Calificarea la Mondial, între iluziile lui Lucescu și realitate
Jurnalul.ro, 9 septembrie 2025 06:50
Il Luce, parafrazat: „Dacă dăm la o parte Germania, Italia, Polonia și Ucraina, jucăm barajul de calificare cu Moldova”
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Continuăm astăzi poveștile de sânge, aur și război care s-au conturat în vremuri aproape neverosimile, vremuri în care Germania și germanii (mulți dintre marii antreprenori mai precis), au jefuit averile „nearienilor”, au robit și exploatat sute de mii de oameni în fabricile lor și s-au bucurat apoi de banii adunați astfel. De altfel, urmașii lor beneficiază și în prezent de aceste imperii financiare murdare construite de părinții și bunicii lor.
06:10
Există un factor esențial comun tuturor nevrozelor, și anume anxietățile și mecanismele de apărare construite împotriva lor. Oricât de complexă ar fi structura unei nevroze, anxietatea este motorul care pune în mișcare procesul nevrotic și îl menține în funcțiune.
Acum 6 ore
01:10
FACIAS solicită Ministrului de Externe Oana Țoiu transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită Ministrului Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, să clarifice de urgență situația celor doi cetățeni români răniți în accidentul rutier produs în Tunisia.
Acum 8 ore
01:00
Horoscop 9 septembrie 2025: Trei zodii atrag succesul meritat sub influența Lunii în cuadratură cu Jupiter # Jurnalul.ro
Ziua de 9 septembrie 2025 aduce oportunități neașteptate pentru trei zodii norocoase. Energia Lunii în cuadratură cu Jupiter deschide drumuri noi, stimulează curajul și invită la gândire îndrăzneață. Deși acest aspect astrologic poate părea provocator, Jupiter păstrează întotdeauna o notă pozitivă, aducând optimism, flexibilitate și șansa de a depăși limitele.
00:40
Cercetătorii utilizează inteligenţa artificială pentru a identifica "grăsimea ascunsă" în cadrul scanărilor osoase de rutină # Jurnalul.ro
Cercetătorii din Australia au dezvoltat un algoritm de inteligenţă artificială (AI) care estimează grăsimea ascunsă periculoasă, sau grăsimea viscerală, pe baza scanărilor densităţii osoase, care sunt utilizate pentru detectarea fracturilor la nivelul coloanei vertebrale, informează joi Xinhua.
00:30
Pe 9 septembrie 2025, patru zodii se bucură de sprijinul direct al Universului. Tranzitul zilei, Luna în trigon cu Venus, aduce armonie, claritate și o energie blândă care ne permite să ne deschidem emoțional și să ne simțim mai liberi.
00:20
„Ne așteptăm la creșteri rapide de prețuri, undeva la 12-15%. În luna noiembrie se va vedea dezastrul”. Se încheie plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Ne pândește un nou val de scumpiri
00:00
Aurul doboară record după record, pe fondul intensificării pariurilor privind reducerea dobânzilor de către Fed # Jurnalul.ro
Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în luna august, raport care a dus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg.
8 septembrie 2025
23:40
Interacțiunile cu un narcisist pot fi istovitoare, mai ales când manipulează subtil pentru a controla situația și a-ți submina încrederea în tine. Totuși, nu ești obligat să joci după regulile lor. Fără replici tăioase sau conflicte directe, gesturile și atitudinea ta pot transmite un mesaj mai puternic decât orice cuvânt. Iată 14 modalități eficiente prin care poți bloca manipularea unui narcisist, folosindu-te exclusiv de limbajul nonverbal.
23:30
Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei # Jurnalul.ro
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a pulicat luni, pe pagina sa de Facebook, toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024. Președintele PSD a arătat investițiile pentru a demonstra că banii „nu au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru”.
23:20
Ilie Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, iar reducerile de personal sunt obligatorii # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a confirmat luni seara că Guvernul nu va renunța la intenția de a face o reformă profundă în administrație. Nu poți să fugi de reducerile de personal, a explicat Bolojan.
23:10
Ministerul Justiției va iniția consultări pentru a evalua dacă sunt necesare modificări ale Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor generate de săvârșirea unor crime împotriva unor categorii vulnerabile de persoane.
Acum 12 ore
23:00
Franța „condamnă cu cea mai mare fermitate atentatul care tocmai a avut loc în Ierusalimul de Est”, a declarat luni Emmanuel Macron, prezentând „cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și întregului popor israelian”, potrivit Le Figaro.
22:40
Uranus retrograd aduce introspecție: patru zodii resimt cel mai intens schimbările cosmice # Jurnalul.ro
Uranus intră în mișcare retrogradă, deschizând o perioadă de introspecție și reevaluare pentru toate semnele zodiacale. Totuși, patru zodii sunt vizibil mai influențate, fiind provocate să își regândească identitatea, relațiile și modul în care se raportează la propria libertate.
22:30
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, lansarea unui proiect de reformare a sistemului de încadrare în grad de handicap pentru combaterea fraudelor și protejarea beneficiarilor reali.
22:20
Bolojan nu cedează: Ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va ceda în fața presiunii sindicatelor din Educație. „Ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ”, a spus Bolojan.
22:10
Secretul vitalității: 5 Obiceiuri simple care te ajută să rămâi plin de energie, indiferent de vârstă # Jurnalul.ro
Să rămâi tânăr și energic nu ține de noroc, ci de obiceiurile pe care le repetăm zilnic. Nu este ceva cu care ne naștem, ci ceea ce facem în mod constant.
22:00
Sabalenka rămâne lider în WTA. Jaqueline Cristian urcă pe locul 43, cea mai bună clasare din carieră # Jurnalul.ro
Aryna Sabalenka își consolidează locul 1 mondial în clasamentul WTA după titlul la US Open, având 3.292 puncte avans față de Iga Swiatek. Jaqueline Cristian este cea mai bine clasată româncă, urcând pe locul 43, care reprezintă cea mai bună clasare a sa din carieră, până acum.
21:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că descoperirea unui spion KGB în zonă nu reprezintă o noutate și că președintele rus Vladimir Putin „se joacă în continuare cu spațiul nostru”.
21:40
Netblocks, o organizație internațională de monitorizare a internetului, a anunțat luni că accesul la mai multe platforme online, inclusiv X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok și WhatsApp, a fost restricționat în Turcia în mai multe rețele.
21:30
Guvernul Spaniei a anunțat luni că va interzice accesul în porturi și în spațiul aerian spaniol navelor și aeronavelor care transportă arme către Israel, dar și impunerea unui embargo împotriva bunurilor israeliene produse în coloniile israeliene, notează Reuters.
21:10
Relațiile au parte de un wake-up call sub influența eclipsei și a tranzitelor astrale
21:00
Scenariu de criză. Franța pregătește spitalele și medicii pentru un posibil război în 2026 # Jurnalul.ro
Autoritățile franceze au început pregătirile pentru un posibil conflict de amploare, instruind spitalele și personalul medical să poată face față unui aflux masiv de soldați răniți în martie 2026, relatează Le Figaro.
20:40
Demi Moore, despre boala lui Bruce Willis: „Este foarte greu să vezi cum se transformă” # Jurnalul.ro
Demi Moore a povestit despre transformarea radicală a fostului ei soț, Bruce Willis, diagnosticat cu demență frontotemporală. Schimbările prin care trece actorul i-au afectat profund familia.
20:30
15 adevăruri despre căsniciile de lungă durată pe care doar veteranii în iubire le înțeleg # Jurnalul.ro
Căsătoria este o călătorie cu suișuri și coborâșuri, presărată cu momente de bucurie, provocări și lecții neașteptate. În timp, partenerii descoperă adevăruri profunde care definesc o relație matură și solidă. Iată cele mai importante 15 lecții pe care doar cei cu experiență în viața de cuplu le pot înțelege cu adevărat.
20:30
Criză politică la Paris: Guvernul francez se prăbușește după ce parlamentarii votează pentru demiterea prim-ministrului. Ce opțiuni are președintele Macron? # Jurnalul.ro
Deputaţii francezi au răsturnat guvernul, respingând moţiunea de încredere depusă de prim-ministrul François Bayrou, transmite AFP.
20:10
Fost șef SIS din Republica Moldova, acuzat că a spionat pentru KGB Belarus, adus la DIICOT # Jurnalul.ro
Un fost oficial de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost reținut de procurorii DIICOT și adus la București pentru audieri, fiind acuzat de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul din Belarus.
20:10
ARCUB readuce muzica clasică în inima Capitalei: Urmează a VI-a ediție a „Pieței Festivalului George Enescu” # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București organizează, alături de ARTEXIM, instituție subordonată Ministerul Culturii, cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața Festivalului”, care va avea loc în perioada 17–21 septembrie 2025, în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului.
20:00
Ministrul israelian al Apărării amenință cu distrugerea Gazei dacă Hamas nu eliberează ostaticii # Jurnalul.ro
Israel Katz, ministrul Apărării din Israel, a declarat luni că forțele israeliene vor lansa atacuri puternice asupra orașului Gaza, dacă Hamas nu eliberează ostaticii și se predă, notează Al Jazeera.
20:00
Sărbătoare, 9 septembrie 2025: Cele mai frumoase mesaje de Sfinții Ioachim și Ana. Urări și gânduri bune pentru sărbătoriți # Jurnalul.ro
În fiecare an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria.
19:40
Descoperă care este pisica sufletului tău! Fiecare lună a anului este asociată cu o rasă de pisică, iar alegerea nu este deloc întâmplătoare. Potrivit iubitorilor de pisici și chiar misticilor, trăsăturile de personalitate influențate de luna în care te-ai născut se regăsesc și la o anumită rasă felină. Vezi care este pisica ta pereche, în funcție de luna nașterii.
19:30
Pe drum se poate întâmpla orice, de la o simplă pană până la situații de urgență neașteptate. Chiar dacă ne dorim călătorii fără probleme, o trusă de siguranță bine echipată în portbagaj îți oferă liniște și protecție. Fie că ești blocat pe marginea drumului noaptea sau întâmpini dificultăți într-o zonă necunoscută, câteva obiecte simple îți pot face diferența. Iată lista completă a accesoriilor care nu ar trebui să lipsească din mașina ta.
19:10
Săptămâna 8–14 septembrie 2025 vine cu vești excelente pentru cinci zodii. După eclipsa de Lună în Pești, intrarea Lunii în Berbec ne face mai curajoși și dornici de acțiune.
19:00
Marius Budăi: PSD propune eliminarea contribuțiilor și taxelor pentru veteranii de război # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a anunțat depunerea a două proiecte legislative prin care veteranii de război, văduvele acestora și persoanele cu dizabilități grave vor fi scutiți de la plata unor contribuții și impozite, măsuri pe care social-democrații le consideră „reparații necesare”.
18:40
România accelerează reforma pieței de energie: cinci măsuri pentru prețuri corecte și stabilitate # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei a transmis Guvernului un memorandum strategic ce include cinci măsuri de reformă a pieței de energie pe termen scurt. Documentul, elaborat în acord cu recomandările Comisiei Europene, Eurelectric, ACER și Agenției Internaționale a Energiei, urmărește să asigure prețuri corecte pentru consumatori și o piață mai stabilă și transparentă.
18:40
Ministrul Educației, Daniel David, susține că din punctul său de vedere școala va continua în mod normal în ciuda nemulțumirilor cadrelor didactice. David mai consideră că cererea privind demisia sa nu este „inspirată”.
18:30
O mașină a fost lovită de tren în județul Brașov. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri și de la Ambulanță.
18:20
Alertă majoră pentru România: risc iminent de blackout și reforme contestate în instituțiile-cheie ale statului # Jurnalul.ro
România se confruntă cu o criză energetică de proporții, avertizează europarlamentarul Dan Nica. În paralel, premierul Ilie Bolojan anunță măsuri dure pentru restructurarea ANRE, ASF și ANCOM, instituții criticate pentru salarii uriașe și lipsă de eficiență.
18:10
Drulă: Alegerile nu sunt un moft. Îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureştenilor # Jurnalul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, luni, că îl invită pe liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu să afle părerea bucureştenilor despre alegeri, adăugând că acestea "nu sunt un moft" al său, al USR sau al oricărui partid şi că bucureştenii vor să-şi aleagă primarul cât mai repede.
Acum 24 ore
18:00
Grindeanu, despre relațiile din coaliție: PSD-ul nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog # Jurnalul.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menționat, luni, că în coaliție este nevoie de dialog. Potrivit acestuia, PSD-ul a fost mereu deschis la discuții în coaliție.
17:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță anchetă după o conferință cu teorii conspiraționiste # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat luni că, împreună cu Colegiul Medicilor și Corpul de Control al ministerului, va fi declanșată o anchetă privind o conferință desfășurată la Brașov, unde au fost promovate informații medicale false.
17:30
CFR SA: Modificări temporare în circulaţia unor trenuri de călători, în perioada 6 - 25 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Circulaţia trenurilor IR 1539 Oradea - Arad - Timişoara Nord şi R 3117 Timişoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanţa Sânandrei - Băile Călacea (pe secţia Timişoara Nord - Arad), informează CFR SA.
17:10
Între 8 și 14 septembrie, trei semne zodiacale chinezești se bucură de oportunități speciale și zile pline de șanse
17:00
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, despre pensiile masgistraților: Cred că va trece de CCR # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader crede că proiectul care vizează reforma pensiilor magistraților va trece de Curtea Constituțională.
16:40
Pe 8 septembrie, România își sărbătorește petrolistul. Este mai mult decât o zi de calendar și mai mult decât un moment festiv: este un prilej de recunoaștere a unei comunități profesionale care, de peste un secol și jumătate, a ținut în mișcare economia, a aprins luminile orașelor și a așezat țara noastră pe harta mondială a energiei. Ziua Petrolistului este, în egală măsură, o pagină de istorie, un exercițiu de memorie și un apel la responsabilitate pentru viitor.
16:40
PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS # Jurnalul.ro
PSD propune ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie exceptate de la plata CASS. reprezentanții partidului vorbesc despre repararea unei „nedreptăți” fpcute prin pachetul 1 de măsuri luate de Guvern.
16:30
MediCOOL debutează cu cel de-al nouălea sezon astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Geanina Ilieș, printre invitații primei ediții # Jurnalul.ro
Dr. Mihail Pautov și echipa MediCOOL lansează cel de-al nouălea sezon, pe Antena 1 și AntenaPLAY, astăzi, de la ora 18:00. Emisiunea medicală va oferi un format extins, unde numeroși specialiști vor răspunde la cele mai importante întrebări din domeniu.
16:10
Filmul documentar „Pro Musica, vreme trece, vreme vine”, premiera în București pe 8 septembrie # Jurnalul.ro
Un eveniment cinematografic de excepție îi așteaptă pe iubitorii de muzică și istorie culturală: filmul documentar „Pro Musica, vreme trece, vreme vine”, în regia lui Gheorghe Șfaițer, va avea premiera oficială luni, 8 septembrie 2025, de la ora 19:00, la cinematograful Cineplexx Băneasa din București iar biletele sunt deja disponibile online. La finalul proiecției va avea loc o discuție cu regizorul Gheorghe Șfaițer și cu fondatorul Pro Musica, Ilie Stepan.
16:00
Trei zodii își regăsesc echilibrul după eclipsa de Lună din Pești. Cum le influențează astrele săptămâna 8–14 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
După o perioadă tensionată marcată de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie, trei zodii încep să vadă luminița de la capătul tunelului. Tranzitele astrale din săptămâna 8–14 septembrie 2025 aduc claritate, reconciliere și șansa de a încheia capitole vechi.
