Calificarea la Mondial, între iluziile lui Lucescu și realitate

Pe 8 septembrie, România își sărbătorește petrolistul. Este mai mult decât o zi de calendar și mai mult decât un moment festiv: este un prilej de recunoaștere a unei comunități profesionale care, de peste un secol și jumătate, a ținut în mișcare economia, a aprins luminile orașelor și a așezat țara noastră pe harta mondială a energiei. Ziua Petrolistului este, în egală măsură, o pagină de istorie, un exercițiu de memorie și un apel la responsabilitate pentru viitor.