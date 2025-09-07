Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP
Primasport.ro, 8 septembrie 2025 00:40
Carlos Alcaraz este campion la US Open şi revine pe prima poziţie în ierarhia ATP
Acum 2 ore
00:40
Acum 4 ore
23:50
VIDEO | Zi foarte spectaculoasă în preliminariile Campionatului Mondial! Spania şi Belgia au câştigat cu 6-0
23:40
Raliul Iaşului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a şasea oară
23:20
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Măcel la Turcia - Spania
23:00
Mutarea surpriză pe final de mercato! Rapid şi U Cluj au bătut palma pentru împrumutul unui jucător
22:30
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump, huiduit în arenă
22:10
A auzit de interesul Rapidului pentru Alin Fică şi nu s-a abţinut: „Ar putea juca doar pe bancă” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembele şi Desire Doue s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!”
22:00
David Barbu a fost cedat de Universitatea Craiova la o altă echipă din SuperLiga
Acum 6 ore
21:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Turcia - Spania, în direct pe PS1
21:20
Transfer foarte interesant reuşit de Oţelul Galaţi
21:00
Locuinţa unui internaţional ucrainean, distrusă în atacul dronelor ruseşti asupra Kievului
21:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! 13 goluri marcate în primele trei meciuri de astăzi
20:30
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Se marchează pe bandă rulantă
20:10
De ce a fost lăsat să plece Andrei Gheorghiţă de la FCSB: „Nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură. Am salvat salariul pe mulţi ani” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 8 ore
19:50
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre interesul pentru Matei Ilie: „Cred că toată lumea îl apreviază”. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit suma pe care trupa din Ştefan cel Mare o poate oferi pentru un transfer | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Surpriză uriaşă la meciul Olandei
19:30
Planurile lui Dinamo pentru Adrian Mazilu. Andrei Nicolescu a oferit ultimele informaţii despre situaţia medicală a jucătorului: „Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în acea parte a sezonului” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
După ce varianta Tudose a picat, Gigi Becali face un alt transfer
19:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Olanda joacă acum
19:00
Victor Angelescu a anunţat transferul pe care îl încearcă! "El a mai fost la Rapid" | EXCLUSIV
18:30
Andre Onana pleacă de la Manchester United! Destinaţie surprinzătoare
18:10
S-au înţeles! Ioan Varga a bătut palma cu un nou jucător de calibru
18:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia a obţinut o victorie fără emoţii
Acum 12 ore
17:50
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei
17:40
MotoGP: Sfârşit de serie pentru Marc Marquez - fratele său Alex s-a impus în Catalonia
17:20
17 naţionale s-au calificat până acum la Campionatul Mondial
17:10
Ikast Handbold – CSM Bucureşti, decis de un gol în ultima secundă. Ce rezultat a obţinut Campioana României la primul meci în Liga Campionilor din acest sezon
17:10
17 echipe s-au calificat până acum la Campionatul Mondial
16:50
Sprijin important de care beneficiază Cristi Chivu: „Mi-a fost ca un frate. Va avea o carieră de antrenor de succes”
16:30
Canotaj: A şasea medalie de aur pentru România la Europenele U23
16:10
Mario Tudose primeşte de la FC Argeş un salariu mult mai mic decât cel propus de FCSB
16:10
Dani Coman a răbufnit la adresa lui Becali: ”Ceea ce a spus nu se numeşte românească, se numeşte bulgărească!”
16:10
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria se joacă acum
15:50
Didier Deschamps a răspuns, după ce PSG s-a supărat că Ousmane Dembélé şi Désiré Doué s-au accidentat la naţională: ”Riscul zero nu există!”
15:50
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Georgia - Bulgaria, primul meci al zilei
15:30
Antonio Bosec şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de CFR Cluj! Fundaşul croat negociază cu viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League
14:40
Denis Alibec a mărturisit ce dependenţă i-a adus declinul în carieră: ”Poate eram mai sus, dacă nu făceam asta”
14:10
Pierre Gasly va porni de la boxe şi cu un motor nou la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei
14:10
Carmelo Anthony şi Dwight Howard au fost incluşi în Hall of Fame
14:10
Surpriză de proporţii! Alin Fică a ajuns la un acord cu altă echipă din SuperLiga
14:00
Telenovela privind transferul fundaşului central dorit cu insistenţă de Gigi Becali s-a încheiat! Jucătorul aşteptat la FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”
13:40
E gata! Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală din SuperLiga
13:20
Şumudică nu s-a abţinut şi l-a avertizat pe Ianis Hagi, după ce a semnat cu o echipă din Turcia: ”E o rampă de lansare. E o rampă de lansare!”
13:00
Mitică Dragomir a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: ”Până nu fac 4 centre de excelenţă în această ţară cu condiţii, cu vitaminizare, cu medicamentaţie, cu hrană, cu mari fotbalişti pe post de profesori, nu învaţă ştiinţa jocului!”
Acum 24 ore
12:40
VIDEO | Calificările pentru Cupa Mondială, LIVE la Prima Sport! Turcia – Spania, capul de afiş al zilei
12:30
Echipajul de patru rame masculin şi echipajul de dublu rame masculi au cucerit medalii aur la CE Under-23
12:00
Dani Coman nu s-a putut abţine şi a venit cu replica pentru Gigi Becali şi MM Stoica: „Eu nu sunt idiot, eu înţeleg din prima”
11:50
A fost anunţat arbitrul pentru meciul Cipru - România, din preliminariile Campionatului Mondial 2026
11:10
Bogdan Andone a făcut anunţul despre transferul lui Mario Tudose: „100% va pleca”
