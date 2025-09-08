De ce execuţia bugetară pare că nu merge?

00:15

Radiografia businessului clinicilor private arată că cifra de afaceri cumulată a celor 12.000 de firme active în asistenţa medicală specializată (CAEN 8622) a ajuns anul trecut la un nivel record de 15,2 miliarde de lei, în creştere cu 22% faţă de anul anterior şi de aproape cinci ori mai mari faţă de acum zece ani, potrivit unei analize făcute de ZF pe baza celor mai recente date transmise de ONRC.