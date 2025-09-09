Noul CEO al grupului Renault despre Dacia: Ne așteaptă noi încercări legate de electrificarea Dacia
9 septembrie 2025
Într-o discuție cu un grup restrâns de jurnaliști, la care a luat parte și Economica.net, noul CEO al grupului Renault, François Provost, a vorbit despre așteptările sale de la Katrin Adt, cea care a fost numită recent CEO al mărcii Dacia. Totodată, Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer al grupului francez, a explicat implicarea sa în deciziile legate de marca românească.
• • •
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame şi veteranii de război că, în general, vin propuneri legislative din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în practică, menţionând că este "foarte rezervat" să "împrăştie" banii pe care nu îi are.
Șeful UDMR spune că o reducere a deficitului bugetar sub 8% e imposibilă în acest an # Economica.net
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu va putea fi mai mic de 8%, potrivit agenției de presă News.ro
Reforma în admistrația locală: Bolojan vorbește despre o reducere cu 10% a angajaţilor # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în privinţa reformei în administraţia publică locală că, din punctul său de vedere, discuţia de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor din coaliţie a fost de reducere a numărului de angajaţi cu 10%.
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanţare de 6 - 7 milioane de euro din Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028 pentru a fi amenajată corespunzător, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare de către Guvern din Turcia, scrie Agerpres.
Alexandru Nazare: Negocierea finală pentru pachetul de investiţii SAFE. Eforturile vizează maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru dezvoltarea securităţii naţionale # Economica.net
Autorităţile din România se concentrează, în negocierile pentru pachetul de investiţii SAFE pe o planificare solidă, care să reflecte priorităţile strategice ale ţării şi să confirme angajamentul ferm al Guvernului de a respecta traiectoria de deficit, potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare.
Legea care desființează AMEPIP, gardianul companiilor de stat, promovată de USR, e ilegală și neconstituțională – Consiliul Legislativ # Economica.net
USR primește o lovitură de la un organism al statului în încercarea sa de a desființa cât mai multe instituții posibil. Consiliul Legislativ apreciază că propunerea legislativă provind desființarea AMEPIP, o inițiativă a senatoarei USR Cristina Prună, este ilegală și anticonstituțională.
Pensia medie a magistraţilor a depăşit 24.000 lei de persoană pe lună anul trecut. 1,4 miliarde de lei din taxele tuturor s-au virat doar pentru pensiile magistraţilor în 2024 – analiză # Economica.net
Peste 87% din suma totală plătită pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili în anul 2024 provine doar din bugetul de stat, arată o analiză exclusivă Economica.net. Suma plătită de la bugetul de stat, adică din taxele şi impozitele plătite de contribuabilii din România, pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor civili a depăşit 1,4 miliarde de lei în anul 2024 şi este cu peste 14% mai mare decât cea virată în anul 2023, arată o analiză Economica.net. Suma totală plătită pentru pensiile magistraţilor civili strict în funcţie de cât au contribuit la bugetul asigurărilor sociale pe parcursul vieţii profesionale reprezintă sub 13% din valoarea totală a plăţilor făcute către aceştia în anul 2024, reiese din analiza Economica.net.
Antreprenorii români se feresc de inteligența artificială. Avem un decalaj mare față de firmele europene și pierdem din avantajele competitivității # Economica.net
În România, 73% dintre companiile mici și mijlocii declară că folosesc deja AI, însă doar 22% o fac la scară mare, sub media regională în ceea ce privește utilizarea avansată, arată datele unui raport de referință publicat de AI Chamber.
Nici mere nu prea se mai fac în România. Producția nu a mai fost așa de rea din 2017 încoace # Economica.net
Producția de mere a României va scădea anul acesta cu 10% față de anul anterior, potrivit unui studiu al Comisiei Europene. În schimb, ce mai mari producători europeni, Polonia, Italia și Franța au și producțiile și prețurile în creștere.
Deputaţii francezi au răsturnat Guvernul, respingând luni votul de încredere solicitat de prim-ministrul François Bayrou după prezentarea unui buget de austeritate pentru Franţa, transmite AFP, relatează Agerpres.
Ionuț Moșteanu: În pachetul 3 de măsuri fiscale nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că în pachetul 3 de măsuri fiscale ale Guvernului nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor, relatează Agerpres.
Vânzările auto din China au crescut în august pentru a șaptea lună consecutiv și au trecut de 2 milioane de unități comercializate # Economica.net
Vânzările de vehicule în China, cea mai mare piaţă auto din lume, au crescut în august pentru a şaptea lună, consecutiv, dar avansul de 4,9% a fost mai lent decât cel din iulie, de 6,9%, pe fondul sporirii temerilor referitoare la intensificarea războiului preţurilor, arată datele publicate luni de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CPCA), transmite Reuters, transmite Agerpres.
Preşedintele american Donald Trump a salutat anularea, luni, la prestigioasa academie militară West Point, a unei ceremonii de premiere în onoarea actorului Tom Hanks, o voce critică la adresa liderului de la Casa Albă, relatează AFP, transmite Agerpres.
Sentință grea primită de Trump într-un proces de defăimare. O curte de apel din New York a decis ca președintele american să-i plătească 83,3 milioane de dolari ziaristei E. Jean Carroll, care l-a acuzat de viol # Economica.net
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i plătească suma de 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimarea acesteia, pe fondul unor acuzaţii de viol, relatează AFP, transmite Agerpres.
MAE transmite o atenționare de călătorie în Franța. O grevă generală e anunțată miercuri # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La Base), cele feroviare (SUD-Rail, CGT Cheminots) şi aeriene (SUD-Aerien, CGT Air France), din învăţământ (SUD-Education), servicii publice (CGT de la Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerţ (CGT Commerce et Services) şi sectoarele industriale (SUD Industrie) au lansat un apel la grevă generală naţională în data de miercuri.
SRI anunță arestarea pentru trădare a unui fost oficial al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, care ar fi transmis informații secrete KGB-ului belarus # Economica.net
Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite că, în cooperare şi coordonare cu instituţii partenere în format transnaţional, luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată, relatează Agerpres.
Transelectrica se judecă acum cu foștii supraveghetori care au dat afara foștii directori # Economica.net
Transelectrica se judecă acum cu membrii Consiliului de Supraveghere care au dat afară foștii directori. Ultimii au dat în judecată compania și au câștigat sume mari drept compensații
Renault a prezentat a șasea generație Clio, o mașină din clasa B „cu performanța și echipamentele unui model din segmentul superior” # Economica.net
Complet reproiectată, a șasea generație Renault Clio are un stil nou care reflectă abordarea mărcii în privința designului și tehnologiei. Varianta dotată cu sistemul full hybrid E-Tech de 160 CP asigură, conform producătorului, un consum mixt de doar 3,9 litri/100 km.
Exporturile Franței de armament au atins suma de 21,6 miliarde de euro în 2024, aceasta fiind a doua cea mai bună performanță din istorie # Economica.net
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, "a doua cea mai bună performanţă istorică", într-un context marcat de războiul din Ucraina şi de creşterea explozivă a cheltuielilor militare mondiale, indică raportul anual al Ministerului Armatelor către Parlament, transmite AFP, citată de Agerpres.
Bitcoin își revine după semnalele de răcire a pieței muncii din SUA. Primul ETF dogecoin ar putea fi lansat săptămâna aceasta # Economica.net
Bitcoin a înregistrat o revenire săptămâna trecută, crescând cu 4,5% până la 113.000 de dolari, în urma semnalelor de încetinire a pieței muncii din SUA, care au alimentat și mai mult așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală la următoarea sa reuniune din 17 septembrie.
Patria Credit lansează o campanie de refinanțare cu zero comision de acordare, destinată fermierilor și micilor antreprenori # Economica.net
Patria Credit IFN, parte a Patria Bank Group și cea mai veche instituție financiară nebancară din România, dedicată finanțării agricultorilor și micilor afaceri, lansează o campanie de refinanțare fără comision de acordare, disponibilă atât în lei, cât și în euro, dedicată exclusiv creditelor de peste 250.000 de lei sau peste 50.000 de euro, informează instituția financiară prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
TOP criptomonede care vor crește: proiecte noi și monede consacrate cu potențial de creștere în 2025 # Economica.net
Ethereum (ETH) se tranzacționează în jur de 4.300 de dolari, după o perioadă de consolidare între 4.232 și 4.488 de dolari. Deși prețul rămâne ridicat, veniturile rețelei au scăzut cu 44% în august. Taxele, la fel, au coborât cu aproximativ 20% față de luna anterioară. Acest declin a stârnit discuții aprinse privind sustenabilitatea modelului financiar al rețelei.
S&P Global se așteaptă ca prețurile țițeiului Brent să scadă la 55 de dolari pe baril până la sfârșitul anului, ca urmare a creșterii ofertei determinate de decizia OPEC+ de a inversa reducerile convenite în 2022, potrivit OilPrice.
Grupul chinez Chery a depășit în iulie 2025 pragul de 5 milioane de vehicule exportate # Economica.net
Grupul Chery anunță că a depășit la finalul lunii iulie pragul istoric de 5 milioane de vehicule exportate, devenind primul brand auto chinez care atinge această realizare. În aceeași perioadă, compania a urcat pe locul 233 în clasamentul Fortune Global 500, avansând spectaculos cu 152 de poziții față de anul anterior, se menșionează într-un comunicat transmis de companie.
Alexandru Nazare: Le-am spus partenerilor noștri de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026, relatează Agerpres.
Mercedes-Benz lansează noul model GLC cu tehnologie EQ. Campania de pre-rezervări pentru România a început de astăzi # Economica.net
De ani buni, GLC este cel mai popular model Mercedes-Benz, ocupând constant prima poziție în topurile globale de vânzări, inclusiv în prima jumătate a anului 2025. Contructorul german anunță începerea unui capitol noi pentru acest model: GLC electric (date provizorii: consum mixt de energie 14,9–18,8 kWh/100 km | emisii CO₂: 0 g/km | clasă CO₂: A), care va completa gama începând cu prima jumătate a anului 2026.
BCE și Banca Centrală a Chinei au prelungit acordul de swap, destinat rezolvării crizelor de lichidități # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) şi Banca Centrală a Chinei (PBoC) au extins cu încă trei ani acordul de swap valutar menit să rezolve orice criză bruscă de lichidităţi care ar afecta creditorii comerciali, a anunţat luni instituţia cu sediul la Frankfurt, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Piețele internaționale traversează o perioadă dificilă, marcată de tensiuni geopolitice, inflație și schimbări în comportamentul investitorilor. În acest context, analiștii Freedom24, platforma care conectează investitorii români la bursele globale, propun o nouă selecție de acțiuni cu potențial accelerat de creștere. Cele trei companii vizate îmbina reziliența industriei, inovația tehnologică și stabilitatea sectorului medical, oferind alternative atractive pentru investitori cu obiective și profiluri diverse.
Război comercial UE-SUA. Comisia Europeană este gata pentru orice după amenințările cu taxe vamale făcute de Trump după ce Bruxelles a amendat Google # Economica.net
Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru "toate posibilităţile" şi că are "toate opţiunile pe masă", după ameninţările cu taxe vamale din partea preşedintelui american Donald Trump în urma amenzii de aproape trei miliarde de euro impuse companiei Google de către executivul comunitar, relatează agenţia EFE.
Gigantul chinez BYD începe producţia la noua fabrică din Ungaria până la sfârșitul anului # Economica.net
Grupul auto chinez BYD va începe producţia la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, a anunţat luni vicepreşedintele executiv Stella Li, în cadrul unei conferinţe la Salonul auto de la Munchen, Germania transmite Reuters.
Ministerul Finanţelor a împrumutat aproape 750 milioane lei de la bănci – date 8 septembrie 2025 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 749,82 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Ciolacu justifică de ce a cheltuit 60 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului în doar un an # Economica.net
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că banii au fost cheltuiți în special pentru investiții și a precizat că Ministerul Finanțelor și-a dat tot timpul acordul pentru fiecare decizie a Guvernului.
Alegeri Primăria Capitalei – Grindeanu spune că un eventual candidat comun PNL-USR ar însemna că se doreşte izolarea PSD # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o eventuală candidatură comună a PNL şi USR pentru Primăria Capitalei ar indica intenţia de a izola PSD.
Teste de stres pentru bănci – BCE a atenuat reglementările privind supervizarea creditorilor din zona euro # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obţin aprobarea pentru răscumpărările de acţiuni, până la desfăşurarea testelor de stres, a afirmat luni Sharon Donnery, membră a Consiliului de supraveghere (reprezentantă a BCE), transmite Reuters.
Fermierii români se plâng acum că fac prea puțini bani pe fondul producței-record de cereale # Economica.net
Într-un an cu producții de cereale record, fermierii spun că rămân tot mai săraci din cauza prețurilor în scădere în raport cu costurile de producție tot mai mari. Potrivit datelor asociației LAPAR, costurile de la înființarea culturii și până la recoltare au crescut cu circa 20% în România, în condițiile în care în toată lumea, inclusiv în Europa prețurile de productie au scăzut. Aceasta și din cauza liberalizării prețurilor la energia electrică de la 1 iulie.
Cea mai mare companie din România care nu a depus încă bilanțul pe anul 2024 este benzinarul Lukoil România, parte din gigantul rus Lukoil, cu afaceri de 11,1 miliarde de lei în 2023, un profit net de 353,7 milioane lei și 356 de angajați. Unicul acționar al firmei este entitatea elvețiană Litasco SA, scrie Termene.ro.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, în acest moment, în România sunt foarte multe facilităţi prin care se poate deduce TVA, iar aceste lucruri trebuie reglementate.
Premierul Bolojan – întrevedere cu o delegaţie de investitori internaţionali coordonată de gigantul american JP Morgan. Situaţia fiscal-bugetară a României – discutată la întâlnire # Economica.net
Situaţia fiscal-bugetară a României şi măsurile pe care Guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor şi consolidarea stabilităţii economice au fost discutate luni la o întâlnire a premierului Ilie Bolojan cu o delegaţie de investitori internaţionali, coordonată de J.P. Morgan.
E.On a montat gratuit în România aproape 10.000 de detectoare de fum şi monoxid de carbon, în acest an # Economica.net
Aproape 10.000 de detectoare de fum şi monoxid de carbon au fost montate gratuit în locuinţele românilor din 20 de judeţe, în acest an, acestea adăugându-se celor 10.000 de detectoare instalate în campania din 2024, se arată într-un comunicat de presă al Grupului E.ON România, transmis luni AGERPRES.
Primul tren de lung parcurs produs de PESA pentru România, recepționat preliminar în Polonia. Când va ajunge în România # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, în perioada 3 - 4 septembrie 2025, o delegație formată din reprezentanți ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz. Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs”, aferent contractului de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF și PESA.
Volkswagen speră că noile modele electrice accesibile o vor ajuta să ajungă la o cotă de piaţă de 20% pe acest segment în Europa, a afirmat directorul general al grupului german, Oliver Blume, înaintea Salonului auto de la Munchen, Germania, transmite DPA.
Cota de piaţă a Tesla în SUA a coborât în luna august la minimul ultimilor opt ani, în condiţiile în care cumpărătorii au ales un model electric de la rivalii din ce în ce mai numeroşi ai producătorului american, arată datele firmei de cercetare Cox Automotive comunicate Reuters.
Leroy Merlin va ajunge la o rată de 500 de noi angajări pe an în România. Ce planuri are retailerul DIY # Economica.net
Cu 2.400 de angajați în 2020, la zece ani de la intrarea pe piața locală, retailerul DIY Leroy Merlin, parte a grupului francez Adeo, are în plan să ajungă anul acesta la 4.000 de salariați, urmare a expansiunii.
Înfiinţarea unei comisii privind anularea alegerilor din decembrie 2024 – pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor # Economica.net
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act, luni, de o solicitare a grupurilor parlamentare AUR şi POT privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor şi responsabilităţilor legate de anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024.
O delegație a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat o vizită tehnică în perioada 3 - 4 septembrie 2025 la unitatea de producție PESA din localitatea Bydgoszcz (Polonia).
Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al grupului controlat de statul rus.
Ești în căutarea unui apartament nou, într-un ansamblu rezidențial modern și bine conectat? Fă cunoștință cu H East Residence # Economica.net
Achiziția unei locuințe - indiferent că vorbim despre o primă proprietate sau despre o relocare într-un apartament mai spațios - este una dintre cele mai importante decizii ale vieții de adult. Așadar, pentru a decide corect și informat, este important să ne uităm cu atenție atât la locație, la conceptul proiectului și la calitatea construcției și a execuției, cât și la istoricul dezvoltatorului sau la aspectele care țin de conectivitate, cum sunt proximitatea față de locul de muncă, magazine, școli și alte puncte de interes pentru noi și familia noastra.
Cel mai scump aur din istorie – Record pe pieţele internaţionale şi la cursul BNR – date 8 septembrie 2025 # Economica.net
Curs BNR - Record aur. Preţul gramului de aur a atins azi, luni, 8 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins vineri, 5 septembrie 2025.
