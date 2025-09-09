ACCIDENT grav în Constanța între un microbuz cu 10 persoane la bord și autoturism. Plan Roșu activat. Trafic blocat în zonă
Gândul, 9 septembrie 2025 08:20
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineață la ieșirea din Mangalia spre Albești, județul Constanța. În coliziune au fost implicate un microbuz cu 10 pasageri și un autoturism, autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat în zonă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Constanța, impactul s-a produs în jurul orei 7:20, pe […]
• • •
Acum 10 minute
08:30
Friedrich Merz, ținta unui FAKE NEWS rusesc. Acuzat că ar fi împușcat o ursoaică polară și puii ei: „Nu e adevărat” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a fost vizat de o nouă campanie de dezinformare lansată de Kremlin. O știre falsă, apărută inițial pe un site obscur, susținea că liderul german ar fi împușcat o ursoaică polară și pe cei doi pui ai săi în timpul unei vizite în Canada. Politico dezvăluie că totul a fost o […]
Acum 30 minute
08:20
Bancul zilei. Bulă se duce la psiholog și mărturisește că visează găini care joacă fotbal. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs! Bulă se duce la psiholog. – Care e problema ta, tinere? – Vedeți, visez de 2 săptămâni găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise. – Bulă, ia acum aceste pastile și […]
08:20
08:10
Când s-ar putea circula din nou pe Linia 5 de tramvai. Primăria încă are 5 milioane de euro datorii la constructor, bani pe care îi va da cu „țârâita” # Gândul
Linia 5 de tramvai din București încă nu este gata, deși de ieri a început școala, iar acest tronson ar fi fost foarte util în contextul aglomerației uriașe din Capitală. Totuși, surse administrative au precizat pentru Gândul că în lunile octombrie – noiembrie s-ar putea introduce din nou tramvaiul pe Linia 5. Ce lucrări mai […]
08:10
Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a ironizat discursurile politicienilor legate de economie și Uniunea Europeană, acuzând manipularea românilor prin promisiuni legate de TVA și fonduri europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Știi că Nicușor Dan nu a crescut TVA-ul?” Valentin Stan spune că românii au fost păcăliți. El susține […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 704. Netanyahu cere populației din Gaza „să plece imediat” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut, luni seara, 8 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze acest principal centru urban al Palestinei, unde armata israeliană își intensifică ofensiva. „În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: «Ați fost preveniți, […]
Acum o oră
07:50
Rapid, transfer oficial de la CFR Cluj. O altă mutare a picat în ultimul moment. Care e motivul # Gândul
Rapid și CFR Cluj au efectuat transferul fundașului brazilian Leo Bolgado, 27 ani. Apărătorul va juca sub formă de împrumut la echipa din Giulești până la finalul sezonului și Rapid are opțiune de cumpărare. Bolgado a fost format la Cruzeiro și Coimbra. A mai jucat la echipe ca Alverca, Leixoes și Casa Pia. La CFR […]
07:40
Le Monde: François Bayrou, nouă luni de CRIZE la Matignon /Premierul Franței a fost demis din cauza unei teme care nu este prioritară pentru Macron # Gândul
Premierul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară de Parlament din cauza asumării răspunderii pentru remedierea problemelor finanțelor publice, o temă care nici măcar nu este prioritară pentru președintele Emmanuel Macron, comentează cotidianul Le Monde. În decembrie 2024, François Bayrou traversa cu nonșalanță curtea Guvernului Franței, pentru a prelua puterea de la Michel Barnier. […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1294. Friedrich Merz: „Cucerirea Ucrainei ar fi doar începutul pentru Putin” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 9 septembrie 2025, în a 1.294-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense și mai agresive”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. […]
Acum 2 ore
07:30
Cipru – România. Mircea Lucescu are un singur atacant valid în lot pentru meciul crucial în calificarea la CM 2026 # Gândul
România joacă marți, de la ora 21:45, la Nicosia, cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciu e în direct la Prima TV. Naționala noastră a jucat zilele trecute amicalul cu Canada, 0-3, și Cipru a evoluat cu Austria, 0-1. Tricolorii au nevoie de victorie pentru a avea șanse de calificare la CM 2026. […]
07:20
9 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Hugh Grant împlinește 65 de ani, Adam Sandler 59/ Ziua mondială a frumuseții # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Hugh Grant este un actor britanic de film și teatru, cunoscut pentru șarmul său și pentru rolurile memorabile din comedii romantice. Născut pe 9 septembrie 1960 la Londra, Grant a devenit celebru […]
07:20
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această dimineața mohorâtă de marți. Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului: – Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi […]
07:10
Bilanțul președintelui – 100 de zile la Cotroceni. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion # Gândul
Dacă dăm timpul înapoi cu exact 4 luni, ne vom trezi între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. După ce a promis tot ce își putea imagina, candidatul Nicușor Dan a dat drumul la sperietori. S-a spus că dacă suveraniștii ajung la Cotroceni, vor fugi investitorii, va exploda cursul Euro și că în România va […]
Acum 8 ore
01:10
MÂNCAREA gata preparată câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor. Care sunt motivele pentru această alegere # Gândul
Fără să ne dăm seama, ne-am schimbat obiceiurile de cumpărare. Atât inflația, cât și marketing-ul ne-au făcut să fim atenți la buzunare și la proveniența produselor pe care le achiziționăm. În acest context, mâncarea gata preparată și produsele locale câștigă teren. Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile. Astfel, cheltuielile pe bunuri de larg consum […]
00:50
Mii de stupi din România au rămas fără albine din cauza pesticidelor folosite de agricultori, unele interzise în UE. Reacția Ministerului Agriculturii # Gândul
Mii de stupi au rămas fără albine în toată țara din cauza pesticidelor folosite de agricultori. Potrivit Pro TV, statul român permite utilizarea unor substanțe periculoase, interzise de Uniunea Europeană de acum 7 ani. Ministerul Agriculturii recunoaște că dă astfel de derogări, dar spune că nu există în prezent pesticide alternative, mai ieftine și mai […]
Acum 12 ore
00:20
Este o țară insulară (alcătuită din 7.641 de insule) din Extremul Orient, numită de exploratorul Ruy López de Villalobos după regele Filip al II-lea al Spaniei, conducătorul „Armadei Spaniole” și capul încoronat al celui mai mare imperiu din secolul al 16-lea. Cu o suprafață totală de 300.000 de metri pătrați, adăpostește o populație de 110 […]
00:10
00:10
PRUNELE uriașe fac senzație în piețele din România. Un singur fruct cântărește chiar și peste 100 de grame, atrăgându-i pe clienți # Gândul
Aspectul prunelor și prețul de producător atrag clienții în piețele din România, iar fructele se termină rapid de pe taarabe. În acest an, producția de fructe este o raritate, după ce frigul din primăvara a distrus o mare parte din livezi. Dar acum, de exemplu, dimensiunea impresionantă a prunelor atrage privirile clienților din piața din […]
00:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat actuala scenă politică. El spune că susținătorii unor lideri se definesc prin etichete bizare, iar ascensiunea lui Nicușor Dan este rezultatul sistemului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: „Sunt foarte mulțumit de faptul că există nicușoriști” Valentin Stan a ironizat situația […]
8 septembrie 2025
23:50
23:40
Dan Negru, despre celebra PASARELĂ din Mamaia care este lipită de un bloc: „Asta e distanța dintre particular și stat” # Gândul
Dar Negru a ajuns la celebra pasarelă din Mamaia, care este lipită de un bloc de locuințe. Este locul în care turiștii care trec pasajul pot vedea în apartamentele de la etajul 2 al imobilului. „Am găsit aici, la mare, un loc care se potrivește perfect vorbei… «Dacă proștii n-au pereche, oare cum se înmulțesc?!»”, […]
23:10
Partidul Franța Nesupusă (La France Insoumise – LFI), condus de Manuel Bompard, vrea să depună o moțiune pentru demiterea președintelui Emmanuel Macron pe 9 septembrie, însă această tentativă ar avea puține șanse de reușită. LFI încearcă încă din 2024 să-l înlăture de la putere pe Macron, deoarece considera că acesta nu și-a îndeplinit atribuțiile de […]
22:50
Ilie Bolojan nu vrea să audă de exceptarea plății CASS pentru mame cu copii sub 7 ani și veterani de război. Premierul susține la TVR 1 că: „Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un […]
22:40
Premierul Ilie Bolojan, după ce prima zi de școală a fost marcată de PROTESTELE profesorilor: „Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, la TVR, că economiile realizate prin pachetul doi de măsuri reprezintă cam 10% din bugetul educației. „Vom da cifre exacte la o lună de zile”, a declarat Bolojan. Luni, în prima zi de an școlar, mii de profesori au protestat față de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan în […]
22:30
Bolojan DEMISIONEAZĂ dacă CCR dă verdict de NECONSTITUȚIONALITATE pe 24 septembrie? Răspunsul premierului # Gândul
Întrebat la Televiziunea Română dacă va demisiona în cazul în care judecătorii Curții Constituționale vor declara neconstituțional proiectul de lege privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct, scrie Mediafax. „Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru […]
22:20
„Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat la TVR 1, că în România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor incluse la pensiile speciale. Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura. „Avem nevoie de mai […]
22:20
Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin poștă, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii # Gândul
Mulți dintre vârstnicii României încă își primesc pensiile prin poștă, în anul 2025, în timp ce în țările dezvoltate nu doar că se vorbește de renunțarea la banii cash, dar și despre revoluția A.I. În 2025, mii de pensionari stau pe scaune sau pe băncile din fața caselor, așteptând să vină poștașii cu pensiile. Circa […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 9 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 9 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”
22:10
Marcel Ciolacu AVERTIZEAZĂ: Să nu le treacă prin cap să vândă Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Portul Constanța # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu dă un avertisment către actuala coaliție și anume ca în situația în care s-a creat așa-zisa apocalipsă sub pretextul de a se vinde companii, PSD-ul să iasă urgent de la Guvernare. Marcel Ciolacu a transmis următorul mesaj în direct la RTV: „Dacă cumva cred că au prezentat această apocalipsă ca […]
22:00
Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile # Gândul
Considerați cei mai vechi din România, Munții Măcinului au intrat într-o perioadă de dezvoltare turistică. De la deschiderea podului peste Dunăre de la Brăila, în ultimii doi ani, mii de turiști au cutreierat zona. În doar doi ani au apărut 48 de pensiuni cu 500 de camere pentru dormit. Turiștii vin pentru a admira formațiunile […]
22:00
Adriana Bahmuțeanu, în doliu după ce mama sa a MURIT în urma unui accident vascular cerebral # Gândul
Mama Adriana Bahmuțeanu, Petruța Toma, a murit după ce, la sfârșitul lunii iulie, a suferit un accident vascular cerebral. Starea sa fusese considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie, potrivit Cancan. Medicii a avertizat […]
21:50
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că țara noastră nu va intra în incapacitate de plată, așa cum a tot anunțat actualul premier Ilie Bolojan. Ciolacu a spus că există o singură variantă în care s-ar putea întâmpla acest lucru, însă suntem departe de acest lucru. Marcel Ciolacu a declarat la RTV că: „România […]
21:50
Ionuț Moșteanu spune că descoperirea unui spion KGB în serviciile secrete nu e deloc surprinzătoare: „Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru presă că descoperirea unui spion KGB în zonă nu este „surprinzătoare” și l-a acuzat pe dictatorul de la Kremlin că „se joacă în continuare cu spațiul” României. „Faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou. Acest spațiu est-european va rămâne un […]
21:50
Macron „ia act” de demiterea lui François Bayrou și va numi un SUCCESOR „chiar în următoarele zile” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că „ia act” de căderea Guvernului condus de François Bayrou, demis în urma votului Adunării Naționale. Președintele Franței „va numi un nou prim-ministru în următoarele zile”, a anunțat Palatul Elysée luni seara într-un comunicat. François Bayrou își va prezenta demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, marți dimineață, după ce luni […]
21:50
Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie! # Gândul
Marcel Ciolacu demontează minciuna că a cheltuit „discreționar” miliarde de euro din Fondul de Rezervă al Guvernului. „Fals. O minciună. Acești bani nu au fost cheltuiți din Fondul de Rezervă”, spune răspicat fostul premier, la România TV. Ciolacu se dezlănțuie la adresa fostului șef de la Finanțe, Marcel Boloș, care i-a fost subaltern în Guvern. […]
21:30
După căderea premierului François Bayrou, în urma votului de încredere, continuitatea statului se bazează pe puterile exclusive ale lui Emmanuel Macron, notează jurnaliștii de la Le Monde, analizând scenariile posibile după demiterea premierului François Bayrou. Deși François Bayrou are obligația constituțională de a-i prezenta demisia Guvernului său președintelui Emmanuel Macron, acesta din urmă le poate […]
21:30
Marcel Ciolacu, despre reforma pensiilor: Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil? Vor să creeze o Apocalipsă care nu există # Gândul
Marcel Ciolacu, întrebat la România TV, dacă reforma pensiilor este o măsura este sustenabilă, iar fostul premier a răspuns printr-o întrebare la rândul său și anume: „Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil?” Fostul premier a mai precizat că România are venituri sub media europeană. Noi avem cheltuielile cele mai mici, avem cele […]
21:30
Fostul premier, Marcel Ciolacu, îl somează pe actualul premier, Ilie Bolojan, să „termine cu minciunile”. Ciolacu spune că ar fi putut să închidă anul cu „deficit zero” și explică faptul că măsurile de reducere a deficitului și de creștere a veniturilor erau oricum prevăzute în măsura 4. „Ciolacu putea să închidă cu deficit zero. Măsurile […]
21:20
Marcel Ciolacu a ieșit la atac. Primul luat la țintă, premierul Bolojan: Ca să pornesti o criză, își trebuie o flamă # Gândul
Marcel Ciolacu iese în public, după o perioadă, în care „toată lumea care are de mințit să termine”. Fostul premier explică de ce a stat retras, în ultima perioadă. „Am stat o perioadă mai lungă de timp, să se termine toate minciunile. Am considerat că trebuie să intervină o perioadă rezonabilă de timp în care […]
21:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 9 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 9 septembrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:00
Guvernul Bayrou nu obține votul de încredere în Parlament. HAOSUL politic se așterne peste Franța # Gândul
Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a picat moțiunea de încredere cu o majoritate covârșitoare, astfel că instabilitatea politică se instalează din nou la Paris. Premierul François Bayrou nu a rezistat în funcție decât 270 de zile. Măsurile nepopulare adoptate pentru reducerea deficitului bugetar nu au convins Adunarea Națională (parlamentul francez) să investească încredere […]
21:00
Generația Z, gata cu văicărelile privind prețurile locuințelor! Un cuplu de tineri a reușit să-și ia o casă de 1,7 milioane de RON din economii # Gândul
În timp ce mulți alți tineri din generația Z se plâng de costurile de trai, de prețurile locuințelor și unii mai „conservatori” dau vina pe imigranți și A.I. pentru concurența acerbă de pe piața muncii, un cuplu a demonstrat că orice este posibil, fără lamentări. Un tânăr american din Minnesota, în vârstă de 24 de […]
20:30
Dinamo a învins Steaua. „E derby, nu contează sportul. Rrivalitatea dintre noi și ei crește” # Gândul
„Buldogii”dinamoviști s-au impus în finala mică a Ligii de Rugby Kaufland, după ce i-au învins pe rivalii de la Steaua, 40-17. Băieților scoțianului Carl Hogg nu le-a trecut însă supărarea după ratarea meciului pentru locurile 1-2 și își asigură suporterii că vor câștiga ultimul trofeu din acest sezon, Cupa României. Dinamo nu i-a dat nicio […]
20:20
Franța se adâncește într-o criză fără precedent. Guvernul A CĂZUT la moțiune. Este o premieră în istoria celei de-a V-a Republici # Gândul
Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a picat moțiunea de încredere cu o majoritate covârșitoare, astfel că instabilitatea politică se instalează din nou la Paris. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
20:10
Marine Le Pen i-a cerut lui Macron DIZOLVAREA Adunării Naționale. Remarcile președinților de grupuri după discursul premierului francez # Gândul
Discursul premierului francez François Bayrou a fost urmat de cele ale președinților de grupuri din Adunarea Națională. Pentru Boris Vallaud (Partidul Socialist), „Emmanuel Macron este singurul responsabil pentru criză”, în timp ce Laurent Wauquiez (Dreapta Republicană) a denunțat „strategia haosului” a lui Jean-Luc Mélenchon iar Marine Le Pen a cerut dizolvarea Adunării Naționale. „Socialiștii sunt […]
19:50
Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră urmează să cumpere o Corvetă din Turcia, pentru care a cerut aprobarea în Parlament. Ministrul spune că este o procedură început demarată de la finalul anului trecut, prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară care este gata, este produsă în Turcia. „Este o […]
19:40
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ? # Gândul
Prima zi de școală de anul acesta a fost marcată de proteste masive în învățământ, generate de reforma fiscală a guvernului Bolojan, care aduce într-o situație fără precedent un domeniu deja afectat de lipsa finanțărilor. Mii de cadre didactice alături de lideri sindicaliști au mărșăluit pe străzile Capitalei și au cerut demisia ministrului Daniel David. […]
Acum 24 ore
19:30
Ministerul Justiției inițiază consultări pentru infracțiunile contra vieții, în vederea modificării codului Penal # Gândul
Ministerul Justiției va iniția consultări pentru a evalua dacă sunt necesare modificări ale Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor generate de săvârșirea unor crime împotriva unor categorii vulnerabile de persoane. Decizia vine ca răspuns la îngrijorările exprimate în spațiul public și de către Parlament privind poziția vulnerabilă a […]
19:30
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte # Gândul
Controversa sferei de influență a miliardarului american George Soros în țara noastră se află, de ceva timp, în centrul atenției publice. S-a vorbit deseori despre o finanțare semnificativă din partea magnatului de origine maghiară – principal exponent al doctrinei globaliste -, prin fundațiile sale, în România. Toate aceste date au fost făcute publice, primele liste […]
19:30
S-a rupt cerul în județul Alba! O comună, lovită grav de GRINDINĂ în timp ce sunt așteptate mai multe averse torențiale în țară # Gândul
În această după-amiază, comuna Mogoș din județul Alba a fost lovită de o furtună de ploaie, însoțită de o grindină. Zonele Ghioncani și Valea Mlacii ale comunei au fost cele mai rău lovite în timp ce alerta metro de Cod Galben de furtuni era în vigoare de la ora 14:00. Cantitatea de apă acumulată a fost […]
