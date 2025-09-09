România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
DCNews, 9 septembrie 2025 20:20
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 5 minute
20:50
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei # DCNews
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei
20:50
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO # DCNews
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Acum 30 minute
20:30
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video # DCNews
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
20:30
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței # DCNews
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
Acum o oră
20:20
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare # DCNews
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
20:10
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
20:00
Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire! # DCNews
Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire!
Acum 2 ore
19:50
La ce trebuie să fii atent când comanzi un burger? Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay
19:30
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
19:00
Prof. Mariana Badea, avertisment în legătură cu cei care scriu „cf”, „cmf” sau vorbesc în romgleză / video # DCNews
Prof. Mariana Badea, avertisment în legătură cu cei care scriu „cf”, „cmf” sau vorbesc în romgleză / video
19:00
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră # DCNews
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră
19:00
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional # DCNews
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
Acum 4 ore
18:50
Meloni respinge criticile referitoare la weekendul petrecut cu fiica sa la New York. Ce a declarat # DCNews
Meloni respinge criticile referitoare la weekendul petrecut cu fiica sa la New York. Ce a declarat
18:40
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul # DCNews
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
18:20
Reacția angajaților ANPC, după anunțul lui Bolojan privind reducerea personalului cu 20%
18:10
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
18:00
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța # DCNews
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
17:40
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece # DCNews
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
17:30
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
17:00
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane # DCNews
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
17:00
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
Acum 6 ore
16:30
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris # DCNews
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
16:30
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului / video
16:20
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen # DCNews
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
16:00
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
16:00
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile # DCNews
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile
15:50
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion # DCNews
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion
15:20
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele # DCNews
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
15:20
Blackout în Berlin. Pană de curent masivă
15:10
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților # DCNews
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
15:10
Povestea profesoarei care s-a sinucis alături de copilul său. Femeia și fostul soț, război continuu în instanță # DCNews
Povestea profesoarei care s-a sinucis alături de copilul său. Femeia și fostul soț, război continuu în instanță
15:00
Procesul tentativei de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților # DCNews
Procesul tentativei de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
Acum 8 ore
14:20
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane # DCNews
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane
14:20
Accesul la servicii medicale pe timp de criză – dialog cu Dr. Dorian Schwartz
13:50
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia # DCNews
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
13:50
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
13:40
Haosul s-a instalat în Nepal. Premierul a demisionat, casele politicienilor au fost incendiate, iar miniștrii au fost evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia oamenilor # DCNews
Haosul s-a instalat în Nepal. Premierul a demisionat, casele politicienilor au fost incendiate, iar miniștrii au fost evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia oamenilor
13:30
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
Acum 12 ore
12:50
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO # DCNews
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
12:30
Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO # DCNews
Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
12:30
DNA face percheziții la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, printre vizați
12:10
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
11:40
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie # DCNews
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
11:30
Mii de hectare de pădure, atacate de o insectă care le usucă. Birocrația împiedică salvarea lor # DCNews
Mii de hectare de pădure, atacate de o insectă care le usucă. Birocrația împiedică salvarea lor
11:30
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece # DCNews
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
11:10
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026 # DCNews
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
11:10
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
11:10
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival # DCNews
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
11:00
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite # DCNews
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
10:40
Cine este Alexandru Bălan, fost șef din serviciul de informații al R. Moldova, care ar fi divulgat către KGB informații secrete de stat ale României # DCNews
Cine este Alexandru Bălan, fost șef din serviciul de informații al R. Moldova, care ar fi divulgat către KGB informații secrete de stat ale României
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.