Florin Prunea, fără perdea după România - Canada 0-3: "Suntem jos mondial!"
Sport.ro, 6 septembrie 2025 00:10
Naționala României a suferit o înfrângere dură, 0-3 cu Canada, într-un amical disputat pe Arena Națională.
• • •
Acum o oră
00:10
Naționala României a suferit o înfrângere dură, 0-3 cu Canada, într-un amical disputat pe Arena Națională.
00:10
Anunțul făcut de Mircea Lucescu după accidentarea suferită de Louis Munteanu: ”A simțit o durere puternică!” # Sport.ro
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
00:00
”Ne punem și noi întrebări!” Mihai Stoica nu s-a abținut după România – Canada 0-3: ”Zici că era 3-0 pentru noi!” # Sport.ro
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
Acum 2 ore
23:50
Mircea Lucescu a tras o concluzie neașteptată după 0-3 cu Canada: „Echipa noastră a făcut o partidă bună” # Sport.ro
Mircea Lucescu a vorbit despre prestația României în meciul amical cu Canada.
23:50
După 0-3 cu Canada, Răzvan Marin s-a convins și știe cum poate învinge Cipru: "Trebuie să facem asta!" # Sport.ro
Naționala României a suferit o înfrângere dureroasă, 0-3 cu Canada, într-un amical jucat pe Arena Națională.
23:50
România - Canada s-a terminat 0-3.
23:40
Nicolae Stanciu încă speră! Discurs dur după eșecul cu Canada: ”Rezultatul e unul rușinos!” # Sport.ro
România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, înaintea duelului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
23:40
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:30
Ionuț Chirilă a făcut praf naționala lui Lucescu: „România e o echipă cu capul plecat, care se duce ca mielul la tăiere” # Sport.ro
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.
23:30
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:20
România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională # Sport.ro
Naționala României a fost învinsă cu 0-3 de Canada, într-un meci amical care a avut loc pe Arena Națională.
23:20
Florin Prunea a numit ”tricolorul” care a lipsit din România - Canada: ”Dacă-l aveam, puteam să jucăm așa” # Sport.ro
România a pierdut categoric meciul amical cu Canada, scor 0-3, pe Arena Națională din București.
23:20
Ilie Dumitrescu a tras concluziile după eșecul României în fața Canadei: ”Acolo suferim!” # Sport.ro
România a pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada.
23:20
Naționala României a fost învinsă categoric de Canada, scor 0-3, într-un amical disputat pe Arena Națională.
23:00
România U21 a început preliminariile pentru EURO 2027 U21 cu o remiză cu Kosovo, scor 0-0.
Acum 4 ore
22:40
Ce ghinion! Accidentarea pentru care Louis Munteanu a fost înlocuit de urgență la meciul cu Canada # Sport.ro
România se duelează cu Canada într-un meci amical disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
22:30
România - Canada a început cu un scenariu șocant pentru tricolori.
22:10
Meciul dintre România și Canada se dispută pe Arena Națională din București și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:10
Partida dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB va avea o însemnătate aparte pentru Miodrag Belodedici.
21:50
Meciul dintre România și Canada se dispută pe Arena Națională din București și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:50
România - Canada a început cu un scenariu neașteptat pentru tricolori.
21:40
România se duelează cu reprezentativa Canadei într-un meci amical, înainte de duelul cu Cipru, programat pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale.
21:20
După ce CFR l-a prezentat pe Zouma, Mihai Stoica a dezvăluit starurile propuse la FCSB: ”Obsesiv!” # Sport.ro
CFR Cluj l-a prezentat zilele trecute pe Kurt Zouma, însă mai multe staruri de nivel mondial au fost propuse și la campioana României, FCSB.
21:10
Florin Prunea vede o revenire de senzație la echipa națională: ”Are o creștere fantastică” # Sport.ro
Naționala României joacă în septembrie două partide - amicalul cu Canada de la București (azi, 21:00) și duelul oficial cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, 21:45).
21:00
Britanica cu origini românești a luat o decizie crucială.
21:00
Unul dintre jucătorii din formula de start a echipei naționale s-a accidentat la încălzire.
Acum 6 ore
20:50
Reacția lui Meme Stoica, după ce Mircea Lucescu a lăsat pe bancă toți cei șase jucători de la FCSB # Sport.ro
Naționala României joacă în septembrie două partide - amicalul cu Canada de la București (azi, 21:00) și duelul oficial cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, 21:45).
20:50
MM Stoica a anunțat un nou transfer făcut de FCSB.
20:30
Final neașteptat pentru Oriol Romeu la Barcelona.
20:20
”I se face o nedreptate!” Mircea Lucescu nu a ținut cont de schimbarea cerută de Ioan Becali la națională # Sport.ro
Echipa națională va disputa un meci amical în compania Canadei, în această seară, de la 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:20
Rapid vrea să aducă un jucător de la una dintre rivalele la titlu din Superliga.
20:10
Naționala României joacă în septembrie două partide - amicalul cu Canada de la București (azi, 21:00) și duelul oficial cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, 21:45).
20:00
România - Franța, meciuri test pentru selecționata lui Florentin Pera.
19:50
FCSB pregătește o nouă lovitură! Gigi Becali fentează sancțiunea UEFA și încearcă ”rețeta” de anul trecut # Sport.ro
FCSB va evolua în faza principală Europa League.
19:40
Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a intervenit după scandalul provocat de Blănuță: ”Asta e decizia mea finală” # Sport.ro
Igor Surkis, patronul clubului ucrainean Dinamo Kiev, a intervenit după scandalul provocat de Vladislav Blănuță.
19:20
România - Canada se joacă astăzi, LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:00
Inter a obținut un nou succes sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 8 ore
18:40
FCSB este aproape de a transfera încă un jucător, pe finalul acestei perioade de mercato.
18:30
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!” # Sport.ro
Fostul mare tenismen a trăit o poveste de groază în spatele gratiilor.
18:10
Vedeta lui Real Madrid a reușit să îl enerveze pe Leo Messi la ultimul său meci în Argentina: ”A vrut să mă omoare!” # Sport.ro
Lionel Messi a disputat ultimul său meci la națională în Argentina.
18:10
Naționala României joacă în septembrie două partide - amicalul cu Canada de la București (azi, 21:00) și duelul oficial cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, 21:45).
18:10
Mihai Popescu a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre „secretele meseriei de apărător”.
18:00
Marcel Răducanu a văzut că 7 jucători de la FCSB sunt convocați la națională și a reacționat imediat # Sport.ro
România pregătește duelul amical cu Canada, programat vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională.
17:50
Fostul „tricolor”, sfat pentru jucătorul „pe val” de la echipa națională: „E cu totul altceva” # Sport.ro
Mircea Lucescu a făcut selecția pentru meciurile cu Canada și Cipru și a chemat la națională cei mai în formă jucători.
17:50
Motivul pentru care Mircea Lucescu nu l-a chemat la națională: ”Ne-a spus că nu vrea să riște” # Sport.ro
Naționala României joacă în septembrie două partide - amicalul cu Canada de la București (azi, 21:00) și duelul oficial cu Cipru din preliminariile CM 2026 (marți, 21:45).
17:40
Preşedintele federaţiei a precizat că se află în tratative cu câţiva foşti jucători pentru a prelua postul lăsat liber de Horia Tecău.
17:20
”Go, my friend!” Adversara lui FCSB va ajunge sub comanda antrenorului care l-a scos din minți pe Șumudică: ”L-am ucis!” # Sport.ro
Una dintre adversarele lui FCSB din faza principală Europa League este în căutarea unui nou antrenor.
17:20
Pe finalul acestei perioade de mercato, Dinamo forțează transferul unui fundaș central.
17:00
Tony da Silva știe una și bună după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: ”Lumea asta crede, dar nu” # Sport.ro
CFR Cluj a dat o adevărată lovitură de imagine cu ultimul transfer.
17:00
Dinamo București, ocupanta locului 3 în Superligă cu 15 puncte după 8 etape, continuă să-și facă ordine în lot.
