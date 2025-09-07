Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos
Basilica.ro, 7 septembrie 2025 14:50
„Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a spus Patriarhul Daniel duminică în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în care…
Acum 30 minute
14:50
Acum 24 ore
00:10
Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați; Sf. Cuv. Casiana Imnografa; Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 7 septembrie Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului Pentru pregătirea sufletească a credincioșilor toate sărbătorile împărătești, inclusiv cele ale Maicii Domnului, sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. Sfântul Mucenic Sozont Era din Licaonia (Asia Mică). Fiind păstor, ajunge cu turmele sale în apropierea cetății Pompeiol…
6 septembrie 2025
21:00
Ipopsifierea episcopului vicar ales al Arhiepiscopiei Clujului: Răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu # Basilica.ro
Ipopsifierea Arhimandritului Samuel Cristea, Episcop vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a avut loc sâmbătă seară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba de chemare la arhierie (ipopsifierea) a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopii Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Macarie…
19:10
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
17:20
O copie a Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” a fost adusă la Mănăstirea Paltin. Aceasta a fost realizată după o icoană făcătoare de minuni, care se află la Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, aflată în apropierea Atenei și este denumită Maica Domnului „Parigoritria”, Izvorâtoarea de mir și Plângătoare. Această icoană s-a arătat făcătoare de…
16:20
Moaștele Sfintei Filofteia au fost purtate în procesiune la Moinești: Peste 5000 de persoane au participat la pelerinaj # Basilica.ro
Moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș au fost purtate în procesiune vineri în orașul Moinești din județul Bacău. Peste 5.000 de pelerini au luat parte la manifestarea religioasă. Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Protopopiatului Moinești, care se desfășoară între 30 august și 16 septembrie. Procesiunea Calea Sfinților a fost condusă de…
Ieri
13:40
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu binecuvântarea șantierului # Basilica.ro
Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu o slujbă de binecuvântare a șantierului și cu sfințirea unei troițe amplasate în apropierea drumului. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de clerici din care au făcut parte arhimandriții Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul…
12:10
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți # Basilica.ro
Un grup de pelerini din județul Iași a vizitat joi Centrul eparhial al Episcopiei de Bălți. Aceștia au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Antonie. Ierarhul le-a prezentat istoria bisericii din Republica Moldova și încercările prin care a trecut eparhia pe care o coordonează. Preasfinția Sa a apreciat că asemenea pelerinaje sunt binevenite, pentru că pot…
00:10
Calendar Ortodox, 6 septembrie Pomenirea minunii Sfântul Arhanghel Mihail în Colose Între orașul Colose din Frigia – veche regiune istorică din partea central-vestică a Asiei Mici (azi Turcia) – și orașul Ieripoli se afla o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail, zidită deasupra unui izvor unde veneau mulți bolnavi și se tămăduiau. Sfântul locaș a fost…
5 septembrie 2025
19:00
IPS Petru s-a întâlnit cu Comisarul European Marta Kos: Libertatea religioasă, printre subiectele discutate # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit vineri vizita Excelenței Sale Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Printre subiectele abordate s-au numărat libertatea religioasă și parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Petru a evidențiat că Mitropolia Basarabiei privește cu…
18:20
În toată agitația zilelor noastre, este posibil să fi ratat o informație interesantă. Știați că primii cinci sfinți ortodocși, care au trăit până în secolul 21 și au fost canonizați, sunt români? Aceștia sunt Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, Sfântul Cuviosul Petroniu Prodromitul, Sfânta Cuvioasă Antonina de la…
18:10
Specialist în educație: Să nu criticăm tinerii! Să nu le prezentăm informația liniar – nu au răbdare – provocați-i să gândească! # Basilica.ro
În cadrul unui interviu acordat în 1 septembrie, pentru Ziarul Lumina, Oana Moșoiu, specialist în științele educației, a vorbit despre percepțiile greșite asupra generației tinere, blamate adesea pentru dependența de tehnologie și lipsa de motivație, pledând totodată pentru schimbări la nivel educațional: „Ar trebui să fim un pic mai blânzi cu tinerii de azi. Sunt…
17:50
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile sinistrate din Broșteni: Sunt construite case noi # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să ajute familiile afectate de inundațiile din localitatea Broșteni. În această perioadă se desfășoară lucrările de construcție la mai multe locuințe pentru familiile care au rămas fără adăpost. Șantierele au început în a doua jumătate a lunii august, în prezent o parte dintre clădirile ridicate fiind deja acoperite sau în…
17:20
Festivalul George Enescu: Un recital baroc surprinde patru tablouri sonore la Muzeul Național de Artă # Basilica.ro
Muzeul Național de Artă al României va găzdui, vineri, de la ora 19:00, un recital baroc susținut de clavecinista Raluca Enea. În eleganta Sufragerie Regală, evenimentul „Naturalia” va aduce publicului lucrări de Jean-Philippe Rameau, François Couperin și Jean-Baptiste Antoine Forqueray, ca parte a Festivalului Internațional George Enescu. Evenimentul este un recital solistic tematic, construit în…
16:10
Grupul Psaltic Tronos Junior au oferit miercuri răspunsurile la Sf. Liturghie oficiată de arhim. Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc, din județul Bihor. Peste o sută de copii și tineri au fost felicitați de arhim. Mihail Tărău, care a prezentat istoricul așezământului monahal și a mulțumit Patriarhului Daniel pentru binecuvântarea oferită grupului de tineri. De asemenea, a…
16:10
Zeci de studenți s-au întâlnit cu ucenici ai Sf. Paisie și Cleopa într-o tabără la Mănăstirea Neamț # Basilica.ro
Aproape 40 de studenți din țară și străinătate au participat la tabăra organizată de ASCOR Iași, între 24 și 28 august, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Activitățile taberei au debutat la Iași. Tinerii s-au întâlnit la Catedrala Mitropolitană unde s-au închinat la…
15:30
Oana Moșoiu: Ca adulți este greșit să blamăm o generaţie de copii pe care noi i-am născut, îi creștem și îi modelăm # Basilica.ro
Oana Moșoiu, lector universitar, trainer, formator şi consultant în educaţie spune că este o eroare ca adulții să blameze tinerii pe care chiar ei i-au crescut și format. „Da, este greşit ca adulţi să blamăm o întreagă generaţie de copii pe care noi i-am născut, noi îi creştem, îi modelăm şi ne punem speranţele în…
14:20
La sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași vor fi aduse moaștele Sf. Grigorie Palama # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus în pelerinaj la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Cinstitele moaște vor fi aşezate spre închinare, ca de obicei, alături de racla cu sfintele moaşte ale ocrotitoarei Moldovei în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane. Moaștele Sfântului Grigorie Palama vor fi aduse de…
14:00
Copiii Fundației „Sfânta Teofana Basarab” din Constanța au primit ghiozdane și rechizite școlare # Basilica.ro
Mai mulți copii aflați în grija Fundației „Sfânta Teofana Basarab”, sub ocrotirea Mănăstirii „Sfântul Apostol Filip” din Constanța, au primit ghiozdane și rechizite școlare, prin intermediul inițiativei filantropice „Educație pentru toți”. Proiectul este coordonat de părintele stareț Atanasie de la Schitul din Kent, Marea Britanie, cu sprijinul enoriașilor Parohiei „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din…
13:00
Se apropie Zilele Muzeului Național al Țăranului Român. Expoziții, târguri, ateliere, proiecții: Programul evenimentelor # Basilica.ro
În perioada 10-21 septembrie 2025, Muzeul Național al Țăranului Român celebrează toamna și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci prin cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului, informează un comunicat remis agenției de știri Basilica. Evenimentul aduce un program bogat, cu expoziții, târguri tradiționale, ateliere meșteșugărești, conferințe și proiecții de film, invitând publicul să descopere patrimoniul…
11:20
Episcopul românilor ortodocși din Spania și Portugalia se alătură mesajelor de solidaritate după tragedia din Lisabona # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, și-a exprimat solidaritatea cu poporul portughez după accidentul care a avut loc miercuri în Lisabona și care a cauzat moartea a 17 persoane, iar alte 21 persoane au fost rănite. Într-un mesaj adresat președintelui Portugaliei și primarului Lisabonei, Preasfințitul Părinte Timotei a mărturisit că se…
09:50
Elevii români au obținut zece medalii la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de România, la Deva, a anunțat Ministerul Educației. Au fost acordate patru medalii de aur, trei de argint și trei de bronz. La nivelul B1, rezultatele individuale sunt: Tudor-Ioan Giurca, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, premiul I, medalie de aur. Mihai-Alexandru…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar. Citește mai mult. Starețul Mănăstirii Cernica: Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și…
00:20
Calendar ortodox, 5 septembrie Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul, era preot din Legea Veche la Templul din Ierusalim în timpul Împăratului Cezar August (63 î.Hr.-14 d.Hr.) de la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, pe vremea nașterii Domnului Hristos. Zaharia…
4 septembrie 2025
23:10
Parohii de pe ambele maluri ale Prutului s-au înfrățit: Contribuie la descoperirea identității românești # Basilica.ro
Două parohii din Republica Moldova s-au înfrățit cu două cercuri pastorale din Arhiepiscopia Iașilor. Episcopul Antonie de Bălți apreciază că astfel de înfrățiri contribuie la descoperirea identității române de către basarabeni. Momentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Antonie, împreună cu preoți reprezentați ai comunităților înfrățite la Biserica „Sfântul Ierarh…
19:10
MNAR îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale: Expoziția „Covoare Zburătoare” – un dialog între Orient și Occident # Basilica.ro
Vernisajul „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia” va avea loc la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), în data de 18 septembrie. Expoziția va fi curatoriată de Erwin Kessler și îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale, explorând dialogul dintre Orient și Occident, dintre trecut și prezent. Proiectul aduce cincisprezece covoare anatoliene…
18:10
Episcopia Canadei a organizat cea mai recentă ediție a Taberei de vară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian” între 18 și 22 august. 37 de copii ai românilor din Canada s-au bucurat de activitățile care au avut loc în provincia Quebec. Programul taberei a inclus cateheze, ateliere creative, un turneu de șah, activități în…
17:30
Parohia din Livorno a devenit, în ultima săptămână a lunii august, gazda taberei „Inimilor Vesele”, un eveniment dedicat copiilor și adolescenților din Italia, având scopul de a combate efectele nocive ale dependenței digitale. Timp de câteva zile, copiii au participat la ateliere de dans, pictură, cântec și cateheză, fiind prezenți la Sfânta Liturghie. Au mers…
17:00
Mai mulți tineri din Botoșani au participat la Școala de Vară „Viitorul este pro-viață” # Basilica.ro
Mănăstirea Coșula din județul Botoșani a găzduit, în perioada 28–31 august, Școala de Vară „Viitorul este pro-viață”, organizată de Asociația „Studenți pentru Viață” – filiala Iași, cu sprijinul Departamentului Pro Vita al Sectorului de Misiune. Timp de patru zile, cincisprezece studenți din regiune au participat la activități formative și spirituale care i-au ajutat să aprofundeze…
16:20
Festivalul Național de Științe și Arte „Basarab Fest”, ediția a 2-a, se va desfășura în perioada 26-27 septembrie la Curtea de Argeș, la Câmpulung Muscel și pe malul Lacului Budeasa. Festivalul va integra și anul acesta Concursul Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme”, Concursul Național de Arte Vizuale „Nouă Meșteri Mari” și Simpozionul „Moștenirea…
15:30
Starețul Mănăstirii Cernica: Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și va rămâne aceeași. În schimb, a noastră… # Basilica.ro
Nu trebuie să ne temem, căci dragostea Lui Dumnezeu pentru om este aceeași ca întotdeauna și va rămâne neschimbată, asigură părintele Arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica. „Indiferent de ce vremuri trăim, de ce oameni suntem înconjurați, cum spune Scriptura, Hristos este același ieri, astăzi și în veac. Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este…
15:10
Mitropolitul Olteniei a sfințit noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani: Să tânjim după liniștea sufletească # Basilica.ro
Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit miercuri noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să caute liniștea sufletească înainte de toate. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu s-a aflat în mijlocul obștii monahale cu ocazia sărbătorii Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, nevoitori din muntele Cozia. „Ei s-au învrednicit de…
15:10
Guvernul României adoptă măsuri pentru consolidarea culturii naționale și dezvoltarea relațiilor între România și Republica Moldova # Basilica.ro
Guvernul României a adoptat două acte normative importante, menite să sprijine cultura națională și să întărească relațiile culturale între România și Republica Moldova, potrivit unui comunicat oficial. Printre priorități se află: Extinderea termenului de finalizare pentru proiecte culturale finanțate prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Exec a aprobat amendamentele la Acordul-cadru de împrumut…
14:30
În urma accidentului de la Lisabona, Portugalia, în care un funicular a deraiat și s-a prăbușit, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj de compasiune și solidaritate, Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valerio, Patriarhul Lisabonei. Redăm textul integral: Bucureşti, 4 septembrie 2025 Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valério, Patriarhul Lisabonei Eminența…
13:20
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță că publicul va avea acces gratuit în zilele de miercuri și joi, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției. În această perioadă, vizitatorii vor putea explora următoarele expoziții: „Capodopere din patrimoniul MNIR”; „Ceramica sudistă din România, secolele XIX–XXI”; Expoziția permanentă „Tezaurul Istoric” Accesul…
12:50
Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar. Patriarhul României adresează mulțumiri părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Preafericirea Sa îi îndeamnă pe elevi să prețuiască efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în…
12:30
Calendar ortodox 4 septembrie Sfântul Sfințit Mucenic Vavila A fost ales Episcop al Antiohiei în anul 237. În anul 250, împăratul Deciu a declanșat una dintre cele mai puternice persecuții împotriva creștinilor. În primul rând, i-a vizat pe conducătorii Bisericii Creștine din Imperiu, între primii arestați fiind și Episcopul Antiohiei, Sfântul Vavila. În timp ce…
11:20
Episcopia Tulcii derulează, pentru al șaptelea an consecutiv, o acțiune în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor pentru a începe anul școlar. În cadrul acestei acțiuni, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oferit ghiozdane complet echipate pentru copiii din Parohia Luminița, Protopopiatul Babadag. Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din…
10:20
Eugenia Nicolae și Corul „Varlaam Mitropolitul” dau startul campaniei „Fapta bună face casă bună” # Basilica.ro
Artista Eugenia Nicolae a devenit primul ambasador al proiectului „Dar pentru Copii”, alături de Corul Academic al Școlii „Varlaam Mitropolitul” Iași, dirijat de prof. Ilinca Furtună, anunță platforma fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Este vorba despre o colaborare muzicală caritabilă, cu un mesaj care îmbină arta, emoția și solidaritatea, pentru a sprijini copiii din…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului…
3 septembrie 2025
20:00
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea, singura open-space din România, a fost renovată și modernizată la standarde europene, informează Agerpres. Pentru a marca finalizarea proiectului, în perioada 2-5 septembrie se desfășoară la Oradea Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu titlul „Biblioteca – Inovație, accesibilitate, comunicare”. La evenimentul inaugural au participat reprezentanți ai…
18:50
Episcopul Macarie al Europei de Nord a vizitat recent șantierul de lucru al bisericii românești din orașul danez Rinkøbing-Skjern. Lăcașul de cult a fost achiziționat anul acesta de la comunitatea luterană locală și trece printr-un proces de renovare și amenajare. „Am reușit, împreună cu preotul paroh Florin-Gheorghe Atudorei și cu bunii și jertfelnicii noștri enoriași,…
17:30
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului Patriarhiei Române. La simpozionul „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia Românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” vor participa profesori și doctoranzi ai facultăților de teologie din țară.…
15:40
Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară în această perioadă Programul „Hristos în școală” prin care dorește să ajute 3300 de elevi cu rechizite la începutul anului școlar. Programul se desfășoară cu ajutorul preoților din parohii, care identifică și distribuie rechizitele elevilor care au nevoie. Valoarea programului se ridică la 330.000 de lei, iar cheltuielile sunt suportate…
15:30
Lucrări importante la Biserica românilor din Rinkobing, Danemarca: Un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari # Basilica.ro
Biserica românilor din Rinkobing – Skiern, Danemarca, trece prin importante lucrări de amenajare, care fac parte dintr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, informează Trinitas TV. Mai precis, este vorba despre modernizarea sistemului de încălzire a lăcașului construit în secolul XX și achiziționat recent de la comunitatea luterană din zonă. Biserica este închinată…
14:10
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate în cadrul unui târg la Muzeul Țăranului Român din Capitală # Basilica.ro
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate de meșteri populari în cadrul Târgului „De Ziua Crucii” organizat între 12 – 14 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român din Capitală, anunță instituția muzeală într-un comunicat de presă. Expoziția de obiecte religioase va fi amenajată în Muzeul de la Șosea și va putea fi…
14:10
Institutul Cultural Român este prezent la Bookfest Chișinău cu tema „Cărțile schimbă vieți” # Basilica.ro
Institutul Cultural Român va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, desfășurat de miercuri până duminică la centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova. La standul ICR vor fi disponibile titluri publicate de Editura Institutului, cumpărătorii beneficiind de reduceri de 30%. Sâmbătă, de la ora 17:30, ICR organizează o dezbatere despre rolul…
12:50
Activități duhovnicești, ateliere de învățare și multă voie bună pentru zeci de copii din Mitropolia Olteniei # Basilica.ro
Zeci de copii din Mitropolia Olteniei au participat, în perioada 27–31 august, la Tabăra „Micilor Apostoli”, un program duhovnicesc și educațional, organizată în localitatea Botoșești – Paia, din județul Dolj. Sfânta Liturghie și rugăciunea au fost baza activităților duhovnicești, în timp ce, în plan educațional – civic, copiii au participat la „Atelierul despre bullying” și…
10:30
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a participat, duminică, la Sărbătoarea Limbii Române, organizată la Centrul Anasatasis din localitate. Astfel, după Sfânta Liturghie, PS Antonie a oficiat un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra românilor din Basarabia. Mai precis, este vorba despre reintroducerea limbii române și a grafiei latine în…
