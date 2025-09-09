Noul CEO al grupului Renault despre Dacia: Ne așteaptă noi încercări legate de electrificarea Dacia

14:00

Achiziția unei locuințe - indiferent că vorbim despre o primă proprietate sau despre o relocare într-un apartament mai spațios - este una dintre cele mai importante decizii ale vieții de adult. Așadar, pentru a decide corect și informat, este important să ne uităm cu atenție atât la locație, la conceptul proiectului și la calitatea construcției și a execuției, cât și la istoricul dezvoltatorului sau la aspectele care țin de conectivitate, cum sunt proximitatea față de locul de muncă, magazine, școli și alte puncte de interes pentru noi și familia noastra.