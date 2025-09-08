Alimente care îți pot afecta inima. Ce să eviți pentru o sănătate cardiovasculară mai bună
StirileProtv.ro, 8 septembrie 2025 21:20
Alimentația are un impact esențial asupra sănătății noastre, indiferent de vârstă, iar rolul său devine și mai important când vine vorba de inimă. Specialiștii atrag atenția asupra unor alimente care ne fac mai mult rău decât bine.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
21:50
Incendiu la locomotiva unui tren de călători Suceava–Botoșani: 12 persoane evacuate în siguranță # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda, judeţul Botoşani.
Acum 15 minute
21:40
Horoscop 9 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi senină. O să putem aplica tot ce am învățat ca să ne croim un drum al nostru, să ne facem auziți și apreciați.
21:40
Rusia ar ucide civili în Cehia exact cum o face în Ucraina, avertizează şeful serviciilor de informaţii # StirileProtv.ro
Rusia ar ucide oameni nevinovaţi în Cehia, la fel cum o face în Ucraina, a declarat luni şeful serviciilor de informaţii cehe, Michal Koudelka, scrie Politico.
Acum 30 minute
21:30
Donarea de sânge generează o stare de bine care îi determină pe donatori să revină. Cum se explică științific această euforie # StirileProtv.ro
Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că experienţa sa profesională i-a arătat că numeroşi donatori de sânge resimt o stare de bine după actul donării.
Acum o oră
21:20
Cine este fostul șef al spionajului Moldovei care vindea Belarusului secrete de stat din România. Plasat în funcție de ruși # StirileProtv.ro
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său.
21:20
Alimente care îți pot afecta inima. Ce să eviți pentru o sănătate cardiovasculară mai bună # StirileProtv.ro
Alimentația are un impact esențial asupra sănătății noastre, indiferent de vârstă, iar rolul său devine și mai important când vine vorba de inimă. Specialiștii atrag atenția asupra unor alimente care ne fac mai mult rău decât bine.
21:10
Un terminal al Aeroportului Heathrow a fost evacuat în urma unui „posibil incident cu materiale periculoase” # StirileProtv.ro
Un terminal al aeroportului Heathrow a fost evacuat în timp ce serviciile de urgență intervin la un "posibil incident cu materiale periculoase".
21:10
Putin nu mai poate ascunde realitatea. Economia Rusiei intră în faza de stagnare. Prognoza sumbră a oamenilor de afaceri # StirileProtv.ro
Un sondaj realizat în rândul oamenilor de afaceri din Rusia arată că 57% se aşteaptă la o încetinire a economiei, în timp ce 28% estimează o redresare, a anunţat luni grupul de media RBK, transmite Reuters.
21:00
Boloș: Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficit când era premier. Reacție: ”Oamenii politici se mai alintă” # StirileProtv.ro
Marcel Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în timpul primului său mandat de premier, potrivit unei declarații făcute de Marcel Boloș, ministrul său de Finanțe din acea perioadă.
Acum 2 ore
20:40
Un doctor din Franța a otrăvit 30 de copii și adulți pentru a se lăuda cu abilitățile sale de resuscitare. 12 oameni au murit # StirileProtv.ro
Un medic francez acuzat că a otrăvit 30 de copii și adulți pentru a-și etala abilitățile de resuscitare va fi judecat, în ceea ce procurorii spun că este un caz unic în istoria Franței. 12 dintre cei otrăviți de medicul anestezist au murit.
20:30
Ce se află în spatele crizei politice din Franța și ce s-ar putea întâmpla în continuare # StirileProtv.ro
François Bayrou, prim-ministrul Franței, este pe cale să piardă un vot de încredere privind mandatul său, în cel mai recent episod al unei perioade de haos în Adunarea Națională.
20:10
ONG-urile și grupurile civice de mediu îi cer șefului Romsilva să interzică circulația mașinilor în pădurea Băneasa # StirileProtv.ro
Mai multe ONG-uri și cetățeni cer directorului Romsilva, Jean Vișan, rezilierea contractului pentru deschiderea drumului auto în Pădurea Băneasa, avertizând că mediul și siguranța vizitatorilor sunt afectate.
20:10
Cum l-a prins SRI pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat ale României # StirileProtv.ro
SRI a colaborat cu serviciile secrete din patru țări pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat din România.
20:00
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie” # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.
Acum 4 ore
19:50
Daniel David, despre anul de criză în Educație: „Nimeni nu are ceva cu profesorii, dar trebuie să construim pentru 2026” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările din învăţămând, pentru că unele comasări sunt de succes, iar altele nu.
19:40
Rușii care spun că nu vizează civili au lovit sediul guvernului ucrainean. Trump își pierde răbdarea, SUA trec de partea UE # StirileProtv.ro
Donald Trump încă mai crede că se poate înțelege cu Vladimir Putin și are de gând să-l sune cât de curând.
19:40
Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest fel.
19:40
Ținutul Măcinului, unde natura conviețuiește cu tradiția, iar turiștii sunt „adoptați” pe loc de localnici # StirileProtv.ro
Munții Măcinului, cei mai vechi din România, au intrat într-o perioadă de dezvoltare turistică accelerată. Mii de vizitatori au ajuns în zonă în ultimii doi ani, de când a fost deschis podul peste Dunăre de la Brăila.
19:40
Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți” # StirileProtv.ro
Sătul de săgețile pe care și le aruncă liderii coaliției, președintele Nicușor Dan le-a cerut astăzi să facă pace, de dragul României. Însă, doar câteva ore mai târziu, PSD a depus la Parlament două proiecte de lege menite să schimbe măsuri importante.
19:30
Donald Trump, obligat să plătească peste 83 de milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare # StirileProtv.ro
O curte de apel din New York a confirmat decizia prin care Donald Trump trebuie să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare.
19:30
Mii de stupi, decimați de pesticide interzise de UE acum 7 ani, însă permise în România. Explicația Ministerului Agriculturii # StirileProtv.ro
Mii de stupi au rămas fără albine în toată țara din cauza pesticidelor folosite de agricultori. Inspectorul Pro a aflat că statul român permite utilizarea unor substanțe periculoase, interzise de Uniunea Europeană de acum 7 ani.
19:30
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie # StirileProtv.ro
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori cu venituri reduse s-au înscris.
19:30
Creatura care a provocat haos în miez de noapte într-un bloc din Germania. A sunat la toate soneriile locatarilor # StirileProtv.ro
Locatarii unui bloc de apartamente din sudul Germaniei, care au sunat la poliție din cauza soneriilor care sunau non-stop noaptea, au fost surprinși să descopere că vinovatul nu era de fapt un adolescent pus pe glume.
19:20
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor # StirileProtv.ro
Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.
19:20
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere # StirileProtv.ro
Cazurile de violență la adresa femeilor s-au înmulțit. În Capitală, într-un parc din cartierul Drumul Taberei, un bărbat a fost filmat în timp ce își agresa partenera și o amenința cu moartea.
19:20
Transylvania Open WTA 250, ediția 2026 – bilete Early Bird și un nou format al turneului # StirileProtv.ro
Transylvania Open WTA 250, cel mai important turneu de tenis feminin din România, lansează primele 500 de bilete și primele 100 de abonamente pentru ediția din 2026, în regim de Early Bird.
19:20
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.
19:10
Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025 # StirileProtv.ro
Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei (peste 280.000 euro), a fost câştigat la extragerea de duminică
18:40
Două zile în plus de înscrieri la masteratele UNATC, inclusiv Stand-up Comedy și Conținut și producție TV # StirileProtv.ro
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București prelungește perioada de înscrieri la programele de masterat până pe 11 septembrie.
18:40
Rusia masează zeci de mii de soldați la granița cu Polonia într-un exercițiu militar. Atac nuclear simulat asupra Varșoviei # StirileProtv.ro
NATO este în stare de alertă pe flancul estic, unde Rusia desfășoară zeci de mii de soldați și armament de război la granițele cu Polonia și Lituania, în vederea exercițiului militar Zapad 2025. Într-o ediție anterioară Rusia a simulat un atac nuclear.
18:20
VIDEO. Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: ”Nu face o treabă bună. Distruge situația economică” # StirileProtv.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă îi transmite actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan, că nu face ”o treabă bună” în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar, deoarece, ”prin măsurile luate distruge situația economică a țării”..
18:10
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România # StirileProtv.ro
Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.
Acum 6 ore
17:50
VIDEO. Cum a citit Viorica Dăncilă un proverb în limba franceză la PRO TV. Cătălin Măruță: Aici e ”qui”, nu ”oui”! # StirileProtv.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a pronunțat greșit de două ori un proverb în limba franceză, în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, deși cuvântul pe care l-a rostit, ”oui” (”da”), este unul dintre cele mai simple și mai cunoscute în limba franceză.
17:50
Încă un maghiar a fost agresat pe stradă, la Cluj Napoca, pentru că vorbea în limba etniei sale. Este al patrulea caz de violență motivată de ură înregistrat după ce liderul AUR Dan Tanasă și-a incitat urmăritorii împotriva celor care nu sunt români.
17:40
Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui # StirileProtv.ro
Sindicaliștii din Educație i-au cerut, în cadrul întâlnirii de luni, lui Nicușor Dan demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației, promovate de Guvern.
17:40
Indicele încrederii în zona euro atinge cel mai scăzut nivel din martie. Investitorii, tot mai pesimiști # StirileProtv.ro
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite DPA.
17:30
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani # StirileProtv.ro
Un bărbat din Gorj şi-a denunţat fiica la poliţie după ce a văzut că îi lipsesc bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Tânăra este acum anchetată.
17:20
Mai bine de un sfert dintre bucureștenii încadrați în grade de handicap nu au, în realitate, nicio dizabilitate # StirileProtv.ro
Peste 26% din bucureștenii care au fost încadrați în grad de handicap numai în perioada aprilie-iunie 2025 nu au, de fapt, niciun fel de dizabilitate, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.
17:20
Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă # StirileProtv.ro
Nou caz de violență în cuplu, de această dată în județul Alba. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că, după o petrecere la nunta unor prieteni, și-a lovit iubita.
17:20
Un bărbat din Argeș și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor, supărat că ea a început o nouă relație. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Supărat că iubita l-a părăsit și este implicată deja într-o altă relație, un bărbat din Argeș și-a mobilizat rudele, să-l ajute să o aducă înapoi, cu forța. Au reușit, însă doar până la un punct.
16:40
Donald Trump, despre parteneriatul SUA-Moldova: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională” # StirileProtv.ro
Trump a apreciat parteneriatul cu R. Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski.
16:40
Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea # StirileProtv.ro
Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.
16:40
Planul lui Orban a eșuat. Chinezii de la BYD lansează producția în Ungaria, dar mizează pe Turcia pentru producția masivă # StirileProtv.ro
Grupul auto chinez BYD va începe producţia la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, a anunţat luni vicepreşedintele executiv Stella Li, în cadrul unei conferinţe la Salonul auto de la Munchen.
16:20
Merz avertizează împotriva ”nostalgiei false” față de relația cu SUA: Americanii își schimbă interesele # StirileProtv.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propriul curs, independent de Statele Unite.
16:10
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.
16:10
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA” # StirileProtv.ro
PSD vrea să elimine, prin lege, modalitatea prin care unele facilități pot fi deduse de firmele din România din TVA. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a spus că ”sunt lucruri care se văd” în încasări.
16:10
Averse, descărcări electrice şi grindină în zone din judeţele Maramureş, Bihor şi Alba, luni după-amiază # StirileProtv.ro
Localităţi din judeţele Bihor, Maramureş şi Alba se vor afla sub incidenţa unor avertizări nowcasting Cod portocaliu de vreme instabilă pe parcursul orei următoare, informează Administraţia Naţională de Meteorologie
16:10
Prețul aurului atinge un nou record. Gramul depășește 500 de lei pentru prima dată în istorie # StirileProtv.ro
Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel valoarea de 496,3229 lei comunicată vineri de BNR și stabilind un nou record.
16:10
Aspiratoarele cu spălare sunt mașini puternice care, așa cum sugerează și numele, pot fi folosite pentru a aspira atât lichide, cât și solide, dar și pentru a spăla suprafețele cu ajutorul apei.
16:00
Industria apărării a devenit principalul motor de creștere economică a Bulgariei: 4% din PIB, majorări de salarii și pensii # StirileProtv.ro
Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanşată de către Rusia, marcând o creştere istorică a industriei de apărare a ţării, scrie agenţia Novinite.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.