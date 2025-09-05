Gică Popescu, revoltat după România – Canada 0-3: „De ce mai facem aceste amicale? Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă!”
Fanatik, 6 septembrie 2025 00:30
Amicalul României cu Canada s-a încheiat cu scorul final de 0-3. Reacție furibundă la finalul meciului din partea lui Gică Popescu. Ce a spus despre „tricolori”.
• • •
Acum o oră
01:50
Mesajul lui Giovanni Becali pentru Neluțu Varga după venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Să participe de acum la toate transferurile” # Fanatik
Neluțu Varga a primit un sfat de la Giovanni Becali. Impresarul știe cum poate omul de afaceri să dea lovitura la CFR Cluj.
Acum 2 ore
00:50
Luis Enrique a ajuns de urgență pe masa de operație la spital după un accident de ciclism! Care e starea antrenorului de la PSG # Fanatik
PSG a început excelent sezonul, însă ar putea avea de suferit după ce antrenorul Luis Enrique a avut un accident și trebuie să se opereze.
00:40
Mesajul căpitanului Nicolae Stanciu după umilința Canada – România 0-3: „E rușinos! Îmi cer scuze tuturor suporterilor” # Fanatik
Nicolae Stanciu a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis mijlocașul de la Genoa după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
00:30
Acum 4 ore
00:20
Comentatorii de la Antena 1 i-au exasperat pe fani, care i-au propus pe Jaguarul și Vâlcan la pupitru! Despre ce vorbeau Felix Draghici și Andrei Rădulescu în timp ce România era umilită de Canada # Fanatik
România a pierdut cu 0-3 amicalul de pe Arena Națională contra Canadei. Fanii au fost dezamăgiți și de comentatorii de la Antena 1, nu doar de „tricolori”
00:00
Mircea Lucescu surprinde după România – Canada 0-3: „Eu sunt mulțumit de joc”. Ce spune „Il Luce” despre accidentarea lui Louis Munteanu # Fanatik
Mircea Lucescu a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis selecționerul după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
00:00
Trei zodii care intră în cuadratura fericirii de pe 6 septembrie după ora 6. Bani mulți, oportunități și noroc din plin pentru ele # Fanatik
Următoarele zodii se bucură de noroc începând cu 6 septembrie, după ora 6. Apar oportunități uriașe în viața lor de care trebuie să profite.
5 septembrie 2025
23:50
„Tricolorii” au trecut repede peste umilința din România- Canada 0-3 și au împărțit cadouri fanilor. Gesturile lui Rațiu și Stanciu # Fanatik
România a pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada. Cum s-au revanșat Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu față de fani la finalul meciului.
23:40
Dennis Man, resemnat după România – Canada 0-3: „Capul în pământ! Am tratat serios meciul” # Fanatik
Dennis Man a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis starul de la PSV după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
23:30
România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu pe propriul teren la națională! Ce eșecuri horror a mai avut „Il Luce” cu „tricolorii” # Fanatik
România a cedat la scor de neprezentare în fața Canadei, scor 0-3. Statistica este una horror, acest duel oferind cea mai mare diferență de goluri cu Mircea Lucescu pe bancă.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Austria – Cipru # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,75 la meciul Austria - Cipru
23:10
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal # Fanatik
Adrian Mutu va rămâne de departe unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români. Totuși, mai sunt niște detalii care trebuie știute despre ”Briliant”.
23:10
Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat în România – Canada 0-3. A ratat ocazii importante # Fanatik
Titularizat în amicalul România - Canada, Denis Drăguș a ratat ocazii mari de gol. Cum a fost surprins alături de Mircea Lucescu după ce a fost schimbat.
23:00
Cele mai tari glume și memeuri după România – Canada 0-3! „Imnul cântat de Mira a fost singura fază importantă a lor” # Fanatik
România a cedat în fața Canadei, scor 0-3, iar internauții s-au întrecut în glume după un nou eșec al elevilor lui Mircea Lucescu.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 5 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 380 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
22:40
La un pas de tragedie în Franța! Meciul din preliminariile Euro 2027, anulat după un grav accident de circulație # Fanatik
O nouă tragedie petrecută în fotbalul internațional. Ce s-a întâmplat cu echipa națională de tineret a Luxemburgului și de ce a fost anulat meciul contra Franței U21.
Acum 6 ore
22:20
Moment superb în startul partidei România – Canada! Mira a intonat imnul în fața a 30.000 de spectatori. Video # Fanatik
Partida România - Canada a avut parte de un moment special. Înaintea fluierului de start, Mira a intonat imnul în fața a 30.000 de oameni.
21:40
Dezastru în apărarea lui Mircea Lucescu în prima repriza din România – Canada. Gafă incredibilă a lui Horațiu Moldovan # Fanatik
Apărarea lui Mircea Lucescu a fost catastrofală în startul amicalului România - Canada. Horațiu Moldovan a comis o gafă uluitoare
21:20
Mircea Lucescu l-a transferat pe Ilie Balaci la Dinamo în 1986: “Autorităţile din Craiova l-au umilit!” # Fanatik
Ilie Balaci a primit un ajutor foarte mare pe finalul carierei sale din partea lui Dinamo și Mircea Lucescu. La „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a comentat lipsa de respect a Craiovei față de „Minunea Blondă”
21:10
Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă # Fanatik
Nicușor Dan a declarat că va merge la deschiderea noului an școlar, pentru că unitatea de învățământ la care învață fiica lui nu i-a transmis nimic pe grupurile de părinți.
21:10
Mike Tyson și Floyd Mayweather revin în ring! Au bătut palma pentru un meci istoric: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui” # Fanatik
Mike Tyson și Floyd Mayweather se întorc în ringul de box! Cei doi foști campioni mondiali se vor duela într-un meci istoric
20:40
Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă” # Fanatik
Când s-au cunoscut Gică Hagi și soția sa, Marilena. Formează un cuplu de aproximativ 32 de ani și au doi copii, Ianis și Kira.
20:40
S-au vândut mii de mici la România – Canada. Ce preț s-a plătit pentru cel mai căutat meniu pe Arena Națională # Fanatik
Fanii prezenți la România - Canada au stat la cozi pentru a-și cumpăra mici. Prețul pentru un astfel de meniu de pe Arena Națională este extrem de accesibil.
Acum 8 ore
20:20
Miodrag Belodedici, declarația zilei: „Dacă nici cu Cipru nu câștigăm să ne mutăm în Moldova!” # Fanatik
Miodrag Belodedici, analiză înainte de meciul României cu reprezentativa Canadei. Ce spune fostul mare fundaș despre calificarea la Campionatul Mondial.
20:00
Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB la România – Canada. Reacția lui Gigi Becali # Fanatik
Surpriză uriașă din partea lui Mircea Lucescu la România - Canada. Deși are în lot 6 jucători de la FCSB, nici unul nu e titular în amicalul cu nord-americanii
19:40
Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș Playboy. Imagine rară # Fanatik
Cine e și cum arată partenera lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali are o relație cu un fost iepuraș Playboy.
19:20
Mihai Popescu, dezvăluire tare despre un coechipier de la FCSB: „Încercam să îl lovesc tot timpul” # Fanatik
Mihai Popescu a fost supus la mai multe întrebări-fulger, iar răspunsurile fundașului de la FCSB au fost directe, fără ocolișuri.
19:20
AI (inteligența artificială) este tot mai des asociată cu scenariul în care omenirea ar putea trăi apocalipsa nucleară. Cât de reală e temerea?
19:00
Fundașul din SuperLiga dorit de Gigi Becali s-a răzgândit și vrea la FCSB: ”Ofertă de nerefuzat”. Cum a reacționat actualul său club # Fanatik
Gigi Becali este aproape să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor și să aducă la FCSB un tânăr fundaș de la o echipă din SuperLiga.
18:40
Fosta jucătoare de tenis a anunțat că e însărcinată la 44 de ani. E căsătorită cu unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume # Fanatik
Fosta jucătoare de tenis a dezvăluit că va fi mamă, din nou, la 44 de ani. E partenera unuia dintre artiștii de renume de pe glob.
18:30
Giovanni Becali l-a pus la zid pe Mircea Lucescu privind situația jucătorului de la FCSB la națională: „I se face o nedreptate de 3 ani” # Fanatik
Mircea Lucescu, pus la zid de Giovanni Becali. Ce l-a nemulțumit pe agentul FIFA. „Hai să îi dăm și lui șansa în meciurile de calificare”.
Acum 12 ore
18:00
LIVE VIDEO România – Canada, amical pe Național Arena. Test crucial pentru echipa lui Mircea Lucescu înainte de Mondiale # Fanatik
Urmărește România – Canada live video pe Național Arena! Program de meci, echipa lui Mircea Lucescu, analize și detalii exclusive
18:00
A vrut să plece în război, dar a ajuns la PSG! Mircea Lucescu i-a făcut portretul fostului său fotbalist pentru care „Regina Europei” a plătit 63 de milioane de euro # Fanatik
Mircea Lucescu l-a portretizat pe noul star al lui PSG pentru cotidianul francez L'Equipe! Află povestea fotbalistului ucrainean care a vrut să plece în război, dar a fost transferat de „Regina Europei”
17:50
Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o voce puternică în mediul online # Fanatik
Ce studii are Irina Manea, soția lui Cristi Manea. Puțini dintre urmăritorii influencerei știu ce notă a luat aceasta la Bacalaureat.
17:40
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după România – Canada # Fanatik
Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, sâmbătă, 6 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă, după România - Canada.
17:30
Marcel Răducanu, optimist înainte de România – Canada: „Sunt 6 jucători de la FCSB. De ce ne plângem?” # Fanatik
Duel tare pe Național Arena. Ce spune Marcel Răducanu, fostul internațional român despre amicalul cu Canada. „Nea Mircea trebuie să găsească soluții”
17:30
Juniorul echipei Viitorul Cluj, umplut de sânge după ce a fost împins cu brutalitate de pe un tobogan în Turcia: „Copilul își scuipa bucăți de gingie!” # Fanatik
Milan Szilard, unul dintre liderii grupei sale de vârstă de la Viitorul Cluj, a fost umplut de sânge în vacanța din Turcia. Puștiul a fost împins de un alt copil de pe un tobogan
17:10
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director # Fanatik
Regia de stat unde noii șefi sunt fix foștii șefi. Cum a decurs procesul de selecție și de ce a fost eliminat un fost director adjunct
16:50
Ghinion teribil pentru tricolor după accidentarea la națională: „Veneau două echipe să-l vadă. Au vorbit cu el pe video”. Exclusiv # Fanatik
Ce spune Giovanni Becali despre accidentarea suferită de Giovanni Becali la echipa națională. „Venea un club important să îl vadă”
16:40
Ralf Schumacher, vacanță specială alături de iubit, în Botswana. Cu cine formează un cuplu fostul pilot de Formula 1 # Fanatik
Ralf Schumacher, concediu inedit în Botswana împreună cu partenerul. Cine este bărbatul cu care are o relație fostul pilot de Formula 1.
16:30
Surpriză de proporții! Fotbalistul pe care Gigi Becali plătea peste două milioane de euro se antrenează cu Steaua! Tratative avansate # Fanatik
Prezență surprinzătoare în baza de pregătire a Stelei. Un fost jucător de la FCSB se antrenează cot la cot cu „militarii”!
16:20
Andrei Vochin, cauze și efecte ale scandalului provocat de Vladislav Blănuță la Kiev: „Când social media te dă afară din vestiar” # Fanatik
Andrei Vochin pune în lumină cauzele și efectele îngrijorătoare ale scandalului provocat de Blănuță, involuntar, înainte de transferul la Dinamo Kiev.
16:00
Zi uriașă la Craiova! Orașul s-a transformat la aniversarea a 77 de ani de la înființarea echipei. Gesturi impresionante ale fanilor. Foto # Fanatik
Craiova sărbătorește azi cei 77 de ani în întreg orașul, iar fanii au ținut ca toată lumea să vadă și să simtă ce înseamnă cu adevărat „iubirea alb-albastră“
16:00
Închisoare pentru copii și amenzi uriașe pentru părinți. Cum vor parlamentarii SOS România să combată consumul de droguri # Fanatik
Ce prevede proiectul de lege inițiat de parlamentarii SOS România. Sancțiuni pentru consumatorii de droguri și chiar amenzi pentru părinții acestora
15:20
Dinamo continuă să se întărească! „Câinii roșii” au adus un fotbalist crescut în curtea celor de la Steaua București. Cine este fotbalistul ce a participat la EURO U19 2025
15:20
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv # Fanatik
Cum arată primul 11 gândit de Mircea Lucescu pentru amicalul România - Canada. Alex Dobre e titular. Ce alte surprize a pregătit selecționerul.
14:50
Dennis Man a primit vestea mult așteptată. Antrenorul celor de la PSV a luat decizia în privința fotbalistului român după doar două meciuri jucate în Olanda.
14:40
Fostul mare fotbalist care și-a irosit averea de 24 de milioane de euro. Din celebru milionar a ajuns sărac, un viciu pe care îl au mulți români l-a distrus # Fanatik
Un mare fotbalist și-a irosit averea de milioane de euro. Deși la un moment dat a fost milionar, ulterior a ajuns la limita sărăciei.
14:40
Giovanni Becali l-a distrus în direct pe Pederzoli: „Ăsta-i căra geanta lui Dan Petrescu în China. O să mă duc la Șucu și va fi revoluție” # Fanatik
Giovanni Becali este gata să facă „revoluție”! Ce l-a enervat pe celebrul impresar la Mauro Pederzoli, directorul sportiv al celor de la Rapid
14:20
Cât valorează reputația ex-deputatei Laura Vicol. Suma pe care soția șefului de la Nordis i-o cere PNL-istului mușcat de nas # Fanatik
Laura Vicol, soția omului de afaceri Vladimir Ciorbă, îi cere despăgubiri de zeci de mii de euro deputatului PNL Florin Roman. Conflictul are legătură cu scandalul Nordis.
