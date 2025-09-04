Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi
ObservatorNews, 4 septembrie 2025 17:50
Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, după ce a bătut-o pe femeie în localitatea prahoveană Baba Ana, iar apoi a trecut cu maşina peste corpul acesteia a fost arestat preventiv, joi.
• • •
Acum 10 minute
18:10
Premieră în Finlanda: două tinere formează primul cuplu de acelaşi sex la o competiţie de dans pe gheață # ObservatorNews
Două tinere din Finlanda sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă, în urma unei modificări istorice a regulilor federaţiei de patinaj din această ţară. Modificarea respectivă deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, scrie Reuters, citat de News.ro.
18:10
Ambrozia lasă fără aer peste jumătate de milion de români. Cum te protejezi în sezonul alergiilor # ObservatorNews
Aceasta este perioada din an în care începi să vorbeşti răguşit, ai nasul veşnic înfundat, strănuţi în continuu şi habar nu ai dacă eşti răcit sau e doar semn că ambrozia aruncă polen peste tot: din mijlocul Bucureştiului până în satele cele mai îndepărtate.
Acum 30 minute
18:00
Răsturnare de situaţie. Bulgaria anunţă că nu a existat niciun bruiaj GPS la avionul Ursulei von der Leyen # ObservatorNews
Guvernul bulgar și-a schimbat joi radical poziția în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul șefei Comisiei Europene, anunțând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen duminică la aterizarea de pe un aeroport local, contrar afirmațiilor inițiale, relatează Politico.
17:50
Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi # ObservatorNews
17:50
Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent, dacă aleg să consume mai mult ziua și mai puțin seara, când energia e scumpă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune tarife dinamice, după modelul altor țări. În premieră, ministrul a vorbit și despre cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar în parte.
Acum o oră
17:40
Accident grav în Berlin. Şoferul unui autoturism BMW a lovit joi într-un grup de 15 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 8 ani. Potrivit Bild, 6 minori au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul din adulţii care îi supravegheau a fost rănit grav în accident şi transportat de urgenţă la spital. Şoferul a fost arestat.
17:30
Acuzaţii grave după deschderea unui drum prin Pădurea Băneasa. "Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi" # ObservatorNews
Contractul care prevede deschiderea circulaţiei auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să răspundă în faţa legii, susţine fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet.
17:30
Madeira nu e o simplă destinație, ci o invitație la respirație profundă. Aici, drumeția devine ritual, iar muntele îți vorbește fără cuvinte. Cu fiecare pas, descoperi o insulă care nu se lasă cucerită de grabă, ci te provoacă să încetinești, să observi și să simți.
17:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie.
Acum 2 ore
16:50
Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede relocarea a 300 de refugiaţi în România, în perioada 2026-2027 # ObservatorNews
Guvernul a decis relocarea în România a 300 de refugiaţi în perioada 2026-2027. Ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, potrivit deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România, citată de News.ro.
16:50
Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!” # ObservatorNews
The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, care debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, aduce nu doar momente spectaculoase pe scenă, ci și o chimie aparte între jurați și prezentatori. Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta.
16:30
Giorgio Armani a murit. Simbolul modei contemporane s-a stins la vârsta de 91 de ani # ObservatorNews
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit astăzi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Legendarul designer s-a stins din viață acasă, unde se afla în convalescență, după o spitalizare ținută secretă până în ultima clipă, relatează La Repubblica.
16:20
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut, într-un interviu acordat revistei Paris Match, în urma unei vizite la Fort de Brégançon, că europenii s-au înșelat în privința lui Vladimir Putin, relatează Le Figaro.
16:20
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar da energie la jumătate de preţ Rep. Moldova # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezminţit joi „fake news-urile” potrivit cărora România ar da pe gratis sau ar vinde către Republica Moldova energie electrică la jumătate de preţ, scrie Agerpres.
Acum 4 ore
16:10
Nicuşor Dan, după reuniunea "Coaliţiei celor dispuşi": Rusia nu doreşte pacea, înţelege doar limbajul forţei # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei celor dispuşi, că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută, pentru că aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei. Nicuşor Dan a subliniat faptul că România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare, scrie News.ro.
16:00
Florida ar putea deveni primul stat american care renunţă la obligativitatea vaccinurilor pentru copii # ObservatorNews
Florida a anunţat miercuri că doreşte să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California vrea o "alianţă sanitară" împotriva politicilor anti-vaccinare. Şeful departamentului de sănătate din Florida a comparat imunizarea impusă prin lege cu "sclavia" şi a spus că împiedică capacitatea părinților de a lua decizii privind sănătatea copiilor lor.
15:50
Jaf spectaculos la un muzeu din Franţa: porțelanuri chinezești de aproape 10 milioane euro, furate # ObservatorNews
Piese de porțelan chinezesc de mare valoare au fost furate dintr-un muzeu din Franța. Două platouri chinezești și o vază considerate "comori naționale" au fost furate în noaptea de miercuri spre joi din Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, recunoscut pentru vasta sa colecție de porțelanuri
15:30
După luni de incertitudine, Ianis Hagi şi-a găsit, în sfârşit, echipă. A fost prezentat oficial la Alanyaspor # ObservatorNews
Una dintre marile telenovele ale verii, din fotbalul românesc, s-a încheiat joi, când internaţionalul Ianis Hagi a fost prezentat oficial drept noul jucător al turcilor de la Alanyaspor.
15:20
Ministrul Energiei, detalii despre "cele cinci măsuri" pentru scăderea prețului la energie # ObservatorNews
Guvernul a adoptat, joi, Memorandului care cuprinde măsuri pentru reforma pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că până în anul 2032, România ar putea să se transforme din importator de energie în exportator de energie, scrie News.ro.
15:00
Un şofer băut și drogat s-a răsturnat cu mașina la Ovidiu. Testat pozitiv la cocaină # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, s-a urcat băut şi drogat la volan. La scurt timp, omul s-a răsturnat cu maşina.
15:00
Cutremurul cu magnitudinea de 6 care a lovit estul Afganistanului s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.700 de răniţi, conform unui bilanţ oficial actualizat. Căutătorii recuperează cadavre în continuare.
15:00
Sorin Grindeanu, replică pentru Oana Ţoiu în scandalul vizitei lui Năstase și Dăncilă la Beijing # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi că politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid, în contextul prezenţii foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, China.
14:50
Trump a dat asigurări că militarii americani vor rămâne în Polonia, ba chiar că va suplimenta numărul # ObservatorNews
Noul președinte al Poloniei a primit exact ceea ce a cerut la Washington, un angajament din partea lui Donald Trump că SUA nu își va retrage trupele din țara sa și că ar putea chiar să le sporească prezența, fără a oferi însă detalii.
14:40
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat că va începe să pună în vânzare biletele pentru Cupa Mondială din 2026.
14:40
Ce a mai rămas din cel mai mare aisberg din lume după ce s-a rupt în bucăţi şi a ajuns în ape calde # ObservatorNews
Cel mai mare aisberg din lume s-a rupt în bucaţi, după ce a plutit până a ajuns în ape calde. Oamenii de ştiinţă spun că aisbergul se va topi treptat până când nu va mai fi identificabil.
14:40
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" # ObservatorNews
Directorul General al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de "stagnare" tehnică. German Gref şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune.
14:40
Doi tineri din Gorj, arestaţi după ce ar fi sechestrat şi bătut alţi doi băieţi. Le-au furat apoi telefoanele # ObservatorNews
Doi adolescenţi în vârstă de 15 ani din judeţul Gorj au fost arestaţi preventiv pentru tâlhărie şi lipsire de libertate în mod ilegal, după ce ar fi sechestrat şi ar fi bătut alţi doi băieţi, cărora le-au furat telefoanele mobile.
14:40
"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez # ObservatorNews
A fost scandal la un botez, într-un sat din Iaşi, după ce preotul s-a supărat pe părinţii bebeluşului. Totul a început când familia şi invitaţii au venit după ora stabilită la biserică. Supărat că pregătirile dinaintea ceremoniei durează prea mult, preotul i-a mustrat pe părinţi.
14:40
Un bunic a luat acasă de la grădiniţă copilul unei alte familii. Educatoarea, considerată vinovată # ObservatorNews
Încurcătură înfricoşătoare la o grădiniţă din Australia. Un bunic a luat acasă, din greşeală, copilul unei alte familii.
14:20
Haos şi incertitudine la început de an şcolar. Părinţii şi elevii nu ştiu ce să facă # ObservatorNews
Doar câteva zile ne mai despart de începerea anului şcolar, iar pe grupurile de părinţi sunt discuţii aprinse. Începe sau nu, şcoala? Se face sau nu, festivitate de deschidere a anului şcolar? Merg dascălii la protestul din Piaţa Victoriei, în loc să fie prezenţi la şcoală? Sunt doar câteva dintre întrebările care circulă pe grupurile de părinţi.
Acum 6 ore
14:10
Îți amintești momentul în care ai ținut pentru prima dată în brațe micuțul tău? Inima ți s-a umplut de emoție, iar în ochi ți-au apărut lacrimi de recunoștință. Din acea clipă, ai știut că nimic nu va mai fi la fel. Fiecare zâmbet, fiecare tresărire, fiecare clipire a devenit comoara ta cea mai de preț. Și atunci apare întrebarea firească: când este momentul potrivit să-i oferi copilului tău o bijuterie?
14:10
Cum arată semifinalele de la US Open. Eliminarea favoritei 2, Iga Swiatek, cea mai mare surpriză de până acum # ObservatorNews
La US Open, ultimul Grand Slam de tenis al anului, s-au stabilit meciurile din semifinale, iar cea mai mare surpriză de până acum a fost eliminarea favoritei 2, poloneza Iga Swiatek.
14:00
Calcule: Poate Opoziţia să demită guvernul Bolojan? Textele celor patru moțiuni de cenzură depuse în premieră # ObservatorNews
Este ziua moțiunilor de cenzură. Opoziția a depus nu mai puțin de patru împotriva Guvernului, câte una pentru fiecare reformă în parte, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Singura care a scăpat de moțiune este reforma pensiilor speciale ale magistraților. Aceasta ar putea fi însă contestată la CCR. Dacă reformele din pachetul 2 nu vor trece de Curtea Constituțională, Bolojan a dat de înțeles că se va retrage.
14:00
Trei medici de la maternitatea din Sibiu, amendaţi cu 6.000 de lei după moartea unei gravide # ObservatorNews
Amenzi în valoare de şase mii de lei sunt preţul plătit de trei medici din Sibiu, pentru moartea unei gravide de 33 de ani în secţia Terapie Intensivă a maternităţii din oraş. Femeia a ajuns la spital cu o sarcină de 23 de săptămâni, care însă nu s-a mai dezvoltat. Şi a avut nevoie de intervenţie de urgenţă pentru un avort.
14:00
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: "A fost o experiență răscolitoare" # ObservatorNews
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia, alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: "Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum", a declarat juratul.
13:50
Este invazie de meduze în largul Mării Negre.
13:40
Magistrala 7 de metrou: Când vom putea ajunge din Bragadiru în Voluntari în 35 de minute # ObservatorNews
Metrorex, Ministerul Transporturilor, sectoarele 2 și 5, orașele Bragadiru și Voluntari, dar și Consiliul Județean Ilfov au semnat miercuri protocolul pentru realizarea Magistralei M7 de metrou. Sunt discutate două variante de traseu: 15 stații pe 13 km sau 27 de staţii pe 26 km.
13:40
Reacţii, după ce vicecampioana CFR Cluj l-a prezentat oficial pe superstarul francez Kurt Zouma # ObservatorNews
CFR Cluj, vicecampioana României la fotbal, l-a prezentat oficial, drept noul jucător al echipei, pe superstarul francez Kurt Zouma, fotbalist trecut pe la Chelsea Londra şi West Ham United şi ajuns şi în naţionala Franţei.
13:40
Imnul României şi "Tatăl nostru" înainte de începutul fiecărei zi de şcoală. Ce prevede un proiect AUR # ObservatorNews
Şi în timp ce începutul şcolii este încă sub semnul întrebării, un proiect de lege al parlamentarilor AUR naşte noi dezbateri între părinţi. Mai exact, proiectul prevede ca la începutul fiecărei zile de şcoală, elevii şi profesorii să intoneze imnul României şi să spună rugăciunea "Tatăl Nostru".
13:30
Bilanţul dezastrului din Lisabona a crescut la 17 morţi şi 21 de răniţi. Ce se ştie până acum despre tragedie # ObservatorNews
Este zi de doliu naţional în Portugalia după ce funicularul Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit. Bilanţul iniţial era de 15 morţi, dar în timpul nopţii s-au mai stins doi oameni. Autoritățile locale spun că printre victime se numără turişti străini, dar și portughezi. Până acum nu există informaţii despre cetăţeni români implicaţi în accident.
13:30
Coreea de Nord, acuzată de ONU că desfăşoară experimente medicale asupra persoanelor cu dizabilităţi # ObservatorNews
Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi acuză Coreea de Nord că desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii, potrivit News.ro, care citează AFP.
13:30
Traficul din Braşov, dat peste cap de o conductă de apă spartă. Şoferii, obligaţi să tragă pe dreapta # ObservatorNews
Traficul în Braşov a fost dat peste cap, după ce o conductă de apă situată pe un deal s-a spart în această dimineaţă, iar apa s-a revărsat pe străzile oraşului.
13:20
Caz şocant în Borşa. Un bărbat şi-a ameninţat soţia şi fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă # ObservatorNews
Caz şocant de violenţă într-o familie din Borşa, Maramureş. Un bărbat şi-a ameninţat soţia şi fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă din Al Doilea Război Mondial. I-a ţinut blocaţi în casă, în timp ce el se plimba prin curte cu proiectilul de război în mână.
13:20
Curs BNR, 4 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 4 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
13:10
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 5 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
13:10
Analist, despre vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing: Chinezii se mulțumesc și cu rebuturi # ObservatorNews
Cea mai mare paradă militară a Chinei a reunit dictatorii lumii într-o demonstraţie de unitate fără precedent, iar undele haosului pe care autocraţii vor să le trimită către lumea liberă ca să schimbe ordinea mondială centrată în jurul valorilor occidentale au ajuns deja până în România. În rândul doi, în spatele triadei Xi Jiping - Vladimir Putin - Kim Jong au stat foştii premieri români Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă. Şi oficialii în funcţie primiseră invitaţie de la Beijing, spune Ministerul de Externe, dar au declinat-o pentru că nu vor să facă jocurile lui Putin.
13:00
Google, picat parțial în Turcia și Europa de Est. Și în România au fost raportate probleme tehnice # ObservatorNews
Serviciile Google au avut parţial joi dimineaţă probleme tehnice în mai multe ţări din Europa de Est, inclusiv în România.
12:50
5 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 septembrie de-a lungul timpului.
12:50
Motociclist izbit de o maşină şi aruncat pe şosea, în Mureş, de ziua fiului său. Accidentul a fost filmat # ObservatorNews
Accident cumplit, ieri, în judeţul Mureş, pe Drumul Judeţean 135, unde un motociclist a fost izbit de o maşină şi aruncat la câţiva metri distanţă. Bărbatul mergea spre casă, unde era aşteptat pentru a sărbători ziua de naştere a fiului său.
12:40
Vineri, 5 septembrie, este prăznuit Sfântul Proroc Zaharia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
