Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment”
HotNews.ro, 9 septembrie 2025 18:50
Papa Leon al XIV-lea, care de obicei se abține să vorbească spontan, și-a exprimat marți îngrijorarea neobișnuit de puternică cu privire la consecințele atacului Israelului asupra Qatarului, informează Reuters. „Există o știre foarte gravă în…
Acum 5 minute
19:20
Casa Albă confirmă că a fost informată înainte ca Israelul să lanseze atacul asupra Qatarului. Cum a sunat „ultimul avertisment” al lui Trump pentru Hamas # HotNews.ro
Casa Albă a confirmat marți, pentru BBC News, că administrația Trump a fost informată despre atacul israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, înainte ca acesta să aibă loc. Informația că administrația republicană de la Washington a…
Acum o oră
18:50
18:40
Fost ministru PSD de finanțe îl atacă pe Boloș după afirmațiile despre deficit: Minte de rupe. L-a durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? # HotNews.ro
Fostul ministru PSD de finanțe Adrian Câciu s-a lansat într-un atac la adresa fostului ministru PNL de finanțe Marcel Boloş, după ce acesta din urmă a afirmat că, anul trecut, fostul premier PSD Marcel Ciolacu…
Acum 2 ore
18:10
„Este posibil ca în aceste momente premierul să-l fi asasinat”. Mama unui ostatic israelian, acuzații grave la adresa lui Netanyahu, după atacurile din Doha # HotNews.ro
Mama ostaticului israelian Matan Angrest, aflat în continuare în Fâșia Gaza, afirmă că premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi „asasinat” efectiv pe fiul ei prin atacurile puternice ale Israelului efectuate marți asupra orașului Doha, capitala Qatarului.…
18:10
Conform unei analize realizate de Investopedia citate de Money Digest, un american obișnuit cheltuiește 3,45 milioane de dolari de-a lungul vieții pentru a-și împlini visul american. Site-ul a estimat costurile unor etapedin viața unei persoane,…
17:50
Mesajul lui Netanyahu după atacul fără precedent asupra liderilor Hamas în Qatar: O operațiune complet independentă, Israelul își asumă întreaga responsabilitate # HotNews.ro
Atacul împotriva liderilor Hamas efectuat marți la Doha, capitala Qatarului, a fost o operațiune pur israeliană, a transmis biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat în limba engleză. „Acțiunea de astăzi împotriva celor mai importanți teroriști…
17:40
VIDEO Cum s-au văzut puternicele explozii la fața locului, în Doha, în timpul atacului israelian care a vizat lideri Hamas # HotNews.ro
Coloane groase de fum au fost văzute ridicându-se marți în Doha, capitala Qatarului, imediat după ce Israelul a anunțat că a efectuat acolo un atac împotriva conducerii Hamas, scriu CNN și Sky News. Fumul cenușiu…
Acum 4 ore
17:20
Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria. Istoria parcului unde meditează președinții # HotNews.ro
De la mănăstire ridicată de Șerban Cantacuzino în secolul al XVII-lea la reședință regală în vremea Reginei Maria și, acum, la sediul Administrației Prezidențiale, Complexul Palatului Cotroceni poartă amprenta fiecărei epoci. Parcul, întins astăzi pe…
17:20
Israelul a lansat operațiunea „Ziua Judecății” pentru a decapita la Doha conducerea Hamas # HotNews.ro
Numele oficial al loviturii armatei israeliene de marți împotriva conducerii Hamas de la Doha, capitala Qatarului, a fost „Ațeret HaDin”, ceea ce se traduce aproximativ prin „Ziua Judecății”, potrivit postului israelian Channel 12, citat de…
17:10
Kazahii proprietari ai Rompetrol retrag milioane de dolari din operatorul terminalului petrolier offshore Midia din Marea Neagră, prin care aduc țiței la rafinăria Petromidia # HotNews.ro
Gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, retrage milioane de dolari din capitalul Midia Marine Terminal, operatorul terminalului petrolier offshore din largul portului românesc omonim de la Marea Neagră, prin care este adus…
17:10
Director al școlii unde copiii de clasa a II-a învață în containere: „Nu au încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil” / Mesaj și pentru părinții nemulțumiți de programul care începe la prânz # HotNews.ro
Ionel Marius Țolescu, director adjunct al Școlii Gimnaziale 195 „Hamburg” din Sectorul 3, are un mesaj ironic pentru părinții celor aproape 140 de copii de clasa a II-a care învață în containere, din cauza lucrărilor…
17:00
O pană de curent „cu totul ieșită din comun” a lăsat capitala Germaniei în întuneric. Poliția suspectează „o mână criminală” # HotNews.ro
Zeci de mii de locuințe din Berlin erau fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a transmis, pentru AFP, poliția locală, care nu exclude o incendiere cu…
16:40
Gest „abject” în Paris: capete de porc găsite în fața mai multor moschei. „Macron”, scris pe unul # HotNews.ro
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite, marţi dimineaţă, în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitala Franței, a anunţat prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste…
16:40
Incendiu izbucnit la Grădina Zoologică din București. Pompierii intervin la această oră # HotNews.ro
Pompierii intervin marți după-amiază pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și sunt degajări mari de fum. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov…
16:30
Reacții din PNL și PSD după declarațiile lui Bolojan despre pensii: „Lucrurile pot arăta și mai prost” / „Pensia nu este un privilegiu” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, susține că nu se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune că premierul Ilie Bolojan s-a referit în interviul de la TVR „la măsuri…
16:20
FOTO Skoda a prezentat un concept radical care oferă o idee despre cum va arăta modelul Octavia peste câțiva ani # HotNews.ro
Skoda a prezentat la salonul auto de la Munchen un concept denumit Vision O care oferă indicii despre cum vor arăta modele Octavia după 2030. Skoda „analizează toate opțiunile de motorizare” pentru noua generație Octavia,…
16:20
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive” # HotNews.ro
Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus, a anunțat marți premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor crescânde între…
16:20
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori pentru agenția Reuters, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare surprinzând una dintre ele. Barak Ravid, unul dintre corespondenții…
15:50
Împrumuturi pentru PSD de la patronul Nuba, dar și de la familia Becali. Cine au fost marii finanțatori ai partidelor politice în 2024 / Un fenomen revine în forță # HotNews.ro
Anul electoral 2024 a fost „cel mai bogat an” din istoria partidelor politice, arată un raport al Expert Forum, publicat luni. A revenit în forță un fenomen estompat de mulți ani – împrumuturi și donații…
15:50
VIDEO Strigătul Dianei Șoșoacă către Maia Sandu la sfârșitul discursului acesteia din Parlamentul UE. Eurodeputații i-au răspuns cu un cor de huiduieli # HotNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă i-a strigat președintei Maia Sandu că „Moldova este România”, dar gestul nu a fost bine primit în plenul legislativului, care tocmai o aplauda pe șefa statului moldovean. „Moldova e România, doamna Maia…
Acum 6 ore
15:10
Statele UE au neînțelegeri pe mai multe angajamente esențiale legate de criza climatică, cu două luni înainte de începerea marelui summit din Brazilia # HotNews.ro
Statele membre ale UE se contrazic pe tema unor angajamente esențiale legate de criza climatică și nici nu sunt semne că se va ajunge la un acord până la marele summit COP30 care va începe…
15:00
Cu barca la muncă: Soluțiile găsite de londonezii afectați de greva de la cel mai mare metrou din Europa # HotNews.ro
Navetiștii din Londra au apelat marți la biciclete, autobuze și bărci, după ce o grevă de amploare a angajaților metroului a închis rețeaua subterană „Tube” a capitalei britanice pentru a doua zi consecutivă, relatează Reuters.…
15:00
FOTO/VIDEO Cum arată containerele unde învață aproape 140 de copii de la cea mai mare școală din București / Primarul Negoiță acuză dezinformări: „Nu avem apă? Păi toaletele sunt în școală, la 20 de metri”/ Părinte: E haos # HotNews.ro
138 de copii de clasa a II-a de la Școala 195 „Hamburg” din Sectorul 3 al Capitalei au început noul an școlar în containere montate în curtea unității și așa vor învăța timp de un…
14:50
„Cinci zile să scăpăm de acolo”: Remarcabila poveste a unui soldat ucrainean rănit pe front # HotNews.ro
După ce a fost rănit la picior de o dronă de atac pe linia frontului din estul Ucrainei, Surovyi, un soldat ucrainean în vârstă de 40 de ani, știa că fuga sa spre un loc…
14:50
Vicepremierul PSD, după ce Boloș l-a acuzat pe Ciolacu că i-a spus „că-l doare în organul genital de deficit”: „O declarație cretină” # HotNews.ro
Vicepremierul PSD Marian Neacşu a reacționat marți la afirmațiile făcute de fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, potrivit căruia Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar. „O declarație…
14:30
Putin i-a transmis lui Trump că vrea să cucerească Donbasul până la sfârșitul anului 2025, spune Zelenski # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat Casei Albe și trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, a declarat marți președintele ucrainean Zelenski.…
14:20
Electrica și Romgaz se aliază pentru a construi de la zero noi centrale de energie regenerabilă de 400 MW # HotNews.ro
Electrica, cel mai mare furnizor de energie din România, și producătorul național de gaze, Romgaz, au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile cu…
14:00
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, care a creat ChatGPT, spune că oamenii par să preia „ciudățeniile” AI-ului și încep să vorbească ca niște modele lingvistice mari (LLM) pe rețelele de socializare, transmite Business Insider. Altman a…
13:50
Maia Sandu, avertisment în Parlamentul European: „Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova și să o folosească împotriva Ucrainei și a UE” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova a lansat acest avertisment într-un discurs susținut în plenul legislativului Uniunii Europene, cu ceva mai mult de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de peste Prut din 28 septembrie. Maia Sandu a declarat…
13:50
Echipa CFR Cluj din SuperLiga a anunțat marți că l-a transferat pe jucătorul francez Marcus Coco, în vârstă de 29 de ani. „Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în…
13:40
VIDEO Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari # HotNews.ro
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a dat demisia marți, în timp ce manifestanții anticorupție au sfidat o interdicție de circulație pe termen nelimitat și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane…
13:30
„Nu există cuvinte…” Cel puțin 20 de morți după ce o bombă rusească a căzut peste cei care stăteau la coadă într-un sat din Ucraina să-și ia pensiile # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Donețk a ucis cel puțin 20 de civili. „O lovitură aeriană rusească brutală și sălbatică cu o bombă aeriană…
Acum 8 ore
13:20
Copil de 10 ani legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl lui, în județul Sibiu. Ce explicație a dat bărbatul polițiștilor # HotNews.ro
Un copil de 10 ani, din localitatea Scoreiu, judeţul Sibiu, a fost găsit de autorități legat cu lanţul de piciorul unei mese şi încuiat în casă de către tatăl său. Poliția a fost alertată de…
12:50
Michael Caine are în vedere o revenire la actorie cu o continuare a filmului „The Last Witch Hunter” produs de studioul Lionsgate. Legendarul actor, acum în vârstă de 92 de ani, urmează să iasă din…
12:40
Procurorii DNA fac marți percheziții la sediul central al Electrocentrale București (ELCEN), a informat compania de stat ce ține de Ministerul Energiei. Surse judiciare au declarat pentru HotNews că au loc opt percheziții, la sediul…
12:30
Comerțul paralel de medicamente: puntea care menține echilibrul în sănătatea europeană, chiar și în contextul unei piețe fragmentate # HotNews.ro
În timp ce piața unică europeană promite acces egal la bunuri și servicii, realitatea din sistemele naționale de sănătate este mult mai complexă. Indisponibilitatea unor medicamente, tratamentele procurate cu întârziere sau prețurile care pun presiune…
12:20
Art Safari deschide o expoziție-manifest de artă contemporană în Promenada Mall, din 15 septembrie: „Young Blood. Noul val de artiști contemporani” # HotNews.ro
Art Safari și Promenada Mall anunță cea de-a doua expoziție de artă contemporană realizată în colaborare: „Young Blood. Noul val de artiști contemporani”, curatoriată de artistul Alexandru Rădvan. Expoziția va putea fi vizitată gratuit în…
12:10
Noua „taxă pe afiliați” și Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri: Care afectează mai mult companiile? # HotNews.ro
Unul dintre proiectele incluse în cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament aduce alte modificări Codului Fiscal, cea mai de impact vizând impozitarea companiilor. Deși conform declarațiilor oficiale și…
12:10
AUR anunță că a atacat la CCR patru dintre proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # HotNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva celor patru proiecte adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în Parlament. AUR acuză măsurile din cele…
12:10
Un fost ministru al Muncii îi dă replica lui Ilie Bolojan, care a declarat că este necesară creșterea vârstei de pensionare. Când ne vom putea pensiona ca olandezii # HotNews.ro
„Să nu putem carul înaintea boilor”, a declarat Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al muncii, contactat de HotNews pentru comenta oportunitatea deschiderii unei discuții publice pe tema creșterii vârstei de pensionare. Acesta susține…
12:00
Etiopia inaugurează cel mai mare baraj din Africa / „Egiptul o să-l arunce în aer”, a avertizat în trecut Trump # HotNews.ro
Etiopia inaugurează oficial marți cel mai mare baraj al unei hidrocentrale din Africa, un proiect care va furniza energie pentru milioane de oameni dar va agrava conflictul cu Egiptul aflat în aval pe Nil, transmite…
12:00
Președintele american a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi, relatează marți La Libre. Trump nu este străin de cererile…
12:00
FOTO Una dintre cele mai vândute mașini din România a ajuns la a șasea generație. Cum arată noul Renault Clio # HotNews.ro
Renault a prezentat la salonul auto de la Munchen cea de-a șasea generație a modelului Clio. Mașina este mai mare decât generația precedentă, are și caracteristici sport și va dispune și de un propulsor full…
11:40
Un cunoscut realizator TV român reacționează la ultimatumul Israelului în Gaza: ”Nepăsarea Israelului în fața reacțiilor internaționale alimentează exasperarea” # HotNews.ro
Grozăvia din Gaza s-a vărsat în sport și în toate zilele vieților noastre așa cum o oală uitată pe foc cuprinde în arsura ei toată casa. Totul a devenit insuportabil. Și va fi și mai…
11:40
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța # HotNews.ro
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de instabilitate politică în Franța. Șeful statului, considerat principalul responsabil al crizei, are acum tot mai puține opțiuni de a găsi un guvern viabil, scriu Financial…
11:30
Locatarii unui bloc din Germania au chemat poliția să afle cine sună noaptea la toate soneriile. Au avut apoi o surpriză # HotNews.ro
Locuitorii unui imobil din Bavaria, sudul Germaniei, au chemat poliția după ce soneriile apartamentelor au început să sune încontinuu, târziu în noapte, dar au fost surprinşi să afle că vinovatul nu era un adolescent pus…
Acum 12 ore
11:10
Președintele unei țări sud-americane devansează Crăciunul pentru luna octombrie, la fel ca anul trecut # HotNews.ro
Crăciunul va fi sărbătorit din nou începând cu data de 1 octombrie în Venezuela, o măsură impusă prin decret de președintele Nicolas Maduro și în alți ani, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Vom aplica…
11:10
Ce se mai întâmplă în programul Startup Nation 2025: Peste 600 de persoane au început deja cursurile de antreprenoriat. Situația la zi # HotNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat marți stadiul actual al evaluării aplicațiilor pentru cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation 2025. Citește mai departe pe StartupCafe.ro
11:10
Spune DA pentru Digitalizare! NTT DATA digitalizează cele mai mari companii din România, cu puterea SAP # HotNews.ro
Într-o economie unde eficiența și agilitatea decid succesul, digitalizarea nu mai este opțională. Campania „Da pentru Digitalizare” este un apel direct către companiile românești să adopte tehnologia care le poate transforma fundamental: sistemele SAP. NTT DATA Romania este unul dintre…
11:10
„Al meu doarme cu noi”. „Al meu niciodată nu doarme cu noi”. Cum ajung stilurile de parenting diferite să strice prieteniile dintre părinți # HotNews.ro
Stiluri de parenting diferite pun la încercare prietenii, inclusiv pe cele de o viață. Poate ai lângă tine un prieten care are toate calitățile pe care le apreciezi: loialitate, încredere, umor etc, dar atunci când…
