Cu un ochi râde și cu altul plânge. Sudakov s-a transferat la Benfica, dar rușii aproape i-au omorât familia
Sport.ro, 8 septembrie 2025 22:50
Războiul din Ucraina a început februarie 2022, dar Rusia a anexat bucăți din Donbas și Crimeea încă din 2014.
Acum 30 minute
23:00
Cum rezolvă FCSB problema jucătorului under-21 după ce a picat transferul lui Mario Tudose: ”Îl ajută fizicul!” # Sport.ro
FCSB a vrut să îl transfere pe Mario Tudose pentru a rezolva problema jucătorului sub 21 de ani.
Acum o oră
22:50
Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: ”Fac pariu pe o sticlă de vin roșu” # Sport.ro
Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a reacționat categoric după ce a văzut ce transfer a făcut Rapid.
22:50
Cu un ochi râde și cu altul plânge. Sudakov s-a transferat la Benfica, dar rușii aproape i-au omorât familia # Sport.ro
22:30
Bayer Leverkusen a anunțat cine este înlocuitorul lui Erik ten Hag! Este un fost selecționer # Sport.ro
Bayer Leverkusen l-a demis pe Erik Ten Hag după doar două etape din Bundesliga.
Acum 2 ore
22:10
Mihai Pintilii (40 de ani), fost jucător și în prezent antrenor secund la FCSB, a vorbit despre relația cu patronul Gigi Becali.
22:00
Gigi Becali a vrut să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, pentru a rezolva problema jucătorului U-21 la FCSB.
22:00
Doar fanii înfocați ai Realului îl mai recunosc! Transformare incredibilă pentru fostul star # Sport.ro
Un fost jucător al Realului arată incredibil, deși s-a retras de ani buni din fotbal.
21:50
Rapid București va da o lovitură în ultima zi de mercato și va transfera un jucător de la rivala CFR Cluj, așa cum s-a mai întâmplat în ultimii ani.
21:30
Cipru este următoarea adversară a României în preliminariile Cupei Mondiale.
Acum 4 ore
21:10
Totul despre viitoarea adversară a României. Cine este naționala Ciprului, una dintre victimele preferate ale tricolorilor # Sport.ro
Cipru - România va fi livetext pe www.sport.ro marți, 9 septembrie, de la 21:45.
21:00
”Vorbește separat!” Vestiarul lui FCSB, afectat de prietenia dintre Florin Tănase și Gigi Becali? # Sport.ro
Relația strânsă pe care Florin Tănase o are la nivel personal cu Gigi Becali este deja cunoscută în lumea fotbalului românesc.
20:40
CFR Cluj a mai cedat un jucător.
20:30
Real Madrid este aproape de a transfera încă un jucător de la Liverpool, după ce în perioada de mercato din vară l-a adus pe Trent Alexander-Arnold.
20:30
Transferul de la CFR a picat în ultimul moment! Ioan Varga anunță: ”A început să facă licitație!” # Sport.ro
După ce a rezolvat transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj voia să mai dea o lovitură.
20:10
Corp de Nadal, tenis cu note de Federer: punctele spectaculoase reușite de Alcaraz în finala US Open 2025 # Sport.ro
Carlos Alcaraz, puncte uluitoare în finala US Open 2025.
19:50
Refuzul lui Gigi Becali de a-i transfera, motivul pentru prestațiile modeste?! Mihai Pintilii: ”Sută la sută!” # Sport.ro
FCSB a avut un start modest de sezon, dar a reușit să se califice în faza principală Europa League.
19:50
Fostul director sportiv de la Dinamo a acceptat dialogul cu Sport.ro despre transferurile efectuate de ”roș-albi” în această vară.
19:30
Nu mergem în excursie la Nicosia! Trei motive pentru un meci complicat cu cea mai bună versiune a Ciprului # Sport.ro
Deplasarea naționalei României la Nicosia se anunță mai grea decât precedentele întâlniri cu reprezentativa Ciprului.
Acum 6 ore
19:20
Adus ca un adevărat star la Fenerbahce, Jose Mourinho a fost demis.
19:10
România se va duela marți cu Cipru în preliminariile pentru Cupa Mondială.
19:10
18:50
18:40
Lucescu, mesaj pentru contestatari! De ce nu a convocat alt atacant după accidentarea lui Louis Munteanu # Sport.ro
18:30
Kylian Mbappe vrea ca un jucător din naționala Franței să i se alăture la Real Madrid.
18:20
Atacantul Virgiliu Postolachi a părăsit-o pe CFR Cluj.
18:00
18:00
Campionatul Mondial de atletism va avea loc în Tokyo.
18:00
Ei sunt ”campionii” din mercato în Superligă: ”S-au mișcat foarte bine. Poate cel mai bine” # Sport.ro
Dinamo a făcut mai multe transferuri în această perioadă de mercato.
17:40
Acum 8 ore
17:20
Posibilele adversare ale României la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO # Sport.ro
România are șanse minime să ocupe prima poziție în grupa H în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 și să se califice direct la turneul final.
17:20
Andre Onana pleacă de la Manchester United și va semna în Turcia, cu Trabzonspor.
17:00
Alcaraz, prea sincer și prea bun, în finala US Open 2025: „Am jucat perfect. Am fost genial” # Sport.ro
Carlos Alcaraz nu s-a ferit de cuvinte mari după unul dintre cele mai bune meciuri jucate, până la douăzeci și doi de ani.
16:40
FC Universitatea Cluj şi FC Rapid 1923 au ajuns la un acord privind împrumutul, pe durata acestui sezon, al atacantului de bandă dreapta Omar El Sawy (21 de ani).
16:30
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Nicolescu: ”Vrem să-l facem apt şi să ne ajute!” # Sport.ro
Adrian Mazilu a semnat în această vară cu Dinamo.
15:50
Universitatea Craiova, liderul din Superliga, și-a asigurat serviciile unui tânăr mijlocaș în ultima zi a perioadei de transferuri.
Acum 12 ore
15:20
Tricolorii au pornit cu stângul, în preliminariile Mondialului din 2026 și, din păcate, nici continuarea drumului nu anunță ceva bun.
15:00
Avertisment pentru naționala lui Lucescu de la campionul din Superliga: "Mă aștept la un meci foarte, foarte dificil" # Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, trage un semnal de alarmă înaintea meciului pe care România îl joacă marți, de la 21:45, în Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
14:40
"Roș-albaștrii" respiră ușurați! Anunțul așteptat de la Charalambous despre Bîrligea și Alibec # Sport.ro
Elias Charalambous (44 de ani) aduce vești excelente pentru suporterii campioanei României.
14:40
San Marino U21 - România U21 în preliminariile EURO 2027, LIVE marți de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO! # Sport.ro
Naționala de tineret antrenată de Costin Curelea caută prima victorie din actuala campanie.
14:30
După plecările lui Leo Bolgado și Alin Fică, CFR Cluj se desparte acum și de atacantul care a jucat în dubla cu Lugano! # Sport.ro
Schimbările de lot continuă la gruparea ardeleană.
14:10
Piteștenii s-au răzgândit în privința lui Tudose, dar Becali e de neclintit: "Acum nu-l mai vreau eu, să se învețe minte!" # Sport.ro
Telenovela transferului lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș la FCSB, care a ținut capul de afiș în vară, a suferit o nouă întorsătură.
14:00
Campania de achiziții a campioanei continuă.
14:00
Formația din Ștefan cel Mare, sub îndrumarea unui antrenor competent, e pe un trend ascendent. Din toate punctele de vedere.
13:50
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:40
Al-Hilal Omdurman a ajuns implicată într-un scandal, după ce adversarii au depus memoriu din cauza folosirii unui fotbalist despre care susțin că n-avea drept de joc!
13:30
Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB # Sport.ro
Dan Șucu a acționat decisiv în ultima zi a perioadei de transferuri din Liga 1 și i-a suflat lui Gigi Becali unul dintre jucătorii doriți la FCSB.
13:00
Naționala de tineret caută prima victorie în preliminariile EURO 2027! Meciurile se văd pe Pro Arena și VOYO # Sport.ro
Selecționata condusă de Costin Curelea a început campania de calificare cu un 0-0 la Iași cu Kosovo.
13:00
Presa din Portugalia a explodat după dezvăluirile lui Becali: "Incredibil! O schemă pentru a păcăli Benfica" # Sport.ro
Ecourile dezvăluirilor făcute de Gigi Becali despre transferul ratat al lui Mario Tudose au traversat Europa și au aprins presa din Portugalia.
12:50
Fostul luptător de wrestling, ajuns acum la 53 de ani, a apărut în public, la Festivalul de Film de la Veneția, vizibil micșorat.
12:20
Cei de la FC U Craiova, primii care l-au comemorat astăzi pe marele Ilie Balaci! ”Cum ar fi fost Ilie Balaci astăzi?” # Sport.ro
Trecut în acte cu data nașterii de 13 septembrie, fostul mare fotbalist era de fapt născut pe 8 septembrie.
