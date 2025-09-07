Viorica Dancilă după scandalul paradei de la Beijing: „Știam că vine și Donald Trump”
G4Media, 7 septembrie 2025 10:20
Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Antena 3, referitor la scandalul paradei de la Beijing unde a participat împreună cu fostul premier Adrian... G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
10:30
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # G4Media
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin... G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:20
Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Antena 3, referitor la scandalul paradei de la Beijing unde a participat împreună cu fostul premier Adrian... G4Media.ro.
10:10
Reacția lui Lewis Hamilton după calificările de la Monza: „Locurile patru și cinci înseamnă progres” / Britanicul va porni de pe locul 10 în cursă din cauza unei penalizări # G4Media
Lewis Hamilton a văzut progres și a găsit putere într-o mare roșie după prima sa sesiune de calificări la Monza ca pilot Ferrari, sâmbătă, transmite... G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Vot strâns în Norvegia, duminică și luni/ Miza este dacă țara va rămâne cu laburiștii sau virează spre dreapta # G4Media
Norvegienii se prezintă duminică și luni la urne într-o cursă strânsă pentru a decide dacă vor continua cu un guvern condus de laburiști sau se... G4Media.ro.
09:40
Dacă ești stăpân sau cel puțin iubitor de pisici, știi că aceste mici feline au tot felul de ciudățenii. Adoră să stea în cutii și să bea... G4Media.ro.
09:40
Regele Thailandei validează mandatul noului premier, un conservator care a dezincriminat consumul de canabis cand era ministru al sănătății # G4Media
Regele Rama al 10-lea al Thailandei a validat numirea noului premier, Anutin Charnvirakul, care şi-a preluat mandatul duminică, transmite AFP, transmite Agerpres. Magnatul Anutin, în... G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:30
Curtea de Apel din SUA anulează regula administraţiei Biden privind economia de combustibil a vehiculelor electrice # G4Media
O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă din era Biden care modifica modul de calcul al echivalenţei petroliere pentru... G4Media.ro.
09:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja doi ani de școală de bucătari, în total va studia șase ani/ Adriana Camarasean, româncă din Alicante: „De mică m-a pasionat bucătăria, la restaurant fac paella, acasă gătim românește” # G4Media
Are 18 ani și de la 16 studiază bucătăria la o școală de lângă Alicante. Ariana Camarasan s-a născut și a crescut în Spania, dar... G4Media.ro.
09:20
Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate # G4Media
Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La... G4Media.ro.
09:10
Poliţia britanică a arestat 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action # G4Media
Poliţia britanică a arestat sâmbătă 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action. Este ultima rundă de arestări ale susţinătorilor grupării pro-palestiniene, care... G4Media.ro.
09:00
Un gel experimental reduce căderea părului indusă de chimioterapie/ ”Este o nevoie personală, adesea trecută cu vederea în medicina oncologică, dar cu impact major asupra pacienților” # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Michigan (MSU) au creat un gel cu consistenţă similară unui şampon, care ar putea preveni căderea părului la... G4Media.ro.
08:40
Expoziție unică în SUA: Cum au trăit animalele de companie ale președinților americani în Casa Albă (VIDEO) # G4Media
Președinții americani au jucat un rol important în istoria Statelor Unite, fiecare marcând într-un anume fel perioada în care au condus. Meseria de președinte este... G4Media.ro.
08:40
Un grup de atacatori mascaţi, înarmaţi cu macete a ucis la Melbourne doi băieţi în vârstă de 12, respectiv 15 ani, a informat duminică poliţia... G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
”Rusia a lovit în mod deliberat și conștient ținte civile” / Bilanţul atacurilor cu rachete de la Kiev din noaptea de sâmbătă spre duminică a urcat la trei morţi şi 18 răniţi # G4Media
Trei persoane, printre care un nou-născut, au fost ucise şi alte 18 au fost rănite în atacurile ruseşti lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică... G4Media.ro.
08:10
Festivalul Enescu: The Detsche Kammerphilharmonie Bremen – ‘Flautul fermecat’, duminică, la Sala Radio # G4Media
„Flautul fermecat” de Wolfgang Amadeus Mozart va fi prezentat, duminică, de la ora 13:00, la Sala Radio, de The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la pupitru cu... G4Media.ro.
08:00
Anthropic plăteşte 1,5 miliarde dolari pentru a încheia un proces intentat de autori privind încălcarea drepturilor de autor / Compania va plăti 3000 de dolari pentru fiecare carte accesată ilegal # G4Media
Startupul de inteligenţă artificială Anthropic a ajuns la o înţelegere de cel puţin 1,5 miliarde dolari pentru a soluţiona un proces colectiv intentat de un... G4Media.ro.
07:50
Calificări pentru Cupa Mondială: În grupa României, Bosnia a făcut un galop de sănătate în San Marino, Austria s-a chinuit cu Cipru / Irlandezii au revenit de la 0-2 cu Ungaria # G4Media
Echipa naţională a Austriei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa... G4Media.ro.
07:40
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # G4Media
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se... G4Media.ro.
07:40
Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova şi a câştigat titlul la US Open. Este prima sportivă care îşi păstrează titlul la Flushing Meadows, după Serena Williams în 2014 # G4Media
Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major... G4Media.ro.
07:30
Oamenii de știință explică efectul catnip asupra creierului pisicilor. De ce le declanșează o „explozie de fericire” # G4Media
Pentru noi, oamenii, catnipul este o simplă plantă aromatică, dar pentru multe pisici reprezintă o sursă puternică de plăcere. Doar aroma poate transforma chiar și cea mai... G4Media.ro.
07:30
EXCLUSIV Cine sunt cei 19 inculpați pro-Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului / Aproape 40% au antecedente penale: furt în interiorul și în afara României, lovire, tulburarea liniștii publice, uzurpare de calități oficiale # G4Media
Șapte dintre cei 19 inculpați trimiși în judecată, luna trecută, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru violențele din Capitală din noaptea de 9/10... G4Media.ro.
07:20
Războiul pentru talente în AI: giganţii tehnologici investesc miliarde pentru a recruta specialişti / Salariile pentru inginerii de machine learning au ajuns la niveluri record: peste 250.000 de dolari în SUA și 300.000 de lire în Marea Britanie # G4Media
Industria inteligenţei artificiale trece printr-o adevărată ”cursă a înarmării”, iar companii precum Meta, Google şi Microsoft se întrec în oferte de zeci şi chiar sute... G4Media.ro.
07:10
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt. Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde # G4Media
Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că... G4Media.ro.
07:00
US Open cere posturilor de televiziune să evite reacţiile publicului faţă de Trump în timpul finalei masculine dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz # G4Media
Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost... G4Media.ro.
06:50
Parlamentul dezbate și votează duminică moţiunile de cenzură aferente angajării răspunderii pe al doilea pachet de măsuri / Premierul Bolojan participă începând cu ora 13.00 / Care sunt riscurile căderii Guvernului? # G4Media
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea... G4Media.ro.
06:40
Un medic controversat foloseşte discursul de la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a lega cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid # G4Media
Un medic controversat, invitat principal la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, a folosit discursul său de pe scena principală pentru a susţine... G4Media.ro.
Acum 12 ore
01:00
Cât de fericite sunt pisicile ținute în casă: Este o idee bună să nu aibă acces afară? Răspunsul medicului veterinar # G4Media
Tot mai multe consilii locale din diferite colțuri ale lumii impun reguli stricte privind ținerea pisicilor de companie doar în casă. În Australia, unde trăiesc... G4Media.ro.
6 septembrie 2025
23:00
Ce filme, regizori și actori au fost premiați la Festivalul de Film de la Veneţia 2025 / Palmaresul celei de-a 82-a ediţii # G4Media
Prezentăm mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (27 august-6... G4Media.ro.
23:00
Trump ameninţă din nou Chicago cu intervenţia militară, guvernatorul denunţă un „potenţial dictator” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume... G4Media.ro.
22:50
Protest în Washington DC faţă de mobilizarea Gărzii Naţionale în oraş de către Trump / „Sunt aici pentru a protesta faţă de ocuparea Washingtonului” – VIDEO # G4Media
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în... G4Media.ro.
22:20
VIDEO Toni Servillo, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția / Filmul La Grazia, o reflecție subtilă asupra eutanasiei # G4Media
Actorul italian Toni Servillo a fost recompensat sâmbătă seară cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului... G4Media.ro.
22:20
Secretul Coca Cola se numește Merchandise 7X – amestecul său aromatic brevetat în 1886. După mai bine de un secol, se cam știe ce conține, dar nu și proporțiile # G4Media
Cât de secretă e în realitate rețeta de Coca Cola? Există multă mitologie în jurul ei, păstrată, se spune, mai ceva ca secretul piramidelor egiptene... G4Media.ro.
21:50
Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun / Energia nucleară, o sursă ieftină, sigură și sustenabilă # G4Media
Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar... G4Media.ro.
21:40
Semnele geloziei la animalele de companie. Cum se transformă câinii și pisicile când simt că și-au pierdut locul special în familie # G4Media
De obicei, asociem gelozia cu oamenii și relațiile lor. Însă și animalele de companie, fie câini, fie pisici, devin geloase când percep o schimbare în echilibrul... G4Media.ro.
21:40
Lider sindical: Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice # G4Media
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!, spune... G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:30
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei # G4Media
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters,... G4Media.ro.
21:20
Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, condamnat la aproape 11 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie # G4Media
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce... G4Media.ro.
21:20
Circa 150 de arestări la o manifestaţie pro-palestiniană organizată la Londra / Poliția avertizase că va aresta pe orice în exprimă sprijinul pentru grupul Palestine Action considerat terorist # G4Media
Aproximativ 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în timpul unei noi manifestaţii la Londra în sprijinul grupului „Palestine Action”, grup considerat „terorist” de autorităţile... G4Media.ro.
21:20
Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0, în calificările pentru Cupa Mondială / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională # G4Media
Echipa naţională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale... G4Media.ro.
21:10
Pita, pizza, pida. Sau peinirly, kiymalı, ıspanaklı, pastrmajlija sau khachapuri? Bărcuțele de aluat cu umplutură cu o istorie milenară, care din cuptoarele de pământ ale Anatoliei au cucerit Balcanii, ajungând până în America # G4Media
Cum toate drumurile duc la Roma, cum spuneau cetățenii Romei antice, așa și multe dintre preparatele din aluat care seamănă într-un fel sau altul cu... G4Media.ro.
21:10
Conferință pseudoștiințifică despre COVID-19, condamnată de Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății / Teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor promovate în prezența unor medici # G4Media
O conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, organizată sâmbătă la Brașov, a provocat reacții dure din partea comunității medicale și a autorităților din cauză că... G4Media.ro.
20:50
Un jihadist adolescent care plănuia să atace Parlamentul European, ambasade şi alte instituţii a fost arestat în Franța # G4Media
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în oraşul francez Le Mans de către serviciile secrete, fiind suspectat de pregătirea mai... G4Media.ro.
20:40
Alibaba, ByteDance și alte firme tech din China încă doresc cipuri Nvidia, în ciuda presiunilor guvernului de a nu le cumpăra – Reuters # G4Media
Alibaba, ByteDance și alte firme chineze de tehnologie rămân interesate de cipurile de inteligență artificială ale Nvidia, în ciuda faptului că autoritățile de reglementare din... G4Media.ro.
20:30
Preşedintele sud-coreean promite sprijin pentru conaţionalii arestaţi în urma unei razii a agenţilor de imigrare din SUA # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dispus sâmbătă demararea tuturor eforturilor necesare pentru a răspunde rapid la arestarea a sute de cetăţeni ai ţării în... G4Media.ro.
20:10
Colegiul Medicilor din România: Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi profesia medicală # G4Media
Colegiul Medicilor din România transmite că a aflat cu îngrijorare că sâmbătă are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică”... G4Media.ro.
19:50
Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare # G4Media
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de... G4Media.ro.
19:40
Animalele sunt mai mult decât prieteni de joacă pentru copii. Rolul cheie al câinilor și pisicilor în formarea unui sistem imunitar puternic în primii ai de viață # G4Media
Primii ani de viață ai copiilor sunt decisivi pentru formarea unui sistem imunitar puternic. Specialiștii susțin că în această perioadă, organismul celor mici intră în... G4Media.ro.
19:40
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei, transmite... G4Media.ro.
19:20
În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poştali şi-au suspendat serviciile către SUA inclusiv Deutsche Post și Royal Mail / Scădere cu peste 80% a expedierilor către America # G4Media
Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail,... G4Media.ro.
19:10
UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu # G4Media
Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés>La Farrapona. Lagos de Somiedo), cursă desfășurată... G4Media.ro.
