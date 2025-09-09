Armata israeliană cere evacuarea completă a orașului Gaza: „Este doar începutul ofensivei terestre”
Adevarul.ro, 9 septembrie 2025 16:00
Locuitorii orașului Gaza au primit ordinul de a evacua imediat, pe fondul unei ofensive terestre iminente anunțate de armata israeliană, într-un moment în care regiunea se află deja într-o criză umanitară fără precedent.
Tudor Chirilă, despre cel mai important lucru pe care l-a învățat de la mama lui, actrița și regizoarea Iarina Demian: „Asta este rău"
Tudor Chirilă a vorbit despre lecțiile esențiale pe care le-a primit în carieră de la mama sa, actrița și regizoarea Iarina Demian. De aproape două decenii, cei doi au împărtășit scena și spațiul artistic, oferindu-și reciproc sprijin și inspirație.
Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie. Care este principalul blocaj al industriei
Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie de calibrul 155 mm în Unterlüß, Germania, care este acum cea mai mare din Europa, o comandă pentru România fiind deja anunțată în timpul ceremoniei de deschidere.
Turist american, fascinat de România și de bucătăria de la noi din țară: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale"
Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni.
Gigantul Apple le promite fanilor săi un nou model de iPhone, mai subţire ca niciodată, în cadrul evenimentului anual de prezentare a produselor sale, anunţând, în plus, că intenţionează să lanseze seria 11 de Apple Watch și să actualizeze căștile AirPods.
Salariile profesorilor din România, peste media altor angajați cu studii superioare. Diferența față de alte țări
Profesorii din România se bucură de salarii relativ mari în comparație cu colegii lor din alte țări membre și partenere OECD. Cu toate astea, tensiunile din sistem sunt în creștere, iar sindicatele avertizează asupra unei posibile greve generale.
Carlos Alcaraz s-a dezlănțuit în club, după succesul de la US Open. I-a fost alături un cântăreț columbian
Carlos Alcaraz este noul „rege” al circuitului masculin de tenis.
Rezultatele nebune în calificările pentru CM 2026. Kosovarii sunt scandalagii, dar știu fotbal: i-au bătut pe suedezi!
Kosovo a învins Suedia, în Grupa B de calificare la turneul final mondial.
Oglinzi perfect curate și o bucătărie impecabilă, fără chimicale. Două soluţii naturale inspirate din Japonia
Japonezii au o adevărată artă a simplității și a curățeniei. În locul soluțiilor chimice din comerț, ei preferă metode naturale, dar eficiente. Două trucuri simple, bazate pe ingrediente obișnuite din bucătărie, pot face ca oglinzile și suprafețele de inox din bucătărie să strălucească.
O româncă de 26 de ani s-a spânzurat într-o închisoare din Florența. Penitenciarul, marcat de un val de sinucideri
O tânără româncă de 26 de ani s-a spânzurat în celula sa din penitenciarul în care își executa pedeapsa, în Italia. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce avocatul ei îi comunicase că ar putea solicita arestul la domiciliu.
Când va fi adoptată hotărarea de guvern pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele"
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că joi, 11 septembrie, Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla, în cazul în care va primi toate avizele necesare de la ministere.
Guvernul a desecretizat costurile zborurilor oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu: suma plătită pentru 11 curse charter
Guvernul României a făcut publice sumele plătite pentru închirierea avioanelor TAROM destinate deplasărilor oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în ultimii ani.
„Zbârnâie telefoanele". Metodele prin care primarii încearcă să-și favorizeze proiectele pe bani europeni: „Vă dau voturi când vin alegerile"
Ministrul Fondurilor Europene, Dragos Pîslaru, a dezvăluit că a primit numeroase telefoane din partea liderilor politici din teritoriu, care îi promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni.
Măsurile de austeritate au doborât guvernul Franței: Instabilitatea amenință economia și piețele
Franța se află, din nou, în criză guvernamentală. Căderea executivului francez, al patrulea în doi ani, aduce o nouă perioadăL de amânare în privința bugetului, fără vreun orizont clar de depășire a indeciziei.
LIVETEXT / Cipru - România, astăzi, ora 21:45. Mircea Lucescu merge pe mâna echipei care a capotat cu Canada
Naționala României este pe locul 3 în Grupa H din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026.
Ororile trăite de o fată de 13 ani, violată de bărbatul care i-a fost învăţător. Mama și bunica și-au dat acordul, în schimbul unor bani
O fată de 13 ani a fost violată, cu acordul mamei şi al bunicii, de fostul ei învăţător, în vârstă de 71 de ani.
Cel puțin 21 de civili au fost uciși de o bombă rusească în timp ce stăteau la coadă pentru a-și ridica pensiile. Zelenski: „Nu există cuvinte…"
Cel puțin 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite marți, 9 septembrie, după ce o lovitură aeriană rusă a vizat satul Yarova, din regiunea Donețk, în timpul distribuirii pensiilor, potrivit autorităților ucrainene.
Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Doar faptul că prim ministrul Bayrou a cerut el însuși votul de încredere, grăbindu-și astfel sfârșitul politic, poate fi o mică temă de discuție, un detaliu tactic.
Câte spitale vor fi gata prin PNRR până în 2026. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din PNRR și care pot fi finalizate până în august 2026.
Crimă sadică în sportul mondial. Un culturist brazilian a fost omorât de soție în apartament
Valter de Vargas Aita, campion de culturism în vârstă de 41 de ani, a fost ucis cu sânge rece de iubita lui, într-o altercație care a șocat întreaga comunitate sportivă.
Educația, la coada priorităților. România alocă doar 2,5% din PIB, față de media OECD de 4,7% RAPORT
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a publicat ediția 2025 a raportului „Educația pe scurt”, care include date detaliate despre România.
Războiul a intrat în al patrulea său an și orice perspectivă de pace pare departe. Rusia continuă să avanseze pas cu pas pe frontul ucrainean, cu pierderi mari, dar cu obiective clare.
Două medicamente folosite des de români pot provoca afecțiuni grave dacă sunt luate greșit: „Oamenii pur și simplu nu recunosc riscul"
Două dintre cele mai folosite medicamente fără prescripție medicală pot deveni periculoase dacă sunt administrate în mod incorect, avertizează un medic generalist.
Putin îl decorează cu „Ordinul pentru Curaj" pe Valeri Gherasimov, generalul acuzat de crime de război
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a conferit generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, „Ordinul pentru Curaj”
„Să calmăm spiritele". Florin Manole anunță că nu va crește vârsta de pensionare: „Să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârstă, nu există niciun pericol"
Ministrul Muncii anunțat că nu există niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu creşterea vârstei de pensionare.
Un șofer care și-a rănit soția și fiica în accident a fost reținut. A intrat cu mașina în parapet și a fugit de la locul faptei
Un șofer din Olt, care a produs un accident rutier, soția și fiica acestuia fiind rănite, a părăsit locul faptei. Polițiștii l-au găsit ulterior și l-au testat, constatându-se că acesta consumase băuturi alcoolice. Șoferul a fost reținut.
Român arestat în Texas pentru fraudă la bancomate. „Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum"
Un român a fost arestat în Texas, după ce a fost acuzat că fura bani din bancomate folosind un dispozitiv ingenios care bloca retragerile clienților.
Afirmații conspiraționiste și cu tentă rasistă, în plenul Senatului: „Populația e forțată să se adapteze culturii migranților"
Un senator AUR a făcut mai multe declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. Andrei Dîrlău acuză Uniunea Europeană că încurajează „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.
Accesul la servicii medicale este astăzi mai simplu ca niciodată, însă medicii atrag atenția asupra unui detaliu important.
Trump le cere susținătorilor 15 dolari pentru a ajunge în rai. Liderul de la Casa Albă jubilează: „Nu m-am simțit niciodată mai bine"
Președintele american Donald Tump a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi.
Rusia aplică „rețeta Ucraina" împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
După Ucraina, vine rândul Finlandei. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează, într-o analiză publicată pe 8 septembrie, că Moscova a început să aplice același tipar propagandistic folosit înaintea invaziilor din 2014 și 2022 – de această dată împotriva unui stat NATO.
Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani: primele imagini din tabăra improvizată a tatălui fugar
Poliția neozeelandeză a publicat primele imagini cu unul dintre adăposturile unde Tom Phillips și-a ascuns cei trei copii timp de aproape patru ani.
Scandal monstru în trafic, în Capitală: un bărbat filmat cum lovește cu bestialitate un șofer, cetățean străin
Scandal uriaș în trafic, în Capitală. Un bărbat a agresat un șofer, cetățean străin, în timp ce se afla cu mașina într-o intersecție. Doi polițiști au intervenit și l-au imobilizat pe agresor, deși erau în timpul liber.
Percheziții DNA la ELCEN. Directorul general și cel comercial, vizați într-un dosar de mită | Surse
Procurorii DNA au descins marți la sediul ELCEN și în alte șapte locații, într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt implicați șapte suspecți.
Finanțatorii partidelor în anul electoral 2024. Cum finanțează aceiași oameni și AUR, și PSD, și PNL
O analiză Expert Forum care privește modul de finanțare al partidelor în anul electoral 2024, arată că în unele cazuri finanțatorii nu pot fi identificați, în altele banii pentru campaniile electorale au fost transferate partidelor prin companii nou înființate.
Momentul în care un șofer spulberă barierele de cale ferată din Ilfov. A rănit cinci persoane
Cinci persoane au ajuns la spital după un accident violent provocat de un șofer grăbit în localitatea Pasărea, lângă București.
O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin
Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin. O femeie de 50 de ani a fost găsită spânzurată, iar lângă ea se afla trupul neînsuflețit al fiului ei, de doar șapte ani.
Locuitorii unui imobil din sudul Germaniei au chemat poliția disperați, crezând că niște necunoscuți le sună continuu la sonerie toată noaptea. Surpriza a fost imensă când au descoperit adevăratul „infractor”.
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea: „România nu poate fi împinsă spre autoritarism"
Alianța pentru Unirea Românilor a depus marți, 8 septembrie, la CCR patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide
Hidrologii au emis marţi, 9 septembrie, o atenţionare cod galben de inundaţii, valabilă între orele 12:00 şi 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării.
Angajații restaurantelor japoneze, nemulțumiți că turiștii străini le oferă bacșișuri: „Nu vrem cultura bacșișului să fie introdusă în Japonia"
Tot mai mulți turiști străini oferă bacșiș pentru serviciile de la restaurante, în Japonia, lucru ce a produs confuzie și dezbatere în rândul localnicilor.
Adrian Câciu atacă „ipocrizia și minciuna" privind bugetul României și reformele fiscale
Deputatul PSD Adrian Câciu critică „narativul ipocrit” legat de situația fiscal-bugetară a României, afirmând că realitatea este mult mai clară în documentele oficiale și în deciziile Comisiei Europene.
Caz cutremurător: un copil de 10 ani, legat cu lanțul de masă. Tatăl le-a spus polițiștilor că trebuia să meargă la cumpărături
Un copil de 10 ani a fost legat cu lanţul de piciorul unei mese şi încuiat în casă de către tatăl său.
Județele care intră sub cod galben de vijelii, fulgere și grindină. Unde se răcește semnificativ
Meteorologii au au emis marți, 9 septembrie, un Cod galben de vijelii, fulgere, dar şi căderi de grindină pentru 15 judeţe din România. Vremea se răcește semnificativ în unele zone.
Crăciunul începe mai devreme în Venezuela. Președintele Maduro anunță festivitățile din 1 octombrie
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat luni că festivitățile de Crăciun vor începe anul acesta mai devreme, încă din 1 octombrie, o practică pe care o adoptă frecvent.
Radu Drăgușin, 23 de ani, este tot aproape de revenirea pe gazon.
Un tramvai a deraiat luni seară în Capitală, la intersecția dintre Bulevardul Gheorghe Șincai și Bulevardul Tineretului, după ce a acroșat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai.
România cumpără o corvetă ușoară, cu echipament modern din Turcia. Ministrul Apărării: „Forțele Navale au mare nevoie"
Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat în unanimitate, aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia.
Ioana Năstase a lăsat baltă acuzele de violență atribuite lui Ilie Năstase. Procesul de divorț, pus în așteptare
Ioana Năstase și-a luat soțul și au plecat în vacanță.
