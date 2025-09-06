Un motociclist a depășit 47 de vehicule într-un tunel și poliția îl aștepta la ieșire. Poate primi sute de mii de euro amendă
Libertatea, 6 septembrie 2025 16:00
Un motociclist britanic riscă o amendă uriașă în Elveția după ce a încălcat grav regulile de circulație în tunelul Gotthard. Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, când bărbatul a depășit 47 de automobile într-una dintre cele mai importante artere de transport din Alpi, potrivit Piața Auto. Tunelul Gotthard – o capodoperă inginerească Tunelul […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Țeapă de 13.000 de euro la Suceava: cum a rămas fără bani o femeie care a crezut că-i depune într-un fond de investiții # Libertatea
O femeie din Suceava a căzut victimă unei înșelătorii financiare, pierzând peste 65.000 de lei. Ea a transferat banii crezând că investește într-un fond legitim, doar pentru a descoperi ulterior că acesta nu era autorizat. Încă din noiembrie anul trecut, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept expert financiar al societății SC […]
16:00
Un motociclist a depășit 47 de vehicule într-un tunel și poliția îl aștepta la ieșire. Poate primi sute de mii de euro amendă # Libertatea
Un motociclist britanic riscă o amendă uriașă în Elveția după ce a încălcat grav regulile de circulație în tunelul Gotthard. Incidentul a avut loc pe 30 august 2025, când bărbatul a depășit 47 de automobile într-una dintre cele mai importante artere de transport din Alpi, potrivit Piața Auto. Tunelul Gotthard – o capodoperă inginerească Tunelul […]
Acum 4 ore
13:50
Zelenski îi spune lui Putin să vină el la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist” # Libertatea
Volodimir Zelenski a răspuns propunerii liderului rus Vladimir Putin, care insistă ca președintele ucrainean să vină la Moscova, și i-a transmis să se deplaseze el la Kiev pentru o întrevedere bilaterală, relatează agenția de presă DPA, preluată de Agerpres. „Să vină el la Kiev”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat sâmbătă de postul de […]
13:50
Ora micului dejun, posibil indicator al sănătății la vârsta a treia, arată un nou studiu # Libertatea
Un nou studiu sugerează că ora la care luăm mesele, în special micul dejun, poate fi un indicator important al stării de sănătate și al riscului de deces la persoanele vârstnice. Cercetarea, publicată recent în revista Communications Medicine, arată că modificările în programul meselor la vârsta a treia pot oferi informații valoroase despre sănătatea generală, […]
Acum 24 ore
23:20
România a pierdut la scor de neprezentare amicalul cu naționala Canadei. Gafa de poveste a lui Moldovan. Sigur ne-a dat gol # Libertatea
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis […]
21:30
Cine este Crinel Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Poze cu el nu există # Libertatea
Crinel Nicu Grosu, 49 de ani, a fost numit vineri, 5 septembrie, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan, a anunțat Guvernul României. Potrivit CV-ului transmis presei de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Crinel Nicu Grosu a absolvit Facultatea de Drept la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în 2002. Apoi, timp […]
21:30
Giorgio Armani a cheltuit 12 milioane de euro îanite să moară pentru a-și îndeplini o dorință. Ce a cumpărat designerul # Libertatea
Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a cheltuit 12 milioane de euro pentru a-și îndeplini o ultimă dorință, cu puțin timp înainte să moară. Marele său regret Creatorul de modă Giorgio Armani a încetat din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Acesta și-a petrecut ultima vară în cercul familiei sale. […]
20:00
Decizia europenilor care-l va înfuria pe Trump: Google, lovit de UE cu o amendă uriașă de aproape 3 miliarde de euro # Libertatea
Comisia Europeană a anunţat vineri că amendează gigantul web Google cu 2,95 miliarde de euro (3,45 miliarde de dolari) pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, ca urmare a practicilor legate de tehnologiile sale publicitare („adtech”), informează AFP. Comisia a precizat că Google a favorizat propriile servicii de afişare online în detrimentul rivalilor şi […]
19:20
Meci de fotbal suspendat după ce un roi de albine sperie jucătorii, obligați să se întindă la pământ I VIDEO # Libertatea
Un meci de fotbal din Tanzania a fost suspendat în mod neașteptat din cauza unui roi de albine, relatează The Sun. Incidentul a avut loc în timpul unui turneu între City FC Abuja și JKU FC, pe stadionul Kwaraa din Babati. În minutul 78, cu scorul egal 1-1, jocul a fost întrerupt când un roi […]
Ieri
08:50
Noaptea muzeelor de la sate, pe 6 septembrie: „Doar trecându-le pragul, veți putea experimenta farmecul lor autentic” # Libertatea
Satele României își deschid sâmbătă, 6 septembrie, porțile către tradiție, povești și comunitate. Accesul publicului la „Noaptea muzeelor de la sate”, ediția a treia, este gratuit, informează pagina de Facebook a evenimentului. Muzeele participante la programul derivat din clasicul „Noaptea Muzeelor” vă așteaptă cu evenimente variate: Programul complet poate fi consultat pe pagina noapteamuzeelor-la-sate.ro. Muzeele sunt […]
08:20
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru săptămâna 8-15 septembrie 2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată […]
4 septembrie 2025
23:20
Jaf în toiul nopții la un muzeu din Franța: hoții au furat doar 3 obiecte, în valoare de 9,5 milioane de euro # Libertatea
Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, Franța a fost victima unui jaf. Mai precis, hoții au furat trei obiecte, iar pagubele sunt estimate la 9,5 milioane de euro, relatează Paris Match. Alarma s-a dat la ora 3:15 dimineața Au fost sustrase trei obiecte clasificate drept „Comori naționale”: două platouri chinezești și o vază, conform France […]
23:20
Mexicul urmează exemplul administrației Trump și vrea să impună tarife, inclusiv împotriva Chinei # Libertatea
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat joi că Guvernul său ia în considerare să impună tarife asupra importurilor din țări cu care nu are acorduri comerciale, printre care se află și China, relatează Reuters. Tarifele vor fi aplicate în acord cu „Planul Mexic”, o inițiativă menită să stimuleze industria internă în contextul taxelor vamale impuse […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Ai drum lung și capul greu. Trafic, claxoane și o durere de cap care nu ține cont că ești la volan # Libertatea
Cum o durere de cap îți poate transforma fiecare kilometru într-o probă de anduranță Ești la volan, poate în drum spre un eveniment important. Sau spre un weekend care promite. Ai planuri, GPS-ul pornit și un strop de entuziasm. Dar când apare durerea de cap, fiecare metru se simte ca un kilometru. Tu conduci. Dar […]
13:20
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este unul dintre cele mai frumoase momente ale anului și se petrece în zodia Pești, zodia armoniei și a păcii. Pasionații de astrologie se așteaptă la evenimente ieșite din comun, deoarece eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este însoțită de un fenomen ceresc extrem de rar și […]
13:20
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură # Libertatea
Moțiunile de cenzură ale AUR, POT și SOS (patru la număr) au fost semnate de câte 125 sau 126 de parlamentari, însă la citirea acestora Opoziția a lipsit masiv, fiind cu indulgență o treime dintre ei, fără președinți de partide ca George Simion și Anamaria Gavrilă. Moțiunile Opoziției, scrise la repezeală Opoziția a dat semnalul […]
12:50
Soluții de încălzire sustenabile: ce înseamnă să treci la o pompă de căldură cu refrigerant ecologic # Libertatea
Casele eficiente energetic reduc costurile și oferă mai multă independență față de resursele tradiționale. Pompele de căldură cu agent frigorific ecologic răspund acestor cerințe, combinând eficiența cu respectul față de natură. Acest articol explică pe scurt ce presupune tranziția la o pompă de căldură cu refrigerant ecologic, cum funcționează aceste instalații, ce beneficii aduc și de […]
12:50
Exercițiile fizice sunt esențiale pentru menținerea sănătății și formei fizice, dar unele pot prezenta riscuri pentru începători. Un medic ortoped a atras recent atenția asupra câtorva exerciții care ar trebui abordate cu prudență sau evitate complet de către novici, conform Adevărul. Riscurile exercițiilor și alternativele recomandate Medicul ortoped Venkatesh Movva a identificat trei exerciții potențial […]
12:50
Calificările pentru CM 2026: de la surprize la campioane în cădere, meciuri care pot schimba tabloul competiției # Libertatea
Calificările pentru Cupa Mondială 2026 sunt în plină desfășurare, cu meciuri importante programate în această săptămână în întreaga lume. Potrivit The Guardian, echipele naționale se luptă pentru un loc la turneul final, care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Echipele naționale se luptă pentru un loc la turneul final, găzduit de SUA, Mexic […]
09:30
ARTSANI Energy: Sisteme fotovoltaice pentru firme, în rate fără avans și cu prețuri promoționale # Libertatea
Într-un context economic în care costurile cu energia electrică afectează tot mai multe afaceri, ARTSANI Energy lansează o ofertă dedicată firmelor mici și mijlocii, care vor să-și reducă factura la energie și să investească în independența energetică. Odată cu expirarea plafonării tarifelor la energie electrică pentru persoane juridice (1 iulie), multe firme au văzut creșteri […]
09:30
Ce amendă a primit șoferița care a călcat 5 centimetri marcajul de parcare, în Marea Britanie: „Am crezut că e o glumă” # Libertatea
Șoferița, Lisa Henderson, 56 de ani, a primit o amendă de 100 de lire sterline circa 115 euro, din cauză că a parcat 5 centimetri pe linia albă de delimitare, într-o parcare National Car Parks (NCP) din Newark-on-Trent, comitatul Nottinghamshire, regiunea East Midlands (Anglia), relatează Express și Discover SWNS. Incidentul a avut loc într-o parcare […]
09:30
Peste 140 de accidente cu trotinete electrice în București în primele șase luni ale anului # Libertatea
Cel puțin un accident pe zi în care au fost implicate trotinete electrice s-a înregistrat în București, ultimul caz fiind cel al unei femei lovite pe trecerea de pietoni și care a murit după câteva zile de spitalizare. Conform Poliției, în primele 6 luni, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în […]
3 septembrie 2025
21:00
Un bărbat din Iași cere pensie specială militară după ce a făcut armata timp de un an, în 1996, atunci când serviciul militar era obligatoriu în România # Libertatea
Un ieșean a cerut despăgubiri și un spor la pensie pentru suferințele din perioada serviciului militar, efectuat acum aproape 30 de ani, relatează Ziarul de Iași. A solicitat și daune morale Acesta susține că a fost încorporat deși era bolnav, iar bătăile primite în unitățile unde a servit i-ar fi agravat starea de sănătate. Tribunalul […]
21:00
Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie” # Libertatea
În contextul în care unii oameni sunt tot mai agresivi cu cei care vin din Asia pentru a lucra în România, livratorii din București au ales să își ia măsuri de precauție pentru evitarea conflictelor, conform B365. Ce metodă aplică livratorii pentru a evita conflictele Companiile de livrări de mâncare sau alte produse au un […]
21:00
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei # Libertatea
China a dezvăluit o gamă nouă de arme, drone și alte echipamente militare în cursul unei parade uriașe pe care mulți o consideră un mesaj clar la adresa Statelor Unite și aliaților occidentali, comentează BBC. Liderul chinez Xi Jinping a fost însoțit la paradă de aproximativ 20 de lideri străini, inclusiv de rusul Vladimir Putin […]
17:40
Maimuță, ținută ilegal într-o cușcă, în interiorul unei ferme de cai, lângă Oradea. Amenda uriașă primită de proprietari # Libertatea
În urmă cu o săptămână, un cetățean a sunat la 112 și a reclamat faptul că în satul Felcheriu, la ferma „Ținutul cailor” funcționează o grădină zoologică ilegală, în care o maimuță este ținută în cușcă. Grădina zoo nu are autorizație de mediu În grădina zoologică respectivă este ținută în cușcă o maimuță din specia macac, […]
17:40
„Te uiți la o bucată din casa altcuiva”: Ce au spus astronomii când au văzut cometa 3I/ATLAS live # Libertatea
Puțini vizitatori cosmici au reușit să captiveze atenția astronomilor precum cometa interstelară 3I/ATLAS. Venită din spațiul interstelar și aflată acum în tranzit prin sistemul nostru solar, această cometă înghețată este abia al treilea obiect de acest fel descoperit, iar originea ei rămâne un mister, relatează Space.com. Identificată pe 1 iulie 2025 de telescopul Deep Random […]
17:40
Conducerea unei mașini nu mai înseamnă de mult doar deplasarea dintr-un loc în altul. Pentru tine, la fel ca pentru oricine petrece timp la volan, confortul, tehnologia și experiența multimedia au devenit parte integrantă din drumurile zilnice. Muzica, podcasturile, apelurile hands-free sau chiar navigația fac parte dintr-o realitate în care un simplu casetofon clasic nu […]
16:50
Vladimir Putin și Xi Jinping, surprinși de un microfon rămas deschis în timp ce discutau despre transplanturi de organe și nemurire # Libertatea
Un microfon rămas deschis i-a surprins miercuri pe liderul chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, relatează Reuters. Discuția era purtată în timp ce Xi Jinping (72 de ani) și Vladimir Putin (de asemenea în vârstă de […]
16:50
Andrei Mandachi a vândut toate apartamentele din proiectul rezidențial ultra-premium ALEXANDERMAN TWINS din Suceava și pregătește noi investiții imobiliare # Libertatea
Compania ALEXANDERMAN PROPERTIES, fondată de antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, a încheiat cu succes vânzarea tuturor celor 140 de apartamente și spații comerciale din ansamblul ALEXANDERMAN TWINS, construit pe o suprafață de 7.300 de metri pătrați în cea mai exclusivistă zonă a Sucevei. Proiectul, demarat în 2022 și finalizat în 2024, a presupus o investiție de […]
09:50
Momentul în care Andrej Babis este lovit cu o cârjă în cap, la un miting electoral, în Cehia: „Fostul premier a fost la control de ziua lui. Avea dureri” | VIDEO # Libertatea
Fostul premier Andrej Babiš, liderul partidului ANO, a fost atacat, pe 1 septembrie, la un miting electoral la Dobra, districtul Frýdek-Místek, nord-estul țării. „Trump al Cehiei„ a fost lovit de mai multe ori în cap cu un baston metalic de către un bărbat în vârstă, arată imaginile difuzate pe Facebook de Jiřina Dítětová, notează Blesk […]
09:40
Președintele SUA, Donald Trump, a respins zvonurile despre starea sa de sănătate care circulă pe rețelele sociale americane. Într-o conferință de presă la Casa Albă, el a numit aceste speculații „știri false”, potrivit AFP. Donald Trump dezminte zvonurile despre îmbolnăvirea sau moartea sa Întrebat despre zvonurile de pe platformele X și Bluesky, Trump a declarat […]
2 septembrie 2025
21:30
Slovacia reia eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi. Premierul Fico, singurul lider UE la Beijing: „Se construieşte noua ordine mondială” # Libertatea
Slovacia intenționează să își normalizeze relațiile cu Moscova și să majoreze importurile de gaze rusești prin conducta TurkStream, a declarat marți premierul Robert Fico în cadrul întrevederii cu președintele rus Vladimir Putin de la Beijing, China, relatează agenția Reuters. Declarațiile sale contrazic poziția Uniunii Europene, care încearcă să reducă dependența de energia rusească pentru a […]
21:30
Locul 1 în topul audienței publicațiilor economice din țară și un record de 3 milioane de cititori unici. Profit.ro aniversează 10 ani de la lansare astăzi, 2 septembrie 2025. Libertatea urează publicației „La mulți ani” și transmite întregii echipe mult succes în continuare! Profit.ro s-a remarcat de-a lungul celor 10 ani de existență prin știri […]
21:10
Zeci de percheziţii într-un dosar de finanţare electorală ilegală în Rep. Moldova. Viceprimarul din Comrat, reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor # Libertatea
Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul statului, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane, între care viceprimarul din Comrat, principalul oraş din Găgăuzia, au […]
20:20
S-a ales succesoarea celebrei Anna Wintour la faimoasa revista Vogue. Cine este aceasta # Libertatea
Vogue a numit-o pe Chloe Malle – fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle – în funcția de nouă directoare de conținut editorial, înlocuind-o pe celebra Anna Wintour, care a anunțat că se va retrage în iunie, după 37 de ani la conducerea revistei, relatează The Independent. „Moda și mass-media se transformă într-un […]
20:20
Plajele din Australia, luminate de alge bioluminiscente pe timpul nopții: un fenomen „cosmic și magic” # Libertatea
Vizitatorii plajei din Melbourne au avut parte săptămâna aceasta de spectacolul „cosmic și magic” al algelor bioluminiscente în largul plajei St Kilda, relatează The Guardian. Ce sunt algele bioluminescente Richard Pensak, biolog marin la organizația locală de mediu Earthcare St Kilda, a observat duminică norul de culoare roz strălucitor în apă și a știut imediat […]
17:30
alegerea destinației, rezervările pentru zbor și cazare, itinerariile și bugetul, lucrurile pot deveni copleșitoare. Cu câteva strategii simple și o abordare organizată, îți poți asigura o vacanță relaxantă și fără griji, indiferent dacă vrei să te relaxezi pe plaje exotice sau să explorezi orașe cu istorie și cultură bogată. Stabilirea obiectivelor vacanței Primul pas în […]
17:30
Trei muncitori, loviți de TIR pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în timp ce lucrau la carosabil: traficul a fost oprit # Libertatea
Trei muncitori care efectuau lucrări la carosabil pe autostrada A1 Sibiu–Deva, în apropierea localității Boița, au fost grav răniți marți după-amiază, după ce au fost loviți de un TIR, relatează Sibiu100%. Accidentul s-a produs la kilometrul 230, pe sensul de mers către Sibiu, unde victimele se aflau pe banda întâi. Potrivit primelor informații, aceștia au […]
17:30
Criza economică din Rusia se adâncește: o treime dintre companii sunt pe pierdere în 2025 # Libertatea
Numărul companiilor neprofitabile din Rusia a crescut în prima jumătate a anului 2025. Aproape o treime dintre afaceri funcționează acum fără profit. Creștere alarmantă a companiilor neprofitabile Analiștii avertizează că dificultățile economice din Rusia ar putea duce la falimente și inflație. Ponderea companiilor în pierdere a atins cel mai înalt nivel din 2020, afectând investițiile […]
17:30
OpenAI lansează controale parentale pentru ChatGPT, după procese și temeri legate de siguranța adolescenților # Libertatea
OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a anunțat că va introduce controale parentale pentru popularul său asistent AI în următoarea lună. Controalele parentale anunțate Această decizie vine în contextul acuzațiilor că ChatGPT și alte chatbot-uri ar fi contribuit la automutilarea sau sinuciderea unor adolescenți. Potrivit CNN, noile funcții vor permite părinților să monitorizeze și să […]
16:40
Un tânăr de 18 ani a intrat cu un BMW într-o casă din Reșița. Impactul a fost devastator # Libertatea
Un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă aflată la ieșirea din municipiul Reșița. Locuința a fost grav avariată Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, când Poliția municipiului Reșița a fost alertată prin apel la 112 că un conducător auto a intrat cu […]
16:40
Unul dintre cele mai mari eșecuri ale școlii românești e chiar politicianul român. Nu urmăresc ce se întâmplă în lume, nu citesc, nu au talent de strategi, nu au curaj, își fac discursuri și planuri cu CHAT GPT, și mai nou ne și programează viețile după raționamente aiuritoare. Astăzi, despre filozofia Ilie Bolojan. Bolojan, în […]
16:40
Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) – Impozitul minim pe cifra de afaceri # Libertatea
Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) atrage atenția membrilor Coaliției de Guvernare că cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme românești cu venituri de peste 50 milioane euro a căror activitate și dezvoltare este frânată prin această măsură. Vorbim de firme care plătesc de ani de zile […]
07:40
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00 după asumarea pachetului 2 în Parlament și după ce a amenințat cu demisia în coaliție # Libertatea
Premierul Ilie Bolojan susține astăzi, 2 septembrie, la ora 10.00, o conferință de presă la Palatul Victoria, tema fiind angajarea răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, produsă ziua precedentă în Parlament, dar și la proiectul administrației publice, care nu a mai fost adoptat. Libertatea va relata principalele declarații live-text. Conferința de presă are loc […]
07:40
Furturile de mașini și obiecte de valoare din interiorul acestora sunt frecvente. Hoții inventează constant noi metode pentru a-și atinge scopurile. Au nevoie o simplă bucată de hârtie. Deși sună inofensiv, consecințele metodei „hârtiei” pot fi foarte costisitoare, atrage atenția Auto-Swiat, site web polonez dedicat industriei auto. Metoda „hârtiei”, excepțional de simplă, dar eficientă Metoda […]
06:50
Românii care câștigă bani cântând în metroul din Viena sunt „Stars”. Explicațiile companiei de transport public # Libertatea
Muzica în metrourile din Viena a devenit o problemă tot mai mare în ultimele luni, cu creșterea numărului de turiști. Majoritatea muzicienilor provin din țări est-europene și folosesc instrumente precum vioara sau acordeonul, interpretând frecvent cântece populare ca „Bella Ciao”, relatează Heute. „Interpretări muzicale de calitate îndoielnică” și „repertoriul limitat” În Stephansplatz (U1) sau Schönbrunn […]
06:40
A stabilit un nou record mondial folosindu-și limba lungă de 7 centimetri: „Cu o astfel de lungime, ai o mare carieră în față” | VIDEO # Libertatea
Annika Irmler, 36 de ani, a stabilit un nou record mondial folosindu-și limba neobișnuit de lungă (7 centimetri). Ea a reușit să împingă 27 de mingi de ping-pong din pahare de cocktail în doar un minut, transmit Augsburger Allgemeine și platforma de streaming Joyn. Performanța a avut loc în cadrul emisiunii „Guinness World Records – […]
1 septembrie 2025
15:00
Piața chiriilor din România cunoaște o creștere semnificativă în luna august, conform datelor furnizate de platforma imobiliară Storia, citate de Bihoreanul. Interesul pentru închirieri a crescut cu 13% față de luna iulie, iar prețurile medii sunt cu 4% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Prețul garsonierelor din Oradea a înregistrat o creștere […]
15:00
Fostul primar al Sectorului 5 din București, Marian Vanghelie, s-a ales cu un nou ordin de protecție provizoriu, după ce a amenințat-o duminică pe fosta sa parteneră, Oana Mizil, anunță agenția de presă News.ro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, o femeie a sunat duminică la 112, în jurul orei 15:19, reclamând amenințări din partea […]
