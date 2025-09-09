PSD Iași: Măsurile Guvernului pun primăriile în pericol de faliment
TeleM Iași , 9 septembrie 2025 15:50
Social-democrații ieșeni critică dur măsurile fiscale și administrative anunțate de executiv, despre care spun că...
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Administratorea unei firme din judetul Neamt care activeaza pe piata serviciile medicale la domiciliu a...
15:20
Aeroportul Iasi a inregistrat un salt de 4000 de pasageri in luna iulie a anului...
Acum 4 ore
13:00
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
12:50
Procurorii DNA au luat urma unui concurs trucat pentru un post de asistentă la Spitalul Municipal Onești # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Bacau au dispus sesizarea instanței de judecată cu două acorduri de recunoaștere a...
Acum 6 ore
12:00
Un echipaj de poliție din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, în timp ce desfășura activități specifice...
10:20
Un incendiu s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe strada Bucovina din municipiul Botoșani.O...
Acum 8 ore
10:10
Marcel Boloș despre discuțiile cu Marcel Ciolacu în privinta deficitului: „L-am avertizat, el mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit!” # TeleM Iași
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024),...
09:30
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat necesitatea creșterii vârstei de pensionare în România, inclusiv pentru beneficiarii...
09:20
Femeia rănită în accidentul de la Românești adusă la Iași cu elicopterul SMURD și-a pierdut viața # TeleM Iași
Deși în weekend starea acesteia se îmbunătățise, se pare că aceasta suferea de o serie...
09:10
Galați | O femeie a murit iar alte 3 persoane au fost rănite după ce o mașină a spulberat o căruță # TeleM Iași
In aceasta dimineata, la ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați,...
09:10
Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas # TeleM Iași
După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata", de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută,...
Acum 24 ore
21:00
Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula...
20:50
Criza politică majoră în Franta. Guvernul Bayrou a căzut după 9 luni. Se cere demisia lui Macron # TeleM Iași
François Bayrou este primul premier din istoria Franței moderne demis printr-un vot de încredere și...
20:40
Grecii de la Helios Pheonix Gropup lansează un parc industrial de 150.000 mp la Iași, ce va deveni hub logistic pentru estul României și Republica Moldova # TeleM Iași
Helios Phoenix Group, dezvoltatorul portofoliului Olympian Parks, anunță demararea unui nou proiect logistic și industrial...
20:10
Studenții au iesit astăzi în stradă și l-au anunțat pe Nicușor Dan că vor continua protestele în toate centrele universitare # TeleM Iași
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis în cadrul unei discuții cu...
19:40
Un expert din Ungaria susține că, în spatele lui Zelenski se află centrul financiar londonez și există riscul ca națiunile să dispară # TeleM Iași
Expertul maghiar în servicii secrete Földi László a declarat, într-un interviu acordat portalului Híradó.hu, că...
19:10
Declarații grele ale Elenei Udrea care a dezvăluit cum s-a procopsit România cu Klaus Iohannis # TeleM Iași
Elena Udrea a revenit în prim-plan cu o serie de declaraţii incendiare făcute în emisiunea...
18:50
Astazi, la ora 17:30, prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost anunțat...
18:30
Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova cercetat pentru trădare de autoritățile române # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai DCCO din cadrul Inspectoratului General al...
Ieri
15:20
Înșelată de un fals fond de investiții. O femeie din Suceava a pierdut peste 65.000...
15:10
Până pe 30 septembrie, pensionarii romani din strainatate trebuie să depună al doilea certificat de...
15:10
Emotii multe la inceput de an scolar dar si multe zambete pe masura! La deschiderea...
15:10
Descoperire bizara ieri in masivul Ceahlau. Cativa turisti au gasit un femur si au alertat...
15:10
Primaria Iasi a scos la licitatie contractul pentru constructia unui parc fotovoltaic la CET 2...
15:00
Clopotelul a sunat astazi pentru sute de mii de elevi din toata tara, marcand inceputul...
14:40
Marcel Ciolacu respinge acuzațiile privind utilizarea discreționară a Fondului de Rezervă: „Banii au mers către investiții și proiecte europene, nu pentru scopuri electorale” # TeleM Iași
Fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat luni, printr-o postare pe Facebook, la criticile potrivit cărora...
14:30
Prima ramă electrică interregională, care va circula și la Iași, va ajunge în România la finalul acestei luni # TeleM Iași
Saptamana trecuta, o delegație formată din reprezentanți ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea...
12:30
‘Moldova vrea Autostradă’ despre stadiul lucrărilor pe A7: „Trebuie să se alinieze mai multe planete să ne încadrăm în termenele PNRR!” # TeleM Iași
Previziuni pesimiste ale Asociatiei Moldova vrea Autostrada dupa o noua vizita pe santierele A7. Pe...
12:20
În această dimineață, pompierii au fost solicitați să intervina la un accident rutier produs pe...
12:00
De la aceasta ora se deruleaza un amplu protest al profesorilor in Capitala fata de...
11:40
În aceste momente, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la parterul unui bloc de...
11:00
Guvernul vrea să ia din nou bani de la români. Oferă dobânzi de până la 7,85% pe an, fără impozit # TeleM Iași
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR...
10:50
A încetat din viață Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.Ales în funcție în...
10:50
Maria este cea care avea să fie Mama lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, făcut...
10:50
Ministerul Apărării derulează, de astăzi, până pe 12 septembrie, un exerciţiu de testare a capacităţii...
10:40
Debut de an școlar, astăzi, în județul Iași, pentru aproape 140 de mii de elevi....
10:40
În județul Iași mai sunt încă 9 școli care au toaletele în curte – câte...
10:40
Transportul public de călători pentru elevi rămâne gratuit, și în acest nou an școlar, în...
10:30
Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava # TeleM Iași
Trei persoane au fost rănite, în această dimineață, într-un accident produs în cartierul Obcini din...
7 septembrie 2025
20:50
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele” # TeleM Iași
Parlamentul României a dezbătut și votat, în premieră, patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Revolta în PNL Iași: „Alexandru Muraru se preocupă de propria persoană și transmite mesaje false!” # TeleM Iași
Este scandal după ședința Biroului Politici Județean PNL Iasi în care punctul central al întâlnirii...
10:50
Tânără din Baia Mare, răpită de pe stradă de doi bărbaţi din Dolj/ Cei doi voiau să o exploateze sexual # TeleM Iași
O tânără din municipiul Baia Mare a fost răpită de pe stradă, de către doi...
10:50
Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău. Asociația Moldova vrea Autostradă: Trebuie să se alinieze mai multe planete astfel încât să ne încadrăm în termenele PNRR # TeleM Iași
Asociația Moldova vrea Autostradă (MVA) a publicat noi imagini de pe şantierele UMB de pe...
10:50
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an) # TeleM Iași
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul...
09:20
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica # TeleM Iași
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii,...
09:10
Reorganizări masive în Buzău şi Galaţi: şcoli şi grădiniţe comasate, unele unităţi dispar, altele primesc derogări # TeleM Iași
Procesul de reorganizare a unităţilor de învăţământ, determinat de noile măsuri de eficientizare impuse la...
09:10
Aproape 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt produse în Ucraina, a declarat preşedintele...
09:00
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale # TeleM Iași
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii...
09:00
Duminică vremea va fi călduroasă mai ales în vestul și în sudul României. Cele mai...
