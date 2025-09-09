Prefectul de Neamţ: „Au fost făcute presiuni extraordinare”. Cine şi de ce a pus presiune
Scoaterea deşeurilor ajunse în Lacul Izvorul Muntelui după inundaţiile din această vară au născut patimi mari, nu doar la nivel judeţean. Şi nu doar în ceea ce priveşte celebrul contract de peste un milion de euro, încheiat de Hidroelectrica şi o firmă privată din Focşani, ci şi în ceea ce priveşte cine să-şi asume acţiunea
Prefectul de Neamţ: „Au fost făcute presiuni extraordinare". Cine şi de ce a pus presiune
Scoaterea deşeurilor ajunse în Lacul Izvorul Muntelui după inundaţiile din această vară au născut patimi mari, nu doar la nivel judeţean. Şi nu doar în ceea ce priveşte celebrul contract de peste un milion de euro, încheiat de Hidroelectrica şi o firmă privată din Focşani, ci şi în ceea ce priveşte cine să-şi asume acţiunea
Trecerea recentă a parlamentarului de Neamţ Andreea Firuţa Neacşu (foto) la PNL după ce fusese aleasă pe listele AUR continuă să producă reacţii în mediul public. Un lider AUR de la Neamţ a vorbit în termeni de trădare, dar a opinat şi că Neacşu va suferi mari dezamăgiri în partidul pe care l-a ales. „Terenul
La Teatrul Tineretului se lucrează intens, iar debutul stagiunii cu numărul 68 va fi marcat de premiera spectacolului „PRE PE LEAK", programată la începutul lunii viitoare, anunţă reprezentanţii instituţiei de cultură. „Repetițiile se desfășoară într-un ritm alert, cu multă mișcare și expresivitate, sub îndrumarea profesorului Mihai Gruia Sandu, unul dintre cei mai apreciați maeștri ai
Pensiile militare nu vor fi atinse. Ionuț Moșteanu explică de ce nu intră în pachetul 3 de măsuri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că pensiile militarilor nu fac parte din noul pachet de măsuri fiscale. Pensiile militare nu vor fi atinse, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, subliniind că acestea nu sunt incluse în pachetul 3 de măsuri și că problema rămâne una complexă, fără soluții rapide. Nu este momentul pentru discuții
Termen limită 30 septembrie 2025 pentru trecerea în REGES–ONLINE Amenzi mari pentru angajatorii care nu se înregistrează în REGES–ONLINE până la 30 septembrie 2025. Din 1 octombrie, aplicația REVISAL va fi închisă definitiv. Obligația angajatorilor: înregistrare în REGES–ONLINE „La data de 30 septembrie 2025 se împlineşte termenul limită până la care angajatorii trebuie să se
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari: cum ar trebui să înceapă reforma în Neamț
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. În județul Neamț, simulările guvernamentale arată că între 161 și 185 de angajați din Consiliul Județean ar putea fi disponibilizați, în cadrul planului de reducere cu 40–45 % a personalului din administrația locală. Premierul Ilie Bolojan a prezentat o reformă care prevede
Parcările din cartierul Mărăţei sunt asfaltate în aceste zile, anunţă primarul Adrian Niţă. „Începem săptămâna cu miros de asfalt în Mărăței, unde îmi doresc să lăsăm în urmă nu doar străzi modernizate, ci și liniștea că problemele de ani de zile au fost rezolvate. Canalizările pluviale care aduceau apă în subsoluri sunt acum puse la
O adresă care a ajuns în spaţiul public duce la concluzia că la Registrul Comerţului salariile pentru luna august vor fi plătite… „în rate". Două mai exact. Astfel, 83% din venitul net va fi achitat pe 10 septembrie, iar restul de 17%… după primirea fondurilor suplimentare prin rectificarea bugetară. Întrebat dacă are la cunoştinţă la
Polițiștii au identificat și reținut șase bărbați implicați în scandalul de la primele ore ale dimineții. Pe 7 septembrie, în jurul orei 05.00, a avut loc o bătaie într-un local din Piatra-Neamț, unde doi bărbați de 26 și 34 de ani au fost agresați fizic în urma unui conflict spontan. Scandal la prima oră a
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, valabilă în zone din 15 județe, printre care și județul Neamț. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă marți în intervalul 10-23, în
DNSC avertizează: securitatea dispozitivelor mobile nu mai este o opțiune, ci o necesitate
Securitatea dispozitivelor mobile a devenit o condiție esențială, avertizează DNSC, într-un context în care smartphone-ul este centrul vieții digitale și una dintre principalele ținte ale atacurilor cibernetice. Smartphone-ul, element central al vieții digitale „Smartphone-ul a devenit elementul central al vieții digitale, fiind utilizat zilnic pentru comunicare, muncă, plăți sau acces la informații. Această interconectare permanentă
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%
Ministerul Finanțelor a lansat luni cea de-a noua ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an, cu dobânzi de până la 7,85%. În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,85%
Ziua de 9 septembrie, dedicată Sfinților Ioachim și Ana, aduce tradiții și superstiții respectate de creștinii ortodocși. Tradiții și superstiții de Sfânta Ana sunt respectate pe 9 septembrie, când creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii
Moţiunile, patru la număr, împotriva Guvernului Bolojan au picat, dar liderii Opoziţiei par că nu vor renunţa aşa uşor. Votul a fost duminică, cum a vrut Puterea, nu luni cum ar fi vrut Opoziţia, iar rezultatul a fost previzibil: Coaliţia şi-a impus punctul de vedere, adică a picat moţiunile, iar Guvernul Bolojan rămâne la butoane.
Cum pot părinții să asigure siguranța digitală a copiilor în noul an școlar – recomandările DNSC
Siguranța digitală a copiilor devine o temă tot mai importantă odată cu începutul de an școlar, când elevii petrec mai mult timp în mediul online, avertizează DNSC. Mai mult timp online, riscuri mai mari Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, debutul școlii aduce „noi emoții, noi prieteni – dar și mai mult timp petrecut în
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, ISU Neamț organizează o serie de activități la care sunt invitaţi toţi nemţenii. „În data de 12.09.2025, începând cu ora 13:00 se va desfășura ceremonialul militar și religios pe platoul Curții Domnești din municipiul Piatra-Neamț. Tot pe 12.09.2025 în intervalul orar 12:00-18:00, va fi „Ziua Porților Deschise",
Reprezentanţii Jandarmeriei Neamţ au transmis un mesaj elevilor, la început de an şcolar, asigurându-i că le sunt alături pentru ca drumul spre educaţie să se desfăşoare în siguranţă. „Odată cu începerea noului an școlar, Jandarmeria Neamț este alături de elevi, profesori și părinți pentru a vă asigura că drumul spre educație se desfășoară în siguranță.
Acțiune rutieră în Neamț: 87 de vitezomani lăsați pietoni, sute de amenzi aplicate
Polițiștii au aplicat peste 600 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale 87 de vitezomani lăsați pietoni și sute de amenzi, acesta este rezultatul acțiunii desfășurate de polițiștii rutieri din Neamț, în perioada 01–07 septembrie 2025, pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză. Acțiune pe principalele artere din județ „Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție
O șoferiță s-a oprit cu mașina în stâlp la Zănești , iar acesta s-a prăbușit peste autoturism
Pe 7 septembrie, în comuna Zănești, o șoferiță s-a oprit cu mașina în stâlp de iluminat public, care ulterior a căzut peste autoturism. Accidentul de la Zănești „În data de 07 septembrie, la ora 15:55, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier în comuna Zănești, unde un autoturism în care se afla
Intervenție a pompierilor din Târgu-Neamț după un incendiu provocat de copii Pe 7 septembrie, la Stadionul Cetatea din Târgu-Neamț, copiii s-au jucat cu focul pe stadion și au incendiat baloții de paie, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului. Intervenția pompierilor „În data de 07 septembrie, la ora 15:50, prin apel la 112 pompierii
Alarmă la primele ore ale dimineții: incendiu la o anexă gospodărească din Piatra Șoimului
În dimineața de 7 septembrie, un incendiu la o anexă gospodărească din Piatra Șoimului a mobilizat pompierii care au intervenit pentru a limita extinderea focului la casă și alte construcții. Intervenția pompierilor „În data de 07 septembrie, în jurul orei 06:25, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Piatra Șoimului pentru stingerea unui incendiu
Accident cu trotineta electrică la
Pe 8 septembrie, în jurul orei 09:15, a avut loc un accident cu trotineta electrică la Pildești, când o minoră de 16 ani a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani. Minora, rănită și transportată la spital Potrivit IPJ Neamț, „în timp ce o minoră, în vârstă de […] Articolul Accident cu trotineta electrică la Pildești: adolescentă de 16 ani, transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Bărbat cu arsuri în urma unui incendiu provocat de folosirea necorespunzătoare a aparatului de sudură # Monitorul de Neamț
Un bărbat cu arsuri a ajuns la spital după ce un incendiu a cuprins două autoturisme și o anexă gospodărească în comuna Horia, pe 6 septembrie. Incendiul a izbucnit la un autoturism „În data de 06 septembrie, la ora 14:55, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat […] Articolul Bărbat cu arsuri în urma unui incendiu provocat de folosirea necorespunzătoare a aparatului de sudură apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la Negrești: o bătrână a suferit atac de panică după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # Monitorul de Neamț
În Negrești, o bătrână a suferit atac de panică în urma unui incendiu produs la o casă, sâmbătă, 6 septembrie, în jurul orei 11:50. Intervenția pompierilor „În data de 06 septembrie, în jurul orei 11:50, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Negrești pentru stingerea unui incendiu produs la o casă”, a transmis ISU […] Articolul Incendiu la Negrești: o bătrână a suferit atac de panică după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pe 7 septembrie, în jurul orei 20:50, a avut loc un accident rutier la Săvinești când un bărbat de 42 de ani a surprins și accidentat un bărbat aflat pe trecerea pentru pietoni. Pieton lovit pe marcaj pietonal Potrivit IPJ Neamț, „în timp ce un bărbat, în vârstă de 42 de ani, conducea un autoturism, […] Articolul Accident rutier la Săvinești: bărbat lovit pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
România se confruntă cu un set de amenințări cibernetice în creștere. Atacurile din Rusia, tot mai intense # Monitorul de Neamț
Directoratul Național de Securitate Cibernetică confirmă intensificarea atacurilor digitale, inclusiv din Federația Rusă, pe fondul războiului din Ucraina. România se confruntă cu un set de amenințări cibernetice în creștere, potrivit raportului anual prezentat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care arată că intensificarea atacurilor are legătură directă cu conflictul ruso-ucrainean. Intensificarea atacurilor cibernetice Oficialii […] Articolul România se confruntă cu un set de amenințări cibernetice în creștere. Atacurile din Rusia, tot mai intense apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Sfânta Maria Mică 2025. Zi de hotar între vară și toamnă, cu obiceiuri și credințe vechi de secole # Monitorul de Neamț
Tradiții, interdicții și semnificații religioase de Nașterea Maicii Domnului Sfânta Maria Mică 2025 este sărbătorită luni, 8 septembrie, marcând în calendar Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare a toamnei, însoțită de numeroase tradiții și superstiții. Semnificația sărbătorii Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară ca „Sfânta Maria Mică”, este celebrată anual pe 8 septembrie. Sărbătoarea […] Articolul Sfânta Maria Mică 2025. Zi de hotar între vară și toamnă, cu obiceiuri și credințe vechi de secole apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Fostul preşedinte Ion Iliescu a decedat în ziua de 5 august a.c. şi „Dosarul Revoluţiei” finalizat a rămas fără principalul actor. „Dosarul Revoluţiei” a fost iniţiat de procurorul militar Dan Voinea, acelaşi procuror de la Târgovişte, care în dupăamiaza zilei de 25 decembrie 1989, prin rechizitoriul său delirant, a reușit să ne anuleze speranţa că […] Articolul Combaterea „existenţei teroriştilor” ca diversiune, este tot o diversiune apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Reîntoarcerea zimbrilor în Carpați: între protecție strictă și derogări, ce arată cazul Vânători-Neamț # Monitorul de Neamț
Un material documentat de jurnaliști europeni ridică întrebări despre cum va gestiona România conviețuirea cu zimbrul, specie simbol Reîntoarcerea zimbrilor în Carpați a adus în libertate aproape 400 de exemplare în România, însă experiența Poloniei — unde, în ultimul deceniu, au fost uciși 396 de zimbri — arată cât de repede se pot transforma simbolurile […] Articolul Reîntoarcerea zimbrilor în Carpați: între protecție strictă și derogări, ce arată cazul Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
MApN organizează exercițiu în Neamț și alte județe, alături de MAI, SRI, STS. Teste pentru reacția rapidă # Monitorul de Neamț
Exercițiul „Concordia” are loc între 8 și 12 septembrie, în nouă județe din România MApN organizează exercițiu în Neamț și alte județe, alături de MAI, SRI, STS, pentru testarea capacității de reacție la situații de criză. Evenimentul va reuni structuri militare și civile în acțiuni comune de intervenție. Exercițiu comun pentru testarea reacției la criză […] Articolul MApN organizează exercițiu în Neamț și alte județe, alături de MAI, SRI, STS. Teste pentru reacția rapidă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
5 sfaturi sănătoase pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știe părinții și bunicii # Monitorul de Neamț
Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra regulilor de igienă, alimentație, tipului de ghiozdan și triajului epidemiologic, odată cu începerea școlii. „5 sfaturi sănătoase pentru prima zi de școală” au fost prezentate de medicul Tudor Ciuhodaru, care atrage atenția părinților și bunicilor asupra riscurilor asociate colectivității. Nu duceți copiii bolnavi la școală Primul sfat al medicului […] Articolul 5 sfaturi sănătoase pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știe părinții și bunicii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cum să îngrijești crizantemele pentru o înflorire abundentă: ghid complet de toamnă # Monitorul de Neamț
Sfaturi esențiale pentru a obține crizanteme pline de culoare și vitalitate în sezonul de toamnă La întrebarea ”cum să îngrijești crizantemele pentru o înflorire abundentă” răspunde un ghid practic ce oferă soluții legate de lumină, sol, udare, fertilizare și protecție împotriva dăunătorilor. Crizantemele – flori de toamnă cu rezistență și culoare Crizantemele sunt apreciate pentru […] Articolul Cum să îngrijești crizantemele pentru o înflorire abundentă: ghid complet de toamnă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Beneficiile consumului de conopidă. 7 motive să o incluzi zilnic în alimentația ta # Monitorul de Neamț
Un aliment cu multiple proprietăți, recomandat pentru o dietă echilibrată și sănătoasă. Beneficiile consumului de conopidă sunt numeroase, de la aportul de vitamine și minerale, până la protecția împotriva bolilor cronice, ceea ce o face un ingredient valoros în alimentația de zi cu zi. Bogată în vitamine și minerale Conopida furnizează vitamine esențiale, precum vitamina […] Articolul Beneficiile consumului de conopidă. 7 motive să o incluzi zilnic în alimentația ta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Retrospectivă Arcadie Răileanu la Muzeul de Artă din Piatra-Neamț – expoziția va fi deschisă până pe 5 octombrie # Monitorul de Neamț
Expoziția va fi deschisă până pe 5 octombrie la Muzeul de Artă Piatra-Neamț și reunește peste 50 de lucrări semnate de pictorul Arcadie Răileanu, expuse cronologic. O expoziție aniversară cu peste 50 de lucrări Muzeul de Artă Piatra-Neamț, sub egida Complexului Muzeal Național Neamț, organizează în perioada 5 septembrie – 5 octombrie 2025 o nouă […] Articolul Retrospectivă Arcadie Răileanu la Muzeul de Artă din Piatra-Neamț – expoziția va fi deschisă până pe 5 octombrie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mesaj emoţionant al oamenilor în uniformă din Neamţ – Poliţie, Jandarmerie, ISU – pentru începutul de an şcolar. „Dragi elevi, Gata de școală? Și noi suntem gata! Voi vă puneți ghiozdanul și uniforma, iar noi… uniforma și toate echipamentele din dotare… Și uite așa descoperim că avem ceva în comun: și noi, și voi purtăm […] Articolul VIDEO: Mesaj emoţionant al oamenilor în uniformă pentru începutul de an şcolar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Două incendii de vegetaţie uscată au fost înregistrate vineri, 5 septembrie în comuna Moldoveni. Ambele au fost provocate de focul deschis în spații deschise. Primul incendiu s-a produs la ora 13. Pompierii au fost solicitați să intervină în satul Hociungi din comuna Moldoveni pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscată. La locul solicitării au […] Articolul Incendii de vegetaţie uscată, la Moldoveni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată preventiv. După cum Monitorul relatat, la data de 4 septembrie, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că, a fost înjunghiat […] Articolul Femeia care şi-a înjunghiat concubinul a fost arestată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un fumător neglijent a dat foc unei instalaţii de fabricare a peleţilor, vineri dupăâamiază, 5 septembrie, în comuna Boteşti. „Vineri după-amiază, la ora 16:23, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Botești pentru stingerea unui incendiu produs la un operator economic cu domeniu de activitate producerea peleților. La locul solicitării […] Articolul Un fumător neglijent a dat foc unei instalaţii de fabricare a peleţilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un autoturism a luat foc în curtea unei gospodării din comuna Farcaşa, vineri, 5 septembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „La ora 12:58 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Farcașa pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism situat în curtea unei gospodării din satul Frumosu. La locul solicitării au fost alocate forțe […] Articolul Un autoturism a luat foc în curtea unei gospodării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un camion încărcat cu floarea soarelui s-a răsturnat, vineri, 5 septembrie, în comuna Gâdinţi. „La ora 18:02, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15D în comuna Gâdinți, unde un camion, încărcat cu floarea soarelui, în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. […] Articolul Camion încărcat cu floarea soarelui, răsturnat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiști în Taberele din Pridvorul Satelor, activităţi preventive şi de informare # Monitorul de Neamț
Lucrătorii din cadrul Compartimentului de Analiză si Prevenirea Criminalității împreună cu cei din cadrul Biroului de Siguranță Școlară și Serviciul Rutier, susținuți de către lucrătorii de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție rurală au participat și în această vară la activitățile desfășurate în Taberele din Pridvorul Satului, organizate de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei […] Articolul Polițiști în Taberele din Pridvorul Satelor, activităţi preventive şi de informare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a verificat stadiul lucrărilor desfășurate pe mai multe sectoare de drumuri județene, acolo unde se lucrează pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Vom continua, pas cu pas, acest amplu proces de modernizare, pentru ca locuitorii județului să beneficieze de infrastructura pe care o merită. Fiecare tronson […] Articolul Preşedintele CJ, pe drumuri. În control apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Anul şcolar ce stă să înceapă – dacă nu va fi boicotat de dascălii supăraţi pe austeritate – vine cu probleme vechi. Cum ar fi unităţi fără autorizaţie sanitară de funcţionare sau fără autorizaţie la incendiu. Cât priveşte prima parte, lipsa autorizaţiei sanitare vine ca urmare a lipsei sursei de apă potabilă, lucrări de reabilitare […] Articolul An şcolar nou – probleme vechi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un jucător de la CSM Ceahlăul a fost nominalizat în echipa lunii august, în Liga 2. Este vorba despre Carl Davordzie, cel de care se leagă şi principalele speranţe de gol ale galben-negrilor. Carl Davordzie a venit în vara lui 2024 la CSM Ceahlăul Piatra Neamț după despărțirea de CFR Cluj Napoca, club de la […] Articolul Jucător de la CSM Ceahlăul în echipa lunii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Patru, nu una, moţiuni de cenzură au depus cei din Opoziţie în încercarea lor, mai mult de imagine, de a dărâma Guvernul Bolojan. Spunem că e mai mult un exerciţiu de imagine pentru că şansele, aritmetice, sunt nule, dat fiind că Opoziţiei i-ar mai trebui aproximativ 100 de voturi ca moţiunile să treacă. Iar cei […] Articolul Opoziţia se joacă de-a moţiunea sau Guvernul Bolojan pleacă? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cum conservăm roșiile pe iarnă: trucuri din bucătărie pe care trebuie să le știi # Monitorul de Neamț
Răspundem la întrebarea pe care multe gospodine și-o pun la ănceput de septembrie: cum conservăm roșiile pe iarnă Specialiștii în gastronomie recomandă mai multe metode practice, de la conservarea clasică în borcane sterilizate, până la congelarea sau transformarea în pastă ori suc de roșii. Metode tradiționale de conservare Una dintre cele mai cunoscute metode rămâne […] Articolul Cum conservăm roșiile pe iarnă: trucuri din bucătărie pe care trebuie să le știi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Elevii Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț – scrisoare deschisă pentru ministrul Educaţiei # Monitorul de Neamț
Domnule Ministru Subsemnații, elevi ai Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț județul Neamț ne adresăm Excelenței Voastre cu următoarea problemă: În urma constituirii unui consorțiu la nivel municipal,instituția mai sus menționată,din care facem parte a fost absorbită de către Colegiul Tehnic de Transporturi și Colegiul Tehnic Forestier. La prima vedere ,nimic deranjant.Totuși,la o analiză atentă ies […] Articolul Elevii Școlii Postliceale Sanitare Piatra Neamț – scrisoare deschisă pentru ministrul Educaţiei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Două persoane au fost reţinute de poliţişti după un scandal monstru izbucnit pe o stradă din Piatra Neamţ, în noaptea de 4 septembrie. „În noaptea de 4 septembrie a.c., ora 23:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada 1 Decembrie 1918, din Piatra […] Articolul Scandalagii încătuşati apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Două adolescente de 13, respectiv 17 ani au ajuns de pe scuter la spital, joi, 4 septembrie, în Târgu Neamţ. „La data de 4 septembrie a.c., ora 23:00, Poliţia oraşului Târgu-Neamţ a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că pe strada Eternității două fete au căzut de pe scuter, accidentându-se. În urma verificărilor efectuate […] Articolul Două adolescente au ajuns de pe scuter la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost înjunghiat de concubina sa, joi, 4 septembrie, pe fondul consumului de alcool. „La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din […] Articolul Înjunghiat de concubină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
