Germania – Exporturile au scăzut surprinzător în iulie, dar producţia industrială a crescut
Economica.net, 8 septembrie 2025 12:20
Exporturile Germaniei au înregistrat o scădere surprinzătoare în luna iulie, pe fondul unui declin semnificativ al cererii venite din SUA, în timp ce producţia industrială a crescut, arată datele oficiale publicate luni, transmite Reuters.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Acordul dintre Rusia și China privind Power of Siberia 2 ar putea consfinți o nouă ordine mondială a gazelor naturale # Economica.net
Semnarea acordului privind gazoductul Power of Siberia 2 de către președinții Rusiei și Chinei a fost, probabil, cea mai importantă știre care a rezultat din întâlnirea celor doi lideri la începutul acestei luni. A fost, de asemenea, acordul care ar putea face ca noua ordine globală a fluxurilor de gaze naturale să devină permanentă, cee ce ar putea afecta ambițiile de dominație energetică ale președintelui Trump, scrie Oil Price.
12:10
Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în luna august, raport care a dus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg.
12:10
Câți bani a dat de fapt România Ucrainei și care a este impactul real asupra bugetului nostru. Raport oficial # Economica.net
Nota de informare a Parlamentului European, elaborată pe baza datelor AMECO și ale Institutului de economie mondială din Kiel, semnată de Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a estimat sprijinul acordat de România pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025, la circa 1,5 mld. euro, echivalent cu o medie anuală de circa 0,2% din PIB.
Acum 2 ore
11:30
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a transmis luni un ultim avertisment grupării islamiste palestiniene Hamas, pe care a avertizat-o că, dacă nu eliberează toţi ostaticii şi nu predă armele, Gaza va fi distrusă, după ce preşedintele american Donald Trump a transmis la rândul său grupării Hamas "un ultim avertisment", în care i-a cerut să elibereze toţi ostaticii, informează EFE.
11:30
Compania elvețiană MET Group, jucător important în industria energetică europeană, anunță numirea lui Huibert Vigeveno în funcția de Director Executiv al Grupului (GCEO), începând cu data de 1 ianuarie 2026. Acționarul majoritar și actualul GCEO al MET Group, Benjamin Lakatos, va continua în funcția de Președinte Executiv al Consiliului de Administrație și va rămâne activ în definirea viziunii și dezvoltării companiei, arată un comunicat de presă.
11:30
15 miliarde de dolari, oferta gigantului bancar spaniol BBVA pentru preluarea rivalei Sabadell # Economica.net
Grupul bancar spaniol BBVA a lansat luni, în mod oficial, oferta sa ostilă pentru preluarea rivalei mai mici Sabadell, ofertă cu o valoare de 14,8 miliarde euro, pentru care perioada de acceptare începe luni, transmite Reuters.
11:30
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.
11:30
Uniunea Europeană analizează noi sancţiuni împotriva mai multor bănci şi companii energetice ruseşti, în cadrul unei noi rude de măsuri care să îl preseze pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.
Acum 4 ore
10:30
Moțiune de cenzură în Franța, azi. Este așteptată căderea Guvernului, ce va face Macron # Economica.net
Franţa se pregăteşte să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea aşteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei moţiuni de cenzură în Adunarea Naţională (parlament), ceea ce îl pune pe preşedintele Emmanuel Macron în faţa unei dileme: să continue sau să dizolve Adunarea Naţională, scrie AFP, citată de Agerpres.
10:30
Începe construcția unui nou parc logistic uriaș la marginea Bucureștiului. Cum va arăta # Economica.net
VGP, furnizor european de spații logistice și semi-industriale de înaltă calitate, anunță începerea construcției primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, cea mai nouă dezvoltare a companiei în România, potrivit unui comunicat de presă.
09:50
Unde se oprește curentul începând de azi în București și Ilfov. Întreruperile programate de Rețele Electrice # Economica.net
Rețele Electrice România, compania de distribuție a energiei electrice din grupul PPC, a publicat programul de întreruperi planificate pentru lucrări la rețele, în săptămâna care a început.
09:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să treacă la a doua fază a sancţiunilor împotriva Rusiei, aceasta fiind cea mai clară sugestie a sa că este pe punctul de a intensifica sancţiunile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor de petrol din Rusia, ca urmare a războiului din Ucraina, scrie Reuters, citată de News.ro
09:40
Elevii încep, luni, anul şcolar 2025 - 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni, scrie Agerpres.
09:40
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliţia de guvernare, deoarece aceasta funcţionează.
09:40
Viktor Orban prezice că va fi haos în Ungaria dacă partidele pro-europene câștigă alegerile # Economica.net
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a opta între un partid pregătit să acţioneze independent şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea Ungariei mai strâns la Uniunea Europeană, relatează Reuters.
09:40
Preşedintele american Donald Trump le-a cerut duminica aceasta companiilor străine să respecte legile americane privind imigraţia, după arestarea a peste 300 de lucrători sud-coreeni într-o uzină în construcţie a grupurilor Hyundai şi LG în statul Georgia, informează luni AFP, citată de Agerpres.
09:40
Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an pentru persoanele fizice cu dobânzi de la 6,90% până la 7,85% la lei.
Acum 24 ore
22:50
Toate proiectele de lege ale lui Bolojan vor fi contestate la CCR. Ultima intenție a AUR # Economica.net
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan.
22:40
Fotovoltaice pe bandă rulantă. Italienii de la Alerion iau licența de exploatare comercială pentru încă trei centrale solare în România # Economica.net
Grupul italian Alerion urmează să primească licența de exploatare comercială pentru trei noi parcuri fotovoltaice în Româniea, potrivit datelor ANRE.
22:40
Alexandru Agatinei, CEO How to Web: România are peste 2.000 de startup-uri active cu o valoare totală de 19 miliarde euro. Guvernul Bolojan a fost la un pas să distrugă finanțarea startup-urilor INTERVIU # Economica.net
Obligația capitalizării forțate a împrumuturilor către acționari propusă de Guvernul Bolojan în Pachetul 2 de reforme fiscale ar fi distrus finanțarea startup-urilor din România, investitorii preferând alte state, iar fondatorii companiilor ar fi fost constrânși să se mute în alte jurisdicții, este de părere Alexandru Agatinei, CEO How to Web. Acesta a vorbi într-un interviu pentru Economica, despre importanța ecosistemului de startup-uri și nivelul de finanțări din România și Europa.
22:40
Lege în Parlament. Pensii mai mari pentru orice român care optează pentru acestă variantă: Milioane de angajați pot lua cu 50% în plus, pentru nici 5% din salariu-Contribuții suplimentare Pilon II # Economica.net
Un proiect de lege aflat în comisiile din Parlament propune o nouă modificare a legislației pensiilor private. De această dată nu mai este vorba de forma de plată a pensiei, ci de posibilitatea ca activul participanților, în prezent peste 8,3 milioane, să fie substanțial mai mare.
22:40
Dezvoltatorul imobiliar Hagag negociază achiziția unei firme românești care dezvoltă proiecte de infrastructură pentru gaze # Economica.net
Hagag Europe Development, dezvoltator imobiliar din Israel, cu investiții de peste 200 de milioane de euro pe piața din România, a anunțat recent că își diversifică operațiunile pe piața românească. Compania negociază intrarea pe o nouă piață.
22:00
Directorul uzinei BMW din Ungaria: Avem angajați români și o mulțime de cereri să angajăm și mai mulți # Economica.net
La finalul lunii octombrie va debuta oficial asamblarea de mașini de serie la noua uzină a BMW Group din Debrecen, Ungaria. Aflată la doar 60 km de granița cu România, uzina are deja angajați români.
21:30
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: UMB a montat primele grinzi metalice peste Lacul Cernica # Economica.net
Moment important pe cel mai dificil șantier din Autostrada Bucureștiului A0. Constructorul român UMB a montat primele grinzi metalice la podul peste Lacul Cernica al lotului 4 din A0 Nord, potrivit imaginilor postate de către pasionații de infrastructură.
19:40
Washingtonul, „pregătit să crească presiunea” asupra Rusiei, declară ministrul american al finanţelor # Economica.net
Ministrul american al finanţelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt "pregătite să facă să crească presiunea" asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează France Presse.
18:20
Război în Ucraina: atacuri asupra unui oleoduct în Briansk şi a unei rafinării petroliere în Krasnodar # Economica.net
Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică un oleoduct în regiunea rusă Briansk şi o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul Rusiei), ca parte a eforturilor de a reduce potenţialul ofensiv al Moscovei şi a face mai dificilă aprovizionarea cu combustibil şi muniţie a trupelor acesteia pe front, a comunicat duminică Statul Major General al armatei ucrainene, citat de EFE.
18:20
Prețuri dinamice la energie electrică? Sunt fluctuații extreme pe piața spot din România: de la MINUS 200 de lei/MWh azi după prânz la 2.000 de lei/MWh mâine seară # Economica.net
În această după amiază, ca în multe zile de week-end de altfel, prețul orar al energiei electrice a fost negativ pe piața spot de la București, dar mâine seară el sare de 2.000 de lei/MWh.
18:20
Bolojan: Reforma ANRE, ASF şi ANCOM nu este un moft şi nu este opţiune, este o necesitate # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că reforma ANRE, ASF şi ANCOM nu este un moft şi o opţiune, ci o necesitate fără de care România ar fi mai vulnerabilă.
17:20
La cinema, ca în avioanele low-cost. Cinema City a introdus prețuri diferite pentru locurile în sală # Economica.net
Cinema City, cea mai mare rețea de cinematografe din România, a introdus prețuri diferențiate pentru locurile în sală.
17:20
Bolojan, în Parlament: România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist # Economica.net
România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare şi rezultate concrete, a declarat, duminică, în Parlament, premierul Ilie Bolojan.
16:10
BNR: Peste 23 de milioane de carduri erau active în România, la finele anului trecut # Economica.net
Numărul de carduri active a crescut în ultimul an cu aproape un milion.
16:10
Volkswagen a dezvăluit ID. Cross Concept, premergătorul unui crossover electric din segmentul T-Cross # Economica.net
Cu doar o zi înaintea debutului IAA Mobility 2025, Volkswagen ID. Cross Concept a fost dezvăluit celor prezenți la evenimentul de la Munchen. Este unul dintre cele patru modele electrice ale mărcii care vor ajunge pe piață în următorii doi ani.
16:10
Sindicatele din Educaţie au anunţat boicotarea începutului de an şcolar; pichetare şi marş de protest în Bucureşti # Economica.net
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
13:30
Reportul la Loto 6/49 depăşeşte 5,4 milioane de euro, iar la Joker 6 milioane de euro, la tragerile de duminică # Economica.net
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 30,67 milioane de lei (6,04 milioane de euro), informează Loteria Română.
13:30
Şedinţa în care se dezbat cele patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a început duminică.
13:30
Piața criptomonedelor a creat în mai puțin de 15 ani un nou tip de miliardari, care și-au construit averile pe investiții timpurii, inovație tehnologică sau dezvoltarea unor platforme devenite esențiale în ecosistemul digital. În continuare, vă prezentăm topul celor mai bogați oameni din cripto și cum și-au construit averile.
Ieri
12:10
Se schimbă telecabina veche de peste 50 de ani care făcea legătura cu muntele Tâmpa. Proiectul face parte dintr-un program de reabilitare care include și atât lucrări de infrastructură. Aceasta ar urma să se deschidă în luna octombrie.
12:10
De la bokeraj la curent electric și căldură: Noua centrală de cogenerare de Vatra Dornei poate intra în exploatare comercială # Economica.net
Centrala nouă de cogenerare de 3 MW electrici și 7 MW termici dezvoltată de o firmă a brokerului BRK din Cluj este funcțională și urmează să primească licența de exploatare comercială.
12:10
Debitul Dunării, în creştere duminică,până la 2.400 mc/s, însă scade la 2.200 mc/s până la sfârşitul săptămânii # Economica.net
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere duminică, până la valoarea de 2.400 m3/s, staţionar pe parcursul zilei de luni, apoi în scădere, până la valoarea de 2.200 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, respectiv 3.800 m3/s, arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), emisă pentru perioada 7 - 13 septembrie 2025.
12:10
Hidrocentrala Stejaru, una dintre cele mai mari din România, nou contract pentru retehnologizare. Românii de la Electromontaj vor face lucrările # Economica.net
Electromontaj a câștigat o licitație de 16 milioane de euro pentru una dintre etapele retehnologizării hidrocentralei Stejaru, una dintre cele mai mari din România.
12:10
Un record de întârziere la CFR Călători s-a înregistrat vineri, când un tren al operatorului feroviar de stat a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute. Un vagon defect a dus la întârzierea trenului Regio care circula pe Valea Jiului, scrie Clubferoviar.ro.
09:10
Azi în Parlament: dezbatere şi vot pentru moţiunile de cenzură aferente asumării Guvernului pe al doilea pachet de măsuri # Economica.net
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
6 septembrie 2025
22:30
Oferte incredibile primite de mii de români. Zeci de mii de euro la instalare, casă și sediu gratuit, scutiri de taxe pe ani întregi. Ce meserii se caută # Economica.net
Oferte incredibile primite de mii români. Medicii de la noi sunt în continuare curtați din străinătate, iar avantajele pe care statele gazdă le oferă sunt semnificative. În cazul Franței vorbim de zecii de mii de euro la instalare, scutiri de taxe pe ani de zile, chirii zero pentru locuință și cabinet, precum și consultanță gratuită atât în domeniul de practică (acte, înregistrări etc) cât și la nivel de integrare în societate.
21:00
IMCO Group din Israel, anunță deschiderea unei subsidiare în România și vrea să devină furnizor local pentru proiecte de apărare # Economica.net
Compania IMCO Group, listată la Bursa de la Tel Aviv, a anunțat deschiderea unei subsidiare și a unei facilități de producție în România și vrea să devină furnizor local pentru proiecte de apărare. Israelienii produc sisteme video, electrice și de control avansate pentru vehiculele blindate.
19:40
Noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii din București. În ce stadiu sunt lucrările # Economica.net
Companiile Bog'Art și Construcții Erbașu au publicat noi imagini cu lucrările de pe șantierul Planșeului Unirii din Capitală. Astăzi, 6 septembrie, a fost reluată circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii. În ce stadiu sunt lucrările acum și ce urmează.
19:10
Directorii de la școala 195 – Hamburg din București, au demisionat. Peste 230 de părinți merg în instanță. Care sunt motivele – Edupedu # Economica.net
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, care are peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu, sâmbătă, 6 septembrie.
19:10
Mamaia, destinație de vacanță ieftină pentru britanici. The Sun laudă hotelul lui Gheorghe Hagi și berea ieftină # Economica.net
Supranumită „Blackpool-ul României”, Mamaia este prezentată de publicația The Sun drept o destinație cu bere foarte ieftină și unde se pot caza la un hotel deținut de un fotbalist celebru, Gheorghe Hagi. Nu este prima oară când publicația britanică laudă hotelul marelui fotbalist.
17:10
Platforma TikTok a anunță că peste 200 de milioane de oameni din Europa* folosesc aplicația sa în fiecare lună, pentru a se exprima și a se distra.
17:10
ANPC: România se situează la coada clasamentului în Europa în ceea ce priveşte numărul entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor. Ungaria și Bulgaria sunt mult peste noi # Economica.net
România se situează la coada clasamentului în ceea ce priveşte numărul entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL), deţinând în prezent doar două structuri, şi ca atare orice reorganizare intempestivă a acestei Direcţii ar genera dezechilibre grave în mecanismele naţionale de protecţie a consumatorilor şi ar putea conduce la încălcarea obligaţiilor asumate de România pe plan european, avertizează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), într-un comunicat de presă transmis, relatează Agerpres.
