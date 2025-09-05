Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Cinci persoane au fost rănite, două fiind inconştiente
News.ro, 5 septembrie 2025 21:30
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind rănite. Două persoane sunt inconştiente şi li se aplică manevre de resuscitare.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:50
Perechea formată din neozeelandeza Erin Routliffe şi canadianca Gabriela Dabrowski a câştigat vineri titlul în proba de dublu feminin la US Open.
Acum 15 minute
21:40
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni. Reacţia Ministerului de Externe de la Seul # News.ro
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid major al autorităţilor americane, joi seara, oprind lucrările la o fabrică care este una dintre investiţiile majore ale producătorului auto sud-coreean în SUA, relatează NBC News..
Acum 30 minute
21:30
Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Cinci persoane au fost rănite, două fiind inconştiente # News.ro
O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind rănite. Două persoane sunt inconştiente şi li se aplică manevre de resuscitare.
Acum o oră
21:20
Crinel Nicu Grosu numit şef al Corpului de Control al premierului / Cine este Crinel Nicu Grosu # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
21:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
21:00
Ministerul Justiţiei, despre decizia CJUE: Reprezintă un succes pentru autorităţile române / Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023 # News.ro
Ministerul Justiţiei apreciază că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că un stat membru trebuie să obţină consimţământul statului emitent al mandatului european de arestare înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în situaţia refuzului predării persoanelor urmărite, reprezintă un succes pentru autorităţile române. Argumentele susţinute de Guvernul României în faţa CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiţiei încă din anul 2023.
Acum 2 ore
20:50
Giurgiu: Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării / Arderea a fost întreţinută de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile / Au fost grav afectate trei case # News.ro
Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile. Au fost grav afectate trei case.
20:40
Un club englez din liga a şasea a angajat un fan în vârstă de 54 de ani ca portar de urgenţă # News.ro
Un fan în vârstă de 54 de ani al echipei Dorking Wanderers va debuta sâmbătă în poarta formaţiei din liga a şasea engleză, după ce portarul titular al clubului a suferit o accidentare la splină, lăsând clubul fără portar pentru meciul din weekend, relatează Reuters.
20:40
România U21 a încheiat la egalitate meciul din preliminariile Euro 2027 cu Kosovo, scor 0-0 # News.ro
Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.
20:30
Hamas publică un videoclip cu ostatici, în timp ce Israelul bombardează un bloc turn din Gaza - VIDEO # News.ro
Hamas a publicat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturaţi la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023, iar unul dintre ei spune că este ţinut în oraşul Gaza, unde armata israeliană a lansat o ofensivă majoră pentru a distruge grupul militant, relatează Reuters.
20:20
Polo: Campioana CSM Oradea câştigă prima ediţie a Supercupei României, în faţa deţinătoarei Cupei, Steaua Bucureşti # News.ro
Campioana en-titre CSM Oradea a câştigat, vineri, la Otopeni, prima ediţie a Supercupei României, după ce a învins deţinătoarea Cupei României şi vicecampioana Steaua Bucureşti, scor 12-7.
20:20
Federaţia Română de Fotbal a anunţat vineri că două brigăzi formate din arbitri români vor oficia în meciuri din cadrul grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
20:10
Donald Trump finalizează acordul comercial cu Japonia: tarife de 15% şi presiune politică asupra premierului Ishiba # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.
20:00
Brăila: Şase ambarcaţiuni de pescuit, 12 motoare şi ustensile de pescuit, confiscate în urma a 17 percheziţii făcute în mai multe localităţi la persoane suspectate de pescuit comercial ilegal - FOTO # News.ro
Şase ambarcaţiuni de pescuit, 12 motoare şi ustensile de pescuit au fost confiscate de către poliţiştii şi procurorii din Brăila, în urma a 17 percheziţii făcute în mai multe localităţi la persoane suspectate de pescuit comercial ilegal.
20:00
Bujduveanu: Finalizăm şantierele înainte de începerea anului şcolar / Echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie # News.ro
Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie, care a vizat înlocuirea conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelei.
Acum 4 ore
19:50
Eduard Novak i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris - VIDEO # News.ro
Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României şi fost ministru, i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris.
19:10
Riscând să-l supere pe Trump, Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” # News.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează cu 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari) gigantul web Google pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”), informează AFP şi Reuters.
19:10
Suceava: Bărbat care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie, arestat preventiv / Femeia, nevăzătoare, are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite # News.ro
Un bărbat din judeţul Suceava care şi-a incendiat soţia în zona intimă cu un arzător cu butelie a fost arestat preventiv. El era băut şi a profitat de faptul că femeia este nevăzătoare. Victima are nevoie de 12-15 zile de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.
19:00
REPER ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid: A ales să se abată de la regulile statutare # News.ro
Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.
19:00
Încă un incident în Turul Spaniei: manifestanţi pro-palestinieni au blocat concurenţii pe munte # News.ro
Etapa a 13-a din La Vuelta, Turul Spaniei, a fost perturbată, vineri, de un nou protest pro-palestinian. Cei trei ciclişti din frunte au fost blocaţi în mijlocul drumului.
18:50
A fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Manole: Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili / Rogobete: Ne propunem să eliminăm neclarităţile # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.
18:50
Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă.
18:30
Polo: Rezultatele tragerii la sorţi din Cupa României, care va avea loc la Focşani, între 10-13 septembrie # News.ro
FR Polo a anunţat, vineri, rezultatele tragerii la sorţi din Cupa României, care se va disputa la Focşani, între 10-13 septembrie.
18:30
După ce Bulgaria a dat înapoi, Lituania avertizează UE că ameninţarea bruiajului în cazul semnalului GPS este reală. Ţările vecine Rusiei se confruntă de ani buni cu războiul hibrid, transmit autorităţile de la Vilnius oferind exemple # News.ro
Perturbările semnalului GPS reprezintă o realitate cotidiană în ţările vecine Rusiei, a declarat Lituania, la câteva zile după ce semnalul GPS al avionului care o transporta pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat deasupra Bulgariei, deşi între timp Sofia a dat înapoi de la a mai susţine această ipoteză, relatează POLITICO.
18:20
Consiliul Judeţean Argeş are 502 posturi în organigramă, 75 fiind vacante / Ion Mînzînă: Aparatul CJ Argeş este dimensionat corect şi eficient / Reforma trebuie să fie mai mult decât simple disponibilizări # News.ro
Consiliul Judeţean Argeş are 502 posturi în organigramă, 75 fiind vacante, dar şi multiple instituţii în subordine, între care 9 spitale, 5 unităţi medico-sociale, 5 instituţii de cultură şi Salvamont. Preşedintele CJ Argeş, Ion Mînzînă (PSD), apreciază că aparatul CJ Argeş este dimensionat corect şi eficient. ”Reforma trebuie să fie mai mult decât simple disponibilizări”, apreciază edilul.
18:20
Prahova: Zeci de muncitori ai unei firme care produce prefabricate pentru construcţii s-au autoevacuat din cauza unui incendiu # News.ro
Un incendiu de proporţii a izbucnit, vineri după-amiază, la sediul unei firme care produce materiale prefabricate pentru construcţii, flăcările extinzându-se pe câteva sute de metri pătraţi. Peste 50 de muncitori s-au evacuat, autorităţile informând că, în urma evenimentului, nu au fost raportate victime.
18:10
Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat.
18:00
UPDATE - Femeie surprinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în centrul municipiului Bucureşti pentru a pleca cu ea / A fost plasată sub control judiciar - VIDEO # News.ro
O femeie a fost surprinsă de un echipaj de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în centrul municipiului Bucureşti. A fost condusă la secţia de Poliţie, fiind ulterior plasată sub control judiciar
Acum 6 ore
17:50
Femeie surprinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în centrul municipiului Bucureşti - VIDEO # News.ro
O femeie a fost surprinsă de un echipaj în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în centrul municipiului Bucureşti. A fost condusă la secţia de Poliţie.
17:50
Constanţa: 18 persoane s-au înecat în mare în acest sezon estival / 72 de turişti au fost salvaţi / Peste 700 de pacienţi au fost asistaţi medical în punctele de prim-ajutor de pe plaje # News.ro
Optsprezece persoane s-au înecat în mare, în acest sezon estival, iar 72 au fost salvate de echipele de intervenţie, au anunţat, vineri, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Ei au precizat că în această vară peste 700 de persoane au fost asistate medical în punctele de prim-ajutor de pe plaje.
17:40
Vicepremierul britanic Angela Rayner, implicată într-un scandal fiscal, şi-a dat demisia, într-o nouă lovitură pentru premierul Starmer # News.ro
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner, care deţinea portofoliul pentru locuinţe în guvernul de la Londra, a demisionat vineri, la două zile după ce a recunoscut că a plătit un impozit mai mic decât trebuia la achiziţionarea unui apartament, relatează AFP şi Reuters.
17:40
Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen # News.ro
Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste 9,2 milioane de persoane din afara spaţiului au tranzitat punctele de frontieră în perioada 1 iunie – 31 august. S-au depistat peste 460 de persoane care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 57 ded persoane sunt cercetate pentru trafic de migranţi.
17:40
Farul Constanţa a disputat vineri, pe teren propriu, un meci de verificare în compania tradiţionalului adversar de la sud de Dunăre, Cerno More Varna. Jocul s-a terminat la egalitate, scor 1-1.
17:30
Şapte pensiuni şi restaurate, închise ”pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”, în urma unor controale ale pompierilor / 6.425 de controale în zone turistice / S-au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente # News.ro
Pompierii din întreaga ţară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unităţi de cazare, agrement şi alimentaţie publică, dar şi în locaţii unde au fost organizate concerte, festivaluri, tabere şi campinguri. S-au dat amenzi în valoare de 32 de milioane de lei şi 22.500 de avertismente. Şapte pensiuni şi restaurate din mai multe judeţe au fost închise ”pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu”.
17:30
Ministrul Mediului îşi propune ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată până la sfârşitul anului # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că doreşte ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată, până la sfârşitul acestui an, iar de săptămâna viitoare pot începe discuţiile tehnice între specialişti pe acest subiect.
17:20
Dragoş Pîslaru spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă: Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că şi-a permis „aroganţa” să le ceară angajaţilor ministerului să respecte o ţinută vestimentară decentă, la muncă, el arătând că nu le-a cerut uniformă sau costum cu cravată, însă a sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă. Potrivit ministrului, marea majoritatea a celor idn minister în mod evident respectă deja aceste prevederi, însă, ca în mai toate instituţiile există şi câţiva „speciali”, oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi.
17:20
Program decalat al angajaţilor de la Primăria Capitalei pentru a sprijini părinţii cu copii de şcoală şi a fluidiza traficul rutier / Alte măsuri luate de municipalitate pentru începerea anului şcolar 2025-2026 # News.ro
Primăria Capitalei anunţă că programul angajaţilor din instituţie este decalat, pentru a-i sprijini pe părinţii care trebuie să îşi ducă la şcoală copiii înainte de a veni la serviciu, dar şi pentru a fluidiza traficul rutier. PMB a luat şi alte măsuri pentru siguranţa elevilor şi pentru fluidizarea traficului în Bucureşti la începerea anului şcolar 2025 - 2026.
17:20
Comisarul european pentru extindere, întâlnire cu liderii religioşi din R. Moldova: Am discutat despre cum unitatea şi coeziunea socială pot construi o Moldovă mai sigură şi mai prosperă şi despre cum putem depăşi polarizarea - FOTO # News.ro
Comisarul european pentru extindere Marta Kos s-a întâlnit vineri cu liderii religioşi din Republica Moldova, inclusiv cu IPS Vladimir, mitropolitul Moldovei, şi cu IPS Petru, IPS Petru Mitropolitul Basarabiei, afirmând că discuţiile au vizat modul în care unitatea şi coeziunea socială pot construi o Moldovă mai sigură şi mai prosperă şi despre cum poate fi depăşită polarizarea.
17:10
Incendiu la turlele unei biserici din judeţul Suceava / Pericol de extindere la întregul lăcaş de cult - FOTO # News.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins turlele unei biserici din judeţul Suceava şi încearcă să oprească extinderea la întreaga clădire.
17:00
Unul dintre cele mai mari albume din istoria rockului va fi lansat, după ce Bruce Springsteen a anunţat apariţia pe piaţă a versiunii electrice a albumului său din 1982, „Nebraska”.
17:00
TVR, prin studiourile de la Bucureşti şi Chişinău, va difuza programe de informare şi dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova # News.ro
Televiziunea Română, prin studiourile de la Bucureşti şi Chişinău, va acorda o atenţie specială alegerilor parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc la 28 septembrie. Campania va cuprinde emisiuni de dezbatere cu invitaţi din România şi din Republica Moldova, precum şi o rubrică dedicată în Telejurnal, cu şi despre basarabenii care trăiesc şi muncesc în România.
17:00
Incendiu la turlele unei biserici din judeţul Suceava / Pericol de extindere la întregul locaş de cult - FOTO # News.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins turlele unei biserici din judeţul Suceava şi încearcă să oprească extinderea la întreaga clădire.
16:50
Preşedintele Greenfield – Băneasa: Avem o nevoie reală de un acces direct către oraşul din care facem parte / Ministrul Mediului: Sunt multe cartiere în Bucureşti cu un drum şi nu vor să taie Parcul Herăstrău să aibă două drumuri # News.ro
Preşedintele Greenfield – Băneasa, Cătălin Diaconescu, afirmă că locuitorii din acest cartier au nevoie de un acces direct către Bucureşti şi a precizat că, în urma unei furtuni din luna iulie, singura cale de acces a fost blocată mai bine de opt ore. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sunt multe cartiere în Bucureşti cu un singur drum şi nu vor să taie în Parcul Herăstrău pentru a avea două drumuri. Buzoianu a adăugat că ne aflăm în această situaţie deoarece dezvoltatorul imobiliar nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei dezbateri organizate de Ministerul Mediului cu privire la iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, dar şi al protestelor activiştilor de mediu faţă de existenţa unui drum de acces prin pădure pentru locatarii cartierului Greenfield.
16:50
Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume # News.ro
Consiliul de administraţie al companiei Tesla a propus vineri un pachet salarial pentru directorul său general Elon Musk, care l-ar putea transforma în primul trilionar din lume, adică i-ar putea aduce peste 1.000 de miliarde de dolari, relatează AFP.
16:40
APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul asumat de Guvern: România are nevoie de un sistem de impozitare corect, modern şi sustenabil, care să sprijine tranziţia către un transport mai curat # News.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”. Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi noi şi un impact bugetar limitat. Potrivit APIA, actuala propunere „nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient”. „România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil”, precizează asociaţia.
16:40
Fotbal: Meciul Franţa-Luxemburg, din preliminariile Euro U21, a fost amânat după un accident suferit de echipa luxemburgheză # News.ro
Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franţei şi Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naţionala luxemburgheză joi seara, au anunţat vineri federaţiile celor două ţări.
16:30
APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul asumat de Guvern: România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil, care să sprijine tranziţia către un transport mai curat # News.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”. Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi noi şi un impact bugetar limitat. Potrivit APIA, actuala propunere „nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient”. „România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil”, precizează asociaţia.
16:20
„Mii” de militari occidentali ar putea fi mobilizaţi în cadrul garanţilor de securitate pentru Ucraina, afirmă Zelenski # News.ro
„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP şi Reuters.
16:20
Comisarii ANPC au dat amenzi de peste 5,3 milioane de lei în urma controalelor făcute în această săptămână la nivel naţional / Printre nereguli: insecte în blocul alimentar, produse alimentare expirate sau depozitate necorespunzător # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut în această săptămână mai multe controale la nivel naţional şi au fost găsite mai multe nereguli printre care prezenţa insectelor în blocul alimentar, produse alimentare depozitate necorespunzător, produse expirate. Echipele de control au dat amenzi de peste 5,3 milioane de lei.
16:10
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro. Vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.