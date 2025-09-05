Accident între o autoutilitară şi o căruţă, în judeţul Iaşi – Cinci persoane au fost rănite, două fiind inconştiente

16:40

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”. Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi noi şi un impact bugetar limitat. Potrivit APIA, actuala propunere „nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ şi nu încurajează tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient”. „România are nevoie de un sistem de impozitare auto corect, modern şi sustenabil”, precizează asociaţia.