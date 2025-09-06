Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea

Primasport.ro, 6 septembrie 2025 17:20

Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
17:50
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori Primasport.ro
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori
Acum 15 minute
17:40
Probleme pentru Mircea Lucescu! Jucătorul părăseşte cantonamentul naţionalei Primasport.ro
Probleme pentru Mircea Lucescu! Jucătorul părăseşte cantonamentul naţionalei
Acum o oră
17:20
Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea Primasport.ro
Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea
17:20
Laurenţiu Reghecampf îl înţeapă pe Mircea Lucescu: ”Totul a fost anapoda. Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia!” Primasport.ro
Laurenţiu Reghecampf îl înţeapă pe Mircea Lucescu: ”Totul a fost anapoda. Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia!”
17:00
De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”. Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris Primasport.ro
De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”. Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris
Acum 2 ore
16:50
Ce surpriză! Dorinel Munteanu este aşteptat să semneze Primasport.ro
Ce surpriză! Dorinel Munteanu este aşteptat să semneze
16:30
Gigi Becali, vinovat pentru prelungirea telenovelei "Mario Tudose" Primasport.ro
Gigi Becali, vinovat pentru prelungirea telenovelei "Mario Tudose"
16:10
Trei ediţii ale emisiunii Fotbal Show vor avea loc astăzi! Mihai Stoica se numără printre invitaţi Primasport.ro
Trei ediţii ale emisiunii Fotbal Show vor avea loc astăzi! Mihai Stoica se numără printre invitaţi
16:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia este în direct pe PS1 Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia este în direct pe PS1
16:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia, primul meci al zilei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia, primul meci al zilei
Acum 4 ore
15:40
Vedeta lui PSG s-a accidentat la naţionala Franţei! Oficialii parizieni au răbufnit asupra staff-ului tehnic condus de Deschamps Primasport.ro
Vedeta lui PSG s-a accidentat la naţionala Franţei! Oficialii parizieni au răbufnit asupra staff-ului tehnic condus de Deschamps
15:00
L’Equipe anunţă următoarea bombă de la CFR Cluj! După Kurt Zouma, Nelu Varga realizează un nou transfer de răsunet Primasport.ro
L’Equipe anunţă următoarea bombă de la CFR Cluj! După Kurt Zouma, Nelu Varga realizează un nou transfer de răsunet
14:50
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei Primasport.ro
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei
14:40
Formula 1: Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine Primasport.ro
Formula 1: Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine
14:10
OUT de la FCSB! MM Stoica a anunţat că unul dintre cei mai importanţi fotbalişti nu va mai juca deloc: „Nu-mi aparţine decizia, nu pot să fac altceva” | EXCLUSIV Primasport.ro
OUT de la FCSB! MM Stoica a anunţat că unul dintre cei mai importanţi fotbalişti nu va mai juca deloc: „Nu-mi aparţine decizia, nu pot să fac altceva” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
13:00
Luis Suarez şi-a aflat pedeapsa după incidentele de la finala Leagues Cup Primasport.ro
Luis Suarez şi-a aflat pedeapsa după incidentele de la finala Leagues Cup
12:30
Primarul Piteştiului a anunţat echipa la care Mario Tudose îşi doreşte să joace! Fundaşul de la FC Argeş este dorit cu insistenţă de FCSB: „M-a sunat aseară” Primasport.ro
Primarul Piteştiului a anunţat echipa la care Mario Tudose îşi doreşte să joace! Fundaşul de la FC Argeş este dorit cu insistenţă de FCSB: „M-a sunat aseară”
12:20
Marius Şumudică a rămas fără cuvinte când a văzut prestaţia celui mai apreciat jucător de la echipa naţională: „Nu am văzut în viaţa mea! Face ce vrea” Primasport.ro
Marius Şumudică a rămas fără cuvinte când a văzut prestaţia celui mai apreciat jucător de la echipa naţională: „Nu am văzut în viaţa mea! Face ce vrea”
12:00
Mario Tudose a pus piciorul în prag! Fundaşul lui FC Argeş s-a săturat de „telenovela” creată în jurul transferului său la FCSB: „Cel care va semna sunt eu” Primasport.ro
Mario Tudose a pus piciorul în prag! Fundaşul lui FC Argeş s-a săturat de „telenovela” creată în jurul transferului său la FCSB: „Cel care va semna sunt eu”
Acum 8 ore
11:30
OFICIAL | Curăţenie generală la CFR Cluj! Jucătorul adus în această vară în Gruia e OUT Primasport.ro
OFICIAL | Curăţenie generală la CFR Cluj! Jucătorul adus în această vară în Gruia e OUT
11:20
George Puşcaş este aşteptat să semneze într-un campionat puternic din Europa! Atacantul va fi coleg cu un alt internaţional român Primasport.ro
George Puşcaş este aşteptat să semneze într-un campionat puternic din Europa! Atacantul va fi coleg cu un alt internaţional român
11:20
Discurs fără menajamente la adresa lui Mircea Lucescu după înfrângerea cu Canada: „Nu cred în ideea că este un bun selecţioner. Se dovedeşte lipsit de idei” Primasport.ro
Discurs fără menajamente la adresa lui Mircea Lucescu după înfrângerea cu Canada: „Nu cred în ideea că este un bun selecţioner. Se dovedeşte lipsit de idei”
11:00
FC Argeş, anunţ de ultimă oră în privinţa transferului lui Marius Tudose la FCSB: „Nu s-au schimbat lucrurile” Primasport.ro
FC Argeş, anunţ de ultimă oră în privinţa transferului lui Marius Tudose la FCSB: „Nu s-au schimbat lucrurile”
10:50
Naţionala României rămâne descoperită în atac! Mircea Lucescu are la dispoziţie un singur vârf pentru meciul cu Cipru Primasport.ro
Naţionala României rămâne descoperită în atac! Mircea Lucescu are la dispoziţie un singur vârf pentru meciul cu Cipru
10:30
Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a dat de pământ cu 3 tricolori după dezastrul cu Canada: „Făcea piruete pe la mijlocul terenului şi se vedea mare decar” | EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a dat de pământ cu 3 tricolori după dezastrul cu Canada: „Făcea piruete pe la mijlocul terenului şi se vedea mare decar” | EXCLUSIV
10:20
Încă un jucător e OUT de la Farul! Va evolua la altă echipă din România: „Mult succes” Primasport.ro
Încă un jucător e OUT de la Farul! Va evolua la altă echipă din România: „Mult succes”
10:10
Încă un jucător de OUT de la Farul! Va evolua la altă echipă din România: „Mult succes” Primasport.ro
Încă un jucător de OUT de la Farul! Va evolua la altă echipă din România: „Mult succes”
10:00
Gică Popescu, dezamăgit după înfrângerea României: „Atitudinea asta devine permanentă. De ce mai facem aceste amicale dacă nu încercăm?” Primasport.ro
Gică Popescu, dezamăgit după înfrângerea României: „Atitudinea asta devine permanentă. De ce mai facem aceste amicale dacă nu încercăm?”
Acum 12 ore
09:50
Nicolae Stanciu, scuze publice faţă de suporterii României după umilinţa încasată cu Canda: „E ruşinos” Primasport.ro
Nicolae Stanciu, scuze publice faţă de suporterii României după umilinţa încasată cu Canda: „E ruşinos”
09:40
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open. Cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un grand slam în 2025 Primasport.ro
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open. Cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un grand slam în 2025
09:40
Mircea Lucescu, decizie greu de înţeles în privinţa lui Horaţiu Moldovan: „Şi golul 3 a plecat de la el” Primasport.ro
Mircea Lucescu, decizie greu de înţeles în privinţa lui Horaţiu Moldovan: „Şi golul 3 a plecat de la el”
09:30
Fostul patron din din SuperLiga a şters pe jos cu Horaţiu Moldovan, după gafa comisă în meciul cu Canada: „Idiotul zilei, trădătorul Rapidului, s-a făcut de râsul curcilor!” Primasport.ro
Fostul patron din din SuperLiga a şters pe jos cu Horaţiu Moldovan, după gafa comisă în meciul cu Canada: „Idiotul zilei, trădătorul Rapidului, s-a făcut de râsul curcilor!”
09:00
VIDEO | Lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial se vede la Prima Sport! Portugalia lui Cristiano Ronaldo intră în joc astăzi Primasport.ro
VIDEO | Lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial se vede la Prima Sport! Portugalia lui Cristiano Ronaldo intră în joc astăzi
Acum 24 ore
00:40
Reacţia selecţionerului Canadei, după ce a aplicat un eşec dur României. ”Ştiam că trebuie să avem grijă să nu le dăm mingea” Primasport.ro
Reacţia selecţionerului Canadei, după ce a aplicat un eşec dur României. ”Ştiam că trebuie să avem grijă să nu le dăm mingea”
00:10
VIDEO | Ucraina - Franţa 0-2. ”Les Bleus” încep cu dreptul campania de calificare Primasport.ro
VIDEO | Ucraina - Franţa 0-2. ”Les Bleus” încep cu dreptul campania de calificare
00:10
VIDEO | Italia - Estonia 5-0. Golurile au venit în repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | Italia - Estonia 5-0. Golurile au venit în repriza secundă
00:10
Mihai Stoica, anunţ incredibil! "Am pierdut un jucător" | EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica, anunţ incredibil! "Am pierdut un jucător" | EXCLUSIV
00:00
VIDEO | Mircea Lucescu, discurs de noaptea minţii! "Consider că este un test reuşit" Primasport.ro
VIDEO | Mircea Lucescu, discurs de noaptea minţii! "Consider că este un test reuşit"
5 septembrie 2025
23:30
”Din păcate au fost mai buni”. Dennis Man a recunoscut superioritatea canadienilor Primasport.ro
”Din păcate au fost mai buni”. Dennis Man a recunoscut superioritatea canadienilor
23:30
Mihai Stoica a spus lucrurilor pe nume după ce România a fost umilită! "Zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul" | EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a spus lucrurilor pe nume după ce România a fost umilită! "Zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul" | EXCLUSIV
23:20
Netanyahu felicită echipa Israel PT. "Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării” Primasport.ro
Netanyahu felicită echipa Israel PT. "Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării”
23:20
Notele după România - Canada 0-3. Surprinzător, dar nu Horaţiu Moldovan a fost cel mai slab Primasport.ro
Notele după România - Canada 0-3. Surprinzător, dar nu Horaţiu Moldovan a fost cel mai slab
23:10
România - Canada 0-3. Meci de tristă amintire cu multe semnale de alarmă şi de întrebare Primasport.ro
România - Canada 0-3. Meci de tristă amintire cu multe semnale de alarmă şi de întrebare
23:00
România - Canada 0-3. Meci de tristă amintire cu multe semnale de alarmă şi semne de întrebare Primasport.ro
România - Canada 0-3. Meci de tristă amintire cu multe semnale de alarmă şi semne de întrebare
22:50
LIVE TEXT | România - Canada 0-3. Luăm gol după o fază de manual Primasport.ro
LIVE TEXT | România - Canada 0-3. Luăm gol după o fază de manual
22:40
LIVE TEXT | România - Canada 0-2. Drăguş putea marca un gol antologic Primasport.ro
LIVE TEXT | România - Canada 0-2. Drăguş putea marca un gol antologic
22:20
Costin Curelea nu a început cu dreptul mandatul la naţionala U21. ”Am încercat să le iau presiunea de pe umeri” Primasport.ro
Costin Curelea nu a început cu dreptul mandatul la naţionala U21. ”Am încercat să le iau presiunea de pe umeri”
22:20
Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la US Open, în proba de dublu feminin Primasport.ro
Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la US Open, în proba de dublu feminin
21:50
Delegări în preliminariile Cupei Mondiale 2026 pentru brigăzi româneşti Primasport.ro
Delegări în preliminariile Cupei Mondiale 2026 pentru brigăzi româneşti
21:30
Omar El Sawy va evolua la o altă formaţie din SuperLiga Primasport.ro
Omar El Sawy va evolua la o altă formaţie din SuperLiga
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.