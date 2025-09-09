Bolojan taie avântul lui Grindeanu

Cotidianul de Hunedoara, 9 septembrie 2025 06:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame și veteranii de război că, în general, vin propuneri legislative din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în [...] The post Bolojan taie avântul lui Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
06:40
Acum o oră
06:20
Mircea Roman – O personală eveniment Cotidianul de Hunedoara
Mircea Roman este unul dintre cei mai valoroși sculptori români contemporani (...) [...] The post Mircea Roman – O personală eveniment appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Victorie spectaculoasă a Italiei Cotidianul de Hunedoara
Selecționata Italiei a obținut o victorie spectaculoasă [...] The post Victorie spectaculoasă a Italiei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, [...] The post Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Ce spune Bolojan despre demisie Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistrații din pachetul de reforme respectă aspectele care țin de [...] The post Ce spune Bolojan despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Bolojan rămâne pe poziție în conflictul cu dascălii Cotidianul de Hunedoara
O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori [...] The post Bolojan rămâne pe poziție în conflictul cu dascălii appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Incident cu material periculos pe aeroportul Heathrow Cotidianul de Hunedoara
Zona de check-in a terminalului 4 de pe aeroportul londonez Heathrow a fost 'închisă și evacuată' din cauza unui 'incident' care a reclamat intervenția [...] The post Incident cu material periculos pe aeroportul Heathrow appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Boloș, despre Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit” Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru de Finanțe a mai spus că a trimis informări repetate premierului legate de situația bugetară, începând din august 2024. [...] The post Boloș, despre Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Franța, în criză. A căzut guvernul Cotidianul de Hunedoara
Franța se pregătește să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea așteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei [...] The post Franța, în criză. A căzut guvernul appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Tactica pe care mizează Mircea Lucescu împotriva Ciprului Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul Mircea Lucescu a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca jucătorii naționalei Ciprului să se implice cu [...] The post Tactica pe care mizează Mircea Lucescu împotriva Ciprului appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Trump a pierdut un proces de zeci de milioane de dolari Cotidianul de Hunedoara
O curte federală de apel a refuzat să respingă verdictul juriului în valoare de 83,3 milioane de dolari împotriva președintelui SUA, Donald Trump, pentru că a [...] The post Trump a pierdut un proces de zeci de milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Nicușor cu Bolojan în brațe Cotidianul de Hunedoara
N-au decît s-o descurce! Și el și tăticu de Nicușor! Că doar nu l-o lăsa din brațe taman pe Ilie Bolojan! [...] The post Nicușor cu Bolojan în brațe appeared first on Cotidianul RO.
19:50
S-a ales praful de altă promisiune a lui Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Un material publicitar din campania electorală circulă acum pe retelele sociale, in contextul protestului cadrelor didactice. [...] The post S-a ales praful de altă promisiune a lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
De Chirica fug și câinii (video) Cotidianul de Hunedoara
Momente amuzante la deschiderea noului an școlar dintr-o școală... [...] The post De Chirica fug și câinii (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Anunțul ministrului Educației pentru copii și părinți Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că orele în unităţile de învăţământ se [...] The post Anunțul ministrului Educației pentru copii și părinți appeared first on Cotidianul RO.
19:10
O taxă care n-o să vă placă Cotidianul de Hunedoara
Ce taxă ar mai putea impune guvernanții? Le-au dat o idee! [...] The post O taxă care n-o să vă placă appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se lucrează la [...] The post Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Nenorocirea din județul lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că,... [...] The post Nenorocirea din județul lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:00
Fostul șef al Serviciului moldovenesc de Informații, acuzat că spiona România Cotidianul de Hunedoara
Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în [...] The post Fostul șef al Serviciului moldovenesc de Informații, acuzat că spiona România appeared first on Cotidianul RO.
17:50
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Educației Cotidianul de Hunedoara
Parlamentarii AUR denunță sfidarea actualului ministru față de nemulțumirile profesorilor, elevilor și studenților pe fondul măsurilor de austeritate girate în [...] The post AUR depune moțiune și împotriva ministrului Educației appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Funcție de consolare pentru Simona Bucura-Oprescu Cotidianul de Hunedoara
Simona Bucura-Oprescu îl înlocuiește în această funcție pe Mitică-Marius Mărgărit, care și-a depus demisia. [...] The post Funcție de consolare pentru Simona Bucura-Oprescu appeared first on Cotidianul RO.
17:10
La Cluj, mare agitație Cotidianul de Hunedoara
Clujul este orașul unde se dă ora exactă în ultimele 24 de ore de mercato din România. [...] The post La Cluj, mare agitație appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ghionturi în Coaliție: „Este fotografia neputinței premierului” Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a susținut luni, în contextul protestului cadrelor didactice, că [...] The post Ghionturi în Coaliție: „Este fotografia neputinței premierului” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ce mai vrea Putin? Cotidianul de Hunedoara
La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus... [...] The post Ce mai vrea Putin? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
(Fotoreportaj) Profesorii nu se lasă nici la Bolojan, nici la Nicușor Cotidianul de Hunedoara
Treizeci de mii de profesori însoțiți de studenți, elevi și părinți au protestat luni în Piața Victoriei și au... [...] The post (Fotoreportaj) Profesorii nu se lasă nici la Bolojan, nici la Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Viktor Orban: zona euro se va prăbuși Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a intrat în stare de dezintegrare. Dacă va continua așa, UE va intra în istorie ca rezultat deprimant al unui experiment [...] The post Viktor Orban: zona euro se va prăbuși appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„România are pistolul la tâmplă“ Cotidianul de Hunedoara
România are pistolul la tâmplă. Dura și neașteptata recunoaștere a unui adevăr nedorit despre țara noastră îi aparține [...] The post „România are pistolul la tâmplă“ appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea” Cotidianul de Hunedoara
La momentul ieşirii din penitenciar, Elena Udrea a fost întrebată dacă a... [...] The post Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Președintele Cehiei, la pas prin Craiova Cotidianul de Hunedoara
Vizitatori mai puțin obișnuiți pe străzile din Craiova. Președintele Cehiei, Petr Pavel (63 de ani), a fost văzut pe străzile din vechea [...] The post Președintele Cehiei, la pas prin Craiova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Răsturnare de situaţie pentru mămici, călugări şi veterani Cotidianul de Hunedoara
Le dă PSD inapoi, că nu dă de la el. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că (...) [...] The post Răsturnare de situaţie pentru mămici, călugări şi veterani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Consiliul Fiscal: Sprijinul pe care România l-ar fi oferit Ucrainei Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează... [...] The post Consiliul Fiscal: Sprijinul pe care România l-ar fi oferit Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Castraveți în oțet pentru iarnă în doar șapte pași Cotidianul de Hunedoara
Toamna se numără bobocii și se pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă. Printre cele mai apreciate sunt castraveții în oțet [...] The post Castraveți în oțet pentru iarnă în doar șapte pași appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Consiliul Fiscal: Ce sprijin ar fi oferit România Ucrainei Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează... [...] The post Consiliul Fiscal: Ce sprijin ar fi oferit România Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:20
O zodie e în centrul evenimentelor Cotidianul de Hunedoara
Va trebui să te arunci cu capul înainte în aproape fiecare problemă curentă de la locul de muncă, așa că practic nu va mai rămâne [...] The post O zodie e în centrul evenimentelor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Arestat pentru că a omorât un câine Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr din comuna brașoveană Apaţa a ajuns în arest preventiv după ce ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. [...] The post Arestat pentru că a omorât un câine appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ce avere are Mirela Vaida Cotidianul de Hunedoara
Aplaudată de unii, contestată de alții prezentatoarea TV Mirela Vaida isi vede de drumul profesional si personal. [...] The post Ce avere are Mirela Vaida appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Protestul profesorilor s-a mutat la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Câteva mii de cadre didactice din toată țara care protestează fata de măsurile luate de Guvern în ceea ce privește... [...] The post Protestul profesorilor s-a mutat la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Sunt solidar cu profesorii! Cotidianul de Hunedoara
Nu-mi pare rău! De data aceasta vreau să fiu solidar cu greva profesorilor!  [...] The post Sunt solidar cu profesorii! appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Europa ca proiect politic riscă să dispară Cotidianul de Hunedoara
Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza pe baza unor decizii dificile, Europa, ca proiect politic, riscă să moară. [...] The post Europa ca proiect politic riscă să dispară appeared first on Cotidianul RO.
13:20
A apărut o nouă televiziune a ”poporului”. De râs Cotidianul de Hunedoara
Televiziunea a fost lansată cu finanţare prin programul Start Up Nation.... [...] The post A apărut o nouă televiziune a ”poporului”. De râs appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan… [...] The post Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:50
An nou școlar la Podenii Vechi Cotidianul de Hunedoara
Mirosea a emoții, gânduri, haine noi și creioane bine ascuțite la școala și grădinița din satul Poodenii Vechi din Prahova. Copiii au avut șansa unei deschideri de an așa cum trebuie [...] The post An nou școlar la Podenii Vechi appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție Tezaur Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor (MF) lansează luni cea de-a noua ediție [...] The post Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție Tezaur appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Profesorii, în stradă cum au promis Cotidianul de Hunedoara
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează [...] The post Profesorii, în stradă cum au promis appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Cititorii Cotidianul, supărați pe opoziție Cotidianul de Hunedoara
Cititorii s-au supărat pe opoziție și au [...] The post Cititorii Cotidianul, supărați pe opoziție appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Sentință. Cină fatală pentru o familie ”tratată cu buretele viperei” Cotidianul de Hunedoara
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, [...] The post Sentință. Cină fatală pentru o familie ”tratată cu buretele viperei” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
 IAR 99: Modernizare blocată, Avioane Craiova în pericol financiar   Cotidianul de Hunedoara
Modernizarea avioanelor de antrenament IAR 99, un proiect esențial pentru pregătirea [...] The post  IAR 99: Modernizare blocată, Avioane Craiova în pericol financiar   appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Trump se pregătește pentru o vizită, luna viitoare Cotidianul de Hunedoara
Informația a fost confirmată pentru CNN  [...] The post Trump se pregătește pentru o vizită, luna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Ce a văzut Adrian Negrescu când a ieșit de la Antena3 Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul durează câteva ore [...] The post Ce a văzut Adrian Negrescu când a ieșit de la Antena3 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cum aduc românii emoție acasă cu ajutorul artei digitale pe canvas Cotidianul de Hunedoara
În ultimii ani, locuințele românilor s-au transformat în adevărate galerii de artă personalizată. [...] The post Cum aduc românii emoție acasă cu ajutorul artei digitale pe canvas appeared first on Cotidianul RO.
