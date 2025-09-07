Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP

Primasport.ro, 8 septembrie 2025 00:40

Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 2 ore
00:40
Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP Primasport.ro
Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP
Acum 4 ore
23:50
VIDEO | Zi foarte spectaculoasă în preliminariile Campionatului Mondial! Spania şi Belgia au câştigat cu 6-0 Primasport.ro
VIDEO | Zi foarte spectaculoasă în preliminariile Campionatului Mondial! Spania şi Belgia au câştigat cu 6-0
23:40
Raliul Iaşului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a şasea oară Primasport.ro
Raliul Iaşului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a şasea oară
23:20
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Măcel la Turcia - Spania Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Măcel la Turcia - Spania
23:00
Mutarea surpriză pe final de mercato! Rapid şi U Cluj au bătut palma pentru împrumutul unui jucător Primasport.ro
Mutarea surpriză pe final de mercato! Rapid şi U Cluj au bătut palma pentru împrumutul unui jucător
22:30
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump, huiduit în arenă Primasport.ro
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump, huiduit în arenă
22:10
A auzit de interesul Rapidului pentru Alin Fică şi nu s-a abţinut: „Ar putea juca doar pe bancă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A auzit de interesul Rapidului pentru Alin Fică şi nu s-a abţinut: „Ar putea juca doar pe bancă” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembele şi Desire Doue s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!” Primasport.ro
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembele şi Desire Doue s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!”
22:00
David Barbu a fost cedat de Universitatea Craiova la o altă echipă din SuperLiga Primasport.ro
David Barbu a fost cedat de Universitatea Craiova la o altă echipă din SuperLiga
Acum 6 ore
21:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Turcia - Spania, în direct pe PS1 Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Turcia - Spania, în direct pe PS1
21:20
Transfer foarte interesant reuşit de Oţelul Galaţi Primasport.ro
Transfer foarte interesant reuşit de Oţelul Galaţi
21:00
Locuinţa unui internaţional ucrainean, distrusă în atacul dronelor ruseşti asupra Kievului Primasport.ro
Locuinţa unui internaţional ucrainean, distrusă în atacul dronelor ruseşti asupra Kievului
21:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! 13 goluri marcate în primele trei meciuri de astăzi Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! 13 goluri marcate în primele trei meciuri de astăzi
20:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Se marchează pe bandă rulantă Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Se marchează pe bandă rulantă
20:10
De ce a fost lăsat să plece Andrei Gheorghiţă de la FCSB: „Nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură. Am salvat salariul pe mulţi ani” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
De ce a fost lăsat să plece Andrei Gheorghiţă de la FCSB: „Nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură. Am salvat salariul pe mulţi ani” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 8 ore
19:50
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre interesul pentru Matei Ilie: „Cred că toată lumea îl apreviază”. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit suma pe care trupa din Ştefan cel Mare o poate oferi pentru un transfer | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre interesul pentru Matei Ilie: „Cred că toată lumea îl apreviază”. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit suma pe care trupa din Ştefan cel Mare o poate oferi pentru un transfer | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Surpriză uriaşă la meciul Olandei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Surpriză uriaşă la meciul Olandei
19:30
Planurile lui Dinamo pentru Adrian Mazilu. Andrei Nicolescu a oferit ultimele informaţii despre situaţia medicală a jucătorului: „Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în acea parte a sezonului” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Planurile lui Dinamo pentru Adrian Mazilu. Andrei Nicolescu a oferit ultimele informaţii despre situaţia medicală a jucătorului: „Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în acea parte a sezonului” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
După ce varianta Tudose a picat, Gigi Becali face un alt transfer Primasport.ro
După ce varianta Tudose a picat, Gigi Becali face un alt transfer
19:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda joacă acum Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda joacă acum
19:00
Victor Angelescu a anunţat transferul pe care îl încearcă! "El a mai fost la Rapid" | EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu a anunţat transferul pe care îl încearcă! "El a mai fost la Rapid" | EXCLUSIV
18:30
Andre Onana pleacă de la Manchester United! Destinaţie surprinzătoare Primasport.ro
Andre Onana pleacă de la Manchester United! Destinaţie surprinzătoare
18:10
S-au înţeles! Ioan Varga a bătut palma cu un nou jucător de calibru Primasport.ro
S-au înţeles! Ioan Varga a bătut palma cu un nou jucător de calibru
18:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia a obţinut o victorie fără emoţii Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia a obţinut o victorie fără emoţii
Acum 12 ore
17:50
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei Primasport.ro
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei
17:40
MotoGP: Sfârşit de serie pentru Marc Marquez - fratele său Alex s-a impus în Catalonia Primasport.ro
MotoGP: Sfârşit de serie pentru Marc Marquez - fratele său Alex s-a impus în Catalonia
17:20
17 naţionale s-au calificat până acum la Campionatul Mondial Primasport.ro
17 naţionale s-au calificat până acum la Campionatul Mondial
17:10
Ikast Handbold – CSM Bucureşti, decis de un gol în ultima secundă. Ce rezultat a obţinut Campioana României la primul meci în Liga Campionilor din acest sezon Primasport.ro
Ikast Handbold – CSM Bucureşti, decis de un gol în ultima secundă. Ce rezultat a obţinut Campioana României la primul meci în Liga Campionilor din acest sezon
17:10
17 echipe s-au calificat până acum la Campionatul Mondial Primasport.ro
17 echipe s-au calificat până acum la Campionatul Mondial
16:50
Sprijin important de care beneficiază Cristi Chivu: „Mi-a fost ca un frate. Va avea o carieră de antrenor de succes” Primasport.ro
Sprijin important de care beneficiază Cristi Chivu: „Mi-a fost ca un frate. Va avea o carieră de antrenor de succes”
16:30
Canotaj: A şasea medalie de aur pentru România la Europenele U23 Primasport.ro
Canotaj: A şasea medalie de aur pentru România la Europenele U23
16:10
Mario Tudose primeşte de la FC Argeş un salariu mult mai mic decât cel propus de FCSB Primasport.ro
Mario Tudose primeşte de la FC Argeş un salariu mult mai mic decât cel propus de FCSB
16:10
Dani Coman a răbufnit la adresa lui Becali: ”Ceea ce a spus nu se numeşte românească, se numeşte bulgărească!” Primasport.ro
Dani Coman a răbufnit la adresa lui Becali: ”Ceea ce a spus nu se numeşte românească, se numeşte bulgărească!”
16:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria se joacă acum Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria se joacă acum
15:50
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembélé şi Désiré Doué s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!” Primasport.ro
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembélé şi Désiré Doué s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!”
15:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria, primul meci al zilei Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria, primul meci al zilei
15:30
Antonio Bosec şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de CFR Cluj! Fundaşul croat negociază cu viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League Primasport.ro
Antonio Bosec şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de CFR Cluj! Fundaşul croat negociază cu viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League
14:40
Denis Alibec a mărturisit ce dependenţă i-a adus declinul în carieră: ”Poate eram mai sus, dacă nu făceam asta” Primasport.ro
Denis Alibec a mărturisit ce dependenţă i-a adus declinul în carieră: ”Poate eram mai sus, dacă nu făceam asta”
14:10
Pierre Gasly va porni de la boxe şi cu un motor nou la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei Primasport.ro
Pierre Gasly va porni de la boxe şi cu un motor nou la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei
14:10
Carmelo Anthony şi Dwight Howard au fost incluşi în Hall of Fame Primasport.ro
Carmelo Anthony şi Dwight Howard au fost incluşi în Hall of Fame
14:10
Surpriză de proporţii! Alin Fică a ajuns la un acord cu altă echipă din SuperLiga Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Alin Fică a ajuns la un acord cu altă echipă din SuperLiga
14:00
Telenovela privind transferul fundaşului central dorit cu insistenţă de Gigi Becali s-a încheiat! Jucătorul aşteptat la FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie” Primasport.ro
Telenovela privind transferul fundaşului central dorit cu insistenţă de Gigi Becali s-a încheiat! Jucătorul aşteptat la FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”
13:40
E gata! Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală din SuperLiga Primasport.ro
E gata! Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală din SuperLiga
13:20
Şumudică nu s-a abţinut şi l-a avertizat pe Ianis Hagi, după ce a semnat cu o echipă din Turcia: ”E o rampă de lansare. E o rampă de lansare!” Primasport.ro
Şumudică nu s-a abţinut şi l-a avertizat pe Ianis Hagi, după ce a semnat cu o echipă din Turcia: ”E o rampă de lansare. E o rampă de lansare!”
13:00
Mitică Dragomir a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: ”Până nu fac 4 centre de excelenţă în această ţară cu condiţii, cu vitaminizare, cu medicamentaţie, cu hrană, cu mari fotbalişti pe post de profesori, nu învaţă ştiinţa jocului!” Primasport.ro
Mitică Dragomir a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: ”Până nu fac 4 centre de excelenţă în această ţară cu condiţii, cu vitaminizare, cu medicamentaţie, cu hrană, cu mari fotbalişti pe post de profesori, nu învaţă ştiinţa jocului!”
Acum 24 ore
12:40
VIDEO | Calificările pentru Cupa Mondială, LIVE la Prima Sport! Turcia – Spania, capul de afiş al zilei Primasport.ro
VIDEO | Calificările pentru Cupa Mondială, LIVE la Prima Sport! Turcia – Spania, capul de afiş al zilei
12:30
Echipajul de patru rame masculin şi echipajul de dublu rame masculi au cucerit medalii aur la CE Under-23 Primasport.ro
Echipajul de patru rame masculin şi echipajul de dublu rame masculi au cucerit medalii aur la CE Under-23
12:00
Dani Coman nu s-a putut abţine şi a venit cu replica pentru Gigi Becali şi MM Stoica: „Eu nu sunt idiot, eu înţeleg din prima” Primasport.ro
Dani Coman nu s-a putut abţine şi a venit cu replica pentru Gigi Becali şi MM Stoica: „Eu nu sunt idiot, eu înţeleg din prima”
11:50
A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026 Primasport.ro
A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026
11:10
Bogdan Andone a făcut anunţul despre transferul lui Mario Tudose: „100% va pleca” Primasport.ro
Bogdan Andone a făcut anunţul despre transferul lui Mario Tudose: „100% va pleca”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.