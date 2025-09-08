UN UNICORN PE ZI: Framer
Ziarul Financiar, 8 septembrie 2025
UN UNICORN PE ZI: Framer
ASF va începe procesul de desemnare a unui număr de trei membri ai CA al Fondului de Garantare a Asiguraţilor # Ziarul Financiar
ASF va începe procesul de desemnare a unui număr de trei membri ai CA al Fondului de Garantare a Asiguraţilor, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară.
ZF TECH DAY. Răzvan Sturza, Motorola România: „Viziunea noastră este că nu va exista un singur agent de inteligenţă artificială care va rezolva absolut toate problemele”. Viitorul AI pentru smartphone-uri va fi un ecosistem multiagent # Ziarul Financiar
În următorii 3-5 ani smartphone-ul nu va integra doar un singur asistent de inteligenţă artificială, ci va deveni un agregator pentru un ecosistem de agenţi AI specializaţi astfel încât să îi ofere utilizatorului cel mai relevant şi contextualizat răspuns, interogând automat cel mai potrivit agent AI pentru fiecare sarcină în parte, consideră Răzvan Sturza, director de vânzări în cadrul Motorola Mobility România.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Emanuel Toma, Atlas Sport din Târgu-Mureş: Ca antreprenori trebuie să facem lucrurile atât de bine, încât să transformăm România în ţara pe care ne-o dorim mâine # Ziarul Financiar
Emanuel Toma, fondatorul companiei Atlas Sport din Târgu-Mureş, specializată în construcţii sportive şi locuri de joacă, spune că una dintre valorile după care se ghidează în business este realizarea celor mai calitative si durabile produse, care să înfrumuseţeze România. „Cred că este responsabilitatea noastră, ca antreprenori, să facem lucrurile atât de bine şi cu integritate, încât să transformăm România în ţara pe care ne-o dorim mâine”, a spus el, care a început să lucreze în construcţii într-o afacere a părinţilor încă din timpul facultăţii.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi auzit de Chimu Căpuşan şi de Emil Boc? Ei bine, sunt doi clujeni care au făcut ceva foarte fain. Iată cea mai bună veste a începutului de an şcolar! # Ziarul Financiar
O spun din capul locului, desi probabil stiti din istoric, această opinie nu este un omagiu fierbinte de recunostiinta, de glorificare sau de publicitate. Şi, aviz haterilor, nu, nu astept un apartament pe gratis, o autorizatie pe gratis sau o sinecura politica pe gratis.
Viitorii campioni. Cine vine din urmă? Top 20 de IMM-uri din judeţul Alba: comerţul şi transporturile domină topul companiilor mici şi mijlocii # Ziarul Financiar
Cele mai mari 20 de IMM-uri din judeţul Alba vin, în principal, din comerţ, transporturi şi producţie, potrivit topului realizat de Ziarul Financiar pe baza datelor din platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION.
Premierul Poloniei Donald Tusk a declarat război excluziunii comunicaţionale şi de la transport, promiţând conexiuni feroviare până şi pentru cele mai mici oraşe – un alt mod de a repoloniza economia şi societatea. De construirea de căi ferate vor beneficia antreprenorii polonezi şi cetăţenii ţării.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Vlad Mihu, Arctic Stream: În continuare, prioritatea noastră este consolidarea ecosistemului de companii şi accelerarea proiectelor AI pe plan intern şi în afara ţării # Ziarul Financiar
Arctic Stream (simbol bursier AST), integrator de infrastructură şi securitate IT, îşi propune să întărească colaborarea între companiile din grup şi să valorifice sinergiile interne pentru a dezvolta şi implementa rapid soluţii de inteligenţă artificială, atât pe piaţa locală, cât şi în afara graniţelor, mizând pe resurse proprii şi pe fonduri europene nerambursabile, spune Vlad Mihu, director de operaţiuni.
România are opt bancheri în topul european al bancherilor cu câştiguri de peste 1 milion de euro pe an # Ziarul Financiar
Profiturile băncilor din România au depăşit în ultimii ani record după record, iar odată cu ele au crescut şi câştigurile bancherilor.
Ne comparăm tot timpul cu sisteme de educaţie din alte ţări, dar elevii şi profesorii români sunt buni, şcolii din România îi lipseşte partea practică şi infrastructura pentru şcoala într-un singur schimb # Ziarul Financiar
Progresul economic al României, evoluţia PIB pe cap de locuitor, dublarea salariului, creşterea productivităţii sunt factori care au venit pe fondul sistemului de educaţie.
Comoara neexploatată a turismului local. 30 de staţiuni balneare ar putea aduce milioane de turişti, însă multe dintre ele duc lipsă de investiţii # Ziarul Financiar
România numără 30 de staţiuni balneare cu resurse bogate în minerale şi ape termale unde se pot trata diverse afecţiuni însă mai puţin de un sfert dintre acestea au beneficiat de investiţii sau au proiecte de modernizare în desfăşurare.
Sectorul IT de la bursă, la raport. Dinamicile acţiunilor sunt cuprinse între minus 40% şi plus 143% anul acesta. Cei mai mulţi emitenţi din domeniu înregistrează deprecieri ale cotaţiilor # Ziarul Financiar
Performanţele emitenţilor din tehnologie listaţi pe piaţa locală de capital variază puternic în 2025: de la un plus de peste 100% pentru furnizorul de soluţii de e-learning Ascendia la minus 41% pentru dezvoltatorul de produse software Softbinator.
Clinicile private au avut anul trecut afaceri cumulate de 15,2 mld. lei, de cinci ori mai mari faţă de acum zece ani # Ziarul Financiar
Radiografia businessului clinicilor private arată că cifra de afaceri cumulată a celor 12.000 de firme active în asistenţa medicală specializată (CAEN 8622) a ajuns anul trecut la un nivel record de 15,2 miliarde de lei, în creştere cu 22% faţă de anul anterior şi de aproape cinci ori mai mari faţă de acum zece ani, potrivit unei analize făcute de ZF pe baza celor mai recente date transmise de ONRC.
Topul european al bancherilor milionari în euro. România a ajuns să aibă 8 bancheri în topul european al bancherilor milionari, cu câştiguri de peste 1 milion de euro pe an. Este mai bine să fii bancher în România decât în Slovacia, Slovenia, Norvegia, Croaţia sau Bulgaria # Ziarul Financiar
Profiturile băncilor din România au depăşit în ultimii ani record după record, iar odată cu ele au crescut şi câştigurile bancherilor. România a ajuns să aibă 8 bancheri în topul european al bancherilor milionari în euro - 3 din top management, 1 din supraveghere, 1 din retail banking şi 3 din corporate banking, mai mulţi decât în Bulgaria, Croaţia, Norvegia, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru sau ţările baltice (Estonia, Letonia).
Dragoş Gavriluţ, VP Threat Research, Bitdefender: Trăim într-o nouă realitate a atacurilor, în care un banal CV poate fi „calul troian” care sparge sistemele unei companii. Venim cu o abordare nouă, în care un atacator nu mai ştie cum arată protecţia la tine în companie # Ziarul Financiar
Într-o piaţă de securitate cibernetică dominată de o cursă continuă între atacatori şi apărători, hackerii par să fi schimbat macazul: în loc să încerce să spargă sisteme de protecţie tot mai sofisticate, au început să folosească chiar uneltele legitime, prezente pe orice computer dintr-o companie, pentru a-şi atinge scopurile.
ANALIZĂ ZF. Harta reţelelor româneşti de magazine: Care sunt afacerile autohtone care se luptă cu marile lanţuri de supermarketuri şi hipermarketuri? # Ziarul Financiar
În România există câteva sute de afaceri autohtone care operează lanţuri de magazine active în comerţul alimentar. E vorba de acele reţele care se luptă cu marile lanţuri de supermarketuri şi hipermarketuri şi care au de la câteva unităţi la mai bine de 100 de astfel de magazine.
Dacă România putea să funcţioneze cu 1,1 milioane de bugetari în 2015, azi de ce are nevoie de 1,3 milioane când avem o populaţie mai mică? Numărul românilor scade, numărul bugetarilor creşte # Ziarul Financiar
România are în prezent 1.305.595 de bugetari, potrivit datelor Ministerului Finanţelor pentru iunie 2025. Cu zece ani în urmă, în decembrie 2015, erau 1.187.217. Aşadar, în plină scădere demografică, statul a găsit de cuviinţă să angajeze încă 118.000 de oameni.
Bursă. Acţiunile companiilor de tehnologie listate la BVB înregistrează anul acesta evoluţii cuprinse între minus 41% pentru Softbinator şi plus 143% în cazul Ascendia. Majoritatea emitenţilor din domeniu, în teritoriu negativ # Ziarul Financiar
Performanţele emitenţilor din tehnologie listaţi pe piaţa locală de capital variază puternic în 2025: de la un plus de peste 100% pentru furnizorul de soluţii de e-learning Ascendia (simbol bursier ASC) la minus 41% pentru dezvoltatorul de produse software Softbinator (CODE).
OMV Petrom a tăiat 387 de locuri de muncă de la începutul anului, dar ar putea urma alte concedieri. OMV, acţionarul majoritar, vrea să renunţe de 2.000 de angajaţi la nivel de grup. Presa internaţională: Petrom, sever afectată # Ziarul Financiar
OMV Petrom, cea mai mare companie din România, a terminat primele şase luni ale anului cu 10.158 de angajaţi, în scădere cu 387 faţă de finalul anului trecut. Această reducere a numărului de salariaţi a venit în contextul în care una dintre marile surprize din datele financiare ale companiei pentru anul 2024 a fost chiar legată de evoluţia numărului de salariaţi.
Interviu ZF. Guenter Krasser, Infineon: Viitorul este al centrelor de cercetare-dezvoltare care să pună în valoare inginerii români. A trecut vremea fabricilor noi cu mii de angajaţi # Ziarul Financiar
România se află într-un moment crucial pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, unde oportunităţile nu stau în fabrici mari cu mii de angajaţi, care sunt acum în Asia, ci în centre avansate de cercetare-dezvoltare care pot genera valoare adăugată ridicată cu echipe specializate de ingineri.
Cum relansăm economia? Guenter Krasser, şeful Infineon România, cu 600 de ingineri specialişti în semiconductori angajaţi în România: Angajaţii noştri au confortul că lucrează la ceva ce nu poate fi mutat uşor. Noi să ne „construim“ singuri forţa de muncă. Căutăm ingineri # Ziarul Financiar
România găzduieşte unul dintre cele mai importante centre de cercetare-dezvoltare ale Infineon la nivel mondial, la care gigantul german a „lucrat“ de 20 de ani, iar cei 600 de ingineri români reprezintă 5% din totalul forţei de muncă R&D a companiei germane, care operează 71 de centre de cercetare în întreaga lume.
Analiza de luni. Un deceniu pe piaţa clinicilor private: 12.000 de firme active, cu afaceri cumulate de 15,2 mld. lei anul trecut, de cinci ori mai mari faţă de zece ani în urmă # Ziarul Financiar
Radiografia businessului clinicilor private arată că cifra de afaceri cumulată a celor 12.000 de firme active în asistenţa medicală specializată (cod CAEN 8622) a ajuns anul trecut la un nivel record de 15,2 miliarde de lei, în creştere cu 22% faţă de anul anterior şi de aproape cinci ori mai mari faţă de zece ani în urmă, potrivit unei analize ZF făcute pe baza celor mai recente date transmise de ONRC.
Cum pot companiile de comerţ online est-europene să supravieţuiască concurenţei cu Temu # Ziarul Financiar
Piaţa est-europeană de comerţ electronic trece prin transformări majore, nu în ultimul rând datorită popularităţii în creştere a achiziţiilor online, dar şi a concurenţei venite din partea platformelor inovatoare şi puternic capitalizate din China.
LIVE TEXT din Parlament. Dacă Bolojan scapă de cele 4 moţiuni de cenzură, are undă verde pentru a tăia cheltuieli, posturi, şi chiar personal din administraţia publică, din companiile şi instituţiile de stat. Premierul Bolojan: Îi invit să meargă printre români şi să le explice că salariul de 8.000 de euro al unui director nu trebuie plafonat # Ziarul Financiar
Plenul Parlamentului a respins duminică moţiunea de cenzură depusă de opoziţie cu titlul „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului” după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat.
