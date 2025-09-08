Ungaria: de când au crescut salariile, mii de educatori s-au angajat în învăţământ, spune un oficial

02:15

Emanuel Toma, fondatorul companiei Atlas Sport din Târgu-Mureş, specializată în construcţii sportive şi locuri de joacă, spune că una dintre valorile după care se ghidează în business este realizarea celor mai calitative si durabile produse, care să înfrumuseţeze România. „Cred că este responsabilitatea noastră, ca antreprenori, să facem lucrurile atât de bine şi cu integritate, încât să transformăm România în ţara pe care ne-o dorim mâine”, a spus el, care a început să lucreze în construcţii într-o afacere a părinţilor încă din timpul facultăţii.