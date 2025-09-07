A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026

Primasport.ro, 7 septembrie 2025 11:50

A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
12:00
Dani Coman nu s-a putut abţine şi a venit cu replica pentru Gigi Becali şi MM Stoica: „Eu nu sunt idiot, eu înţeleg din prima” Primasport.ro
Dani Coman nu s-a putut abţine şi a venit cu replica pentru Gigi Becali şi MM Stoica: „Eu nu sunt idiot, eu înţeleg din prima”
Acum 30 minute
11:50
A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026 Primasport.ro
A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026
Acum 2 ore
11:10
Bogdan Andone a făcut anunţul despre transferul lui Mario Tudose: „100% va pleca” Primasport.ro
Bogdan Andone a făcut anunţul despre transferul lui Mario Tudose: „100% va pleca”
11:10
Fabulos! Zinedine Zidane pune cerneala pe contract şi semnează cu fostă echipă a lui Jose Mourinho pentru a aduce primul trofeu european din istoria clubului: ”Au bătut palma!” Primasport.ro
Fabulos! Zinedine Zidane pune cerneala pe contract şi semnează cu fostă echipă a lui Jose Mourinho pentru a aduce primul trofeu european din istoria clubului: ”Au bătut palma!”
11:10
Nu s-a mai ferit de cuvinte, după ce Lucescu a plecat brusc de la interviu: ”Nu suportă niciun fel de întrebare!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Nu s-a mai ferit de cuvinte, după ce Lucescu a plecat brusc de la interviu: ”Nu suportă niciun fel de întrebare!” | EXCLUSIV
10:50
Lovitură mare pentru Rapid! S-a aflat cât va lipsi Andrei Borza, accidentat la echipa naţională + Care este diagnosticul medicilor pentru Louis Munteanu Primasport.ro
Lovitură mare pentru Rapid! S-a aflat cât va lipsi Andrei Borza, accidentat la echipa naţională + Care este diagnosticul medicilor pentru Louis Munteanu
10:20
Bomba bombelor! Coşmarul lui Real Madrid din Champions League vine în SuperLiga să se bată la titlu Primasport.ro
Bomba bombelor! Coşmarul lui Real Madrid din Champions League vine în SuperLiga să se bată la titlu
Acum 4 ore
10:10
Nu s-a mai ferit de cuvinte, după ce a plecat brusc de la interviu: ”Nu suportă niciun fel de întrebare!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Nu s-a mai ferit de cuvinte, după ce a plecat brusc de la interviu: ”Nu suportă niciun fel de întrebare!” | EXCLUSIV
09:50
Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă! Atacantul a fost subiectul unui scandal de proporţii în Ucraina Primasport.ro
Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă! Atacantul a fost subiectul unui scandal de proporţii în Ucraina
09:40
Informaţia momentului în fotbalul românesc! Golgheterul all-time de la naţionala Algeriei este aşteptat să semneze cu o forţă din SuperLiga Primasport.ro
Informaţia momentului în fotbalul românesc! Golgheterul all-time de la naţionala Algeriei este aşteptat să semneze cu o forţă din SuperLiga
08:30
Arina Sabalenka după câştigarea titlului la US Open: ”Meritam să câştig un Grand Slam în acest sezon” Primasport.ro
Arina Sabalenka după câştigarea titlului la US Open: ”Meritam să câştig un Grand Slam în acest sezon”
Acum 12 ore
23:50
Fanii denunţă relocarea meciurilor din La Liga şi Serie A. ”Un atac direct asupra esenţei fotbalului!” Primasport.ro
Fanii denunţă relocarea meciurilor din La Liga şi Serie A. ”Un atac direct asupra esenţei fotbalului!”
23:50
VIDEO | Austria, victorie la limită cu Cipru! Bosnia şi Portugalia au făcut spectacol Primasport.ro
VIDEO | Austria, victorie la limită cu Cipru! Bosnia şi Portugalia au făcut spectacol
23:40
Marian Iancu îl distruge pe portarul lui Mircea Lucescu: ”Trădătorul Rapidului, s-a făcut de râsul curcilor, pentru că Domnul nostru nu doarme!” Primasport.ro
Marian Iancu îl distruge pe portarul lui Mircea Lucescu: ”Trădătorul Rapidului, s-a făcut de râsul curcilor, pentru că Domnul nostru nu doarme!”
23:40
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciul Austriei s-a reluat Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciul Austriei s-a reluat
23:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciul Austriei e întrerupt Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciul Austriei e întrerupt
Acum 24 ore
22:50
Fanii denunţă relocarea meciurilor din La Liga şi Serie A: ”Este un atac direct asupra esenţei fotbalului” Primasport.ro
Fanii denunţă relocarea meciurilor din La Liga şi Serie A: ”Este un atac direct asupra esenţei fotbalului”
22:00
Rodri a dat verdictul în cazul Balonului de Aur: ”Ar fi complicat ca trofeul să nu ajungă la un jucător de la ei!” Primasport.ro
Rodri a dat verdictul în cazul Balonului de Aur: ”Ar fi complicat ca trofeul să nu ajungă la un jucător de la ei!”
22:00
Gigi Becali a anunţat jucătorul pe care îl va transfera la FCSB! "Un milion la semnătura" | EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat jucătorul pe care îl va transfera la FCSB! "Un milion la semnătura" | EXCLUSIV
21:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciurile din grupa României se joacă acum Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Meciurile din grupa României se joacă acum
21:20
Ronaldo a înscris golul cu numărul 140 pentru naţionala Portugaliei în duelul cu Armenia din calificările la Cupa Mondială 2026 Primasport.ro
Ronaldo a înscris golul cu numărul 140 pentru naţionala Portugaliei în duelul cu Armenia din calificările la Cupa Mondială 2026
21:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Portugalia a făcut spectacol în Armenia Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Portugalia a făcut spectacol în Armenia
21:00
FCU Craiova s-a făcut de râs în etapa a 2-a din Liga 3 Primasport.ro
FCU Craiova s-a făcut de râs în etapa a 2-a din Liga 3
20:40
Turul Spaniei: Echipa Israel Premier Tech şi-a scos numele de pe echipament după ce manifestaţiile pro-palestiniene au perturbat competiţia Primasport.ro
Turul Spaniei: Echipa Israel Premier Tech şi-a scos numele de pe echipament după ce manifestaţiile pro-palestiniene au perturbat competiţia
20:10
”Putea juca număr 9 în locul lui Drăguş. Când ai experienţă, schimbi sistemul”. Verdictul zilei, după seara de coşmar a naţionalei contra Canadei | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Putea juca număr 9 în locul lui Drăguş. Când ai experienţă, schimbi sistemul”. Verdictul zilei, după seara de coşmar a naţionalei contra Canadei | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Portugalia face spectacol Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Portugalia face spectacol
19:40
Volei masculin: Filipine – România, scor 3-1, în meci amical la Manila, gazda Campionatului Mondial Primasport.ro
Volei masculin: Filipine – România, scor 3-1, în meci amical la Manila, gazda Campionatului Mondial
19:40
”Nu mi se pare normal ca lui să i se tolereze acest comportament. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos!”. Internaţionalul ales de Mircea Lucescu, distrus după partida contra Canadei | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Nu mi se pare normal ca lui să i se tolereze acest comportament. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos!”. Internaţionalul ales de Mircea Lucescu, distrus după partida contra Canadei | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Gloria Bistriţa - Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor Primasport.ro
Gloria Bistriţa - Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor
19:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Anglia şi Portugalia joacă acum Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Anglia şi Portugalia joacă acum
19:00
Selecţionerul Canadei nu a ezitat când a fost întrebat dacă vrea să antreneze până la 80 de ani: ”Sper să fiu pe o plajă undeva!” Primasport.ro
Selecţionerul Canadei nu a ezitat când a fost întrebat dacă vrea să antreneze până la 80 de ani: ”Sper să fiu pe o plajă undeva!”
18:50
Selecţionerul Canadei l-a caracterizat pe Mircea Lucescu după amicalul cu România: ”A fost o adevărată onoare să îl am ca adversar!” Primasport.ro
Selecţionerul Canadei l-a caracterizat pe Mircea Lucescu după amicalul cu România: ”A fost o adevărată onoare să îl am ca adversar!”
18:30
Minaur Baia Mare, victorie cu UMF Stjarnan după aruncări de la 7 metri şi se califică în grupele European League Primasport.ro
Minaur Baia Mare, victorie cu UMF Stjarnan după aruncări de la 7 metri şi se califică în grupele European League
18:30
Max Verstappen s-a impus în calificări la Monza cu record al circuitului Primasport.ro
Max Verstappen s-a impus în calificări la Monza cu record al circuitului
18:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Urmează meciurile Angliei şi Portugaliei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Urmează meciurile Angliei şi Portugaliei
18:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Serbia a învins-o pe Letonia Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Serbia a învins-o pe Letonia
17:50
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori Primasport.ro
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori
17:40
Probleme pentru Mircea Lucescu! Jucătorul părăseşte cantonamentul naţionalei Primasport.ro
Probleme pentru Mircea Lucescu! Jucătorul părăseşte cantonamentul naţionalei
17:20
Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea Primasport.ro
Doi jucători, OUT de la UTA Arad! Decizia luată de Adrian Mihalcea
17:20
Laurenţiu Reghecampf îl înţeapă pe Mircea Lucescu: ”Totul a fost anapoda. Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia!” Primasport.ro
Laurenţiu Reghecampf îl înţeapă pe Mircea Lucescu: ”Totul a fost anapoda. Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia!”
17:00
De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”. Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris Primasport.ro
De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”. Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris
16:50
Ce surpriză! Dorinel Munteanu este aşteptat să semneze Primasport.ro
Ce surpriză! Dorinel Munteanu este aşteptat să semneze
16:30
Gigi Becali, vinovat pentru prelungirea telenovelei "Mario Tudose" Primasport.ro
Gigi Becali, vinovat pentru prelungirea telenovelei "Mario Tudose"
16:10
Trei ediţii ale emisiunii Fotbal Show vor avea loc astăzi! Mihai Stoica se numără printre invitaţi Primasport.ro
Trei ediţii ale emisiunii Fotbal Show vor avea loc astăzi! Mihai Stoica se numără printre invitaţi
16:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia este în direct pe PS1 Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia este în direct pe PS1
16:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia, primul meci al zilei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Letonia - Serbia, primul meci al zilei
15:40
Vedeta lui PSG s-a accidentat la naţionala Franţei! Oficialii parizieni au răbufnit asupra staff-ului tehnic condus de Deschamps Primasport.ro
Vedeta lui PSG s-a accidentat la naţionala Franţei! Oficialii parizieni au răbufnit asupra staff-ului tehnic condus de Deschamps
15:00
L’Equipe anunţă următoarea bombă de la CFR Cluj! După Kurt Zouma, Nelu Varga realizează un nou transfer de răsunet Primasport.ro
L’Equipe anunţă următoarea bombă de la CFR Cluj! După Kurt Zouma, Nelu Varga realizează un nou transfer de răsunet
14:50
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei Primasport.ro
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei
14:40
Formula 1: Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine Primasport.ro
Formula 1: Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.