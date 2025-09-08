Patru state au cooperat pentru prinderea spionului KGB. Precizări ale serviciului secret din Republica Moldova
Aktual24, 8 septembrie 2025 19:50
Reținerea la Timișoara a lui Alexandru Bălan, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus, stat supus Rusiei, a fost posibilă ca urmare a cooperării serviciilor secerte din România, Cehia și Ungaria, anunță SIS, serviciul secret din Republica Moldova. Reținerea a avut loc în urma unei operațiuni coordonate între SIS, Serviciul Român de Informații, precum […]
• • •
Acum 5 minute
20:20
A căzut guvernul din Franța, extremiștii de stânga și de dreapta și-au dat mâna și au reușit să-l demită pe premierul François Bayrou # Aktual24
Prim-ministrul francez François Bayrou a pierdut votul de încredere pe care l-a solicitat pentru guvernului său, anunță BBC. Adunarea Națională a Franței a votat cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru a-l demite din funcție și a răsturna guvernul său minoritar. Alți 25 de deputați s-au abținut. Franța se află acum într-o adevărată […]
Acum 15 minute
20:10
Administrația Trump dorește ca Europa să înceteze să cumpere petrol rusesc și să se alăture sancțiunilor propuse care vizează națiunile care continuă să facă acest lucru, a declarat luni un oficial de rang înalt al Casei Albe. Ungaria luiOrban continuă să cumpere masiv gaze si petrol din Rusia. Unele țări europene continuă să se bazeze […]
Acum 30 minute
20:00
Moscova amenință iar Finlanda. Îi cere ”despăgubiri de război” de peste 244 de miliarde de dolari # Aktual24
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că urmează un curs de confruntare pentru un război împotriva Rusiei şi a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. „După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive Helsinki a […]
Acum o oră
19:50
Reținerea la Timișoara a lui Alexandru Bălan, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus, stat supus Rusiei, a fost posibilă ca urmare a cooperării serviciilor secerte din România, Cehia și Ungaria, anunță SIS, serviciul secret din Republica Moldova. Reținerea a avut loc în urma unei operațiuni coordonate între SIS, Serviciul Român de Informații, precum […]
19:40
O ședință a statelor BRICS, grup pornit de la Brazilia, Rusia, India și China dar care între timp s-a lărgit cu alte state, a fost convocată în grabă de primul dintre aceste state. O ședință online, lucru important de precizat. Comportamentul principalelor puteri din acest forum care caută o ordine mondială alternativă la cea occidentală […]
Acum 2 ore
18:40
Cererile de azil în Uniunea Europeană (UE) au scăzut cu 23% în prima jumătate a anului 2025 față de anul precedent, potrivit unui raport al Agenției UE pentru Azil (EUAA). Conform raportului, până la sfârșitul lunii iunie au fost primite 399.000 de cereri de azil de către țările UE, Elveția și Norvegia. Potrivit EUAAA, scăderea […]
Acum 4 ore
17:50
DIICOT a prins un trădător: Fost adjunct al serviciilor secrete din Republica Moldova, cercetat pentru trădare în România # Aktual24
Astăzi, 8 septembrie 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, fost adjunct […]
17:40
Francois Bayrou e pe cale să devină FOSTUL premier al Franței. Guvernul său minoritar aproape sigur va fi răsturnat în Parlament de stânga, extrema stângă și extrema dreaptă. Calculul politic al președintelui Emmanuel Macron de a declanșa alegeri anticipate acum 2 ani pentru a stopa ascensiunea Frontului Național (extrema dreaptă) a dat greș în mod […]
17:40
O boală gravă a lovit-o pe principala propagandistă a Kremlinului, șefa trustului Russia Today. Soțul ei este în moarte clinică # Aktual24
Margarita Simonian, redactor-șef al postului de televiziune RT și al grupului media „Russia Today”, a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală gravă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii prezentate de Vladimir Soloviov, unul dintre principalii promotori ai propagandei Kremlinului. Simonian, în vârstă de 45 de ani, a precizat că medicii i-au recomandat […]
17:30
Tupeu la Moscova. Lavrov: ”Rusia nu dorește să se răzbune pe nimeni. Nu dorim să ridicăm ziduri precum Zidul Berlinului” # Aktual24
Rusia nu dorește să se răzbune pe nimeni, nu se îndepărtează de foștii parteneri occidentali, dar va ține cont de acțiunile lor din trecut, a anunțat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei întâlniri cu studenții. „Nu dorim să ne răzbunăm pe nimeni, să ne descărcăm furia asupra nimănui. Nu vom […]
17:10
Programul caselor de pariuri s-a adaptat dramatic în ultimii ani pentru a răspunde cerințelor unei industrii care nu doarme niciodată. Globalizarea pariurilor a creat necesitatea unor programe extinse care să acopere evenimente din toate fusurile orare. Această evoluție a transformat casele de pariuri din afaceri locale cu program fix în operațiuni complexe care funcționează aproape […]
17:10
Răscoală în PNL. Un primar amenință că-și dă demisia dacă va trebui să facă disponibilizări: ”Plecăm toți în masă” # Aktual24
Primarul comunei Lipnița (Constanța), Nicolae Florin Dinu (PNL), anunță că dacă va fi obligat să dea oameni afară, toţi angajaţii, inclusiv el vor pleca în masă. „La noi în primărie este totul OK. Avem 21 de oameni în organigramă dintre care 18 activi. Nu are cine să plece. De ce trebuie neapărat să schimbăm ceva? […]
17:00
Incident pe podul Agigea. Un preot a încercat să-l convingă pe un bărbat cățărat pe pod să coboare, dar Poliția a avut mai mult succes – VIDEO # Aktual24
Un bărbat de 65 de ani s-a urcat pe podul de la Agigea, în semn de protest. Polițiștii l-au convins să coboare după mai bine de 5 ore de negocieri. Chiar și un preot a intervenit pentru a-l convinge pe bărbat să coboare. Un bărbat de 65 de ani s-a urcat în această dimineață, 8 […]
Acum 6 ore
16:20
Surse: Ce le-a spus președintele Dan sindicaliștilor din Educație. Legea care majorează norma didactică ar putea fi abrogată peste 2 luni # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni cu reprezentanții sindicatelor din educație, în urma protestului de amploare organizat în Capitală. Profesorii și-au prezentat principalele revendicări: demisia ministrului Educației, Daniel David, și abrogarea prevederilor din Legea 141/2025, care majorează norma didactică și impun alte măsuri de austeritate în școli. Potrivit liderilor sindicali, șeful statului „a luat […]
16:20
Reacția USR la noile amenințări ale lui Grindeanu: ”Dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România” # Aktual24
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, susţine necesitatea reformelor pentru că România se află „pe buza prăpastiei” şi trebuie să elimine ameninţarea de a intra „într-o spirală a datoriilor”. Reacţia sa vine după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”, nu se […]
16:10
Ciolacu continuă să sfideze: ”Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă/ Demontez minciuna” # Aktual24
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează „minciuna” conform căreia ar fi cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menţionând că acest fond nu a stat „în pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor. „Demontez azi minciuna că am cheltuit […]
15:40
Creșterea exporturilor Chinei încetinește în august, pe fondul tarifelor americane și al tensiunilor comerciale # Aktual24
Exporturile Chinei au crescut în august în cel mai lent ritm de la perioada ianuarie-februarie, când au crescut doar cu 2,3%. Exporturile Chinei au crescut luna trecută, dar într-un ritm mai lent decât în ultimele luni, a anunțat luni agenția vamală a țării, relatează Euronews. Exporturile au ajuns la 321,8 miliarde de dolari în august, […]
15:30
Tânăr medic, atacat de suveraniști: ”Ignoranța nu este o opinie. Mă uit la valurile de conspiraționiști care umplu internetul cu minciuni și am o singură întrebare” # Aktual24
Iuliu Torje un tânăr medic specializat în terapie intensivă, are un mesaj dur la adresa suveraniștilor care promovează teoriile delirante ale unor medici conspiraționiști. El a fost violent atacat de suveraniști după ce a desființat teoriile lansat de conspiraționiștii adunați în week-end la Brașov. ”Sunt medic ATI. Terapie Intensivă. Reanimare. Locul unde realitatea medicinei nu […]
15:10
Germania: Cărbunele în creștere. Energiile regenerabile vor furniza mai puțină electricitate în 2025 # Aktual24
Era de așteptat ca ponderea energiilor regenerabile în producția de electricitate să crească semnificativ până în 2030. Cu toate acestea, conform noilor cifre de la Oficiul Federal de Statistică din Germania, aceasta devine o perspectivă îndepărtată. Combustibilii fosili au parte de o mică revigorare. În prima jumătate a acestui an, în Germania s-a produs mai […]
15:10
Dronele Rusiei au bombardat casa unui fotbalist de la Benfica, aceasta a fost complet distrusă. În casă se aflau soţia sa, însărcinată în şapte luni, şi fiica sa de trei ani # Aktual24
Mijlocaşul ucrainean Gheorghi Sudakov, de la Benfica, a relatat prin intermediul reţelelor sociale că dronele ruseşti i-au distrus locuinţa sa din Kiev în noaptea de 7 septembrie, dar fără ca familia sa să fi fost rănită, transmite EFE, citată de Agerpres. Soţia sa, însărcinată în şapte luni, şi fiica sa de trei ani au scăpat […]
15:00
Prima zi de școală a debutat cu un protest de amploare al cadrelor didactice. Mii de profesori s-au adunat luni, după ora 10:30, în Piața Victoriei, la un miting organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Ulterior, ei au pornit în marș spre Palatul Cotroceni. […]
14:50
Un bărbat din localitatea argeşeană Săpata a fost reţinut după ce, pe fondul consumului de alcool, a încălcat un ordin de protecţie şi a ameninţat-o cu moartea pe mama sa. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, bărbatul de 45 de ani este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi ameninţare, într-un […]
14:50
O nouă comoară descoperită la Mangalia: vase din aur și argint vechi de peste 2.200 de ani # Aktual24
Muzeul Național de Istorie a României a anunțat descoperirea unor vase din aur și argint datând de la începutul secolului al III-lea î.Hr., în situl arheologic Callatis, aflat lângă Mangalia. Potrivit instituției, astfel de artefacte sunt extrem de rare și se aseamănă cu piesele găsite în morminte antice de prestigiu, precum cele de la Vergina […]
14:40
Grecia, „cea mai bătrână țară” din Europa. Anunță un pachet de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul demografic # Aktual24
Grecia implementează măsuri radicale, inclusiv reduceri de impozite și alte stimulente financiare, pentru a contracara scăderea populației care amenință să facă din țară „cea mai bătrână” din Europa. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că pachetul de măsuri de 1,6 miliarde de euro a fost determinat de una dintre cele mai mari provocări cu care […]
14:30
Grindeanu, din colț în colț după ce președintele Dan i-a cerut să nu îl mai atace pe Bolojan: ”Noi nu am dat ultimatumuri, PSD în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut luni că nu l-a atacat pe Ilie Bolojan în discursul de duminică, deși atunci a acuzat că ”țara este guvernată cu toporul”. Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști în legătură cu atacul la adresa lui Ilie Bolojan, dacă a fost un atac la adresa partenerilor PSD din […]
Acum 8 ore
14:10
Ce face Rusia pe front, acuzațiile se confirmă. Moscova anuntă că se retrage din Convenția Europeană împotriva Torturii # Aktual24
Rusia intenționează să se retragă din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a înaintat luni parlamentului rus un proiect de lege corespunzător, potrivit agenției de știri rusă TASS. Convenția împotriva torturii a fost adoptată în 1987, iar Rusia a ratificat-o în 1998. Odată cu retragerea sa, Comitetul nu va mai […]
13:40
Rachetele Rusiei nu mai pot să îi atingă. Cel mai mare producător de drone din Ucraina va construi o fabrică în Marea Britanie # Aktual24
Cel mai mare producător de drone din Ucraina, Ukrspecsystems, va construi o nouă fabrică și un centru de testare în Suffolk – ceea ce ar putea însemna locuri de muncă pentru lucrătorii Lotus care se confruntă cu concedieri. Producătorul de mașini sport Lotus din South Norfolk a anunțat luna trecută reduceri masive de locuri de […]
13:00
Sondaj INSCOP care enervează AUR: Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența națională # Aktual24
Un sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 4–10 august 2025 la comanda think-tankului Polithink, arată că 52,4% dintre români consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul. Potrivit datelor, scepticismul față de UE este mai ridicat în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor între […]
12:50
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, îndemn la responsabilitate: „Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor – este a elevilor” # Aktual24
Luni, 8 septembrie 2025, începutul noului an școlar a fost umbrit de protestele cadrelor didactice, care au lăsat multe curți goale și au amânat festivitățile de deschidere în numeroase școli din țară. În acest context tensionat, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, a transmis un apel public […]
12:40
Brazilia a convocat astăzi un summit BRICS pentru a discuta politica comercială a președintelui Donald Trump. Liderii Rusiei și Chinei vor participa, dar prim-ministrul Indiei nu va fi prezent. China a confirmat că președintele Xi Jinping va participa la summitul virtual BRICS, relatează Bloomberg. „Președintele Xi Jinping va participa la summitul online al liderilor BRICS […]
Acum 12 ore
12:20
Volkswagen anunță că va rupe piața din Europa cu o nouă mașină accesibilă la preț: ”Am muncit din greu în ultimii ani” # Aktual24
Directorul executiv al Volkswagen anunță că va face eforturi pentru a consolida dominația companiei în electromobilitate în Europa cu o nouă gamă de vehicule electrice compacte și accesibile. Volkswagen, cel mai mare furnizor de vehicule electrice atât în Germania, cât și în Europa în acest an, a dezvăluit în weekend conceptul ID.Cross, o mașină electrică […]
12:10
Încep dezvăluirile: „Epstein ne folosea ca trofee în fața lui Donald Trump”, acuză un fotomodel care a fost abuzată sexual în vila controversatului miliardar # Aktual24
Cleo Glyde, un fotomodel care l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein în anii 1990, înainte ca abuzurile acestuia să iasă la iveală, a povestit detalii despre modul în care controversatul finanțator o folosea pe ea și pe o prietenă drept „trofee” pentru a-și impresiona cercul de cunoștințe, inclusiv pe Donald Trump. Glyde a relatat într-un interviu […]
11:50
După ce Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER, inclusiv de la șefia partidului câștigată cu doar șase zile înainte, conducerea formațiunii a fost preluată de Camelia Sălcudean, de la filiala Cluj. Berceanu a explicat motivele plecării sale: „Unul dintre foştii parlamentari USR, aflat acum în conducerea REPER, a venit cu o propunere indecentă: […]
11:40
Avion al companiei Ryanair, nevoit să aterizeze de urgență la Toulouse, după ce un pasager beat a vrut să deschidă ușile de urgență în plin zbor # Aktual24
Un zbor Ryanair de la Bournemouth, Anglia, către Girona, Spania, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe Aeroportul din Toulouse, Franța, joi, după ce un pasager a provocat un incident grav la bord. Martorii oculari, citați de The Sun, au declarat că bărbatul, care era băut, a început să strige că vrea să coboare […]
11:30
Evelin, nepoata de 9 ani a președintelui Nicușor Dan, a venit vineri seara la bâlciul din Vaslui, însoțită de tatăl său, Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a șefului statului. „Mi-am adus aminte de copilărie și mi-am adus și fiica să vadă cum e la bâlci, la bunici. Nu am mai fost, cred […]
11:10
Atac terorist la Ierusalim: 15 civili au fost răniți, dintre care șase se află în stare gravă, iar cei doi atacatori au fost „neutralizați” – VIDEO # Aktual24
Un atac armat a avut loc luni dimineața la intersecția Ramot de la intrarea nordică a Ierusalimului, soldându-se cu 15 persoane rănite, dintre care șase în stare gravă, potrivit serviciului de ambulanță israelian Magen David Adom. Autoritățile au confirmat că doi atacatori au fost „neutralizați” la scurt timp după deschiderea focului. Incidentul este considerat un […]
11:10
Președintele Dan, prezent doar în calitate de părinte la deschiderea anului școlar: ”Nu am vrut să sfidez” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat luni de ce nu a participat la deschiderea anului școlar în calitatea sa oficială, preferând să fie prezent doar ca părinte, alături de fiica sa. Șeful statului a subliniat că a luat această decizie pentru a nu provoca tensiuni suplimentare într-un context în care cadrele didactice au revendicări și […]
11:00
Președintele Dan sancționează atacurile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: ”Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat acid tacul lansat de Sorin Grindeanu, dumininp, în Parlament, la adresa lui Ilie Bolojan. El a atras atenția că disputele publice între liderii acestora afectează stabilitatea și credibilitatea guvernării. În opinia sa, într-un moment dificil pentru țară, formațiunile ar trebui să lase deoparte atacurile reciproce și să acționeze ca […]
10:50
Ministrul Apărării anunță că toți cei din minister implicați în acțiunile mercenarilor lui Potra din Congo vor fi dați afară: ”O să aflu dacă au știut și dacă au fost implicați” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că toți cei din Direcția Generală de Informații a Armatei care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au acționat ca mercenari în Republica Congo vor fi concediați. Oficialul a subliniat că este vorba fie de complicitate, fie de incompetență a serviciilor, iar situația […]
10:50
Lideri ai UE ajung din nou la Washington pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Trump schimbă foaia față de Rusia # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că unii lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta modalități de rezolvare a războiului ruso-ucrainean. Într-o declarație făcută reporterilor după întoarcerea de la finala turneului de tenis US Open de la New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu […]
10:50
Încă un accident foarte grav: trei bărbați au murit DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu # Aktual24
Dimineața zilei de luni a fost marcată de o tragedie pe DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, unde un grav accident rutier a curmat viețile a trei bărbați. Potrivit informațiilor transmise de ISU Bihor, apelul de urgență a fost primit la ora 05:05, fiind anunțată coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism. În urma […]
10:40
Australianca Erin Patterson, care și-a otrăvit rudele cu ciuperci otrăvitoare, a fost condamnată la închisoare pe viață # Aktual24
O femeie din Australia, Erin Patterson, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea a trei rude ale fostului ei soț, folosind ciuperci extrem de otrăvitoare, în cadrul unui proces desfășurat la Curtea Supremă din statul Victoria, Melbourne. Decizia instanței prevede că Patterson nu va fi eligibilă pentru eliberare condiționată până în 2056, când […]
10:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că toți cei din minister implicați în acțiunile mercenarilor lui Potra din Congo vor fi dați afară # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că toți cei din Direcția Generală de Informații a Armatei care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au acționat ca mercenari în Republica Congo vor fi concediați. Oficialul a subliniat că este vorba fie de complicitate, fie de incompetență a serviciilor, iar situația […]
09:40
Germania se înarmează și cu… ravioli: guvernul Merz a dispus pregătirea de stocuri de conserve, în eventualitatea unui război cu Rusia # Aktual24
Guvernul german a început să ia în calcul crearea unui stoc național de alimente gata preparate, inclusiv conserve de ravioli și linte, ca parte a unei strategii mai ample de securitate în caz de război, dezastre naturale sau accidente nucleare. Acest anunț, transmis de The Washington Post, a generat reacții ironice pe internet, dar autoritățile […]
09:10
SUA sunt pregătite să colaboreze cu Europa pentru „colapsul total” al economiei rusești, afirmă secretarul Trezoreriei, Scott Bessent # Aktual24
Statele Unite sunt dispuse să coopereze cu Uniunea Europeană pentru a impune un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, cu scopul de a provoca „colapsul total” al economiei acesteia. Declarația a fost făcută de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, într-un interviu acordat NBC News. „Ne aflăm într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană […]
08:50
Dar ce vor spune acum anti-vaxxerii rusofili? Rusia anunță că a realizat un vaccin cu eficiență ridicată împotriva cancerului de colon # Aktual24
Cercetătorii ruși au finalizat cu succes testele preclinice pentru un vaccin împotriva cancerului de colon, demonstrând un nivel ridicat de siguranță și eficacitate, a anunțat Veronika Skvorțova, șefa Agenției Federale Medicale și Biologice (FMBA), în cadrul Forumului Economic Estic desfășurat la Vladivostok. „Cercetarea s-a întins pe mai mulți ani, dintre care ultimii trei au fost […]
08:40
Coreea de Sud își va repatria muncitorii de la fabrica Hyundai, încătușați și reținuți în SUA, în timpul unui raid al autorităților americane de imigrație # Aktual24
Guvernul sud-coreean a anunțat că peste 300 de muncitori sud-coreeni reținuți în urma unui raid masiv al autorităților americane de imigrație la o fabrică Hyundai din statul Georgia vor fi eliberați și readuși acasă. Kang Hoon-sik, șeful de cabinet al președintelui Lee Jae-myung, a declarat că Seulul și Washingtonul au finalizat negocierile privind eliberarea lucrătorilor. […]
08:20
Președintele SUA anunță un acord pentru Gaza „foarte curând” și promite returnarea tuturor ostaticilor – el face asemenea declarații de câteva luni # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, 7 septembrie 2025, că un acord de încetare a focului în Gaza va fi atins „foarte curând”, reluând afirmațiile pe care le-a făcut în mod repetat în ultimele luni. „Cred că vom avea foarte curând un acord pentru Gaza”, le-a spus Trump jurnaliștilor la întoarcerea sa la […]
08:10
Vești rele pentru Putin: Țările OPEC+ anunță o nouă creștere a producției de țiței, începând din octombrie, fapt care va duce la scăderea prețurilor mondiale la petrol # Aktual24
Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, reuniți în alianța OPEC+, au convenit duminică să majoreze din nou producția de petrol începând cu luna octombrie. Decizia vine după mai multe luni de creșteri accelerate, însă de data aceasta ritmul va fi mai redus, în condițiile în care cererea globală dă semne de slăbiciune. Potrivit […]
07:50
AUR continuă sabotarea măsurilor de reformă: a anunțat că va ataca la CCR proiectele guvernului Bolojan # Aktual24
”Astăzi, coaliția PNL-PSD-UDMR-USR și minorități a demonstrat din nou disprețul total față de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic și dezbaterea parlamentară, Guvernul a ales să calce în picioare Constituția și să își asume, de cinci ori consecutiv, […]
