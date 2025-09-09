VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci
Primasport.ro, 9 septembrie 2025 21:50
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
22:20
„Era aşa ca un motto: la echipa naţională nu contează ce vârstă ai, trebuie să fii în formă”. Oficialul din SuperLigă critică alegerea lui Mircea Lucescu de a nu folosi jucătorul din campionat aflat în plină ascensiune | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Era aşa ca un motto: la echipa naţională nu contează ce vârstă ai, trebuie să fii în formă”. Oficialul din SuperLigă critică alegerea lui Mircea Lucescu de a nu folosi jucătorul din campionat aflat în plină ascensiune | VIDEO EXCLUSIV
22:20
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Loizou reduce diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Loizou reduce diferenţa
Acum 30 minute
22:10
VIDEO | România, început în forţă cu Cipru! Tricolorii deschid scorul încă din minutul 2 # Primasport.ro
VIDEO | România, început în forţă cu Cipru! Tricolorii deschid scorul încă din minutul 2
22:10
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş face ”dubla”
22:00
Sorin Cârţu, nu a ezitat după ce a văzut echipa de start a României: ”El a făcut o greşeală mare!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Sorin Cârţu, nu a ezitat după ce a văzut echipa de start a României: ”El a făcut o greşeală mare!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
21:50
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci # Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Drăguş înscrie în startul de meci
Acum 2 ore
21:20
VIDEO | Armenia - Irlanda 2-1. Încă un deznodământ neaşteptat în preliminariile Campionatului Mondial # Primasport.ro
VIDEO | Armenia - Irlanda 2-1. Încă un deznodământ neaşteptat în preliminariile Campionatului Mondial
21:10
Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, într-un meci amical # Primasport.ro
Vicecampioana CSM Oradea, învinsă în deplasare de campioana Ungariei, într-un meci amical
21:10
VIDEO | Azerbaidjan - Ucraina 1-1. Rezultat surprinzător la Baku
20:50
Un antrenor cu CV important îi ia locul lui Mourinho la Fenerbahce şi îi va pregăti pe turci pentru meciul cu FCSB # Primasport.ro
Un antrenor cu CV important îi ia locul lui Mourinho la Fenerbahce şi îi va pregăti pe turci pentru meciul cu FCSB
20:50
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:40
CFR Cluj se desparte de Alessandro Micai. Unde este dorit portarul italian
20:30
Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării ”Balonului de Aur” # Primasport.ro
Pentru al doilea an consecutiv, se aşteaptă ca Real Madrid să nu participe la ceremonia decernării ”Balonului de Aur”
20:30
EXCLUSIV | Când va debuta Zouma la CFR Cluj! Detalii incredibile despre condiţiile în care fundaşul s-a pregătit sezonul trecut # Primasport.ro
EXCLUSIV | Când va debuta Zouma la CFR Cluj! Detalii incredibile despre condiţiile în care fundaşul s-a pregătit sezonul trecut
Acum 4 ore
20:20
Kevin Luckassen semnează din nou în Superliga! Atacantul are alte 6 echipe româneşti în CV # Primasport.ro
Kevin Luckassen semnează din nou în Superliga! Atacantul are alte 6 echipe româneşti în CV
20:10
La televizor îl critică, dar realitatea este alta despre ”clientul” lui Gigi Becali: ”E cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
La televizor îl critică, dar realitatea este alta despre ”clientul” lui Gigi Becali: ”E cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi!” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
Confruntarea de Cupa Davis dintre Canada şi Israel se va disputa fără spectatori
19:40
Un atacant ce a câştigat titlul cu FCSB şi-a anunţat retragerea. Evoluţiile sale au fost apreciate # Primasport.ro
Un atacant ce a câştigat titlul cu FCSB şi-a anunţat retragerea. Evoluţiile sale au fost apreciate
19:20
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga
18:50
Viitorii jucători ai granzilor? Cum lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3 # Primasport.ro
Viitorii jucători ai granzilor? Cum lista celor mai buni 10 jucători din Superligă, care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 şi Liga 3
18:40
Tensiuni în vestiarul echipei naţionale! Jucătorii critică decizia lui Mircea Lucescu înainte de partida cu Cipru # Primasport.ro
Tensiuni în vestiarul echipei naţionale! Jucătorii critică decizia lui Mircea Lucescu înainte de partida cu Cipru
Acum 6 ore
18:20
Căldura extremă reprezintă o ameninţare pentru CM 2026
18:10
”Noi ne-am înţelesc cu CFR pentru o sumă de transfer”. Motivul pentru care a picat transferul lui Alin Fică la Rapid # Primasport.ro
”Noi ne-am înţelesc cu CFR pentru o sumă de transfer”. Motivul pentru care a picat transferul lui Alin Fică la Rapid
17:50
Ultimă oră! Fostul antrenor al lui Radu Drăguşin a revenit
17:50
”Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al Valenciei se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă # Primasport.ro
”Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al Valenciei se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă
17:40
VIDEO | Ecuador – Argentina, ora 02:00, în direct pe PrimaPlay.ro! Duel palpitant în preliminariile sud-americane # Primasport.ro
VIDEO | Ecuador – Argentina, ora 02:00, în direct pe PrimaPlay.ro! Duel palpitant în preliminariile sud-americane
17:40
Doar ce a semnat cu Dinamo şi a anunţat că vrea să plece! Surpriză în tabăra ”Câinilor” # Primasport.ro
Doar ce a semnat cu Dinamo şi a anunţat că vrea să plece! Surpriză în tabăra ”Câinilor”
17:20
VIDEO | Ecuador – Argentina, ora 02:00, în direct pe PrimaPlay.ro! Final de calificări în America de Sud # Primasport.ro
VIDEO | Ecuador – Argentina, ora 02:00, în direct pe PrimaPlay.ro! Final de calificări în America de Sud
17:10
Transfer important realizat de Petrolul! A fost adus un jucător cu peste 100 de meciuri în Italia # Primasport.ro
Transfer important realizat de Petrolul! A fost adus un jucător cu peste 100 de meciuri în Italia
17:10
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, va fi invitat permanent al emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, va fi invitat permanent al emisiunii Fotbal Show
16:50
Gueye Mansour continuă în fotbalul românesc. A fost prezentat la noua echipă
16:40
Ajuns la 37 de ani, Azdren Llullaku, fostul golgheter al Superligii, a semnat cu un club din Liga 3 ce are ambiţii mari # Primasport.ro
Ajuns la 37 de ani, Azdren Llullaku, fostul golgheter al Superligii, a semnat cu un club din Liga 3 ce are ambiţii mari
16:30
Surinamului acuză proferarea de insulte rasiste la meciul cu El Salvador, din preliminariile CM # Primasport.ro
Surinamului acuză proferarea de insulte rasiste la meciul cu El Salvador, din preliminariile CM
Acum 8 ore
16:00
150 de ciclişti din 13 ţări pornesc miercuri, 10 septembrie, în Turul României, cel mai important eveniment de ciclism al ţării # Primasport.ro
150 de ciclişti din 13 ţări pornesc miercuri, 10 septembrie, în Turul României, cel mai important eveniment de ciclism al ţării
15:20
Sorin Cârţu, invitat la emisiunile dedicate meciului dintre Cipru şi România
15:00
Cipru - România: Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi ai extra-time, pe Mozzart Bet!
14:50
Nottingham Forest are un nou antrenor! Surpriză mare
Acum 12 ore
14:10
Meciul cu Cipru, ultimul pentru Lucescu pe banca României? Ruptură iremediabilă în vestiar # Primasport.ro
Meciul cu Cipru, ultimul pentru Lucescu pe banca României? Ruptură iremediabilă în vestiar
13:10
Suspendarea lui Luis Suarez după incidentele de la finala Leagues Cup, extinsă de MLS # Primasport.ro
Suspendarea lui Luis Suarez după incidentele de la finala Leagues Cup, extinsă de MLS
12:50
FCSB, decizie surprinzătoare în privinţa lui Vlad Chiricheş
12:40
Episod halucinant! Jucătorii au trebuit să aştepte după Mircea Lucescu înainte de startul antrenamentului # Primasport.ro
Episod halucinant! Jucătorii au trebuit să aştepte după Mircea Lucescu înainte de startul antrenamentului
11:50
Edi Iordănescu a transmis un mesaj ferm înaintea meciului cu Cipru
11:40
Ioan Bârstan a părăsit-o pe "U" Cluj, dar continuă în SuperLiga
11:20
Ce lovitură a dat CFR Cluj! Jucătorul prezentat oficial astăzi de formaţia din Gruia # Primasport.ro
Ce lovitură a dat CFR Cluj! Jucătorul prezentat oficial astăzi de formaţia din Gruia
10:40
Mircea Lucescu a lăsat un jucător în afara lotului pentru meciul cu Cipru
10:10
Mircea Lucescu a hotărât echipa de start pentru meciul cu Cipru
09:50
Octavian Vâlceanu a semnat cu o pretendentă la titlu în SuperLiga
09:40
Motivul incredibil pentru care transferul lui Alin Fică a picat
09:30
Nuno Espirito Santo a fost demis de la Nottingham Forrest! Cine ar putea să îi ia locul # Primasport.ro
Nuno Espirito Santo a fost demis de la Nottingham Forrest! Cine ar putea să îi ia locul
Acum 24 ore
09:00
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Victoria, singura variantă a „tricolorilor” # Primasport.ro
VIDEO | Cipru - România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Victoria, singura variantă a „tricolorilor”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.