Germania – Exporturile au scăzut surprinzător în iulie, dar producţia industrială a crescut

România se situează la coada clasamentului în ceea ce priveşte numărul entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL), deţinând în prezent doar două structuri, şi ca atare orice reorganizare intempestivă a acestei Direcţii ar genera dezechilibre grave în mecanismele naţionale de protecţie a consumatorilor şi ar putea conduce la încălcarea obligaţiilor asumate de România pe plan european, avertizează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), într-un comunicat de presă transmis, relatează Agerpres.