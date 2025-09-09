Bolojan taie avântul lui Grindeanu
Cotidianul de Hunedoara, 9 septembrie 2025 06:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame și veteranii de război că, în general, vin propuneri legislative din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în [...] The post Bolojan taie avântul lui Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
06:40
Acum o oră
06:20
Mircea Roman este unul dintre cei mai valoroși sculptori români contemporani (...) [...] The post Mircea Roman – O personală eveniment appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Selecționata Italiei a obținut o victorie spectaculoasă [...] The post Victorie spectaculoasă a Italiei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, [...] The post Kelemen Hunor: Dacă nu rezistă la test, legitimitatea acestui guvern dispare appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistrații din pachetul de reforme respectă aspectele care țin de [...] The post Ce spune Bolojan despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
22:10
O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori [...] The post Bolojan rămâne pe poziție în conflictul cu dascălii appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Zona de check-in a terminalului 4 de pe aeroportul londonez Heathrow a fost 'închisă și evacuată' din cauza unui 'incident' care a reclamat intervenția [...] The post Incident cu material periculos pe aeroportul Heathrow appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Boloș, despre Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru de Finanțe a mai spus că a trimis informări repetate premierului legate de situația bugetară, începând din august 2024. [...] The post Boloș, despre Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Franța se pregătește să se cufunde din nou într-o criză politică odată cu căderea așteptată a guvernului condus de Francois Bayrou, luni, în urma unei [...] The post Franța, în criză. A căzut guvernul appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Selecționerul Mircea Lucescu a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca jucătorii naționalei Ciprului să se implice cu [...] The post Tactica pe care mizează Mircea Lucescu împotriva Ciprului appeared first on Cotidianul RO.
20:10
O curte federală de apel a refuzat să respingă verdictul juriului în valoare de 83,3 milioane de dolari împotriva președintelui SUA, Donald Trump, pentru că a [...] The post Trump a pierdut un proces de zeci de milioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
20:00
N-au decît s-o descurce! Și el și tăticu de Nicușor! Că doar nu l-o lăsa din brațe taman pe Ilie Bolojan! [...] The post Nicușor cu Bolojan în brațe appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Un material publicitar din campania electorală circulă acum pe retelele sociale, in contextul protestului cadrelor didactice. [...] The post S-a ales praful de altă promisiune a lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Momente amuzante la deschiderea noului an școlar dintr-o școală... [...] The post De Chirica fug și câinii (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că orele în unităţile de învăţământ se [...] The post Anunțul ministrului Educației pentru copii și părinți appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ce taxă ar mai putea impune guvernanții? Le-au dat o idee! [...] The post O taxă care n-o să vă placă appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut luni o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, cărora le-a transmis că se lucrează la [...] The post Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
18:20
„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că,... [...] The post Nenorocirea din județul lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:00
Fostul șef al Serviciului moldovenesc de Informații, acuzat că spiona România # Cotidianul de Hunedoara
Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în [...] The post Fostul șef al Serviciului moldovenesc de Informații, acuzat că spiona România appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Parlamentarii AUR denunță sfidarea actualului ministru față de nemulțumirile profesorilor, elevilor și studenților pe fondul măsurilor de austeritate girate în [...] The post AUR depune moțiune și împotriva ministrului Educației appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Simona Bucura-Oprescu îl înlocuiește în această funcție pe Mitică-Marius Mărgărit, care și-a depus demisia. [...] The post Funcție de consolare pentru Simona Bucura-Oprescu appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Clujul este orașul unde se dă ora exactă în ultimele 24 de ore de mercato din România. [...] The post La Cluj, mare agitație appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a susținut luni, în contextul protestului cadrelor didactice, că [...] The post Ghionturi în Coaliție: „Este fotografia neputinței premierului” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus... [...] The post Ce mai vrea Putin? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Treizeci de mii de profesori însoțiți de studenți, elevi și părinți au protestat luni în Piața Victoriei și au... [...] The post (Fotoreportaj) Profesorii nu se lasă nici la Bolojan, nici la Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Uniunea Europeană a intrat în stare de dezintegrare. Dacă va continua așa, UE va intra în istorie ca rezultat deprimant al unui experiment [...] The post Viktor Orban: zona euro se va prăbuși appeared first on Cotidianul RO.
15:40
România are pistolul la tâmplă. Dura și neașteptata recunoaștere a unui adevăr nedorit despre țara noastră îi aparține [...] The post „România are pistolul la tâmplă“ appeared first on Cotidianul RO.
15:20
La momentul ieşirii din penitenciar, Elena Udrea a fost întrebată dacă a... [...] The post Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Vizitatori mai puțin obișnuiți pe străzile din Craiova. Președintele Cehiei, Petr Pavel (63 de ani), a fost văzut pe străzile din vechea [...] The post Președintele Cehiei, la pas prin Craiova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Le dă PSD inapoi, că nu dă de la el. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că (...) [...] The post Răsturnare de situaţie pentru mămici, călugări şi veterani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează... [...] The post Consiliul Fiscal: Sprijinul pe care România l-ar fi oferit Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Toamna se numără bobocii și se pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă. Printre cele mai apreciate sunt castraveții în oțet [...] The post Castraveți în oțet pentru iarnă în doar șapte pași appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează... [...] The post Consiliul Fiscal: Ce sprijin ar fi oferit România Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Va trebui să te arunci cu capul înainte în aproape fiecare problemă curentă de la locul de muncă, așa că practic nu va mai rămâne [...] The post O zodie e în centrul evenimentelor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Un tânăr din comuna brașoveană Apaţa a ajuns în arest preventiv după ce ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. [...] The post Arestat pentru că a omorât un câine appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Aplaudată de unii, contestată de alții prezentatoarea TV Mirela Vaida isi vede de drumul profesional si personal. [...] The post Ce avere are Mirela Vaida appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Câteva mii de cadre didactice din toată țara care protestează fata de măsurile luate de Guvern în ceea ce privește... [...] The post Protestul profesorilor s-a mutat la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Nu-mi pare rău! De data aceasta vreau să fiu solidar cu greva profesorilor! [...] The post Sunt solidar cu profesorii! appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza pe baza unor decizii dificile, Europa, ca proiect politic, riscă să moară. [...] The post Europa ca proiect politic riscă să dispară appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Televiziunea a fost lansată cu finanţare prin programul Start Up Nation.... [...] The post A apărut o nouă televiziune a ”poporului”. De râs appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan… [...] The post Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Mirosea a emoții, gânduri, haine noi și creioane bine ascuțite la școala și grădinița din satul Poodenii Vechi din Prahova. Copiii au avut șansa unei deschideri de an așa cum trebuie [...] The post An nou școlar la Podenii Vechi appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ministerul Finanțelor (MF) lansează luni cea de-a noua ediție [...] The post Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție Tezaur appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează [...] The post Profesorii, în stradă cum au promis appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Cititorii s-au supărat pe opoziție și au [...] The post Cititorii Cotidianul, supărați pe opoziție appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, [...] The post Sentință. Cină fatală pentru o familie ”tratată cu buretele viperei” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Modernizarea avioanelor de antrenament IAR 99, un proiect esențial pentru pregătirea [...] The post IAR 99: Modernizare blocată, Avioane Craiova în pericol financiar appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Informația a fost confirmată pentru CNN [...] The post Trump se pregătește pentru o vizită, luna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Fenomenul durează câteva ore [...] The post Ce a văzut Adrian Negrescu când a ieșit de la Antena3 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
În ultimii ani, locuințele românilor s-au transformat în adevărate galerii de artă personalizată. [...] The post Cum aduc românii emoție acasă cu ajutorul artei digitale pe canvas appeared first on Cotidianul RO.
