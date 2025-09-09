Percheziții DNA la ELCEN pentru luare și dare de MITĂ. Directorii companiei, în vizorul anchetatorilor

09:00

Guvernul din Nepal a decis să ridice interdicția asupra platformelor de socializare, după ce mii de tineri au ieșit în stradă și au luat cu asalt parlamentul din Kathmandu. Protestele au degenerat în ciocniri violente cu poliția, soldate cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți. Decizia de a permite din nou accesul […]