De la vechii traci la barurile cu design nordic: Arezan, povestea vinului care unește tradiția cu noul urban
G4Media, 7 septembrie 2025 16:20
Într-un oraș unde totul se mișcă rapid, e reconfortant să știi că unele lucruri încă se fac cu răbdare, pricepere și respect pentru istorie. M1... G4Media.ro.
Acum 10 minute
16:40
Sindicatele din Educaţie au anunţat boicotarea începutului de an şcolar / Pichetare şi marş de protest în Bucureşti # G4Media
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până... G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:30
Alex Marquez (Gresini), plecat din pole, s-a impus într-un duel al fraților, duminică, la Barcelona, în Marele Premiu al Cataloniei, și i-a luat fața fratelui... G4Media.ro.
16:30
Premierul Ilie Bolojan, în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzusă: Guvernul pe care îl conduc vrea un stat modern, care nu își abandonează întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a luat cuvântul și în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzură, intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii... G4Media.ro.
16:20
Acum o oră
16:00
Secretarul de stat pentru apărare al Marii Britanii spune că siturile militare ar putea fi folosite pentru a găzdui solicitanții de azil, pentru a renunța la utilizarea hotelurilor # G4Media
John Healey, secretarul de stat britanic pentru apărare spune că premierul Keir Starmer este „absolut hotărât” să înceteze utilizarea hotelurilor pentru adăpostirea azilanților mai devreme... G4Media.ro.
15:50
Fraudarea ajutoarelor europene în agricultură, „o problemă cronică”, consideră premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis # G4Media
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie „o problemă cronică” în ţara sa, în timp ce o anchetă... G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:40
IFA 2025: AI-ul și roboții care gătesc, spală și fac curățenie, vedetele târgului de tehnologie de la Berlin # G4Media
La ediția din acest an a IFA Berlin, cel mai mare eveniment european dedicat tehnologiei, atenția a fost atrasă de roboții și dispozitivele bazate pe... G4Media.ro.
15:40
Pisică eutanasiată după ce a contractat gripă aviară din hrană crudă: Ce măsuri de precauție trebuie să iei pentru a-ți proteja animalul # G4Media
Un caz tragic a pus în gardă comunitatea iubitorilor de animale din întreaga lume. O pisică din San Francisco a contractat virusul gripei aviare H5N1... G4Media.ro.
15:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare” # G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe rețeaua X o reacție la atacurile atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de... G4Media.ro.
15:30
Recunoaşterea statului palestinian de către ţările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat duminică şeful diplomaţiei Gideon Saar, după ce au... G4Media.ro.
15:10
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că „lovește în interesele arădenilor și bihorenilor”, blocând proiectul Drumului Expres Oradea – Arad # G4Media
Deputatul PSD de Arad Mihai Fifor afirmă pe contul său de Facebook că proiectul Drumului Expres Oradea – Arad, care ar fi fost „pornit de... G4Media.ro.
15:00
Lucrarările unui artist oficial de război, din al Doilea Război Mondial expuse în muzeul unui oraș britanic # G4Media
Picturi despre cel de-al Doilea Război Mondial care au fost create de un artist oficial de război, Leslie Cole au fost expuse la Museum and... G4Media.ro.
15:00
Tragedie evitată la limită, în judeţul Giurgiu. Un TIR încărcat cu fier vechi a derapat şi a pus la pământ un gard, un stâlp şi mai muţi copaci # G4Media
Un accident spectaculos s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu, unde şoferul unui autotren a pierdut controlul asupra direcţiei de... G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:40
Un sat croat a intrat în Cartea Recordurilor cu un şir de aproape 9.000 de strudele care se întinde pe mai mult de 3 km... G4Media.ro.
14:30
Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură # G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură iniţiate de propriul... G4Media.ro.
14:20
Beneficiile pe termen lung al includerii grăsimilor sănătoase în alimentație / Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimile sănătoase nu doar că nu ne fac rău, dar sunt esențiale pentru sănătate” # G4Media
Timp de decenii, grăsimile din alimentație au fost demonizate. Că ne fac rău, că grăsimea se depune pe artere, că ne îngrașă. Între timp, pe... G4Media.ro.
14:20
Federație sindicală: FSLI: În multe unități de învățământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educația din această țară # G4Media
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine că noul an şcolar, care începe luni, debutează „fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare’, fiind marcat de... G4Media.ro.
13:50
Rogobete, despre conferinţa antivacciniștilor: „Majoritatea informaţiilor transmise nu au fundament ştiinţific, le putem considera dezinformare. Raportul realizat de Ministerul Sănătății şi de Colegiul Medicilor va fi trimis Parchetului” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act... G4Media.ro.
13:40
Studiu surprinzător: Stăpâniii de câini ar sări peste propriile mese pentru a-și hrăni animalele # G4Media
Un nou sondaj realizat pe aproape 10.000 de proprietari de câini din Statele Unite dezvăluie schimbări semnificative în comportamentul consumatorilor și în prioritățile lor privind... G4Media.ro.
13:30
Mesajul ministrului educației, Daniel David: „Ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase” # G4Media
Ministerul Educației a publicat duminică pe website mesajul ministrului Daniel David, cu o zi înainte de începerea oficială a anului școlar și în contextul protestelor... G4Media.ro.
13:30
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala US Open 2025: Unde se poate vedea meciul la tv / Detalii importante despre duel # G4Media
Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025,... G4Media.ro.
13:00
Roiurile de drone devin mai rapide și mai inteligente datorită unei tehnologii inventate de britanici # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Durham au dezvoltat o tehnologie ce promite să ducă roiurile de drone la un nou nivel de performanță. Noul sistem, denumit... G4Media.ro.
13:00
Echipa Alpine a anunţat că Pierre Gasly, care s-a clasat pe locul 19 în calificări, va schimba motorul înainte de Marele Premiu de Formula 1... G4Media.ro.
12:50
VIDEO Fotograful partidului extremist AUR, scos de preot de pe mormântul lui Avram Iancu: ”Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!” / „Am auzit! De cinci ori îmi spui?” # G4Media
Fotograful lui George Simion a fost surprins, sâmbătă de presa local din Hunedoara, intrând pe mormântul lui Avram Iancu de la Țebea pentru a face... G4Media.ro.
12:50
Aur pentru România la CE Under 23 de canotaj de la Racice – Tricolorii s-au impus la patru rame masculin, dublu rame masculin și patru rame feminin # G4Media
Tricolorii au bifat noi medalii de aur la canotaj, de această dată la CE Under-23 de canotaj de la Racice, Cehia. Echipajul de patru rame... G4Media.ro.
12:50
Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe/ Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România e o ţară a solidarităţii, a toleranţei # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care... G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:40
Concerte de muzică clasică gratuite în „Piața Festivalului George Enescu”, între 17 și 21 septembrie/ Vezi programul concertelor # G4Media
Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București organizează, alături de ARTEXIM, instituție subordonată Ministerul Culturii, cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața... G4Media.ro.
12:20
Eclipsă totală de lună, duminică noaptea și fenomenul de „lună roșiatică”: vor putea fi observate și din România/ Observatorul astronomic din Bucureștiare program special # G4Media
O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie. Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot... G4Media.ro.
12:00
Reportul la Loto 6/49 depăşeşte 5,4 milioane de euro, iar la Joker 6 milioane de euro, la tragerile de duminică # G4Media
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este... G4Media.ro.
12:00
Academia militară a SUA West Point anulează ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks ca „cetăţean american remarcabil” / Actorul a făcut donații democraților și l-a susținut pe Biden în campanie # G4Media
Asociaţia absolvenţilor Academiei Militare a Statelor Unite, sau West Point, a anunţat în luna mai că îi va acorda lui Tom Hanks, câştigător a două... G4Media.ro.
11:50
Cele mai de succes filme de la Hollywood bazate pe jocuri video/ GRAFIC Ce încasări au adus, în ultimii ani # G4Media
În ciuda unor titluri de franciză populare precum „Jurassic World: Rebirth”, „Superman” și „Mission: Impossible – The Final Reckoning” care au ajuns pe marile ecrane... G4Media.ro.
11:50
Un bărbat şi-a reclamat fiica de 19 ani pe motiv că i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei/ Polițiștii au decoperit asupra fetei mare parte din bijuterii, tânăra este cercetată pentru furt între rude # G4Media
Un bărbat din judeţul Gorj a depus plângere la Poliţie împotriva fiicei sale, în vârstă de 19 ani, susţinând că aceasta i-a furat bani şi... G4Media.ro.
11:50
Pelerinajul evreilor ultra-ortodocși la Uman în Ucraina, în pericol după eșuarea negocierilor cu Republica Moldova. România ar putea deveni o rută de tranzit # G4Media
Guvernul de la Ierusalim se află într-un impas în negocierile cu Moldova privind finanțarea și funcționarea unui terminal temporar propus la Aeroportul Chișinău, destinat să... G4Media.ro.
11:50
Gomboți cu prune – rețeta tradițională și povestea unui desert ardelenesc vechi de sute de ani/ Fraged și aromat în interior, crocant și delicios de la pesmetul exterior # G4Media
Puține deserturi adună în ele atâta simplitate și nostalgie precum gomboții cu prune, cunoscuți și sub denumirea de „colțunași cu prune” sau „găluște cu prune”.... G4Media.ro.
11:40
5 probleme de sănătate cu care se poate confrunta cățelul din cauza nutriției nepotrivite: Iată ce se întâmplă dacă nu e hrănit corespunzător # G4Media
Ca prietenul tău blănos să aibă o viață sănătoasă, nutriția echilibrată și de calitate este esențială. Dacă nu acorzi atenție acestui aspect, atunci câinele tău... G4Media.ro.
11:40
Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026,... G4Media.ro.
11:20
Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, anchetat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani # G4Media
Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, face obiectul unei anchete penale desfășurate de autoritățile din Jersey pentru acuzații de corupție și spălare... G4Media.ro.
11:20
Ministrul apărării, după atacul aerian rusesc împotriva Ucrainei: Rachete şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi / Acesta este adevăratul chip al regimului # G4Media
Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou... G4Media.ro.
11:20
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afacțiune ereditară rară # G4Media
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu, duminică, începând cu ora 20:30, pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afecţiune ereditară rară,... G4Media.ro.
11:10
Bărbat decedat după ce autoturismul în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc / A lovit un parapet pe centura Capitalei și a plonjat în gol pe calea ferată # G4Media
Un bărbat a decedat, duminică dimineaţă, după ce autoturismul cu care se deplasa pe Şoseaua de Centură, dinspre Popeşti către Domneşti, a căzut de pe... G4Media.ro.
11:10
Anul şcolar începe cu tensiuni şi incertitudini. „Un profesor fericit înseamnă un elev fericit. Iar astăzi profesorii nu au cum să fie fericiţi” # G4Media
Noul an şcolar debutează într-un climat de frustrare şi nesiguranţă, marcat de măsuri legislative contestate şi de o nemulţumire generalizată a cadrelor didactice. Profesorul Merito... G4Media.ro.
11:10
Debitul Dunării, în creştere duminică,până la 2.400 mc/s, însă scade la 2.200 mc/s până la sfârşitul săptămânii / Debitul este mult sub media multianuală a lunii septembrie # G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere duminică, până la valoarea de 2.400 m3/s, staţionar pe parcursul zilei de luni,... G4Media.ro.
11:00
Manchester United a ajuns la un acord cu formația turcă Trabzonspor pentru Andre Onana. Portarul, în vârstă de 29 de ani, ar urma să plece... G4Media.ro.
10:50
O biserică din Marea Britanie organizează concerte cu artiști pop sau folk pentru a atrage publicul # G4Media
„Muzica este inima și sufletul acestui loc,” spune reverendul Mike Trotman în timp ce reflectează asupra faptului că biserica sa este folosită ca loc de... G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:40
Israel a anunţat duminică că două proiectile au fost lansate din Fâşia Gaza către teritoriul său, în plin război între armata israeliană şi mişcarea islamistă... G4Media.ro.
10:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi grindină pentru localităţi din judeţele Arad şi Bihor, valabilă... G4Media.ro.
10:40
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, anunţă, duminică, mass-media locală, membrii partidului său cerând o schimbare de conducere după rezultatele slabe obţinute la... G4Media.ro.
10:30
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # G4Media
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin... G4Media.ro.
10:20
Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Antena 3, referitor la scandalul paradei de la Beijing unde a participat împreună cu fostul premier Adrian... G4Media.ro.
10:10
Reacția lui Lewis Hamilton după calificările de la Monza: „Locurile patru și cinci înseamnă progres” / Britanicul va porni de pe locul 10 în cursă din cauza unei penalizări # G4Media
Lewis Hamilton a văzut progres și a găsit putere într-o mare roșie după prima sa sesiune de calificări la Monza ca pilot Ferrari, sâmbătă, transmite... G4Media.ro.
