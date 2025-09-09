Prefectul de Neamţ: „Au fost făcute presiuni extraordinare”. Cine şi de ce a pus presiune

18:30

Patru, nu una, moţiuni de cenzură au depus cei din Opoziţie în încercarea lor, mai mult de imagine, de a dărâma Guvernul Bolojan. Spunem că e mai mult un exerciţiu de imagine pentru că şansele, aritmetice, sunt nule, dat fiind că Opoziţiei i-ar mai trebui aproximativ 100 de voturi ca moţiunile să treacă.