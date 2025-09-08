Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile
HotNews.ro, 8 septembrie 2025 16:50
Vânzările Dacia pe piețele din Europa au ajuns în luna iulie la un volum foarte mare, de peste 50.000 de vehicule vândute în Europa și peste 60.000 la nivel global, reușind să depășească din nou…
• • •
Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta # HotNews.ro
Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe” forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş”, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit AFP. „În…
Donald Trump, mesaj pentru Chișinău: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă…
Sindicatele din educație, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Vom continua protestele până la atingerea obiectivelor. Greva generală nu este exclusă” # HotNews.ro
Liderii sindicali din educație au anunțat, luni, la capătul a șase ore de miting și după discuții cu președintele Nicușor Dan, că protestele vor continua: „Profesorii nu vor renunța la presiune până când obiectivele nu…
FC Universitatea Cluj şi FC Rapid 1923 au ajuns la un acord privind împrumutul, pe durata acestui sezon, al atacantului de bandă dreapta Omar El Sawy (21 de ani). Născut la Târgu-Mureş, jucătorul cu dublă…
Donald Trump laudă academia West Point după ce a anulat un premiu pentru actorul Tom Hanks: „E distructiv” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat pe rețelele de socializare după ce prestigioasa academie militară West Point a anulat o ceremonie de premiere menită să-l onoreze pe actorul Tom Hanks, pe care liderul de la…
Marea Britanie amenință cu tăierea vizelor pentru țările care nu își primesc migranții înapoi: „Vom lua măsuri” # HotNews.ro
Guvernul britanic a declarat luni că ar putea reduce numărul de vize acordate țărilor care nu acceptă repatrierea migranților fără drept de ședere, după discuții cu aliați, inclusiv Statele Unite, privind modalitățile de a exercita…
Reacție critică după îndemnul lui Gabriel Liiceanu la „luciditatea majorității cetățenilor români”: „Are ghinion bietul Bolojan” # HotNews.ro
Theodor Paleologu a reacționat ironic la articolul de opinie al filosofului Gabriel Liiceanu, publicat pe Contributors și preluat de HotNews, afirmând că paralela făcută între România condusă de guvernul lui Ilie Bolojan și poporul evreu…
CEO-ul UiPath, Daniel Dines: Construim următoarea generație de forță de muncă bazată pe AI # HotNews.ro
Fondatorul gigantului în automatizare, care va fi prezent la Impact Bucharest, vorbește despre cum agenții AI transformă companiile și de ce vom vedea în curând firme conduse de o singură persoană care generează milioane în…
Cum a ajuns cancelarul Merz să fie acuzat că a ucis o ursoaică polară, doi pui și-o focă, într-un „articol” fabricat de gruparea rusă de dezinformare „Storm-1516” # HotNews.ro
Propaganda rusă i-a vizat din ce în ce mai mult pe liderii europeni incomozi, în special pe cancelarul german Friedrich Merz, care s-a remarcat pentru sprijinul ferm acordat Ucrainei, relatează site-ul de ştiri Tagesschau.de al…
Șefa propagandiștilor ruși a anunțat, în emisiunea lui Soloviov, că a fost diagnosticată cu „o boală gravă și teribilă” # HotNews.ro
Jurnalista rusă Margarita Simonian, considerată una dintre principalele voci care răspândesc propaganda Kremlinului, a anunțat că a fost recent diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, scrie luni…
Tensiunile dintre Spania și Israel ajung la un nou nivel: „Guvernul spaniol nu va fi intimidat” # HotNews.ro
Ministerul spaniol de Externe a respins ferm luni „acuzaţiile false şi calomnioase de antisemitism” din partea Israelului, într-un nou episod de tensiune între cele două ţări, în urma anunţului făcut de premierul Pedro Sanchez privind…
PSD vrea să schimbe măsuri ale Guvernului Bolojan și anunță proiecte „reparatorii pentru anumite excese” din pachetul fiscal 1 # HotNews.ro
Lideri ai PSD au anunțat, luni, la Parlament că depun mai multe proiecte de lege pentru a scuti de plata contribuției la sănătate mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război, deținuții…
O delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, a ajuns, luni, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Premierul și investitorii străini au discutat situația fiscal-bugetară a României, potrivit unui comunicat al…
Valurile succesive de căldură din Europa au produs un „boom” al vânzărilor pentru firme din China # HotNews.ro
Clima Europei, care se încălzește rapid, le oferă producătorilor chinezi de aparate de aer condiționat o nouă piață de creștere, contribuind la compensarea vânzărilor pierdute în SUA pe fondul disputelor comerciale, relatează luni agenția Bloomberg.…
Sorin Grindeanu, un nou avertisment pentru aliații din coaliție: „Să nu oferim această politică ce ar duce la izolarea PSD” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că PNL și USR ar trebui să evite o politică ce ar duce la izolarea PSD în cadrul coaliției, liderul social-democrat reluând avertismentul legate de posibilitatea ca PNL și…
Cel mai mare metrou din Europa e paralizat de o grevă majoră care va dura mai multe zile # HotNews.ro
Rețeaua de metrou londonez s-a oprit luni după ce angajații au început o săptămână de greve legate de salarii și condițiile de muncă, perturbând călătoriile navetiștilor și turiștilor din capitala britanică, transmite agenția Reuters. Se…
Reacții din PNL și USR după ce Sorin Grindeanu l-a criticat pe Bolojan / Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, înseamnă că nu e un dialog și trebuie să ne extragem” # HotNews.ro
Luni, lideri ai PNL și USR au reacționat la discursul critic susținut de președintele PSD, Sorin Grindeanu, duminică, în timpul dezbaterilor moțiunilor de cenzură. Deși Grindeanu declarase că „nu putem trece cu buldozerul peste țară”…
AUR depune miercuri moțiune simplă împotriva ministrului Educației: „Îngroapă educația” # HotNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depune miercuri o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a anunțat luni liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, într-o conferință de presă. Moțiunea simplă vine în ziua în care…
VIDEO Revoltă a tinerilor din Nepal, soldată cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți: „Opriți corupția, nu rețelele sociale” # HotNews.ro
Cel puțin 14 oameni au murit în Nepal, după ce au izbucnit proteste ale tinerilor contra opririi accesului la rețelele de socializare și a presupusei corupții a guvernului. Poliția nepaleză a tras cu gaze lacrimogene…
Daniel David, despre protestul profesorilor: Este neinspirat şi nerealist / Ce mesaj le transmite ministrul Educației # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”. Ministrul a precizat că participă la discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan. Într-o intervenție la Digi24,…
Elevii celei mai mari școli din București au început anul școlar în containere, fără curent. Negoiță: „Nu se poate fără deranj” # HotNews.ro
În prima zi de școală, elevii de la Școala 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare din București, au început cursurile în containere, fără apă și curent, spre nemulțumirea părinților. Primarul Robert Negoiță a…
Prognoza meteo în următoarele 2 săptămâni. De când se răcește vremea și când vin ploile # HotNews.ro
Vremea va continua să fie călduroasă în următoarele zile, cu maxime de până la 33 de grade Celsius în unele zone, urmând să se răcească de la o zi la alta, potrivit prognozei emise de…
Alegeri strânse în Norvegia: problemele care dau bătăi de cap alegătorilor și oficialilor în „țara care a devenit prea bogată” # HotNews.ro
Cheltuielile publice, dar și inflația, impozitele și calitatea serviciilor publice au fost teme cheie în campania electorală dinaintea alegerilor parlamentare de luni, scriu Reuters, Associated Press și Financial Times. Norvegia votează luni într-un scrutin parlamentar…
Cum și-a recăpătat viața un brașovean de 74 de ani după ce medicii i-au reconstruit vezica din intestin, printr-o operație robotică la MedLife # HotNews.ro
Pentru un bărbat de peste 70 de ani cu probleme serioase de sănătate a inimii, diagnosticul de cancer de vezică urinară invaziv muscular a fost extrem de demoralizant. O intervenție clasică, la vârsta și comorbiditățile…
David Baltimore, reputatul laureat Nobel care a fost acuzat pe nedrept de fraudă, a murit la vârsta de 87 de ani # HotNews.ro
David Baltimore, biologul american care în 1975 a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină pentru o descoperire uluitoare ce avea să zdruncine temeliile domeniului abia născut al biologiei moleculare, a murit sâmbătă la reședința sa din…
Unul dintre oamenii lui Trump a explicat ce trebuie să facă europenii pentru noi sancțiuni contra Rusiei / Între timp, Moscova a ținut să transmită ceva Occidentului # HotNews.ro
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă vor ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a spus secretarul american al energiei, Chris Wright, care a adăugat că acest comerț…
REPORTAJ Trei școli, trei imagini diferite: fără festivități, cu baloane sau cu clasele goale. Cum a început anul școlar în pline proteste ale profesorilor: „Sunt îndreptățiți să facă asta, e vorba de viitorul copiilor noștri” # HotNews.ro
Prima zi a anului școlar 2025-2026 a început cu un conflict în învățământ, generat de „măsurile de criză”, cum le-a numit chiar ministrul Educației. HotNews a mers luni la trei unități de învățământ din Capitală…
Coreea de Sud face scandal pe tema muncitorilor arestați la megafabrica Hyundai din SUA # HotNews.ro
Coreea de Sud a declarat luni că dorește ca sute dintre cetățenii săi, arestați săptămâna trecută în timpul unei ample operațiuni a autorităților americane responsabile de imigrație la o fabrică de baterii auto din statul…
Diversificarea este o etapă emoționantă, dar și plină de întrebări pentru părinți. În cabinet întâlnesc des mame și tați care își doresc să facă „totul ca la carte”, însă tocmai această dorință de perfecțiune transformă…
„Fantoma” cu mașină de Formula 1. După o „vânătoare” de șase ani, poliția cehă a reușit să prindă un șofer care apărea din când în când cu bolidul pe autostradă # HotNews.ro
Poliția din Republica Cehă a arestat în cele din urmă șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută pe autostradă în numeroase rânduri începând din 2019, scrie BBC. Mașina de curse…
Câți români sunt de părere că apartenența la UE limitează prea mult independența țării. Ce arată un nou sondaj # HotNews.ro
Aproximativ 52% dintre români sunt de părere că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere că apartenența României la UE limitează prea mult independența națională,…
Remus Pricopie: „Ce este mai important, dreptul la o remunerație sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală?” # HotNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, critică decizia cadrelor didactice de a protesta în prima zi de școală, lăsând multe școli fără festivități de deschidere, și spune că această situația „ridică o întrebare dureroasă”. Pricopie a transmis…
Rusia a găsit alternativa la WhatsApp: Kremlinul vrea să instaleze un spion în fiecare telefon nou. „Tot ce faci acolo va fi disponibil pentru FSB” # HotNews.ro
Aplicația de mesagerie Max este o altă armă în campania lui Putin de control al poporului său, scrie publicația Politico. Moscova îi îndeamnă pe cetățenii săi să utilizeze o aplicație de mesagerie care oferă guvernului…
Cel mai nou sondaj pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova / Scădere pentru PAS, partidul pro-european al președintei Maia Sandu # HotNews.ro
Blocul „Patriotic”, construit în jurul socialiștilor, și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), gruparea pro-europeană a președintei Maia Sandu, sunt umăr la umăr în preferințele alegătorilor, înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie de peste Prut, arată…
„A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la altceva, amenda vine automat # HotNews.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune începând de duminică și camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor de pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi șoferilor care încalcă legea. Fiecare vehicul…
Anthropic, una dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale (AI) a fost de acord să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces intentat de autori și edituri în legătură cu…
Exclusiv! la Artmark: „100 de ani de artă, în opera unei singure familii înrudite cu Brâncuși” # HotNews.ro
Celebrăm 100 de ani de artă românească în prima licitație de artă contemporană din noul sezon (2025-2026): Licitația de Artă Contemporană, ce cuprinde și o secvență din colecția familiei de artiști Blendea – o familie…
SUA fac calcule pentru înapoierea banilor colectați prin taxele vamale impuse de președintele Trump și se tem de un scenariu „dezastruos” # HotNews.ro
Statele Unite vor emite rambursări în cazul în care Curtea Supremă de la Washington confirmă hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia taxele vamale „reciproce” impuse de președintele Donald Trump au reprezentat un abuz de putere,…
„Ar trebui să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat”. Mesaj virulent din Europa la adresa președintelui american, dar și a șefei Comisiei Europene # HotNews.ro
„Europa nu se confruntă doar cu o lume a imperiilor continentale, ci riscă să devină vasala Americii, avertizează doi foști lideri europeni și un fost europarlamentar, într-un text de opinie publicat de Politico. „Uniunea noastră…
Deloitte România a asistat ROCA Investments în preluarea pachetului de 20% din acțiunile Grupului Adrem, tranzacție finalizată recent # HotNews.ro
Deloitte România a asistat compania de private equity ROCA Investments, specializată în investiții în companii antreprenoriale locale, în preluarea pachetului de 20% din acțiunile Grupului Adrem, care furnizează servicii energetice. Tranzacția a fost semnată în…
SuperLiga: „Nu-l văd titular”. Ce spune Basarab Panduru despre un posibil transfer la Rapid # HotNews.ro
Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo riscă să-şi piardă locul de titularul dacă se va realiza un transfer în perioada imediat următoare în tabăra ”câinilor”, scrie Orange Sport. CFR Cluj este foarte aproape…
Atac armat în Ierusalim: Patru morți și mai mulți răniți. Atacatorii au fost uciși de poliția israeliană # HotNews.ro
Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți, într-un atac armat la intersecția Ramot, la periferia Ierusalimului, luni dimineață. Poliția i-a numit pe atacatori ca fiind „teroriști” și a anunțat…
SuperLiga: Mihai Stoica a explicat cedarea unui jucător de la FCSB. „Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui” # HotNews.ro
FCSB l-a transferat în vara acestui an pe Mamadou Thiam, atacantul senegalez al celor de la U Cluj. FCSB l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiţă şi a facilitat transferul lui Thiam, scrie Orange Sport. Mihai…
Un fugar care a reușit să se ascundă în sălbăticie ani de zile cu copiii săi a fost împușcat mortal în Noua Zeelandă # HotNews.ro
Un tată din Noua Zeelandă, care reușise să eludeze autoritățile timp de aproape patru ani împreună cu cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal luni de poliția din țara insulară, după ce a…
Aveam șapte ani și credeam că mamele sunt indestructibile. Că nu obosesc niciodată, că știu mereu ce-i de făcut și că, orice s-ar întâmpla, dimineața o să fie acolo, lângă mine, cu o cană de…
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale # HotNews.ro
În România, 20% dintre părinți apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului, iar 18% dintre copii afirmă că au fost bătuți acasă cu bățul sau nuiaua, 13% cu cureaua și 8% cu lingura…
Lipsa de vitamina D, consecință și posibilă cauză a depresiei. Care este doza necesară pentru menținerea sănătății mintale # HotNews.ro
Tristețea care se instalează fără motiv aparent, oboseala care nu trece nici după ore bune de somn, scăderea interesului pentru activități care altădată aduceau plăcere, pot fi uneori semne ale lipsei de vitamina D. Cercetătorii…
Ghiozdanul prea greu determină scolioza! Fals. Ce probleme de sănătate pot totuși cauza ghiozdanele copiilor și care este greutatea maximă recomandată # HotNews.ro
Începe școala în curând și elevii vor avea cinci, șase, poate chiar șapte ore de studiu pe zi. Pentru fiecare oră în parte, cărți, caiete speciale, plus penar, eventual bloc de desen, pensule, echipament de…
Un nou film „blockbuster” face furori în cinematografe, după săptămâni de lansări slabe: „E un succes răsunător” # HotNews.ro
Noul film „The Conjuring: Last Rites” (Trăind printre demoni: Ultima spovedanie) a relansat vânzările de bilete în cinematografe, obținând încasări de aproape 200 de milioane de dolari în weekendul de debut, depășind toate așteptările și…
