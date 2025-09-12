BNS acuză haosul pe care îl va provoca reforma sistemului de ambulanță propusă de Raed Arafat
TeleM Iași , 12 septembrie 2025 11:20
BNS i-a scris premierului Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete despre haosul pe care-l
Acum 5 minute
11:50
O femeie a fost reținută după ce a încercat să intre în Parlamentul României cu 6 cuțite asupra sa # TeleM Iași
O femeie originara din Republica Moldova a incercat sa intre in Parlamentul Romaniei pentru a
Acum 30 minute
11:30
Suceava devine hub-ul construcțiilor: Festivalul Construcțiilor, 19–21 septembrie, la MatHaus (P) # TeleM Iași
MatHaus Suceava organizează în perioada 19–21 septembrie (vineri–duminică) Festivalul Construcțiilor, un eveniment de referință pentru
Acum o oră
11:20
11:10
În lupta împotriva corupției, Albania este prima țară din lume care va avea un ministru digital ce va controla toate licitațiile publice # TeleM Iași
Albania a devenit prima țară din lume care va avea un ministru virtual format din
Acum 2 ore
10:50
Unei bătrâne i-au fost smulși cerceii de aur în scara unui bloc. Un tânăr din Galați a fost reținut de polițiști # TeleM Iași
Ieri dimineata, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Galați au fost sesizați, prin apel la
10:40
APIA demarează din 16 octombrie plata în avans pentru toate formele de sprijin ale fermierilor # TeleM Iași
Fermierii romani se bazeaza an de an pe subventiile acordate prin intermediul APIA pentru a-si
10:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat planuri de construire a miilor de unități locative pentru
Acum 4 ore
09:50
Pe ce se mai cheltuie banii românilor? Cărți de vizita cu foița de aur pentru parlamentari # TeleM Iași
În timp ce oamenii din IT își salvează contactele printr-un simplu QR code pe telefon,
09:30
Viitorul Spital Regional de Urgenta Iasi va avea mai multe cai de acces moderne, inclusiv
09:30
Starea padurilor din judetul Iasi este buna, spun specialistii, insa procesul de impadurire a suferit
Acum 24 ore
22:00
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde
20:50
Două persoane au fost rănite în Suceava după coliziunea dintre un autobuz și un autoturism # TeleM Iași
Accident rutier în municipiul Suceava, pe Bdul George Enescu. În urma coliziunii dintre un autobuz
18:20
Nicusor Dan despre scorul AUR de 40% din sondaje: „Arată că acei 40% dintre români sunt exasperaţi!” # TeleM Iași
Un nou sondaj INSCOP Research (Barometrul Informat.ro, ediția a III-a, realizat între 1 și 9
18:10
Concidență sau nu, după apelul de la Iași pentru A8, CNIR lansează licitația pentru consultanța trosonului Moțca – Tg. Frumos # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere lansează licitația pentru contractul de consultanță pe primul tronson al
18:00
Botoșani | Case din Săveni și Santa Mare în pericol din cauza unor incendii de vegetație # TeleM Iași
Patru case din localitățile Săveni și Santa Mare au fost salvate de pompieri, după ce
17:50
Astăzi, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în pădurea din satul Petru
16:10
La Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, anul universitar 2025-2026
16:00
Moldova are nevoie mai mult ca niciodata de autostrada. Reprezentatii organizatiilor pro autostrada impreuna cu
16:00
Schimbare de prefect in judetul Iasi. Luciana Antoci va parasi functia pentru a fi numita
16:00
PSD a depus în Parlament două proiecte de lege prin care urmărește eliminarea contribuției de
16:00
La Mănăstirea Hadâmbu va fi organizată procesiunea „Drumul Crucii". Programul liturgic dedicat acestei sărbători va
16:00
Urmarire spectaculoasa pe strazile din Suceava. Un barbat in varsta de 33 de ani, din
16:00
16:00
Poliția din Botoșani trage un semnal de alarmă după ce, în ultimele luni, au fost
15:10
Astazi, la ora 13:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel
15:00
La fața locului, s-au deplasat pompierii militari și civili, cu trei autospeciale de stingere, o
14:00
La Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va fi organizată duminică, 14 septembrie 2025, procesiunea „Drumul
13:30
In Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control,
13:30
Sorin Grindeanu după ce inflația a ajuns la 9,9%: „Trebuie să oprim acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a oamenilor!” # TeleM Iași
Inflația din România a atins un nou record, ajungând la 9,9%, potrivit datelor anunțate astăzi.
13:20
Drumul expres Bacău – Piatra Neamț intră în faza licitației pentru supervizarea lucrărilor # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor
12:40
Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Bacău au intensificat controalele, în ultima săptămână, pentru prevenirea accidentelor
12:40
Zeci de mii de clădiri din România nu au autorizație de securitate la incendiu, printre
12:40
Poliţiştii locali ar putea fi autorizați să poarte și să utilizeze dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam # TeleM Iași
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile
12:30
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în
Ieri
10:00
America în stare de șoc după uciderea lui Charlie Kirk, un activist politic apropiat de Donald Trump # TeleM Iași
Charlie Kirk este mort iar națiunea americana se confruntă din nou cu intensificarea violenței armate și
09:50
Pe șantierul parcării supraetajate de la Spitalul Județean Galați, lucrările avansează cu repeziciune. Se montează
09:40
Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași informează opinia publică de faptul că, maine, la
09:30
Candidații entry level și muncitorii calificați sunt cei mai căutați candidați ai momentului # TeleM Iași
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață în ultima lună și,
09:20
În Franţa, e prima zi în care premierul nominalizat Sébastien Lecornu a început consultările cu
09:10
Compania IULIUS a demarat prima etapă a unui amplu proiect de reamenajare şi modernizare a
09:10
Există un risc real de extindere a războiului din Ucraina, a avertizat secretarul general al
10 septembrie 2025
20:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) a înregistrat 20.060 de dosare depuse în cele
20:00
Ministerul rus de Externe este pregătit pentru discuții și susține că „Polonia răspândește mituri” pentru a exarceba criza ucraineană # TeleM Iași
Ministerul rus de Externe a declarat că este pregătit să discute cu Varșovia despre dronele
19:40
Extrema dreaptă și extrema stângă din Parlamentul UE vor depune moțiuni separate de neîncredere la adresa Ursulei von der Leyen # TeleM Iași
Grupurile Patrioți și Stânga din UE vor cere oficial miercuri, la miezul nopții, ca președinta
18:40
Primăria Comunei Miroslava anunță faptul că, în această perioadă, se desfășoară lucrări de supralărgire a
17:50
La ora 14:44, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că un arbore a
16:20
Un exemplu de empatie, curaj si devotament vine de la Iasi. Andrei Emanuel Vasile este
16:00
Echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
15:30
Un biciclist de 15 ani din comuna Gioseni a fost grav rănit după ce a
15:30
între 10 și 13 septembrie Cupa României la polo. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române
