împreună am reuşit ceea ce părea imposibil: salvarea mâinii şi a vieţii unui om”, a declarat dr. Tiberiu Maior, medic neurochirurg în cadrul Spitalului MedLife Humanitas.
16:20
Videoconferinţă între europeni şi Trump după reuniunea Coaliţiei Voluntarilor. Zelenski a discutat cu Witkoff în marja reuniunii. Aliaţii au convenit asupra necesităţii unui ”ajutor intensiv” al Ucrainei, anunţă premierul ceh Petr Fiala # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:00
Guvern: Vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat: Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună) # News.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună). Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei
15:50
Berlinul vrea să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei. Cere trei condiţii prealabile pentru ca să participe la garanţii de securitate - participarea SUA, Rusia să angajeze negocieri şi aprobarea Bundestagului # News.ro
Germania urmează să-şi prezinte joi propunerile concrete în vederea participării la garanţii de securitate ale Ucrainei, în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene şi capacităţilor aeriene ofensivei ale Ucrainei, relatează AFP.
15:50
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România # News.ro
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, astfel că ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România.
15:50
Percheziţie în Capitală, la un bărbat suspectat că ar fi accesat ilegal sistemul informatic al unei societăţi, transferând sume mari de bani în conturi administrate de el # News.ro
Poliţiştii bucureşteni au făcut, joi, o percheziţie în Capitală la locuinţa unui bărbat suspectat că, folosind credenţialele de acces ale unui angajat, ar fi accesat ilegal sistemul informatic al unei societăţi din domeniul transportului alternativ premium şi ar fi modificat date informatice prin schimbarea unor conturi IBAN, trnsferând în conturi administrate de el aproximativ 30.000 de lei.
15:50
Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru autostrada A8 şi să spună când încep lucrările: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului # News.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep lucrările, afirmând că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”.
15:30
Bogdan Ivan: România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune / Aştept o formă finală a unui studiu privind impactul, o voi prezenta premierului şi Comisiei Europene # News.ro
România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune, a anunţat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, el arătând că aşteaptă fora finală a unui studiu intermediar asupra impactului acestor inchideri, în economie iar rezultatele vor fi prezentate premierului şi Comisiei Europene.
15:30
Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare. Şeful statului mai spune că securitatea puternică a Ucrainei şi consolidarea în continuare a poziţiei NATO pe flancul estic şi la Marea Neagră merg mână în mână.
15:30
Liceenii români au câştigat 20 de medalii şi distincţii la cele mai importante competiţii internaţionale de economie din 2025 FOTO # News.ro
Elevii români au câştigat în această vară, în total, 20 de distincţii la cele mai mari trei competiţii de economie recunoscute la nivel internaţional, printre care şase medalii de aur, patru medalii de argint, şapte medalii de bronz şi două menţiuni, dar şi un loc doi pe echipe, la nivel european, informează Centrul Român de Excelenţă în Economie.
15:30
”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte Merz şi vrea să coopereze cu ”prietenul” său Macron pentru a ieşi din ”slăbiciunea” şi ”dependenţa” faţă de America lui Trump # News.ro
”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la Fort de Brégançon, în care analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina, relatează Le Monde.
15:20
Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, joi clubul turc în social media.
15:20
Bogdan Ivan, despre situaţia facturilor din energie: Am avut o discuţie scurtă şi aplicată cu domnul preşedinte pe această temă. Urmează să-i prezint un material mai detaliat şi să-l transmit atât către Guvern cât şi către CSAT # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre situaţia facturilor din energie, că a avut o discuţie scurtă şi aplicată cu preşedintele Nicuşor Dan, pe această temă şi urmează să-i prezinte un material mai detaliat ş să-l transmită ulterior atât către Guvern cât şi către CSAT.
15:20
Cea de-a şasea ediţie a proiectului „Piaţa Festivalului” va avea loc în perioada 17–21 septembrie, în Piaţa „George Enescu” din centrul Bucureştiului, anunţă organizatorii Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti organizează, alături de ARTEXIM, instituţie subordonată Ministerul Culturii.
15:20
Ciclism: „Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică” - cum trăiesc cicliştii de la Israel-Premier Tech manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta # News.ro
Echipa Israel-Premier Tech refuză să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilităţii manifestate pe traseul cursei de către importante manifestaţii propalestiniene. Protestele faţă de acţiunile întreprinse de statul evreu în Gaza s-au intensificat miercuri la Bilbao, până la punctul în care organizatorii au fost nevoiţi să neutralizeze etapa a 11-a la trei kilometri de sosire.
15:10
Bogdan Ivan: Avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie.
15:10
Rusia nu este cea care ”decide”, replică Rutte, la Praga, după ce Moscova anunţă că refuză să discute despre vreo ”intervenţie străină” în Ucraina # News.ro
Rusia nu este cea care ”decide” dacă să se desfăşoare trupe străine în Ucraina, în cazul unui acord pe pace, replică joi Moscovei secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.
15:10
Trei evenimente de marcă, între tradiţie şi inovaţie, pe 4 septembrie la Festivalul „Enescu” # News.ro
Bucureştiul devine scena unei călătorii muzicale care trece prin secole, continente şi estetici, aducând în faţa publicului trei evenimente de marcă în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. De la fastul şi claritatea Ateneului Român, la amploarea epică a Sălii Palatului şi până la spectacolul imersiv de la MINA - Muzeul Artei Noi Imersive, ziua de joi propune publicului un itinerar ce reflectă diversitatea şi deschiderea unică a festivalului.
15:00
Guvernul a adoptat Memorandumul privind măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru preţuri corecte la consumatorii finali. Bogdan Ivan: Până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie # News.ro
Guvernul a adoptat, joi, Memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie.
15:00
Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, joi clubul turc în social media.
14:50
Un număr de 34 de şcoli şi grădiniţe din Iaşi şi alte 13 din Suceava vor fi reorganizate în noul an şcolar. Nu vor fi probleme cu transportul elevilor # News.ro
Treizeci şi patru de şcoli şi grădiniţe din judeţul Iaşi au fost comasate, în timp ce în judeţul Suceava treisprezece unităţi de învăţământ au fost reorganizate.
14:40
Pană a serviciilor Google în Europa timp de două ore, inclusiv în România. Ankara postează o hartă care arată că au fost afectate o mare parte a Europei de Sud-Est, zone din Ucraina, Rusia şi Europa de Vest # News.ro
Unele servicii Google, inclusiv YouTube, au fost - temporar - inaccesibile joi în Turcia şi în unele părţi ale Europei - inclusiv în Grecia şi Germania -, potrivit unui adjunct al unui ministru turc, unor site-uri de monitorizare şi utilizatori din regiune, relatează Reuters.
14:30
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, angrenată în BKT EuroCup şi Liga Adriatică, a primit acordul FRB de a juca direct din play-off în Liga Naţională # News.ro
FR Baschet a anunţat, în contextul publicării Regulamentului Specific LNBM 2025-2026, că U BT Cluj, campioana en-titre, va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off, ca urmare a participării sale în două competiţii internaţionale majore: BKT EuroCup şi Liga Adriatică.
14:30
Bărbat reţinut după ce a mers într-un magazin din Craiova să cumpere băuturi alcoolice, ameninţând-o pe administratoare şi făcând acte de exhibiţionism # News.ro
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost reţinut după ce a mers într-un magazin din Craiova să cumpere băuturi alcoolice, având un conflict cu administratoarea unităţii, o tânără de 25 de ani. El a ameninţat-o pe aceasta şi a făcut acte de exhibiţionism, provocând indignarea celorlaţi clienţi.
14:20
Gorj: Doi adolescenţi, arestaţi preventiv după ce ar fi sechestrat şi bătut alţi doi băieţi, cărora le-au furat telefoanele # News.ro
Doi adolescenţi în vârstă de 15 ani din judeţul Gorj au fost arestaţi preventiv pentru tâlhărie şi lipsire de libertate în mod ilegal, după ce ar fi sechestrat şi ar fi bătut alţi doi băieţi, cărora le-au furat telefoanele mobile.
14:20
Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a anunţat într-un mesaj postat pe Facebook că echipa sa a fost sancţionată de UEFA cu o amendă de 30.000 de euro, iar inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys Berna, din Liga Europa, pentru rasism.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.