VIDEO | Spectacolul din America de Sud se vede în direct pe PrimaPlay.ro. Argentina lui Leo Messi şi Brazilia lui Ancelotti sunt ca şi calificate la Campionatul Mondial! Programul complet
Primasport.ro, 4 septembrie 2025 16:30
VIDEO | Spectacolul din America de Sud se vede în direct pe PrimaPlay.ro. Argentina lui Leo Messi şi Brazilia lui Ancelotti sunt ca şi calificate la Campionatul Mondial! Programul complet
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:40
Se aşteaptă o asistenţă mare la amicalul România - Canada
Acum 30 minute
16:30
VIDEO | Spectacolul din America de Sud se vede în direct pe PrimaPlay.ro. Argentina lui Leo Messi şi Brazilia lui Ancelotti sunt ca şi calificate la Campionatul Mondial! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din America de Sud se vede în direct pe PrimaPlay.ro. Argentina lui Leo Messi şi Brazilia lui Ancelotti sunt ca şi calificate la Campionatul Mondial! Programul complet
16:20
”Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică”. Cum trăiesc cicliştii de la Israel-Premier Tech manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta # Primasport.ro
”Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică”. Cum trăiesc cicliştii de la Israel-Premier Tech manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta
Acum o oră
16:10
Baia Mare găzduieşte Stagiul Naţional de Judo „Daniel Brata”, ediţia a III-a
Acum 2 ore
15:00
Campioana U BT Cluj, angrenată în BKT EuroCup şi Liga Adriatică, a primit acordul FRB de a juca direct în play-off în Liga Naţională # Primasport.ro
Campioana U BT Cluj, angrenată în BKT EuroCup şi Liga Adriatică, a primit acordul FRB de a juca direct în play-off în Liga Naţională
14:50
Ianis Hagi a semnat! "E bine că a găsit ce şi-a dorit el" | UPDATE
Acum 4 ore
14:20
Surpriză! Mircea Lucescu are un favorit la titularizarea în centrul apărării
14:00
Mircea Lucescu nu face niciun compromis! De ce a fost lăsat în afara lotului Ionuţ Radu, titularul lui Celva Vigo în acest sezon: „Trebuie să am o discuţie mai serioasă cu el. Echipa naţională nu are nevoie de prea mult orgoliu” # Primasport.ro
Mircea Lucescu nu face niciun compromis! De ce a fost lăsat în afara lotului Ionuţ Radu, titularul lui Celva Vigo în acest sezon: „Trebuie să am o discuţie mai serioasă cu el. Echipa naţională nu are nevoie de prea mult orgoliu”
13:50
FCSB, pedepsită de UEFA! Sectoare închise la primul meci din faza principală
13:40
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru a nu rata convocarea la naţională # Primasport.ro
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru a nu rata convocarea la naţională
13:30
Nicolas Popescu a părăsit-o pe Farul Constanţa şi va juca la o altă echipă din România # Primasport.ro
Nicolas Popescu a părăsit-o pe Farul Constanţa şi va juca la o altă echipă din România
13:30
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru nu rata convocarea la naţională # Primasport.ro
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru nu rata convocarea la naţională
13:10
Ianis Hagi a semnat! "E bine că a găsit ce şi-a dorit el"
12:50
Şase jucători, OUT de la CFR Cluj! Virgiliu Postolachi negociază deja cu o altă echipă | UPDATE # Primasport.ro
Şase jucători, OUT de la CFR Cluj! Virgiliu Postolachi negociază deja cu o altă echipă | UPDATE
Acum 6 ore
12:40
Adrian Mazilu, dezvăluiri din perioada petrecută în străinătate: „Erau foarte agresivi”! Cum compară noul fotbalist al lui Dinamo otbalul din SuperLigă cu cel din vestul Europei # Primasport.ro
Adrian Mazilu, dezvăluiri din perioada petrecută în străinătate: „Erau foarte agresivi”! Cum compară noul fotbalist al lui Dinamo otbalul din SuperLigă cu cel din vestul Europei
12:40
Şase jucători, OUT de la CFR Cluj! Virgiliu Postolachi, printre cei vizaţi
12:30
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj şi meciul naţionalei României, subiectele principale ale emisiunilor Fotbal Show # Primasport.ro
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj şi meciul naţionalei României, subiectele principale ale emisiunilor Fotbal Show
12:10
S-a aflat cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza! Când va reveni pe teren fundaşul lateral # Primasport.ro
S-a aflat cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza! Când va reveni pe teren fundaşul lateral
12:00
Adrian Mutu nu înţelege neconcovarea unui căpitan din SuperLigă: „Poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea” # Primasport.ro
Adrian Mutu nu înţelege neconcovarea unui căpitan din SuperLigă: „Poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”
11:40
Jannik Sinner s-a calificat în semifinale la US Open
11:30
Adrian Cojocaru, pe primul loc în topul încasărilor! Istvan Kovacs nu prinde top 10
11:00
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru | UPDATE # Primasport.ro
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru | UPDATE
10:50
S-a aflat răspunsul! Motivul pentru care a eşuat transferul la Legia Varşovia, deşi internaţionalul român „înclina spre Polonia” # Primasport.ro
S-a aflat răspunsul! Motivul pentru care a eşuat transferul la Legia Varşovia, deşi internaţionalul român „înclina spre Polonia”
10:50
Ajunge la FCSB? Neluţu Varga a răspuns ofertei pentru Leo Bolgado
Acum 8 ore
10:30
Mirel Rădoi a stabilit lotul Universităţii Craiova pentru faza principală din Conference League # Primasport.ro
Mirel Rădoi a stabilit lotul Universităţii Craiova pentru faza principală din Conference League
10:20
Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?” # Primasport.ro
Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?”
10:00
Marea finală a Campionatului Naţional de Drift, în acest weekend, pe un circuit urban la Ploieşti # Primasport.ro
Marea finală a Campionatului Naţional de Drift, în acest weekend, pe un circuit urban la Ploieşti
09:50
Kurt Zouma, cel mai bine cotat jucător din SuperLiga! Cum arată top 10
09:40
Răzvan Lucescu, mesaj mobilizator pentru naţionala României: „Trebuie să crezi şi să lupţi până în ultimul moment” # Primasport.ro
Răzvan Lucescu, mesaj mobilizator pentru naţionala României: „Trebuie să crezi şi să lupţi până în ultimul moment”
09:30
Neluţu Varga, reacţie clară după aducerea lui Kurt Zouma! "A jucat la un nivel incredibil" # Primasport.ro
Neluţu Varga, reacţie clară după aducerea lui Kurt Zouma! "A jucat la un nivel incredibil"
09:20
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru # Primasport.ro
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru
09:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Spania, Germania şi Olanda joacă astăzi # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Spania, Germania şi Olanda joacă astăzi
Acum 24 ore
23:30
OFICIAL | Fabulos! Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj
22:50
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat cursa # Primasport.ro
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat cursa
22:30
Edi Iordănescu, replică la înţepăturile lui Mircea Lucescu! "România a performat în mandatul meu" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Edi Iordănescu, replică la înţepăturile lui Mircea Lucescu! "România a performat în mandatul meu" | EXCLUSIV
22:10
Edi Iordănescu, anunţ cu privire la transferul lui Alex Dobre! "Eu am încredere mare în fotbalistul român" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Edi Iordănescu, anunţ cu privire la transferul lui Alex Dobre! "Eu am încredere mare în fotbalistul român" | EXCLUSIV
21:20
Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre România şi Canada
21:10
Sacrificiu de campion: şi-a amânat operaţia la umăr pentru a juca pentru România la Mondialele de volei # Primasport.ro
Sacrificiu de campion: şi-a amânat operaţia la umăr pentru a juca pentru România la Mondialele de volei
21:00
Probleme mari pentru Radu Drăguşin! Anunţul făcut de Tottenham
20:30
Mario Tudose s-a hotărât în privinţa plecării la FCSB! "Ne bucură şi ne motivează"
20:10
FCSB, ca şi eliminată din Europa League? Verdictul specialiştilor
19:50
Wissam Ben Yedder, vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale
19:40
Fostul jucător al lui Como va evolua la o echipă de tradiţie din România
19:00
Surpriză! Robert Popa a semnat cu o echipă din SuperLiga
18:50
După doi ani petrecuţi în Ungaria, Cornel Ene a revenit în fotbalul românesc
18:30
"U" Cluj a făcut o ofertă pentru Rareş Pop! Decizia luată de Rapid
18:10
Suspendarea primită de Aly Abeid. Fundaşul a fost eliminat în derby-ul cu FCSB
18:00
Jucătorul antrenat de Chivu la Parma a bătut palma cu o formaţie din SuperLiga
17:30
Kurt Zouma, aproape de finalul carierei? Motivul pentru care CFR Cluj poate transfera un jucător cu un asemenea CV # Primasport.ro
Kurt Zouma, aproape de finalul carierei? Motivul pentru care CFR Cluj poate transfera un jucător cu un asemenea CV
17:10
Nacho Heras a plecat de la FC Argeş şi a semnat cu o altă echipă din România
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.