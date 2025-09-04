Cu cine a semnat Mattia Montini, jucătorul ce a impresionat în tricoul lui Dinamo
Primasport.ro, 4 septembrie 2025 22:40
Cu cine a semnat Mattia Montini, jucătorul ce a impresionat în tricoul lui Dinamo
• • •
Acum 10 minute
22:50
Kurt Zouma, transferul secolului în SuperLiga care a uimit o lume întreagă: „Este cel mai şocant transfer din istoria fotbalului românesc!” / „ Mai bine te relansai în Arabia” | EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:40
Cu cine a semnat Mattia Montini, jucătorul ce a impresionat în tricoul lui Dinamo
Acum o oră
22:10
Nu s-a putut abţine când a fost întrebat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Eu n-am mai văzut ca la 27 de ani să vină tatăl la prezentare” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
21:50
Brigadă de arbitri din Turcia pentru meciul naţionalei U21 cu Kosovo
21:50
L’Equipe anunţă următorul transfer de răsunet pregătit de CFR Cluj
21:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Cinci dueluri se joacă ACUM. Olanda - Polonia este capul de afiş al zilei
21:20
VIDEO | Georgia - Turcia 2-3. Finalul de meci a fost palpitant
21:10
Laszlo Balint a fost operat. ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând”
21:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda - Polonia, de la 21:45, este capul de afiş al zilei. Programul complet
Acum 4 ore
20:40
”Bucureştiul este un oraş frumos, foarte modern”. Selecţionerul Canadei, discurs la superlativ despre ţara noastră
20:40
Bjorn Borg, o legendă a tenisului, a dezvăluit că suferă de cancer la prostată
20:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia şi Lituania - Malta se joacă ACUM. Programul complet
20:10
Mircea Lucescu a numit jucătorul care nu mai are ce căuta la echipa naţională: „Prefer să nu-l mai chem”
19:50
Imnul României va fi cântat de MIRA la meciul tricolorilor cu Canada
19:10
VIDEO | Kazahstan - Ţara Galilor 0-1. Gazdele puteau salva remiza la ultima fază
19:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Turcia se joacă ACUM. Programul complet
19:00
Echipele româneşti joacă şi în acest sezon de Liga Campionilor la handbal pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
19:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Urmează Georgia - Turcia. Programul complet
Acum 6 ore
18:40
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Kazahstan - Ţara Galilor se joacă ACUM. Programul complet
18:30
Patronul lui CFR Cluj s-a decis! La ce jucător vrea să renunţe după meciurile cu Hacken
18:20
Surpriză uriaşă reuşită de Ciad, în preliminariile Cupei Mondiale
18:20
Fostul jucător de la Fluminense a fost prezentat oficial în SuperLiga! Contract valabil pe pe două sezoane: „Bun venit”
18:00
Vladislav Blănuţă, în mijlocul unui scandal, la o zi după transferul la Dinamo Kiev! Ucrainenii au „sărit la gâtul” internaţionalului român. Care este motivul
17:40
Percheziţie a poliţiştilor Capitalei într-un dosar de tâlhărie calificată. Faptele au fost comise după meciul FCSB - Inter d’Escaldes
17:30
O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor
17:20
Alex Dobre, marea bombă a lui Gigi Becali? Patronul FCSB-ului a făcut anunţul: „Am vorbit cu tatăl lui”
17:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport. Spania, Germania şi Olanda joacă astăzi! Start în primul duel al zilei
17:00
E gata! Gigi Becali, anunţ final cu privire la transferul lui Mario Tudose de la FC Argeş
Acum 8 ore
16:40
Se aşteaptă o asistenţă mare la amicalul România - Canada
16:30
VIDEO | Spectacolul din America de Sud se vede în direct pe PrimaPlay.ro. Argentina lui Leo Messi şi Brazilia lui Ancelotti sunt ca şi calificate la Campionatul Mondial! Programul complet
16:20
”Am primit ameninţări cu moartea, ne este frică”. Cum trăiesc cicliştii de la Israel-Premier Tech manifestaţiile propalestiniene din La Vuelta
16:10
Baia Mare găzduieşte Stagiul Naţional de Judo „Daniel Brata”, ediţia a III-a
15:00
Campioana U BT Cluj, angrenată în BKT EuroCup şi Liga Adriatică, a primit acordul FRB de a juca direct în play-off în Liga Naţională
Acum 12 ore
14:50
Ianis Hagi a semnat! "E bine că a găsit ce şi-a dorit el" | UPDATE
14:20
Surpriză! Mircea Lucescu are un favorit la titularizarea în centrul apărării
14:00
Mircea Lucescu nu face niciun compromis! De ce a fost lăsat în afara lotului Ionuţ Radu, titularul lui Celva Vigo în acest sezon: „Trebuie să am o discuţie mai serioasă cu el. Echipa naţională nu are nevoie de prea mult orgoliu”
13:50
FCSB, pedepsită de UEFA! Sectoare închise la primul meci din faza principală
13:40
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru a nu rata convocarea la naţională
13:30
Nicolas Popescu a părăsit-o pe Farul Constanţa şi va juca la o altă echipă din România
13:30
„Dacă te comporţi în felul ăsta, nu poţi să vii aici”. Ultimatumul dat de Mircea Lucescu lui Louis Munteanu pentru nu rata convocarea la naţională
13:10
Ianis Hagi a semnat! "E bine că a găsit ce şi-a dorit el"
12:50
Şase jucători, OUT de la CFR Cluj! Virgiliu Postolachi negociază deja cu o altă echipă | UPDATE
12:40
Adrian Mazilu, dezvăluiri din perioada petrecută în străinătate: „Erau foarte agresivi”! Cum compară noul fotbalist al lui Dinamo otbalul din SuperLigă cu cel din vestul Europei
12:40
Şase jucători, OUT de la CFR Cluj! Virgiliu Postolachi, printre cei vizaţi
12:30
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj şi meciul naţionalei României, subiectele principale ale emisiunilor Fotbal Show
12:10
S-a aflat cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza! Când va reveni pe teren fundaşul lateral
12:00
Adrian Mutu nu înţelege neconcovarea unui căpitan din SuperLigă: „Poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”
11:40
Jannik Sinner s-a calificat în semifinale la US Open
11:30
Adrian Cojocaru, pe primul loc în topul încasărilor! Istvan Kovacs nu prinde top 10
11:00
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru | UPDATE
